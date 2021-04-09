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Новости Агрессия России против Украины
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Украина не одинока перед лицом агрессии РФ, - глава МИД Дании Кофод

Украина не одинока перед лицом агрессии РФ, - глава МИД Дании Кофод

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о поддержке Украины его страной в свете ухудшения ситуации с безопасностью на Донбассе, в оккупированном Крыму и вдоль границы с РФ.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Дании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нынешнее наращивание военной мощи России и жесткая риторика только усиливают напряженность в нынешнем семилетнем конфликте. Сейчас Россия должна взять на себя ответственность за деэскалацию конфликта", - сказал Кофод в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"В беседе с моим украинским коллегой я подчеркнул неизменную поддержку Данией суверенитета и территориальной целостности Украины. Украина должна знать, что они не одиноки. Мы внимательно следим за ситуацией и находимся в тесном контакте с союзниками и партнерами в НАТО и ЕС, чтобы продемонстрировать поддержку Украине и способствовать деэскалации ситуации", - добавил он.

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Кроме того, министры обсудили тесные двусторонние отношения, а также продолжающуюся работу Украины над реформами, в которых Дания играет важную роль в борьбе с коррупцией.

"Украина сейчас находится в совершенно другом месте по сравнению с 2014 годом. Продолжающиеся реформы укрепляют стабильность, демократию и европейское сближение Украины. Я с нетерпением жду возможности обсудить с моими коллегами в ЕС, как мы можем и дальше поддерживать население Украины в их европейских устремлениях и стремлении к миру", - сказал Кофод.

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Автор: 

Дания (592) поддержка (696) Кофод Йеппе (6)


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Топ комментарии
+7
Ці можуть. Скандинави взагалі одні з найкращих союзників США, та не ******* Рашку. Данія немало постаралась для стримування Північного Потоку.
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09.04.2021 17:47
+7
Будемо справедливі до себе.
- Де блазня обрали?
- Де злили плівки з перемовинами з Байденом?
- Де злили операцію з вагнерівцями?
І ця країна хоче допомоги? Щоб і допомогу злили ворогу чи в асфальт?
Так що спочату у себе знайдемо колоду в оці
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09.04.2021 17:48
+5
Пока сами украинцы уклоняются от борьбы с московскими захватчиками, никто им не поможет.
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09.04.2021 18:04
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https://youtu.be/cGznornL-LA https://youtu.be/cGznornL-LA
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09.04.2021 17:29 Ответить
шо там, Дания будет выражать особую озабоченность если шо ?
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09.04.2021 17:41 Ответить
Данці нам небо прикриють?
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09.04.2021 17:31 Ответить
Ці можуть. Скандинави взагалі одні з найкращих союзників США, та не ******* Рашку. Данія немало постаралась для стримування Північного Потоку.
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09.04.2021 17:47 Ответить
Я вже ні у чому не певен. Але люблю їх кіно.
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09.04.2021 17:59 Ответить
головне - не окупуватимуть, як ти, інші країни
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09.04.2021 18:10 Ответить
ти бачило хоч один данський фільм? це не капапські серіали, там є глибокий сенс. дивись і розкажеш.
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09.04.2021 20:17 Ответить
"постаралась для стримування" вай вай как старалась. Болгария в апреле 2014 просто разобрала "южный поток" на своей территории. Все уже забыли.
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09.04.2021 23:31 Ответить
будет самая глубокая обеспокоенность, надоели со своей брехней
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09.04.2021 17:34 Ответить
Я тоже за базы НАТО в Украине ...
Базы НАТО - реальная помощь против московских захватчиков.
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09.04.2021 18:00 Ответить
развели как лохов и бросили на произвол рашки
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09.04.2021 17:36 Ответить
Он НЕЛОХ , остальные - не знаю
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09.04.2021 18:07 Ответить
Дякую!
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09.04.2021 17:41 Ответить
Брехня, конечно. По факту Дания в своих строит внезапно Северный поток-2.
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09.04.2021 17:42 Ответить
Будемо справедливі до себе.
- Де блазня обрали?
- Де злили плівки з перемовинами з Байденом?
- Де злили операцію з вагнерівцями?
І ця країна хоче допомоги? Щоб і допомогу злили ворогу чи в асфальт?
Так що спочату у себе знайдемо колоду в оці
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09.04.2021 17:48 Ответить
Смотрите реально на положение дел,никто не будет воевать за нас .мы с Россией один на один,остальное бла,бла,бла.
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09.04.2021 17:52 Ответить
Пока сами украинцы уклоняются от борьбы с московскими захватчиками, никто им не поможет.
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09.04.2021 18:04 Ответить
Если вы ждете, что жители Дании будут умирать за 73% украинских уклонистов, то наверное глубоко ошибаетесь. Украина торгует с РФ, разговаривает на руССком, корупция зашкаливает, Рада полна бандюковичей, ... а сам офис президента - ГОП (Головный Офис Президента) - гоп-компания скуренных клованов и отъявленных предателей Украины.
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09.04.2021 17:54 Ответить
Чем больше стран будет поддерживать Украину в борьбе против московских захватчиков, тем лучше для Украины ..
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09.04.2021 17:58 Ответить
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала к немедленному возвращению в Киев чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине, который был отозван для консультаций в прошлом году.
Как передает Укринформ, об этом сообщает https://www.newsgeorgia.ge/%d0%b7%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%88%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%ba-%d0%bd%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%bc/ Новости-Грузия .
«Я не хочу заканчивать свое выступление 9 апреля, который является днем нашей независимости, не упомянув сегодняшнюю борьбу наших украинских друзей, не выразив им солидарность. Считаю, что сегодня в знак солидарности необходимо немедленно вернуть посла в Киев», - заявила Зурабишвили.
Президент Грузии также завершила свое выступление в парламенте Грузии словами поддержки Украины, у границ которой с конца прошлого месяца фиксируется концентрация российских войск.https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/3224770-prezident-gruzii-prizyvaet-k-nemedlennomu-vozvraseniu-v-kiev-otozvannogo-posla.html
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09.04.2021 18:05 Ответить
Да, мы помним, как в 2014 обещалками и гарантиями Будапештского меморандума можно было зад вытереть. А летальное оружие Украине предоставила только Литва. Которой тоже надо все время об обороне от раши помнить.
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09.04.2021 18:22 Ответить
Так, не самотня...
Україна не самотня перед обличчям агресії РФ, - глава МЗС Данії Кофод - Цензор.НЕТ 2969
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09.04.2021 18:30 Ответить
И это заявляет страна разрешившая рашке строить в своих водах СП-2 . Лицемеры !
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09.04.2021 18:43 Ответить
Польша не одинока перед лицом агрессии ,Чехия не одинока перед лицом агрессии..... было уже , помним .
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09.04.2021 19:40 Ответить
как мы можем и дальше выражать ещё больше глубокой озабоченности, строить в своих водах сп2 и вешать лапшу на уши
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09.04.2021 19:44 Ответить
"Мы очень озабочены", "мысленно вместе"
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11.04.2021 11:09 Ответить
 
 