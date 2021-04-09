Украина не одинока перед лицом агрессии РФ, - глава МИД Дании Кофод

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о поддержке Украины его страной в свете ухудшения ситуации с безопасностью на Донбассе, в оккупированном Крыму и вдоль границы с РФ.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Дании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нынешнее наращивание военной мощи России и жесткая риторика только усиливают напряженность в нынешнем семилетнем конфликте. Сейчас Россия должна взять на себя ответственность за деэскалацию конфликта", - сказал Кофод в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"В беседе с моим украинским коллегой я подчеркнул неизменную поддержку Данией суверенитета и территориальной целостности Украины. Украина должна знать, что они не одиноки. Мы внимательно следим за ситуацией и находимся в тесном контакте с союзниками и партнерами в НАТО и ЕС, чтобы продемонстрировать поддержку Украине и способствовать деэскалации ситуации", - добавил он.

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Кроме того, министры обсудили тесные двусторонние отношения, а также продолжающуюся работу Украины над реформами, в которых Дания играет важную роль в борьбе с коррупцией.

"Украина сейчас находится в совершенно другом месте по сравнению с 2014 годом. Продолжающиеся реформы укрепляют стабильность, демократию и европейское сближение Украины. Я с нетерпением жду возможности обсудить с моими коллегами в ЕС, как мы можем и дальше поддерживать население Украины в их европейских устремлениях и стремлении к миру", - сказал Кофод.

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