Украина не одинока перед лицом агрессии РФ, - глава МИД Дании Кофод
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о поддержке Украины его страной в свете ухудшения ситуации с безопасностью на Донбассе, в оккупированном Крыму и вдоль границы с РФ.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Дании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Нынешнее наращивание военной мощи России и жесткая риторика только усиливают напряженность в нынешнем семилетнем конфликте. Сейчас Россия должна взять на себя ответственность за деэскалацию конфликта", - сказал Кофод в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
"В беседе с моим украинским коллегой я подчеркнул неизменную поддержку Данией суверенитета и территориальной целостности Украины. Украина должна знать, что они не одиноки. Мы внимательно следим за ситуацией и находимся в тесном контакте с союзниками и партнерами в НАТО и ЕС, чтобы продемонстрировать поддержку Украине и способствовать деэскалации ситуации", - добавил он.
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Кроме того, министры обсудили тесные двусторонние отношения, а также продолжающуюся работу Украины над реформами, в которых Дания играет важную роль в борьбе с коррупцией.
"Украина сейчас находится в совершенно другом месте по сравнению с 2014 годом. Продолжающиеся реформы укрепляют стабильность, демократию и европейское сближение Украины. Я с нетерпением жду возможности обсудить с моими коллегами в ЕС, как мы можем и дальше поддерживать население Украины в их европейских устремлениях и стремлении к миру", - сказал Кофод.
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Базы НАТО - реальная помощь против московских захватчиков.
- Де блазня обрали?
- Де злили плівки з перемовинами з Байденом?
- Де злили операцію з вагнерівцями?
І ця країна хоче допомоги? Щоб і допомогу злили ворогу чи в асфальт?
Так що спочату у себе знайдемо колоду в оці
Как передает Укринформ, об этом сообщает https://www.newsgeorgia.ge/%d0%b7%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%88%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%ba-%d0%bd%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%bc/ Новости-Грузия .
«Я не хочу заканчивать свое выступление 9 апреля, который является днем нашей независимости, не упомянув сегодняшнюю борьбу наших украинских друзей, не выразив им солидарность. Считаю, что сегодня в знак солидарности необходимо немедленно вернуть посла в Киев», - заявила Зурабишвили.
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