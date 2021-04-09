Карантинні обмеження в Київській області продовжено до 23 квітня, - ОДА

У Київській області карантинні обмеження у зв'язку з поширенням COVID-19 продовжують до 23 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомила пресслужба обласної держадміністрації.

"…Комісія прийняла рішення продовжити додаткові протиепідемічні заходи в області до 23 квітня. Ще раз наголошую кожна громада має окремо приймати рішення про застосування заходів, передбачених цим протоколом, оцінюючи ситуацію на своїй території", - цитує пресслужба слова голови облдержадміністрації Василя Володіна.

Він зазначив, що ситуація з поширенням COVID-19 в області залишається складною. Майже щодня фіксується дуже високий рівень захворюваності та госпіталізації.

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"В той же самий час ми бачимо, що напруженість стану справ продовжує варіюватися в залежності від території. В об’єднаних громадах ситуація також дуже різна", - підкреслив Володін.

Згідно з рішенням комісії до 23 квітня продовжують додаткові протиепідемічні дії, ухвалені 2 квітня, зокрема, окремим територіям залежно від епідемічного стану:

- рекомендувати в залежності від епідемічного стану на окремих територіях рішеннями місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій призупиняти освітній процес у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти усіх типів та форм власності;

- дозволити з урахуванням завантаженості збільшувати або зменшувати кількість громадського транспорту, а також інтервал руху на внутрішньообласних автобусних маршрутах, крім таких годин: із 07:00 по 10:00, із 16:00 до 20:00;

- здійснювати перевезення пасажирів у кількості 50 відсотків, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу i визначена в його реєстраційних документах;

- проінформувати жителів Київщини про зміни в графіках перевезень;

- рекомендувати керівникам закладів торгівлі пріоритетне обслуговування з 10:00 до 12:00 людей похилого віку.

Крім того, на території Київщини продовжують діяти всі протиепідемічні заходи, передбачені для червоного рівня протиепідемічної небезпеки.