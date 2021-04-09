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Новини Коронавірус і карантин
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Карантинні обмеження в Київській області продовжено до 23 квітня, - ОДА

Карантинні обмеження в Київській області продовжено до 23 квітня, - ОДА

У Київській області карантинні обмеження у зв'язку з поширенням COVID-19 продовжують до 23 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомила пресслужба обласної держадміністрації.

"…Комісія прийняла рішення продовжити додаткові протиепідемічні заходи в області до 23 квітня. Ще раз наголошую кожна громада має окремо приймати рішення про застосування заходів, передбачених цим протоколом, оцінюючи ситуацію на своїй території", - цитує пресслужба слова голови облдержадміністрації Василя Володіна.

Він зазначив, що ситуація з поширенням COVID-19 в області залишається складною. Майже щодня фіксується дуже високий рівень захворюваності та госпіталізації.

Читайте також: З 5 квітня Київщина посилює карантин. Місцеві комісії зможуть призупиняти роботу дитсадків і початкових шкіл, - голова ОДА Володін

"В той же самий час ми бачимо, що напруженість стану справ продовжує варіюватися в залежності від території. В об’єднаних громадах ситуація також дуже різна", - підкреслив Володін.

Згідно з рішенням комісії до 23 квітня продовжують додаткові протиепідемічні дії, ухвалені 2 квітня, зокрема, окремим територіям залежно від епідемічного стану:

- рекомендувати в залежності від епідемічного стану на окремих територіях рішеннями місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій призупиняти освітній процес у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти усіх типів та форм власності;

- дозволити з урахуванням завантаженості збільшувати або зменшувати кількість громадського транспорту, а також інтервал руху на внутрішньообласних автобусних маршрутах, крім таких годин: із 07:00 по 10:00, із 16:00 до 20:00;

- здійснювати перевезення пасажирів у кількості 50 відсотків, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу i визначена в його реєстраційних документах;

- проінформувати жителів Київщини про зміни в графіках перевезень;

- рекомендувати керівникам закладів торгівлі пріоритетне обслуговування з 10:00 до 12:00 людей похилого віку.

Крім того, на території Київщини продовжують діяти всі протиепідемічні заходи, передбачені для червоного рівня протиепідемічної небезпеки.

Автор: 

карантин (18172) Київська область (4080) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
сколько стоит жизнь близкого человека?
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09.04.2021 22:20
+4
Скандал со Спутником. Словакии вакцина не подошла.
Государственный институт по контролю лекарств (SUKL) заявил, что из России пришел некачественный препарат.
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09.04.2021 22:19
+3
потому что лохи его не соблюдает - ведь локдаун для людей а не для лохов.
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09.04.2021 23:10
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Вся эта бесполезная движуха -- кучу денег стоит! ... между дрочим ...
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09.04.2021 22:18 Відповісти
сколько стоит жизнь близкого человека?
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09.04.2021 22:20 Відповісти
Ты где там наших, Зин, увидела?
Ты, Зин, глаза свои протри!
У них, у всех там -- по три видео!
А у тебя "Рекорд" в кредит... (с)
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09.04.2021 22:30 Відповісти
и что жизнь близкого человека стоит всего три лохдауна....почему весь год лохдауны ...а люди умирают еще больше????
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09.04.2021 23:05 Відповісти
потому что лохи его не соблюдает - ведь локдаун для людей а не для лохов.
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09.04.2021 23:10 Відповісти
ккакой процент не соблюдает????просто надо знать на100% шо логдаун лечит вирус...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ВЫВ ЛОХДАУНЕ 100% уверены???
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10.04.2021 07:14 Відповісти
ну коль о карантине то вот у нас полиция оштрофовала премьера Норвегии, она придумала в ресторане отметить деньрождение и там было в запретной зоне. Маленкии ресторанчик, но полиция оштрофовала и она теперь оправдовалась и согласна с наказанием.
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09.04.2021 22:19 Відповісти
показуха
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10.04.2021 16:33 Відповісти
Скандал со Спутником. Словакии вакцина не подошла.
Государственный институт по контролю лекарств (SUKL) заявил, что из России пришел некачественный препарат.
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09.04.2021 22:19 Відповісти
так на рашке 4 после вакцинации всё, но рашка об этом замалчивает, ерунда, кто их там считает.

Covid-19: Krievijā četri cilvēki miruši pēc vakcinēšanās ar 'Sputnik V'


Среди погибших трое женщин - 51, 69 и 74 года. Четвертого погибшего не установлено. Еще у шести человек после вакцинации возникли медицинские осложнения.
Согласно документам, смерть была связана с сердцем, легкими или уровнем сахара в крови и, возможно, не была вызвана Спутником V.
Остальные шесть пациентов были более молодыми мужчинами и женщинами, одному из которых было всего 25 лет. Они испытали ряд симптомов, включая затрудненное дыхание, судороги, отек, мышечную слабость, высокое кровяное давление, головную боль, головокружение и лихорадку.
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09.04.2021 22:27 Відповісти
Ну шо сказать ? Когда страной правят идиоты?

ДОДУМАТЬСЯ ЛИШИТЬ ПРАВА ПРОЕЗДА В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ, ТЕХ КТО НАПОЛНЯЕТ БЮДЖЕТ
А проездные выдавать тем, кто его проедает
КЛИЧКО , откуда деньги будешь брать на содержание города ? В тумбочке ?
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09.04.2021 22:28 Відповісти
Вот что бывает, когда во власть выбирают людей без опыта производственной работы за плечами
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09.04.2021 22:30 Відповісти
Не выгоднее ли увеличить затраты на медицину, чем останавливать всю экономику страны?
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09.04.2021 22:53 Відповісти
ЧЕМ БОЛЬШЕ ЛОХДАУНОВ---тем болше трупов...просто интересно.
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09.04.2021 23:08 Відповісти
Самая тупая вещь которую могли придумать власти - закрыть общественный транспорт для всех. Если бы тупоголовые можновладные твари пользовались гор транспортом то они бы знали, что 70% потока пассажиров приходится на промежуток 8-9 и 18-19. То есть достаточно перевести офисы и обслугу на 10, а производство и госконторы на 8, то пассажиропоток был бы равномерно распеделен. Но думать у зебилов не принято, им нужно прибарахлится
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10.04.2021 06:52 Відповісти
Как пенсионерам добраться в поликлинику к кардиологу,например?
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10.04.2021 07:56 Відповісти
Это очень плохо. Из-за Киева труха закрывает Одессу, чтобы киевляне не переместились к нам.
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10.04.2021 08:36 Відповісти
где появляется зеленский, то везде горе. для Украины это трагедия, потому что воно президент нашей страны.
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10.04.2021 11:48 Відповісти
ха-ха-ха, обладминистрация здесь ни причем и вся власть что выше не при делах - это же местные громады сами вводили локдаун... поэтому экономика и рухнула...) а давайте еще и комментантский час с 23 до 6.00, ведь вирус в основном ночью размножается, когда нету ультрафиолета, а чо, логично...
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10.04.2021 11:55 Відповісти
Выне знаете ...ПОЧЕМУМОЛЧАТ НАШИ МЕДИКИ??????Ведь президент и все администрации---ОНИ НЕ МЕДИКИ.....Поэтому народ никому и ничему не верит....И потом нет ответа ---ЗАЧЕМ НОСИТЬ МАСКУ НАУЛИЦЕ?????что вирус живет на улице???..
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10.04.2021 13:29 Відповісти
И потом....ВИРУС--КОВИД 19---чем он дышит...что он кушает если нет человека???Вынезнаете что по етому поводу говорят медики???и потом...в какойсреде чувствует себя хорошо етот ковид...в ЩЕЛОЧНОЙ или кислой???...если бы были такие обьяснения народу...НАРОД БЫ ПРОСНУЛСЯ И УБИЛ ВСЮ ИНФЕКЦИЮ БЕЗ ВСЯКИХ ЛОХДАУНОВ!!!!!!
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10.04.2021 13:32 Відповісти
 
 