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Новости Коронавирус и карантин
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Карантинные ограничения в Киевской области продлены до 23 апреля, - ОГА

Карантинные ограничения в Киевской области продлены до 23 апреля, - ОГА

В Киевской области карантинные ограничения в связи с распространением COVID-19 продлевают до 23 апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба областной госадминистрации.

"…Комиссия приняла решение продлить дополнительные противоэпидемические мероприятия в области до 23 апреля. Еще раз подчеркиваю, каждая громада должна отдельно принимать решение о применении мер, предусмотренных этим протоколом, оценивая ситуацию на своей территории", - цитирует пресс-служба слова главы облгосадминистрации Василия Володина.

Он отметил, что ситуация с распространением COVID-19 в области остается сложной. Почти ежедневно фиксируется очень высокий уровень заболеваемости и госпитализаций.

Также читайте: С 5 апреля Киевщина усиливает карантин. Местные комиссии смогут приостанавливать работу детсадов и начальных школ, - глава ОГА Володин

"В то же самое время мы видим, что напряженность положения дел продолжает варьироваться в зависимости от территории. В объединенных общинах ситуация также очень разная", - подчеркнул Володин.

Согласно решению комиссии до 23 апреля продлевают дополнительные противоэпидемические действия, принятые 2 апреля, в частности, отдельным территориям в зависимости от эпидемического состояния:

- рекомендовать решениями местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приостанавливать образовательный процесс в учреждениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования всех типов и форм собственности;

- разрешить с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме таких часов: с 7:00 по 10:00, с 16:00 до 20:00;

- совершать перевозки пассажиров в количестве 50%, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства и определена в его регистрационных документах;

- проинформировать жителей области об изменениях в графиках перевозок;

- рекомендовать руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание с 10:00 до 12:00 пожилых людей.

Кроме того, на территории Киевщины продолжают действовать все противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для красного уровня противоэпидемической опасности.

Также читайте: Пять новых приемных отделений в больницах Киевщины откроют в ближайшее время, - ОГА

Автор: 

карантин (16729) Киевская область (4186) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
сколько стоит жизнь близкого человека?
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09.04.2021 22:20
+4
Скандал со Спутником. Словакии вакцина не подошла.
Государственный институт по контролю лекарств (SUKL) заявил, что из России пришел некачественный препарат.
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09.04.2021 22:19
+3
потому что лохи его не соблюдает - ведь локдаун для людей а не для лохов.
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09.04.2021 23:10
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Вся эта бесполезная движуха -- кучу денег стоит! ... между дрочим ...
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09.04.2021 22:18 Ответить
сколько стоит жизнь близкого человека?
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09.04.2021 22:20 Ответить
Ты где там наших, Зин, увидела?
Ты, Зин, глаза свои протри!
У них, у всех там -- по три видео!
А у тебя "Рекорд" в кредит... (с)
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09.04.2021 22:30 Ответить
и что жизнь близкого человека стоит всего три лохдауна....почему весь год лохдауны ...а люди умирают еще больше????
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09.04.2021 23:05 Ответить
потому что лохи его не соблюдает - ведь локдаун для людей а не для лохов.
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09.04.2021 23:10 Ответить
ккакой процент не соблюдает????просто надо знать на100% шо логдаун лечит вирус...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ВЫВ ЛОХДАУНЕ 100% уверены???
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10.04.2021 07:14 Ответить
ну коль о карантине то вот у нас полиция оштрофовала премьера Норвегии, она придумала в ресторане отметить деньрождение и там было в запретной зоне. Маленкии ресторанчик, но полиция оштрофовала и она теперь оправдовалась и согласна с наказанием.
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09.04.2021 22:19 Ответить
показуха
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10.04.2021 16:33 Ответить
Скандал со Спутником. Словакии вакцина не подошла.
Государственный институт по контролю лекарств (SUKL) заявил, что из России пришел некачественный препарат.
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09.04.2021 22:19 Ответить
так на рашке 4 после вакцинации всё, но рашка об этом замалчивает, ерунда, кто их там считает.

Covid-19: Krievijā četri cilvēki miruši pēc vakcinēšanās ar 'Sputnik V'


Среди погибших трое женщин - 51, 69 и 74 года. Четвертого погибшего не установлено. Еще у шести человек после вакцинации возникли медицинские осложнения.
Согласно документам, смерть была связана с сердцем, легкими или уровнем сахара в крови и, возможно, не была вызвана Спутником V.
Остальные шесть пациентов были более молодыми мужчинами и женщинами, одному из которых было всего 25 лет. Они испытали ряд симптомов, включая затрудненное дыхание, судороги, отек, мышечную слабость, высокое кровяное давление, головную боль, головокружение и лихорадку.
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09.04.2021 22:27 Ответить
Ну шо сказать ? Когда страной правят идиоты?

ДОДУМАТЬСЯ ЛИШИТЬ ПРАВА ПРОЕЗДА В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ, ТЕХ КТО НАПОЛНЯЕТ БЮДЖЕТ
А проездные выдавать тем, кто его проедает
КЛИЧКО , откуда деньги будешь брать на содержание города ? В тумбочке ?
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09.04.2021 22:28 Ответить
Вот что бывает, когда во власть выбирают людей без опыта производственной работы за плечами
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09.04.2021 22:30 Ответить
Не выгоднее ли увеличить затраты на медицину, чем останавливать всю экономику страны?
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09.04.2021 22:53 Ответить
ЧЕМ БОЛЬШЕ ЛОХДАУНОВ---тем болше трупов...просто интересно.
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09.04.2021 23:08 Ответить
Самая тупая вещь которую могли придумать власти - закрыть общественный транспорт для всех. Если бы тупоголовые можновладные твари пользовались гор транспортом то они бы знали, что 70% потока пассажиров приходится на промежуток 8-9 и 18-19. То есть достаточно перевести офисы и обслугу на 10, а производство и госконторы на 8, то пассажиропоток был бы равномерно распеделен. Но думать у зебилов не принято, им нужно прибарахлится
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10.04.2021 06:52 Ответить
Как пенсионерам добраться в поликлинику к кардиологу,например?
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10.04.2021 07:56 Ответить
Это очень плохо. Из-за Киева труха закрывает Одессу, чтобы киевляне не переместились к нам.
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10.04.2021 08:36 Ответить
где появляется зеленский, то везде горе. для Украины это трагедия, потому что воно президент нашей страны.
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10.04.2021 11:48 Ответить
ха-ха-ха, обладминистрация здесь ни причем и вся власть что выше не при делах - это же местные громады сами вводили локдаун... поэтому экономика и рухнула...) а давайте еще и комментантский час с 23 до 6.00, ведь вирус в основном ночью размножается, когда нету ультрафиолета, а чо, логично...
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10.04.2021 11:55 Ответить
Выне знаете ...ПОЧЕМУМОЛЧАТ НАШИ МЕДИКИ??????Ведь президент и все администрации---ОНИ НЕ МЕДИКИ.....Поэтому народ никому и ничему не верит....И потом нет ответа ---ЗАЧЕМ НОСИТЬ МАСКУ НАУЛИЦЕ?????что вирус живет на улице???..
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10.04.2021 13:29 Ответить
И потом....ВИРУС--КОВИД 19---чем он дышит...что он кушает если нет человека???Вынезнаете что по етому поводу говорят медики???и потом...в какойсреде чувствует себя хорошо етот ковид...в ЩЕЛОЧНОЙ или кислой???...если бы были такие обьяснения народу...НАРОД БЫ ПРОСНУЛСЯ И УБИЛ ВСЮ ИНФЕКЦИЮ БЕЗ ВСЯКИХ ЛОХДАУНОВ!!!!!!
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10.04.2021 13:32 Ответить
 
 