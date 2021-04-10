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Новини Коронавірус і карантин
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Наступним регіоном, який вийде з "червоної" зони, може стати Закарпаття, - Ляшко

Наступним регіоном, який вийде з

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав область, яка наступною може вийти з "червоної" зони карантину. За його словами, вже скоро карантин можуть послабити в Закарпатській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Наступна на черзі, сподіваюся, Закарпатська область, яка може вийти з "червоного" рівня епіднебезпеки вже найближчими днями", - заявив Ляшко.

Головний санлікар не уточнив, в яку саме зону карантину може потрапити Закарпатська область, однак сьогодні уряд перевів "червоне" Прикарпаття в "жовту" зону карантину.

Додамо, Закарпатська область однією з перших опинилася у "червоні" зоні карантину після початку третьої хвилі коронавірусу.  Наразі Закарпатська область вийшла на рівень "помаранчевої" зони карантину.

Читайте також: Закарпатська область вийшла на рівень "помаранчевої" зони карантину, - голова ОДА Полосков

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1516) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Закарпатська область (2070)


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Топ коментарі
+3
Мне кажется следующими кто попадет не на красную зону, а на обычную бо они не мусора, будут Степашка и Ляшко!
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10.04.2021 00:36
+3
Как вирус определяет, где границы областей и городов?
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10.04.2021 01:22
+2
- Оголяем плече, делаем вакцинацию !

- Доктор, а в жопу можно !?

- Конечно можно, но, только после вакцинации !!!
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10.04.2021 00:12
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А шо такое "красная зона" -- где все карантинятся, как немцы... -- так зачем оттель выходить? *)
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10.04.2021 00:04 Відповісти
- Оголяем плече, делаем вакцинацию !

- Доктор, а в жопу можно !?

- Конечно можно, но, только после вакцинации !!!
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10.04.2021 00:12 Відповісти
Тю, а в ЗЕко-манде разве есть другие?
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10.04.2021 00:14 Відповісти
ментівські зони називають "червоними"
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10.04.2021 00:15 Відповісти
В той классификации всё проще, их там всего две - красная и чёрная.
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10.04.2021 00:21 Відповісти
ляшко-далпайоп
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10.04.2021 00:20 Відповісти
админ,потри мои комменты!
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10.04.2021 00:22 Відповісти
Мне кажется следующими кто попадет не на красную зону, а на обычную бо они не мусора, будут Степашка и Ляшко!
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10.04.2021 00:36 Відповісти
Большинство немцев согласны вакцинироваться российским "Спутник V" ради дешёвого российского газа.
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10.04.2021 01:17 Відповісти
Как вирус определяет, где границы областей и городов?
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10.04.2021 01:22 Відповісти
Для більшості ідіотів приматів такі елементарні питання та критичне мислення не потрібні по декільком причинам. По перше, стадо ніколи не може мислити конструктивно, а залякане стадо тимпаче. Коли я навчався в школі, то з 30 однокласників вчилося максимум 6-8, коли вчився в технікумі то з 27 вчилося 5, а коли вчився в університеті то з потоку 106 чоловік вчилося 8-9. Тут я думаю все зрозуміло..... А вони ж кудись ці барани пішли в світ. І зайняли своє місце під сонцем. Тому і живемо в такму болоті.
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10.04.2021 08:35 Відповісти
Так, весь світ - болото таке ж саме, подивись, кого в Європі понавибирали останніми роками, тепер в 3-х масках ходять і радіють.
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10.04.2021 09:05 Відповісти
Погоджуюсь. Глобалізація потребує масової всесвітньої баранізації приматів.
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10.04.2021 09:13 Відповісти
Якби не було во всі часи тупих більше, не було б совка, фашизму, нацизму...Просто цим вміло користуються.
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10.04.2021 09:30 Відповісти
Может сделать как у беларусов с ковидом. Там нет продажных коронобесов нет и проблемы.
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10.04.2021 08:30 Відповісти
 
 