Наступним регіоном, який вийде з "червоної" зони, може стати Закарпаття, - Ляшко

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав область, яка наступною може вийти з "червоної" зони карантину. За його словами, вже скоро карантин можуть послабити в Закарпатській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Наступна на черзі, сподіваюся, Закарпатська область, яка може вийти з "червоного" рівня епіднебезпеки вже найближчими днями", - заявив Ляшко.

Головний санлікар не уточнив, в яку саме зону карантину може потрапити Закарпатська область, однак сьогодні уряд перевів "червоне" Прикарпаття в "жовту" зону карантину.

Додамо, Закарпатська область однією з перших опинилася у "червоні" зоні карантину після початку третьої хвилі коронавірусу. Наразі Закарпатська область вийшла на рівень "помаранчевої" зони карантину.

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