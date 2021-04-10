УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11283 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
80 726 365

Bayraktar TB2 уперше здійснив виліт у зону ООС, поки що з метою спостереження", - Мисягін

Bayraktar TB2 уперше здійснив виліт у зону ООС, поки що з метою спостереження

Безпілотний літальний апарат Bayraktar TB2 під час свого першого розвідувального вильоту в зону ООС на Донбасі виявив ворожу техніку: Панцир-С, С-125, ЗРК-Тор, танки і гаубиці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці пише народний депутат від "Слуги народу", заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін. Наводимо його текст без змін.

"Найкращій бій - той, який не відбувся. Нашим ворогам краще було б вивчити цю китайську мудрість, замість записок і мемуарів лідерів нациського режиму 20 століття. Bayraktar TB2- безпілотний літальний апарат, вперше здійснив виліт в зону ООС ( поки що, з метою спостереження).

Панцирь-С

С-125

ЗРК-Тор

Танки

Гаубиці

"Таваріщі", ми вам радимо дану техніку відвезти назад у москву на парад, бо знову доведеться дозакупатись і не вистачить грошей на проведення газу в російські села. Під час турецької операції "Весняний щит", Байрактари зарекомендували себе з найкращого боку, особливо проти російської військової техніки. Разом до перемоги!!" - пише він.

Також читайте: Унаслідок обстрілу терористів на Донбасі поранено українського воїна, - ОТУ "Схід"

Bayraktar TB2 уперше здійснив виліт у зону ООС, поки що з метою спостереження, - Мисягін 01

безпілотник (4293) Мисягін Юрій (56) операція Об’єднаних сил (6725) Байрактар (192)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+117
Я считаю, что для Украины выгодней держать в тайне использование этих беспилотников. Нужно действовать как Израиль - лупить их с дистанции и списывать эти атаки например на каких-нибудь донецких партизан, это была бы самая выгодная тактика в данный момент
показати весь коментар
10.04.2021 16:38
+61
Вот , что Байден животворящий делает !👏👏👏👏👏👏
показати весь коментар
10.04.2021 16:42
+50
"Протверезіли" не від "очей Пуйла", а од "підсрачника Байдена"...
показати весь коментар
10.04.2021 16:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Как причудливо связываются воспалённые клетки в мозгу нашего Икара!
И вот что удивительно - воспалениме в мозгу, а на выходе - помёт!
показати весь коментар
13.04.2021 09:46 Відповісти
" Ничего что я твою любимую песню спою "Посею лебеду на берегу-у-у..." ?
показати весь коментар
14.04.2021 16:53 Відповісти
Неужели дома не воткнул пару семечек посмотреть самому?
У меня в этом году ни одно не проросло - лежали на закрытом балконе и видать не достоточно промёрзли...
показати весь коментар
11.04.2021 09:21 Відповісти
Лебеду надо было сеять,ХОЛОП! "Посею лебеду на берегу-у-у..."
показати весь коментар
12.04.2021 12:32 Відповісти
Ты оказывается еще и паникер? Кроме всего прочего.
показати весь коментар
10.04.2021 19:05 Відповісти
Чому ? Якщо вирішать пертися повноцінно, то так і буде - данина ******** вимогам.
показати весь коментар
10.04.2021 19:21 Відповісти
Он знает точно,потому что он московская консерва,подписавшая обязательство работать на московитов,в особом отделе,войск ПВО Московской области.Спросите его где он служил!
показати весь коментар
11.04.2021 05:52 Відповісти
По ним еще попасть нужно!
А зная точность их ракет - 9 из 10 не упадут даже в радиусе 1 км от цели.
показати весь коментар
10.04.2021 22:25 Відповісти
Короче - без шашлыка из русни незачОт таким полетам.
показати весь коментар
10.04.2021 18:36 Відповісти
Активность России у украинских границ, переброски войск из Уральского, Восточного и Сибирского округов - это плохой признак, демонстрация решимости. Говорят, что у них у наших границ 28 батальонно-тактических групп. Каждая группа от 600, при усилении до 1000 бойцов с хорошим техническим обеспечением. Это боеспособные части, но их не так много. А вот если они удвоят численность и подтянут сюда части ВДВ, это уже ударный кулак, что может свидетельствовать о каких-то реальных планах.

Они тестируют, если увидят, что цена вторжения будет высокая, не полезут. Я думаю, что они не отважатся и сделают вид, что и не собирались. Это же не первый раз, просто в этот раз оно совпало со всеми другими проблемами внутренними и в России, и в Соединенных Штатах. Поэтому такое напряжение. Вероятность широкомасштабного конфликта пока я не считал бы очень высокой. Хотя исключать ничего нельзя.

https://www.dsnews.ua/interviu/sergiy-galaka-vidklyuchennya-swift-chi-naftove-embargo-dlya-rosiji-na-stoli-u-baydena-08042021-421547 Отключение от SWIFT и нефтяное эмбарго против России - на столе у Байдена https://www.dsnews.ua/interviu/sergiy-galaka-vidklyuchennya-swift-chi-naftove-embargo-dlya-rosiji-na-stoli-u-baydena-08042021-421547
показати весь коментар
10.04.2021 18:38 Відповісти
уже 52 бтг и 25 на подходе + в Крыму +искандеры карлик о-л.
показати весь коментар
10.04.2021 21:50 Відповісти
Да пофиг! Это не 2014. Есть кому и главное ЧЕМ устроить хорошую трупорезку расеянам.
Не думаю,что захотят положить ВСЕ свои ВС в Украине.
Усроят бучу,и за несколько дней начнут мир выторговывать на своих условиях!
Будут посланы,и пойдут куда сказано.
На этом вся "победоносная война 2021" и закончиться.
И будут кричать "Ах,как мы им дали! Еслиб они нас догнали..."
показати весь коментар
10.04.2021 22:32 Відповісти
Точно ! ты давай первый иди !

а мы за тебя отомстим !!!
показати весь коментар
11.04.2021 11:38 Відповісти
вы за него разве что на бутылке можете посидеть
показати весь коментар
16.04.2021 10:57 Відповісти
В Украину потянулись вереницы военных транспортников. В Киев с американской авиабазы Рамштайн в Германии совершили полеты C-130 Hercules и C-17 Globemaster III.

Еще один тяжелый транспортник C-17 после трансатлантического перелета из США совершил посадку во Львове. Кроме того, был также зафиксирован полет в Киев британского транспортного самолета Bae 146-200 из польского города Познань, где находится штаб 5-го корпуса Армии США;

- Россияне получили возможность наблюдать за манёврами своей армии у украинской границы с помощью табло обменников; - Минюст США подготовил два пакета санкций, чтобы похоронить "Северный поток-2";

- Буквально на днях принято решение ускоренно поставить в армию Украины еще 15 ударных беспилотных аппаратов "Байрактар ТБ2", доведя их парк до 35 единиц;

- Литва призвала НАТО предоставить Украине ПДЧ; - В НАТО провели переговоры по поддержке Украины. Встреча состоялась онлайн 7 апреля, между руководителями и представителями ведомств США, Британии, Канады, Литвы и Польши.

Стороны подтвердили намерения провести обучение и обеспечить поддержку Украины с целью усиления оборонных возможностей ее Вооруженных сил (ВСУ). А также достижения прогресса в вопросах оперативной совместимости с НАТО. Инициатором переговоров выступила Великобритания;

- В рамках учений НАТО Defender Europe 2021 будет отрабатываться война с Московией;

- Американская делегация во главе с атташе по вопросам армии и обороны под прикрытием членограя посетила Донбасс;

- Войска НАТО в ближайшие несколько месяцев проведут на территории Украины учения, сценарий которых будет заключаться в "отражении масштабного наступления вооруженных сил условной страны-агрессора";

- Командование Сухопутных войск Украины объявило собрание территориальной обороны. Части ТРО отработают борьбу с диверсионно-разведывательными силами и охрану критически важной инфраструктуры. Вооруженные силы Украины готовы к быстрому реагированию на обострение военной ситуации на востоке Украины и вдоль всей украинско-российской границы;

- Авианосная ударная группа флота США вошла в Восточное Средиземноморье: готовы защищать и Черное море. Флагман этой группы - атомный авианосец Dwight D. Eisenhower, на котором находится 90 палубных самолетов. В ее состав также входят ракетный крейсер типа Ticonderoga и четыре эсминца типа Arley Burke (это "звезда" всему металлолому, который мордор стянул к нашим границам) ;

- Американские разведывательные дроны RQ-4 Global Hawk, базовые патрульные самолеты типа "Посейдон" и самолеты радиотехнической разведки очень плотно мониторят оккупированный Россией Крым, черноморское побережье РФ и оккупированные территории восточного Донбасса;

- Президент Америки настойчиво учит преЗЕдента Украины произносить слова: Армія, Віра, Мова. Подведем итоги всей этой красоты. Эффект для Кремля от его дальнейших действий, стремительно приблизился к нулю, а местами вообще к отрицательным значениям.

Проще говоря - запугать Запад и Украину не удалось. Теперь Кремлю приходится импровизировать: "вставать на защиту" Донбасса и биться в своем бессилии - обвиняя во всех грехах Украину, ибо вход в эту игру рубль, а выход - вперед ногами.

Кстати, пока все идет по плану. Ну, а "Минск" отдал концы.
Иван Лютый
https://spektrnews.in.ua/news/vashington-bez-edinogo-vystrela-dovel-vsyu-kremlevskuyu-shoblu-do-psihoza---ivan-lyutyy/113322#gsc.tab=0
показати весь коментар
10.04.2021 23:54 Відповісти
согласен, какой *** "Минск" ?

пора переносить все переговоры в Цюрих !
показати весь коментар
11.04.2021 11:39 Відповісти
батальон 200-400 чел а не 600-1000
показати весь коментар
11.04.2021 02:02 Відповісти
А зря)
показати весь коментар
10.04.2021 19:06 Відповісти
Bayraktar это конечно хорошо, но мочили русню в карабахе дроны-камикадзе, неизвестно умеет ли наш вариант давать целеуказание быстрое, это должна быть общая система...
показати весь коментар
10.04.2021 20:00 Відповісти
Испытания Украинского беспилотника ударного действия
https://www.youtube.com/watch?v=CDTxe_XRQoo

(это еще в 2017 ом)
показати весь коментар
10.04.2021 20:52 Відповісти
и куда этот беспилотник заткнул псевдо-пастор вместе с петрушкой ?

где это оружие ? кто его массово производит и в каких частях на вооружении находится ?

ответы знаешь сам, надеюсь .....
показати весь коментар
11.04.2021 11:43 Відповісти
узнаешь, если полезете.
показати весь коментар
11.04.2021 16:23 Відповісти
не знаю за беспилотник, но знаю куда пастор заткнул тебе бутылку из под савецкого шампанского
показати весь коментар
16.04.2021 11:06 Відповісти
С Богом
показати весь коментар
10.04.2021 20:41 Відповісти
"Пока что с целью наблюдения" - а надо будет, так фейерверк как в Азербайджане всех этих панцирей
показати весь коментар
10.04.2021 20:43 Відповісти
ты все перепутал, пуйло на подсосе у Эрдогана, сбил миг чтобы не летали где не надо и норм, вагнеровцев аналогично покрошили, а Алиев показал фейерверк искандеров
показати весь коментар
14.04.2021 15:48 Відповісти
Блин, целый день мучился - квкой бы повод найти, чтобы выпить... И вот и укра - Байрактар полетел, враг обосрался!!!
показати весь коментар
10.04.2021 21:11 Відповісти
очень жаль что твоя жопа такая слабая к подобным событиям после водки кацап.
показати весь коментар
10.04.2021 23:02 Відповісти
Бояра в глотке не застряла?
показати весь коментар
11.04.2021 10:48 Відповісти
Було б це при Порошенко то повірив би, а при Зеленському ні, тому що він трус і ніколи не буде віддавати такі накази, адже він навіть росію ворогом назвати боїться.
На скріншоті невідомий літак кілометрів за 100 до лінії фронту, тому очевидно, що нічого він не помічав да і взагалі там не був, а все це зеленя брехня, щоб підняти собі рейтинг та здобути підтримку патріотів.
показати весь коментар
10.04.2021 21:16 Відповісти
На сколько вижу из кадров попаданий, сам Байрактар (тот что несёт ракеты), ничего не наблюдает и не ищет. Он в автоматическом режиме патрулирует заданную зону. Цель ищет и помечает мелкий квадрокоптер. А Байрактар пролетая мимо во время патрулирования, замечает активную метку, и выпускает туда ракету.
показати весь коментар
10.04.2021 23:14 Відповісти
Цель ищет и помечает мелкий квадрокоптер. - ага за 100-200 км от фронта..... п...ц какой квадрокоптёр! 500 км легко пролетает
показати весь коментар
11.04.2021 02:04 Відповісти
1) видео идёт с неподвижной камеры, с довольно большой высоты. Сам Байрактар зависать в воздухе - не может. Кроме того - если он вылезет на такую высоту - его любое ПВО в момент достанет. Его единственный шанс - лететь как можно ниже. Значит то что снимает, может зависать неподвижно. И должно быть максимально малозаметно (ну или дёшево, чтоб было не жалко их неприрывно терять).
2) часто на видео явно заметно что снаряд прилетает откуда то сбоку.
3) часто видно что сьёмка идёт некоторое время, прежде чем прилетает снаряд (зависает, включает подсветку и ждёт пока её не увидит пролетающий мимо Байрактар)
4) лично я бы - постарался чтоб сам носитель ракет, двигался в режиме полного радиомолчания (а желательно и вообще без какой бы то ни было связи). Ведь дело времени когда каналы связи обнаружит РЭБ, и попытается либо влезть в них, либо заглушить.
показати весь коментар
11.04.2021 15:32 Відповісти
как там станки с програмным управлением? Еще не все на лом ушли?
показати весь коментар
11.04.2021 05:08 Відповісти
В перспективе они должны действовать автономно стаями и определять приоритеты целей
показати весь коментар
11.04.2021 09:11 Відповісти
Мазохизм какой-то . . .
Увидели на оккупированной "трактористами и шахтёрами" территории Панцирь, С-125, ТОР - такой техники "в шахтах" не хранилось. Так за один день уничтожьте всю ПВО "сепаров" Байрактарами и пусть потом россияне рассказывают о нарушении Украиной перемирия. А в ответ им вопрос от Украины - а откуда у трактористов средства ПВО ???

Вписаться авиацией русские пока что не могут, ещё игра дипломатическая не доиграна. Поставить новые ПВО - могут, так опять их разбить Байрактарами. А без авиации и ПВО будут бояться лезть танковыми колоннами. А если полезут авиацией, нужны гарантии, что НАТО объявит небо Украины бесполётной зоной. У русских останется только вариант с ракетами. Пусковые установки которых, снова-таки, можно Байрактарами поутюжить после обнаружения пусков. Ну и у нас какая-никакая ПВО имеется, перехватывать ракетные пуски можем худо-бедно. Превратим их ПВО в груду сгоревшего железа и они задумаются, стоит ли с нами дальше воевать.
Чай ядерную бомбу рядом со своей территорией русские кидать не будут, ветер-то и на них подуть может.
показати весь коментар
11.04.2021 00:18 Відповісти
толково
показати весь коментар
11.04.2021 06:14 Відповісти
**********, тебе не напоминает твоя агрессия Вторую мировую, когда всем миром взяли и уничтожили гитлеровское исчадие ада.
показати весь коментар
11.04.2021 00:46 Відповісти
Яким "миром" ? У Германії були сателіти.
Перемогли, так. Але не "миром".
показати весь коментар
11.04.2021 10:10 Відповісти
https://www.facebook.com/skrepohistory/videos/2787995378093800/
показати весь коментар
11.04.2021 10:35 Відповісти
Правільна ... Антигітлерівська коаліція.
показати весь коментар
11.04.2021 11:22 Відповісти
у слапатоедов подгорело знатно
показати весь коментар
11.04.2021 01:00 Відповісти
А хто, вяликій рускай народ? Були сателіти і в ***** є якийсь там дріб'язок, але перемогу отримали усі народи срср та Західна коаліція.
показати весь коментар
11.04.2021 10:21 Відповісти
хорошо.
показати весь коментар
11.04.2021 04:25 Відповісти
отакої
https://twitter.com/Vestnik_Stab/status/1381048672058769409?s=20
показати весь коментар
11.04.2021 06:19 Відповісти
К чему это дефиле?В Сирии работали группы дронов:РЭБ,целеуказаний,ударные типа tb2 и камикадзе.А тут мы дали рассмотреть,снять сигнатуры,настроить рэб и внести поправки для стрельбы и т д.
показати весь коментар
11.04.2021 08:10 Відповісти
К чему это дефиле?

1. Снимальщики сигнатур, настройщики рэб и вносильщики поправок, тоже наверное смотрели карабахские видео и осознание того, что они начали барражировать где-то рядом вряд-ли вселяет в них оптимизм.
2. На карабахских видео я не помню такой картинки, чтобы была видна цель в рамке прицела и потом появлялись следы от ракет, которые потянулись бы в сторону цели, как это бывает при съемке атаки с ударных вертолетов или штурмовиков. Скорее всего это говорит не о том, что у ТВ2 какие-то особые экологически чистые бездымные ракеты, а о том, что он просто наводчик.
И на части съемок четко видно как съемка ведется с одного направления, а откуда-то сбоку вдруг выныривает камикадзе и - ба-бах!
3. Байрактар, как мне кажется, да и в статье об этом пишут, тоже рассмотрел, снял, настроил и внес поправки.
показати весь коментар
11.04.2021 09:36 Відповісти
не уверен, но Турция не может поставлять в Украину летальное оружие.
показати весь коментар
11.04.2021 13:14 Відповісти
Ну если ударные дроны с ракетами это не летальное оружие, тогда да, тогда не может ...
показати весь коментар
11.04.2021 14:31 Відповісти
да какие ударные дроны?? фантазер. хотелось бы верить. но это сказка.
показати весь коментар
11.04.2021 17:02 Відповісти
Bayraktar TB2 уперше здійснив виліт у зону ООС, поки що з метою спостереження", - Мисягін - Цензор.НЕТ 4718
показати весь коментар
11.04.2021 11:11 Відповісти
Военный сценарий Кремля понятен. Будем тушить агрессию | Студия Запад
В эфире телеканала Эспресо генерал-лейтенант Бен Ходжес - командующий сухопутных войск США в Европе (2014-2017 гг): военный сценарий Кремля понятен. Будем тушить
показати весь коментар
11.04.2021 15:37 Відповісти
На війні важлива не тільки зброя. Війни виграються Зброя + Рішучість. У Криму була Зброя + 0 рішучості. Усі чекали, чи робили вигляд, що чекали, Наказів. А наказів не було, чи казали, що наказів не було. Висновок: "Ніяка зброя не допоможе, якщо нема Рішучості її застосувати!"
Нам демонструють, що Зброя у нас є. Але хто переконає, що є Рішучість ?
показати весь коментар
11.04.2021 17:56 Відповісти
"При рівних чисельності і озброєннях перемогу отримає той, хто озброєний сильнішою, глибиннішою, привабливішою ідеологією..." (А.Шікльгрубер)
показати весь коментар
13.04.2021 09:15 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 