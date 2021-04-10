Bayraktar TB2 уперше здійснив виліт у зону ООС, поки що з метою спостереження", - Мисягін

Безпілотний літальний апарат Bayraktar TB2 під час свого першого розвідувального вильоту в зону ООС на Донбасі виявив ворожу техніку: Панцир-С, С-125, ЗРК-Тор, танки і гаубиці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці пише народний депутат від "Слуги народу", заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін. Наводимо його текст без змін.

"Найкращій бій - той, який не відбувся. Нашим ворогам краще було б вивчити цю китайську мудрість, замість записок і мемуарів лідерів нациського режиму 20 століття. Bayraktar TB2- безпілотний літальний апарат, вперше здійснив виліт в зону ООС ( поки що, з метою спостереження).

Панцирь-С

С-125

ЗРК-Тор

Танки

Гаубиці

"Таваріщі", ми вам радимо дану техніку відвезти назад у москву на парад, бо знову доведеться дозакупатись і не вистачить грошей на проведення газу в російські села. Під час турецької операції "Весняний щит", Байрактари зарекомендували себе з найкращого боку, особливо проти російської військової техніки. Разом до перемоги!!" - пише він.

Також читайте: Унаслідок обстрілу терористів на Донбасі поранено українського воїна, - ОТУ "Схід"