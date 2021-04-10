Bayraktar TB2 уперше здійснив виліт у зону ООС, поки що з метою спостереження", - Мисягін
Безпілотний літальний апарат Bayraktar TB2 під час свого першого розвідувального вильоту в зону ООС на Донбасі виявив ворожу техніку: Панцир-С, С-125, ЗРК-Тор, танки і гаубиці.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці пише народний депутат від "Слуги народу", заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін. Наводимо його текст без змін.
"Найкращій бій - той, який не відбувся. Нашим ворогам краще було б вивчити цю китайську мудрість, замість записок і мемуарів лідерів нациського режиму 20 століття. Bayraktar TB2- безпілотний літальний апарат, вперше здійснив виліт в зону ООС ( поки що, з метою спостереження).
Панцирь-С
С-125
ЗРК-Тор
Танки
Гаубиці
"Таваріщі", ми вам радимо дану техніку відвезти назад у москву на парад, бо знову доведеться дозакупатись і не вистачить грошей на проведення газу в російські села. Під час турецької операції "Весняний щит", Байрактари зарекомендували себе з найкращого боку, особливо проти російської військової техніки. Разом до перемоги!!" - пише він.
Будь ласка, зачекайте...
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И вот что удивительно - воспалениме в мозгу, а на выходе - помёт!
У меня в этом году ни одно не проросло - лежали на закрытом балконе и видать не достоточно промёрзли...
А зная точность их ракет - 9 из 10 не упадут даже в радиусе 1 км от цели.
Они тестируют, если увидят, что цена вторжения будет высокая, не полезут. Я думаю, что они не отважатся и сделают вид, что и не собирались. Это же не первый раз, просто в этот раз оно совпало со всеми другими проблемами внутренними и в России, и в Соединенных Штатах. Поэтому такое напряжение. Вероятность широкомасштабного конфликта пока я не считал бы очень высокой. Хотя исключать ничего нельзя.
https://www.dsnews.ua/interviu/sergiy-galaka-vidklyuchennya-swift-chi-naftove-embargo-dlya-rosiji-na-stoli-u-baydena-08042021-421547 Отключение от SWIFT и нефтяное эмбарго против России - на столе у Байдена https://www.dsnews.ua/interviu/sergiy-galaka-vidklyuchennya-swift-chi-naftove-embargo-dlya-rosiji-na-stoli-u-baydena-08042021-421547
Не думаю,что захотят положить ВСЕ свои ВС в Украине.
Усроят бучу,и за несколько дней начнут мир выторговывать на своих условиях!
Будут посланы,и пойдут куда сказано.
На этом вся "победоносная война 2021" и закончиться.
И будут кричать "Ах,как мы им дали! Еслиб они нас догнали..."
а мы за тебя отомстим !!!
Еще один тяжелый транспортник C-17 после трансатлантического перелета из США совершил посадку во Львове. Кроме того, был также зафиксирован полет в Киев британского транспортного самолета Bae 146-200 из польского города Познань, где находится штаб 5-го корпуса Армии США;
- Россияне получили возможность наблюдать за манёврами своей армии у украинской границы с помощью табло обменников; - Минюст США подготовил два пакета санкций, чтобы похоронить "Северный поток-2";
- Буквально на днях принято решение ускоренно поставить в армию Украины еще 15 ударных беспилотных аппаратов "Байрактар ТБ2", доведя их парк до 35 единиц;
- Литва призвала НАТО предоставить Украине ПДЧ; - В НАТО провели переговоры по поддержке Украины. Встреча состоялась онлайн 7 апреля, между руководителями и представителями ведомств США, Британии, Канады, Литвы и Польши.
Стороны подтвердили намерения провести обучение и обеспечить поддержку Украины с целью усиления оборонных возможностей ее Вооруженных сил (ВСУ). А также достижения прогресса в вопросах оперативной совместимости с НАТО. Инициатором переговоров выступила Великобритания;
- В рамках учений НАТО Defender Europe 2021 будет отрабатываться война с Московией;
- Американская делегация во главе с атташе по вопросам армии и обороны под прикрытием членограя посетила Донбасс;
- Войска НАТО в ближайшие несколько месяцев проведут на территории Украины учения, сценарий которых будет заключаться в "отражении масштабного наступления вооруженных сил условной страны-агрессора";
- Командование Сухопутных войск Украины объявило собрание территориальной обороны. Части ТРО отработают борьбу с диверсионно-разведывательными силами и охрану критически важной инфраструктуры. Вооруженные силы Украины готовы к быстрому реагированию на обострение военной ситуации на востоке Украины и вдоль всей украинско-российской границы;
- Авианосная ударная группа флота США вошла в Восточное Средиземноморье: готовы защищать и Черное море. Флагман этой группы - атомный авианосец Dwight D. Eisenhower, на котором находится 90 палубных самолетов. В ее состав также входят ракетный крейсер типа Ticonderoga и четыре эсминца типа Arley Burke (это "звезда" всему металлолому, который мордор стянул к нашим границам) ;
- Американские разведывательные дроны RQ-4 Global Hawk, базовые патрульные самолеты типа "Посейдон" и самолеты радиотехнической разведки очень плотно мониторят оккупированный Россией Крым, черноморское побережье РФ и оккупированные территории восточного Донбасса;
- Президент Америки настойчиво учит преЗЕдента Украины произносить слова: Армія, Віра, Мова. Подведем итоги всей этой красоты. Эффект для Кремля от его дальнейших действий, стремительно приблизился к нулю, а местами вообще к отрицательным значениям.
Проще говоря - запугать Запад и Украину не удалось. Теперь Кремлю приходится импровизировать: "вставать на защиту" Донбасса и биться в своем бессилии - обвиняя во всех грехах Украину, ибо вход в эту игру рубль, а выход - вперед ногами.
Кстати, пока все идет по плану. Ну, а "Минск" отдал концы.
Иван Лютый
https://spektrnews.in.ua/news/vashington-bez-edinogo-vystrela-dovel-vsyu-kremlevskuyu-shoblu-do-psihoza---ivan-lyutyy/113322#gsc.tab=0
пора переносить все переговоры в Цюрих !
https://www.youtube.com/watch?v=CDTxe_XRQoo
(это еще в 2017 ом)
где это оружие ? кто его массово производит и в каких частях на вооружении находится ?
ответы знаешь сам, надеюсь .....
На скріншоті невідомий літак кілометрів за 100 до лінії фронту, тому очевидно, що нічого він не помічав да і взагалі там не був, а все це зеленя брехня, щоб підняти собі рейтинг та здобути підтримку патріотів.
2) часто на видео явно заметно что снаряд прилетает откуда то сбоку.
3) часто видно что сьёмка идёт некоторое время, прежде чем прилетает снаряд (зависает, включает подсветку и ждёт пока её не увидит пролетающий мимо Байрактар)
4) лично я бы - постарался чтоб сам носитель ракет, двигался в режиме полного радиомолчания (а желательно и вообще без какой бы то ни было связи). Ведь дело времени когда каналы связи обнаружит РЭБ, и попытается либо влезть в них, либо заглушить.
Увидели на оккупированной "трактористами и шахтёрами" территории Панцирь, С-125, ТОР - такой техники "в шахтах" не хранилось. Так за один день уничтожьте всю ПВО "сепаров" Байрактарами и пусть потом россияне рассказывают о нарушении Украиной перемирия. А в ответ им вопрос от Украины - а откуда у трактористов средства ПВО ???
Вписаться авиацией русские пока что не могут, ещё игра дипломатическая не доиграна. Поставить новые ПВО - могут, так опять их разбить Байрактарами. А без авиации и ПВО будут бояться лезть танковыми колоннами. А если полезут авиацией, нужны гарантии, что НАТО объявит небо Украины бесполётной зоной. У русских останется только вариант с ракетами. Пусковые установки которых, снова-таки, можно Байрактарами поутюжить после обнаружения пусков. Ну и у нас какая-никакая ПВО имеется, перехватывать ракетные пуски можем худо-бедно. Превратим их ПВО в груду сгоревшего железа и они задумаются, стоит ли с нами дальше воевать.
Чай ядерную бомбу рядом со своей территорией русские кидать не будут, ветер-то и на них подуть может.
Перемогли, так. Але не "миром".
https://twitter.com/Vestnik_Stab/status/1381048672058769409?s=20
1. Снимальщики сигнатур, настройщики рэб и вносильщики поправок, тоже наверное смотрели карабахские видео и осознание того, что они начали барражировать где-то рядом вряд-ли вселяет в них оптимизм.
2. На карабахских видео я не помню такой картинки, чтобы была видна цель в рамке прицела и потом появлялись следы от ракет, которые потянулись бы в сторону цели, как это бывает при съемке атаки с ударных вертолетов или штурмовиков. Скорее всего это говорит не о том, что у ТВ2 какие-то особые экологически чистые бездымные ракеты, а о том, что он просто наводчик.
И на части съемок четко видно как съемка ведется с одного направления, а откуда-то сбоку вдруг выныривает камикадзе и - ба-бах!
3. Байрактар, как мне кажется, да и в статье об этом пишут, тоже рассмотрел, снял, настроил и внес поправки.
В эфире телеканала Эспресо генерал-лейтенант Бен Ходжес - командующий сухопутных войск США в Европе (2014-2017 гг): военный сценарий Кремля понятен. Будем тушить
Нам демонструють, що Зброя у нас є. Але хто переконає, що є Рішучість ?