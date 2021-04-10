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На саміті Кримської платформи від США будуть високі представники, - Квін

На саміті Кримської платформи від США будуть високі представники, - Квін

Сполучені Штати Америки будуть представлені на високому рівні на саміті Кримської платформи, а також на урочистостях з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила тимчасова повірене у справах США в Україні Крістіна Квін в інтерв'ю телеканалу ICTV.

При цьому їй поки невідомо точно, чи приїде в Україну на День незалежності президент США Джо Байден. "Точно можу сказати, що запрошення ми отримали, і на Кримську платформу теж. Від США точно будуть високі представники на цих заходах, але я поки не можу сказати, хто саме це буде", - сказала Квін.

Нагадаємо, Кримська платформа - новий консультативний і координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді на зростаючі виклики в сфері безпеки, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальших порушень прав людини і захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

Також читайте: Квін про російську пропаганду: "Ми теж із цим стикаємося, але Україні дістається найбільше"

Україна активно пропонує країнам взяти участь в діяльності міжнародної ініціативи Кримська платформа.

Перший саміт міжнародної Кримської платформи запланований напередодні Дня Незалежності України, 23 серпня 2021 року.

США (23303) Квін Крістіна (110) Кримська платформа (320)


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Топ коментарі
+11
https://mobile.twitter.com/DedokPak Дедушка Пак https://mobile.twitter.com/DedokPak @DedokPak https://mobile.twitter.com/DedokPak/status/1380875782424305664 3 ч

Район полуострова Крым взят под контроль американскими самолётами электронной разведки типа EP-3E Orion вооружённых сил США.

На саммите Крымской платформы США будут представлены на высоком уровне, - Квин - Цензор.НЕТ 9129
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10.04.2021 20:35
+10
а шо,крым уже перенесли из Черного моря в Белое:?

ну наконец то крысчане в родную говень попали
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10.04.2021 20:47
+5
чего тупишь?эрдоган и берет под контроль ***** .его корабли в составе флота нато тоже участвуют...
а кацаплянам скоро опять на рейде севаса лоханки затапливать
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10.04.2021 20:51
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https://mobile.twitter.com/DedokPak Дедушка Пак https://mobile.twitter.com/DedokPak @DedokPak https://mobile.twitter.com/DedokPak/status/1380875782424305664 3 ч

Район полуострова Крым взят под контроль американскими самолётами электронной разведки типа EP-3E Orion вооружённых сил США.

На саммите Крымской платформы США будут представлены на высоком уровне, - Квин - Цензор.НЕТ 9129
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10.04.2021 20:35 Відповісти
Сходил со скуки на твою посылку:
Силы НАТО взяли под полный контроль регион Чёрного моря
... в регион контроля Крым не входит...
Чё врать бестолку? -- шняга...
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10.04.2021 20:43 Відповісти
а шо,крым уже перенесли из Черного моря в Белое:?

ну наконец то крысчане в родную говень попали
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10.04.2021 20:47 Відповісти
Так и Турцию тогда взяли под контроль -- как она Украине Крым возвращает... -- Чёрное море, маленькое ж... *)
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10.04.2021 20:49 Відповісти
чего тупишь?эрдоган и берет под контроль ***** .его корабли в составе флота нато тоже участвуют...
а кацаплянам скоро опять на рейде севаса лоханки затапливать
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10.04.2021 20:51 Відповісти
Та, шо б у вас всё срослось! -- вплоть до тарифов на газ и свет...*)
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10.04.2021 21:03 Відповісти
не-не-не...с тарифами-то к бубочке и бениной бабушке.
хуже ж не будет?ну вот...
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10.04.2021 21:16 Відповісти
Это ты мне говоришь? -- я ж порохобот на содержании у Меркельши -- меня все тарифы устраивают...*)
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10.04.2021 21:23 Відповісти
Другий секретар посольства? Чи дружина першого?
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10.04.2021 20:36 Відповісти
Это по РФ судиш .
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10.04.2021 20:42 Відповісти
Подивимось. Маю сумнів у дипломатичних талантах ззелених.
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10.04.2021 20:46 Відповісти
штаты сказали создать создать крымскую платформу-а куда зелёнкину деваться?создает
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10.04.2021 20:48 Відповісти
Тут вже йдеться не про Зелю чи Пороха. Тут мова про виживання держави під назвою Україна. Україна - понад усе. З По і Зе розберемося пізніше. Українцям є що сказати одному і другому. А зараз потрібно тримати удар від кінченої звіряки під назвою ху"ло. У когось є заперечення?!
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10.04.2021 22:33 Відповісти
А що можна закидати По? Тільки вороги України можуть бути незадоволені п'ятим Президентом.
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11.04.2021 06:34 Відповісти
а ну Герои, накидаем страйки очередной сепарской мрази, зазывающей путинские войска под предлогом защиты от Америки: https://youtu.be/KHsUhBubKBw?t=342
За это Ютуб не блокирует, но там куча выидео призывающих не носить маски и не вакцинироваться, а за это каналы закрывают если жалобы есть.
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10.04.2021 20:37 Відповісти
30-я годовщина Независимости Украины -- представлена Зеленским... ...на любой платформе.
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10.04.2021 20:39 Відповісти
Крим - мій і крапка !
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10.04.2021 20:47 Відповісти
https://sprotyv.info/video/v-donecke-proizoshel-moshhnyj-vzryv-na-myasokombinate-video-i-pervye-podrobnosti В Донецке произошел мощный взрыв на мясокомбинате: видео и первые подробности
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10.04.2021 20:49 Відповісти
"Что-то горит в районе Мотеля. Горит все сильнее и сильнее", - пишет ресурс. - "По сообщениям очевидцев, горит макаронная фабрика".
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10.04.2021 20:56 Відповісти
ну как теперь орки будут харчеваться ?
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10.04.2021 20:57 Відповісти
Голова Пентагону починає серію візитів для зустрічей з союзниками США через загострення агресії Росії проти України

Міністр оборони США Ллойд Остін 10 квітня розпочинає серію закордонних зустрічей з союзниками США на тлі зростання напруженості через агресію Росії проти України, яку Вашингтон називає «дестабілізуючою поведінкою» Москви.
Остін, зокрема, упродовж тижня має зустрітися з урядовими та військовими керівниками в Ізраїлі, Німеччині, Великобританії, а також у штаб-квартирі НАТО в Бельгії.
Раніше у заяві Пентагону від 8 квітня повідомлялося, що Остін «зустрінеться зі своїми колегами та іншими високопосадовцями, щоб обговорити важливість міжнародних відносин у сфері оборони, засвідчення відданості США стримуванню та обороні, рівномірному розподіленню тягаря ресурсів за гарантування стійкої трансатлантичної безпеки».
Першою зупинкою в турне Остіна чотирма країнами стане Ізраїль, куди він має прибути 11 квітня. Під час свого дводенного візиту Остін планує зустрітися з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу і міністром оборони Бені Ганцем.
13 квітня Остін має зустрітися в Берліні з міністром оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер і зовнішньополітичним радником канцлера ФРН Яном Хекеру.
Пентагон заявляє, що порядок денний переговорів Остіна в Берліні передбачає «боротьбу зі згубним впливом наших спільних стратегічних суперників і продовження діалогу про позиції США в Німеччині та інших країнах».
Пентагон заявив, що зустріч Остіна 14 квітня в Брюсселі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом буде зосереджена на тому, «як Північноатлантичний союз бореться з дестабілізуючою поведінкою Росії», а також на зростанні впливу Китаю, тероризмі і глобальних викликах, таких як COVID-19 і зміна клімату.БІЛЬШЕ ТУТ: https://www.radiosvoboda.org/a/news-pentagon-lloyd-vizyty-rosiya-agresiya/31196708.html
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10.04.2021 21:05 Відповісти
Ну наконец-то Крым, под крылом Америки
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10.04.2021 22:27 Відповісти
 
 