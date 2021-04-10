На саміті Кримської платформи від США будуть високі представники, - Квін
Сполучені Штати Америки будуть представлені на високому рівні на саміті Кримської платформи, а також на урочистостях з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила тимчасова повірене у справах США в Україні Крістіна Квін в інтерв'ю телеканалу ICTV.
При цьому їй поки невідомо точно, чи приїде в Україну на День незалежності президент США Джо Байден. "Точно можу сказати, що запрошення ми отримали, і на Кримську платформу теж. Від США точно будуть високі представники на цих заходах, але я поки не можу сказати, хто саме це буде", - сказала Квін.
Нагадаємо, Кримська платформа - новий консультативний і координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді на зростаючі виклики в сфері безпеки, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальших порушень прав людини і захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.
Україна активно пропонує країнам взяти участь в діяльності міжнародної ініціативи Кримська платформа.
Перший саміт міжнародної Кримської платформи запланований напередодні Дня Незалежності України, 23 серпня 2021 року.
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Чё врать бестолку? -- шняга...
ну наконец то крысчане в родную говень попали
а кацаплянам скоро опять на рейде севаса лоханки затапливать
хуже ж не будет?ну вот...
За это Ютуб не блокирует, но там куча выидео призывающих не носить маски и не вакцинироваться, а за это каналы закрывают если жалобы есть.
Міністр оборони США Ллойд Остін 10 квітня розпочинає серію закордонних зустрічей з союзниками США на тлі зростання напруженості через агресію Росії проти України, яку Вашингтон називає «дестабілізуючою поведінкою» Москви.
Остін, зокрема, упродовж тижня має зустрітися з урядовими та військовими керівниками в Ізраїлі, Німеччині, Великобританії, а також у штаб-квартирі НАТО в Бельгії.
Раніше у заяві Пентагону від 8 квітня повідомлялося, що Остін «зустрінеться зі своїми колегами та іншими високопосадовцями, щоб обговорити важливість міжнародних відносин у сфері оборони, засвідчення відданості США стримуванню та обороні, рівномірному розподіленню тягаря ресурсів за гарантування стійкої трансатлантичної безпеки».
Першою зупинкою в турне Остіна чотирма країнами стане Ізраїль, куди він має прибути 11 квітня. Під час свого дводенного візиту Остін планує зустрітися з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу і міністром оборони Бені Ганцем.
13 квітня Остін має зустрітися в Берліні з міністром оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер і зовнішньополітичним радником канцлера ФРН Яном Хекеру.
Пентагон заявляє, що порядок денний переговорів Остіна в Берліні передбачає «боротьбу зі згубним впливом наших спільних стратегічних суперників і продовження діалогу про позиції США в Німеччині та інших країнах».
Пентагон заявив, що зустріч Остіна 14 квітня в Брюсселі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом буде зосереджена на тому, «як Північноатлантичний союз бореться з дестабілізуючою поведінкою Росії», а також на зростанні впливу Китаю, тероризмі і глобальних викликах, таких як COVID-19 і зміна клімату.БІЛЬШЕ ТУТ: https://www.radiosvoboda.org/a/news-pentagon-lloyd-vizyty-rosiya-agresiya/31196708.html