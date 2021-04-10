На саміті Кримської платформи від США будуть високі представники, - Квін

Сполучені Штати Америки будуть представлені на високому рівні на саміті Кримської платформи, а також на урочистостях з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила тимчасова повірене у справах США в Україні Крістіна Квін в інтерв'ю телеканалу ICTV.

При цьому їй поки невідомо точно, чи приїде в Україну на День незалежності президент США Джо Байден. "Точно можу сказати, що запрошення ми отримали, і на Кримську платформу теж. Від США точно будуть високі представники на цих заходах, але я поки не можу сказати, хто саме це буде", - сказала Квін.

Нагадаємо, Кримська платформа - новий консультативний і координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді на зростаючі виклики в сфері безпеки, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальших порушень прав людини і захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

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Україна активно пропонує країнам взяти участь в діяльності міжнародної ініціативи Кримська платформа.

Перший саміт міжнародної Кримської платформи запланований напередодні Дня Незалежності України, 23 серпня 2021 року.