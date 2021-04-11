Заморозити рахунки олігархів і відключити РФ від SWIFT, - глава фракції ЄНП у Європарламенті Вебер запропонував відповісти на агресію Кремля
Запровадити жорсткі санкції щодо Росії, як от заморожування рахунків олігархів і від'єднання Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, через подальшу ескалацію на кордоні з Україною вважає за потрібне голова фракції ЄНП Манфред Вебер.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle, про це він заявив в інтерв'ю виданню німецької медіагрупи Funke.
Всі ці заходи слід вжити, якщо Москва "продовжить курс небезпечних провокацій", підкреслив голова фракції консервативної Європейської народної партії (ЄНП) у Європарламенті Манфред Вебер.
Політик також є заступником голови баварської партії Християнсько-соціальний союз (ХСС), що є філією партії Християнсько-демократичний союз (ХДС), у лавах якого перебуває і канцлерка Німеччини Ангела Меркель.
Іншим можливим важелем тиску Заходу на Кремль Вебер вважає газопровід "Північний потік-2", будівництво якого ще не завершено. "Путін має знати ціну своїм діям", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Это как?
Если Москва "
продолжитвременно прекратит опасные провокации", то СП-2 можно достроить?
Саме ЦЕ і робиться. І нехай пухлина болить, кровоточить - лікування має бути вкрай зваженим. Бо якщо будуть помилки, чи лікування буде надто радикальним - загине весь організм. Значить, переможе пухлина.
Росія ж навпаки - гордиться своїми фюрерами, своїм кривавим сталінським минулим і путінським сьогоденням і робить все, щоб і **********, і майбутнє теж були кривавими.Причому жодної вини не відчувають і вірять в діаметрально протилежне: "мы унічтожим тєх, кому нє по нраву крєпи русскаго міра".
Як бачимо, два екскурси в історію, приблизно той самий період - а результати діаметрально протилежні.
Этого достаточно? 😎
"Владимир Путин сталкивается с растущим общественным недовольством по поводу застойной экономики России и плохой ответной реакции на коронавирус. Он был сконфужен набравшим 115 млн просмотров видео на YouTube о дворце, который он построил для себя, и был уязвлен тем, что президент США Байден назвал его "убийцей". В России приближаются парламентские выборы, намеченные на сентябрь, и, как показывают независимые опросы, только 27% говорят, что проголосуют за его правящую партию, а 41%, что является рекордным показателем, не хочет, чтобы он баллотировался на новый президентский срок", - пишет https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/putin-again-threatens-war-with-ukraine-the-west-must-be-ready-to-respond/2021/04/08/7f292d8e-96f4-11**-b28d-bfa7bb5cb2a5_story.html The Washington Post в редакционной статье.
"Поэтому Путин обращается к знакомой отвлекающей тактике - нагнетанию напряженности до уровня чуть ниже точки кипения в отношениях с соседней Украиной и ее прозападным правительством (...)", - предполагает газета, напоминая про нарушение соглашения о прекращении огня, заключенного летом прошлого года, и о том, что Россия направила тысячи регулярных военнослужащих для подкрепления и без того крупных контингентов вблизи границы с Украиной и в Крыму. (...)
"Путин преуспел, по крайне мере, в привлечении внимания Запада", - констатирует издание: Европейское командование США повысило уровень готовности до "потенциально неминуемого кризиса", на прошлой неделе президенту Украины Владимиру Зеленскому позвонили в знак поддержки Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель подняли вопрос об Украине в ходе видеоразговора с Путиным на прошлой неделе; председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк А. Милли тем временем позвонил своему российскому коллеге. В четверг Меркель снова разговаривала с Путиным, заявив о необходимости остановить наращивание военной мощи.
(...) "И российские, и украинские аналитики скептически относятся к идее о том, что Путин начнет полномасштабную атаку; мрачное настроение его граждан не улучшится от потока военных потерь. Но он, возможно, хочет быстро расквасить нос украинским силам, после чего может потребовать от Зеленского пойти на политические уступки в обмен на новое прекращение огня. Он также может надеяться подорвать усилия Байдена по восстановлению американо-европейских отношений за счет обострения трансатлантических разногласий по Украине", - считает газета."Западные правительства будут надеяться, что шквал их дипломатических усилий сдержит Путина - но они должны быть готовы и к тому, если этого не произойдет, - предупреждает редакция издания. - (...) Путину нельзя позволить использовать войну против Украины как способ спастись от усугубляющихся внутриполитических проблем".https://glavnoe.ua/news/n357056151-the-washington-post-putin-snova-grozit-vojnoj-ukraine-zapad-dolzhen-byt-gotov-otvetit
только проснулись
чиновников уволить
недавно в рашке принят закон о компенсации олигархам убытков от санкций.
этот народ ягель жрать будет, но своих (олигархов) в обиду не даст !
Так можно досидеться до третьей мировой...
заявили о том, что мертвечук финансирует путинский терроризм,
а посадить мечтают Пороха,
который поднял весь мир на борьбу с путинским терроризмом в 2014 году,
какой- то сюрррр....
1) Где визовый режим? Это позор, 8й год войны, а враги к нам на поездах едят спокойно!
2) Обеспечить водой Мариуполь так, https://prm.ua/vse-trymaietsia-na-odniy-trubi-hrymchak-poiasnyv-chomu-okupanty-ne-perekryiut-vodu-mariupoliu/ чтобы Украина не поила ОРДЛО за наш счет !