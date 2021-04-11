Заморозити рахунки олігархів і відключити РФ від SWIFT, - глава фракції ЄНП у Європарламенті Вебер запропонував відповісти на агресію Кремля

Запровадити жорсткі санкції щодо Росії, як от заморожування рахунків олігархів і від'єднання Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, через подальшу ескалацію на кордоні з Україною вважає за потрібне голова фракції ЄНП Манфред Вебер.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle, про це він заявив в інтерв'ю виданню німецької медіагрупи Funke.

Всі ці заходи слід вжити, якщо Москва "продовжить курс небезпечних провокацій", підкреслив голова фракції консервативної Європейської народної партії (ЄНП) у Європарламенті Манфред Вебер.

Політик також є заступником голови баварської партії Християнсько-соціальний союз (ХСС), що є філією партії Християнсько-демократичний союз (ХДС), у лавах якого перебуває і канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Іншим можливим важелем тиску Заходу на Кремль Вебер вважає газопровід "Північний потік-2", будівництво якого ще не завершено. "Путін має знати ціну своїм діям", - додав він.

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