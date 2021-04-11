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Новини Коронавірус і карантин
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У Китаї заявили про низьку ефективність своїх вакцин проти COVID-19

У Китаї заявили про низьку ефективність своїх вакцин проти COVID-19

Вакцини, які є в розпорядженні у Китаю зараз, демонструють низьку ефективність. Чиновники розглядають можливість їх поєднання, щоб підвищити її.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, таку заяву глава китайського Центру з контролю над захворюваннями Гао Фу зробив на пресконференції в суботу, 10 квітня.

"Зараз формально обговорюється, чи слід нам використовувати різні вакцини з різних технічних ліній в процесі імунізації", - заявив Гао Фу.

Водночас, чиновник китайських ЦКЗ повідомив, що в Китаї розробляють мРНК-вакцини (подібні вакцині Pfizer), і вони вже увійшли в стадію клінічних випробувань.

Китайські вакцини, вироблені двома державними виробниками ліків, Sinovac і Sinopharm, були експортовані в 22 країни, включаючи Мексику, Туреччину, Індонезію, Угорщину, Бразилію, Туреччину й Україну.

У Бразилії вчені виявили, що ефективність вакцини Sinovac в запобіганні становлять всього 50,4%. Це близько до порогу 50%, при якому експерти вважають вакцину корисною.

Нагадаємо, перша партія китайської вакцини проти COVID виробництва компанії Sinovac прибула в Україну 25 березня. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що її почнуть відправляти в регіони 12 квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ планує масово вакцинувати українців на базі великих виставкових центрів у містах-мільйонниках, - Ляшко

вакцина (4419) карантин (18172) Китай (4681) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+38
Ох, какой ПЛАМЕННЫЙ привет Китай передал банде ЗЕлёных ублюдков, которые затариваются именно этой, НЕЭФФЕКТИВНОЙ вакциной
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11.04.2021 16:08
+24
Смешно... Сейчас Степанов вылезет и начнет нам рассказывать что они врут...
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11.04.2021 16:09
+19
За дурные откаты от Лекхим и не такое расскажешь.
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11.04.2021 16:11
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Как раз про "не навреди" ни слова, ни полслова.
Никто не говорит о последствиях
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11.04.2021 17:04 Відповісти
Эти зелёные поцы ещё потом отчитаются о цене за этот фуфломицин.
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11.04.2021 16:47 Відповісти
перед кем?
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11.04.2021 20:37 Відповісти
Цікаво, який лох додумався вакцинуватись китайською бормотухою? Те що наші її закупили, то це ще не означає, що її небезпечно колоти. Треба берегтися та чекати Pfizer або J&J.
Степанов, віддай куртку!
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11.04.2021 16:53 Відповісти
выяснилось что пфайзер неэффективен против ЮА штамма. Это х* надолго....
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11.04.2021 17:02 Відповісти
Зато Китай с гордостью может заявить, какой мерзкий короновирус они запустили по планете.
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11.04.2021 17:13 Відповісти
За время одной эпидемии создать эффективную вакцину маловероятно
Член-корр РАН и специалист в области биоорганической и медицинской химии

https://www.interfax.ru/interview/709252

Но заработать на этом хочется многим...
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11.04.2021 17:19 Відповісти
это говорит о том, что ковидло вырвалось не из китайской лаборатории, а было завезено туда, скорее всего лаптеногими.
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11.04.2021 17:24 Відповісти
Надо лечить людей и параллельно разрабатывать нормальную хорошо испытанную вакцину. Это не делается с кондачка
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11.04.2021 17:25 Відповісти
Ждём заявления Степашки, что это всё - происки ...мм... О! Порошенко!
Пысы: а курточку придётся вернуть!))
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11.04.2021 17:25 Відповісти
Вакцины которые привезли в Украину, один опасный для жизни, другой 50% эффективности.
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11.04.2021 17:28 Відповісти
міністр смерть
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11.04.2021 17:57 Відповісти
НІТ! Дохор «смерть»- це прислана з Америки Супрун, котра розвалила найкращу в світі медицину!!!
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11.04.2021 18:01 Відповісти
Ви б з сарказмом - пообережніше, бо слабкі на голову ЗЕбіли все сприймають за чисту монету)
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11.04.2021 18:21 Відповісти
Одно я знаю точно - Ульяна уже давно бы обеспечила страну вакциной.
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11.04.2021 18:35 Відповісти
вирус мутирует, вакцины устаревают
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11.04.2021 17:31 Відповісти
У Китаї заявили про низьку ефективність своїх вакцин проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 1186
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11.04.2021 17:42 Відповісти
А у Степанмахера - самий клясс
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11.04.2021 17:56 Відповісти
Степанов сказал - 89 відсотків! Ему же лучше знать! Он на них наварился...
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11.04.2021 18:03 Відповісти
гадаю слова степанова про 80% просто вирвані з контексту.
враховуючи заяву китайців припущу, що степанов говорив про розмір отриманого "відкату".
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11.04.2021 18:14 Відповісти
ВООЗ до 26 апреля должен вынести решение по китайской вакцине.

Что касается Украины, с учетом нееэфективности, безответственности и невмешательства украинских первых лиц, на что-то другое нам и не стоит расчитывать.

Да, 50% лучше чем ничего, и хуже чем у других вакцин.
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11.04.2021 18:33 Відповісти
Интересно, если кто-то назовет и эту вакцину дерьмом, Степашка снова визжать будет или все-таки промолчит.
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11.04.2021 18:38 Відповісти
Что там про степанова говорили слуги-уроды?
Коней на переправе не меняют?
Походу, поговорка приобрела прямой смысл: министр здравоохранения, оказался лошадью...
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11.04.2021 18:58 Відповісти
- Закатайте повыше рукав, будем делать вакцинацию.

- Ой, а можно в попу?

- Можно. Но сначала - вакцинация!
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11.04.2021 20:04 Відповісти
За такие дела - ТЮРЬМА.
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11.04.2021 20:16 Відповісти
«Худшие из худших»: Украина закупила самые некачественные вакцины - нардеп 11 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d1%85%d1%83%d0%b4%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%b7-%d1%85%d1%83%d0%b4%d1%88%d0%b8%d1%85-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d1%81.html#respond Комментарии: 0
У Китаї заявили про низьку ефективність своїх вакцин проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 5106Но через посредников, с наценками, комиссионными и откатами…
Китай официально сообщил о недостаточной эффективности своих вакцин, в частности, КоронаВак, которую закупила Украина, помимо «индийского чая».

Об этом факте https://www.facebook.com/dubinskyi написал около часа назад в Фейсбуке нардеп Александр Дубинский.
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%B2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82.html В Китае официально признали недостаточную эффективность своих вакцин - Deutsche Welle
То есть, наши бравые чиновники из Минздрава под мудрым руководством Офиса Президента закупили самые некачественные препараты для вакцинации, которые было возможно найти.
Худшие из худших.
Но через посредников, с наценками, комиссионными и откатами.
- https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B.html Китайскую вакцину через фирму Богатыревой заказала именно зе-власть - нардеп
Можно снимать сериал очередной сериал для Нетфликс.
Название дарю.
The Мрази.
***
Возможно, еще хуже вакцины - российские. Только об этом станет известно позже…
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11.04.2021 21:42 Відповісти
Такое правдивое заявление делает честь китайцам. Англо-шведам учиться.
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11.04.2021 21:55 Відповісти
вот что за скотство? все вокруг мешают заработать на вторую курточку.
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11.04.2021 22:04 Відповісти
Все высокоэффективные Китай отдал шмыгле,бубочке и степашке-мандель сама видела.
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11.04.2021 22:13 Відповісти
Ой, как некрасиво получилось!
Степашка ведь сказал, что купит у китайцев вакцину, если ее эффективность не менее 70%, а китайцы сами признали, что она в районе 50%.
На что деньги потратили, уроды?

Прав был Порох, когда назвал это г-ном!
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11.04.2021 22:24 Відповісти
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