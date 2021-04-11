У Китаї заявили про низьку ефективність своїх вакцин проти COVID-19
Вакцини, які є в розпорядженні у Китаю зараз, демонструють низьку ефективність. Чиновники розглядають можливість їх поєднання, щоб підвищити її.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, таку заяву глава китайського Центру з контролю над захворюваннями Гао Фу зробив на пресконференції в суботу, 10 квітня.
"Зараз формально обговорюється, чи слід нам використовувати різні вакцини з різних технічних ліній в процесі імунізації", - заявив Гао Фу.
Водночас, чиновник китайських ЦКЗ повідомив, що в Китаї розробляють мРНК-вакцини (подібні вакцині Pfizer), і вони вже увійшли в стадію клінічних випробувань.
Китайські вакцини, вироблені двома державними виробниками ліків, Sinovac і Sinopharm, були експортовані в 22 країни, включаючи Мексику, Туреччину, Індонезію, Угорщину, Бразилію, Туреччину й Україну.
У Бразилії вчені виявили, що ефективність вакцини Sinovac в запобіганні становлять всього 50,4%. Це близько до порогу 50%, при якому експерти вважають вакцину корисною.
Нагадаємо, перша партія китайської вакцини проти COVID виробництва компанії Sinovac прибула в Україну 25 березня. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що її почнуть відправляти в регіони 12 квітня.
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Никто не говорит о последствиях
Степанов, віддай куртку!
Член-корр РАН и специалист в области биоорганической и медицинской химии
https://www.interfax.ru/interview/709252
Но заработать на этом хочется многим...
Пысы: а курточку придётся вернуть!))
враховуючи заяву китайців припущу, що степанов говорив про розмір отриманого "відкату".
Что касается Украины, с учетом нееэфективности, безответственности и невмешательства украинских первых лиц, на что-то другое нам и не стоит расчитывать.
Да, 50% лучше чем ничего, и хуже чем у других вакцин.
Коней на переправе не меняют?
Походу, поговорка приобрела прямой смысл: министр здравоохранения, оказался лошадью...
- Ой, а можно в попу?
- Можно. Но сначала - вакцинация!
Но через посредников, с наценками, комиссионными и откатами…
Китай официально сообщил о недостаточной эффективности своих вакцин, в частности, КоронаВак, которую закупила Украина, помимо «индийского чая».
Об этом факте https://www.facebook.com/dubinskyi написал около часа назад в Фейсбуке нардеп Александр Дубинский.
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%B2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82.html В Китае официально признали недостаточную эффективность своих вакцин - Deutsche Welle
То есть, наши бравые чиновники из Минздрава под мудрым руководством Офиса Президента закупили самые некачественные препараты для вакцинации, которые было возможно найти.
Худшие из худших.
Но через посредников, с наценками, комиссионными и откатами.
- https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B.html Китайскую вакцину через фирму Богатыревой заказала именно зе-власть - нардеп
Можно снимать сериал очередной сериал для Нетфликс.
Название дарю.
The Мрази.
***
Возможно, еще хуже вакцины - российские. Только об этом станет известно позже…
Степашка ведь сказал, что купит у китайцев вакцину, если ее эффективность не менее 70%, а китайцы сами признали, что она в районе 50%.
На что деньги потратили, уроды?
Прав был Порох, когда назвал это г-ном!