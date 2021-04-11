В Китае заявили о низкой эффективности их вакцин от COVID-19

Вакцины, которые есть в распоряжении у Китая на данный момент, демонстрируют низкую эффективность. Чиновники рассматривают возможность их совмещения, чтобы повысить ее.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, такое заявление глава китайского Центра по контролю над заболеваниями Гао Фу сделал на пресс-конференции в субботу, 10 апреля.

"Сейчас формально обсуждается, следует ли нам использовать разные вакцины с разных технических линий в процессе иммунизации", - заявил Гао Фу.

В то же время, чиновник китайских ЦКЗ сообщил, что в Китае разрабатывают мРНК-вакцины (подобные вакцине Pfizer), и они уже вошли в стадию клинических испытаний.

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Китайские вакцины, произведенные двумя государственными производителями лекарств, Sinovac и Sinopharm, были экспортированы в 22 страны, включая Мексику, Турцию, Индонезию, Венгрию, Бразилию, Турцию и Украину.

В Бразилии ученые обнаружили, что эффективность вакцины Sinovac в предотвращении составляют всего 50,4%. Это близко к порогу 50%, при котором эксперты считают вакцину полезной.

Напомним, первая партия китайской вакцины от COVID производства компании Sinovac прибыла в Украину 25 марта. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что ее начнут отправлять в регионы 12 апреля.

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