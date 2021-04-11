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Новости Коронавирус и карантин
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В Китае заявили о низкой эффективности их вакцин от COVID-19

В Китае заявили о низкой эффективности их вакцин от COVID-19

Вакцины, которые есть в распоряжении у Китая на данный момент, демонстрируют низкую эффективность. Чиновники рассматривают возможность их совмещения, чтобы повысить ее.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, такое заявление глава китайского Центра по контролю над заболеваниями Гао Фу сделал на пресс-конференции в субботу, 10 апреля.

"Сейчас формально обсуждается, следует ли нам использовать разные вакцины с разных технических линий в процессе иммунизации", - заявил Гао Фу.

В то же время, чиновник китайских ЦКЗ сообщил, что в Китае разрабатывают мРНК-вакцины (подобные вакцине Pfizer), и они уже вошли в стадию клинических испытаний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинам китайской фирмы Sinovac Biotech можно доверять. Украина будет использовать препарат CoronaVac, - Минздрав

Китайские вакцины, произведенные двумя государственными производителями лекарств, Sinovac и Sinopharm, были экспортированы в 22 страны, включая Мексику, Турцию, Индонезию, Венгрию, Бразилию, Турцию и Украину.

В Бразилии ученые обнаружили, что эффективность вакцины Sinovac в предотвращении составляют всего 50,4%. Это близко к порогу 50%, при котором эксперты считают вакцину полезной.

Напомним, первая партия китайской вакцины от COVID производства компании Sinovac прибыла в Украину 25 марта. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что ее начнут отправлять в регионы 12 апреля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав планирует до конца года вакцинировать 70% взрослого населения, для этого нужна вакцина и готовность граждан прививаться, - Ляшко

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Китай (3028) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+38
Ох, какой ПЛАМЕННЫЙ привет Китай передал банде ЗЕлёных ублюдков, которые затариваются именно этой, НЕЭФФЕКТИВНОЙ вакциной
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11.04.2021 16:08
+24
Смешно... Сейчас Степанов вылезет и начнет нам рассказывать что они врут...
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11.04.2021 16:09
+19
За дурные откаты от Лекхим и не такое расскажешь.
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11.04.2021 16:11
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Как раз про "не навреди" ни слова, ни полслова.
Никто не говорит о последствиях
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11.04.2021 17:04 Ответить
Эти зелёные поцы ещё потом отчитаются о цене за этот фуфломицин.
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11.04.2021 16:47 Ответить
перед кем?
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11.04.2021 20:37 Ответить
Цікаво, який лох додумався вакцинуватись китайською бормотухою? Те що наші її закупили, то це ще не означає, що її небезпечно колоти. Треба берегтися та чекати Pfizer або J&J.
Степанов, віддай куртку!
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11.04.2021 16:53 Ответить
выяснилось что пфайзер неэффективен против ЮА штамма. Это х* надолго....
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11.04.2021 17:02 Ответить
Зато Китай с гордостью может заявить, какой мерзкий короновирус они запустили по планете.
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11.04.2021 17:13 Ответить
За время одной эпидемии создать эффективную вакцину маловероятно
Член-корр РАН и специалист в области биоорганической и медицинской химии

https://www.interfax.ru/interview/709252

Но заработать на этом хочется многим...
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11.04.2021 17:19 Ответить
это говорит о том, что ковидло вырвалось не из китайской лаборатории, а было завезено туда, скорее всего лаптеногими.
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11.04.2021 17:24 Ответить
Надо лечить людей и параллельно разрабатывать нормальную хорошо испытанную вакцину. Это не делается с кондачка
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11.04.2021 17:25 Ответить
Ждём заявления Степашки, что это всё - происки ...мм... О! Порошенко!
Пысы: а курточку придётся вернуть!))
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11.04.2021 17:25 Ответить
Вакцины которые привезли в Украину, один опасный для жизни, другой 50% эффективности.
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11.04.2021 17:28 Ответить
міністр смерть
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11.04.2021 17:57 Ответить
НІТ! Дохор «смерть»- це прислана з Америки Супрун, котра розвалила найкращу в світі медицину!!!
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11.04.2021 18:01 Ответить
Ви б з сарказмом - пообережніше, бо слабкі на голову ЗЕбіли все сприймають за чисту монету)
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11.04.2021 18:21 Ответить
Одно я знаю точно - Ульяна уже давно бы обеспечила страну вакциной.
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11.04.2021 18:35 Ответить
вирус мутирует, вакцины устаревают
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11.04.2021 17:31 Ответить
У Китаї заявили про низьку ефективність своїх вакцин проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 1186
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11.04.2021 17:42 Ответить
А у Степанмахера - самий клясс
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11.04.2021 17:56 Ответить
Степанов сказал - 89 відсотків! Ему же лучше знать! Он на них наварился...
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11.04.2021 18:03 Ответить
гадаю слова степанова про 80% просто вирвані з контексту.
враховуючи заяву китайців припущу, що степанов говорив про розмір отриманого "відкату".
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11.04.2021 18:14 Ответить
ВООЗ до 26 апреля должен вынести решение по китайской вакцине.

Что касается Украины, с учетом нееэфективности, безответственности и невмешательства украинских первых лиц, на что-то другое нам и не стоит расчитывать.

Да, 50% лучше чем ничего, и хуже чем у других вакцин.
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11.04.2021 18:33 Ответить
Интересно, если кто-то назовет и эту вакцину дерьмом, Степашка снова визжать будет или все-таки промолчит.
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11.04.2021 18:38 Ответить
Что там про степанова говорили слуги-уроды?
Коней на переправе не меняют?
Походу, поговорка приобрела прямой смысл: министр здравоохранения, оказался лошадью...
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11.04.2021 18:58 Ответить
- Закатайте повыше рукав, будем делать вакцинацию.

- Ой, а можно в попу?

- Можно. Но сначала - вакцинация!
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11.04.2021 20:04 Ответить
За такие дела - ТЮРЬМА.
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11.04.2021 20:16 Ответить
«Худшие из худших»: Украина закупила самые некачественные вакцины - нардеп 11 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d1%85%d1%83%d0%b4%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%b7-%d1%85%d1%83%d0%b4%d1%88%d0%b8%d1%85-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d1%81.html#respond Комментарии: 0
У Китаї заявили про низьку ефективність своїх вакцин проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 5106Но через посредников, с наценками, комиссионными и откатами…
Китай официально сообщил о недостаточной эффективности своих вакцин, в частности, КоронаВак, которую закупила Украина, помимо «индийского чая».

Об этом факте https://www.facebook.com/dubinskyi написал около часа назад в Фейсбуке нардеп Александр Дубинский.
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%B2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82.html В Китае официально признали недостаточную эффективность своих вакцин - Deutsche Welle
То есть, наши бравые чиновники из Минздрава под мудрым руководством Офиса Президента закупили самые некачественные препараты для вакцинации, которые было возможно найти.
Худшие из худших.
Но через посредников, с наценками, комиссионными и откатами.
- https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B.html Китайскую вакцину через фирму Богатыревой заказала именно зе-власть - нардеп
Можно снимать сериал очередной сериал для Нетфликс.
Название дарю.
The Мрази.
***
Возможно, еще хуже вакцины - российские. Только об этом станет известно позже…
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11.04.2021 21:42 Ответить
Такое правдивое заявление делает честь китайцам. Англо-шведам учиться.
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11.04.2021 21:55 Ответить
вот что за скотство? все вокруг мешают заработать на вторую курточку.
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11.04.2021 22:04 Ответить
Все высокоэффективные Китай отдал шмыгле,бубочке и степашке-мандель сама видела.
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11.04.2021 22:13 Ответить
Ой, как некрасиво получилось!
Степашка ведь сказал, что купит у китайцев вакцину, если ее эффективность не менее 70%, а китайцы сами признали, что она в районе 50%.
На что деньги потратили, уроды?

Прав был Порох, когда назвал это г-ном!
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11.04.2021 22:24 Ответить
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