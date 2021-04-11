В Китае заявили о низкой эффективности их вакцин от COVID-19
Вакцины, которые есть в распоряжении у Китая на данный момент, демонстрируют низкую эффективность. Чиновники рассматривают возможность их совмещения, чтобы повысить ее.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, такое заявление глава китайского Центра по контролю над заболеваниями Гао Фу сделал на пресс-конференции в субботу, 10 апреля.
"Сейчас формально обсуждается, следует ли нам использовать разные вакцины с разных технических линий в процессе иммунизации", - заявил Гао Фу.
В то же время, чиновник китайских ЦКЗ сообщил, что в Китае разрабатывают мРНК-вакцины (подобные вакцине Pfizer), и они уже вошли в стадию клинических испытаний.
Китайские вакцины, произведенные двумя государственными производителями лекарств, Sinovac и Sinopharm, были экспортированы в 22 страны, включая Мексику, Турцию, Индонезию, Венгрию, Бразилию, Турцию и Украину.
В Бразилии ученые обнаружили, что эффективность вакцины Sinovac в предотвращении составляют всего 50,4%. Это близко к порогу 50%, при котором эксперты считают вакцину полезной.
Напомним, первая партия китайской вакцины от COVID производства компании Sinovac прибыла в Украину 25 марта. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что ее начнут отправлять в регионы 12 апреля.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Никто не говорит о последствиях
Степанов, віддай куртку!
Член-корр РАН и специалист в области биоорганической и медицинской химии
https://www.interfax.ru/interview/709252
Но заработать на этом хочется многим...
Пысы: а курточку придётся вернуть!))
враховуючи заяву китайців припущу, що степанов говорив про розмір отриманого "відкату".
Что касается Украины, с учетом нееэфективности, безответственности и невмешательства украинских первых лиц, на что-то другое нам и не стоит расчитывать.
Да, 50% лучше чем ничего, и хуже чем у других вакцин.
Коней на переправе не меняют?
Походу, поговорка приобрела прямой смысл: министр здравоохранения, оказался лошадью...
- Ой, а можно в попу?
- Можно. Но сначала - вакцинация!
Но через посредников, с наценками, комиссионными и откатами…
Китай официально сообщил о недостаточной эффективности своих вакцин, в частности, КоронаВак, которую закупила Украина, помимо «индийского чая».
Об этом факте https://www.facebook.com/dubinskyi написал около часа назад в Фейсбуке нардеп Александр Дубинский.
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%B2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82.html В Китае официально признали недостаточную эффективность своих вакцин - Deutsche Welle
То есть, наши бравые чиновники из Минздрава под мудрым руководством Офиса Президента закупили самые некачественные препараты для вакцинации, которые было возможно найти.
Худшие из худших.
Но через посредников, с наценками, комиссионными и откатами.
- https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B.html Китайскую вакцину через фирму Богатыревой заказала именно зе-власть - нардеп
Можно снимать сериал очередной сериал для Нетфликс.
Название дарю.
The Мрази.
***
Возможно, еще хуже вакцины - российские. Только об этом станет известно позже…
Степашка ведь сказал, что купит у китайцев вакцину, если ее эффективность не менее 70%, а китайцы сами признали, что она в районе 50%.
На что деньги потратили, уроды?
Прав был Порох, когда назвал это г-ном!