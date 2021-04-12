УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8531 відвідувач онлайн
Новини Окуповані території
3 580 85

На окупованому Донбасі вкрай бракує ліків, - Мендель

На окупованому Донбасі вкрай бракує ліків, - Мендель

На окупованому Донбасі критично бракує ліків і медичних товарів. При цьому йдеться не тільки про товари, які необхідні для лікування коронавірусу, а й інших звичайних хвороб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповіла прессекретарка президента Юлія Мендель в ефірі передачі "Погляд з Банкової".

За її словами, на Донбасі вкрай необхідні медичні товари. Тому Червоний Хрест та інші міжнародні організації направляють туди гуманітарну допомогу.

Йдеться про препарати проти астми, діабету, гіпертонії й серцевих хвороб. Крім того, на Донбасі не вистачає і товарів для лікування коронавірусу.

"Червоний Хрест поставляє концентратори кисню, засоби індивідуального захисту для лікарів та пацієнтів", - каже Мендель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2020 році міжнародні організації відправили в ОРДЛО 76 автоколон гумдопомоги, Росія - 5, - Мендель

Вона також зазначила, що в підконтрольному уряду Бахмуті за підтримки саме Міжнародного Комітету Червоного Хреста йде будівництво відділення невідкладної медичної допомоги.

"Це і є відповідь на питання: хто і як на міжнародному рівні сьогодні допомагає жителям Донбасу", - додала прес-секретар Володимира Зеленського.

Нагадаємо, під Шумами група розмінування потрапила під снайперський обстріл. Подробиці загибелі чотирьох українських військових.

Автор: 

ліки (1331) Донбас (22357) Мендель Юлія (230)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+48
вообще пофиг что там на оккупированном бамбасе....вы думайте за Украину. У нас всего хватает?
показати весь коментар
12.04.2021 07:14
+37
подсказываю - мендель идет в аптеку - покупает чего не хватает - везет "нашим людям"
показати весь коментар
12.04.2021 07:20
+26
"МандЄль" навіть не зрозуміла, як вона правильно висловилася...
Раз "Донбасс оккупирован", то про нього, згідно з женевською Конвенцією, повинен турбуваться ОКУПАНТ... До нього і претензії повинні буть у тих, хто звав "русский мир"... У нас, в Україні, своїх "головняків" вистачає...
показати весь коментар
12.04.2021 07:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вообще пофиг что там на оккупированном бамбасе....вы думайте за Украину. У нас всего хватает?
показати весь коментар
12.04.2021 07:14 Відповісти
Коли зелені починають думати про Україну, то починає все зникати в Україні. Краще нехай... про Оман думають.
показати весь коментар
12.04.2021 12:26 Відповісти
шахтьеры все с шахт достанут, трактористы в поле вспашут... и проблему решат, чего туда лезет тупая ***** лина?
показати весь коментар
12.04.2021 12:48 Відповісти
Дело спасения утопающих - дело рук самих утопающих (с) .
показати весь коментар
12.04.2021 07:18 Відповісти
зазвичай таку турботу виговорює омбудсмен денисова...
а з вуст юлії мендель це звучить, як елемент гібридної війни....адже ліками користуватимуться санчастини окупаційних банд...
давати їм ліки - все одно, що воду до криму
показати весь коментар
12.04.2021 10:06 Відповісти
подсказываю - мендель идет в аптеку - покупает чего не хватает - везет "нашим людям"
показати весь коментар
12.04.2021 07:20 Відповісти
Лично,с улыбкой...
показати весь коментар
12.04.2021 10:05 Відповісти
да дайте ей уже селедки,она задабривает таким способом *****?
показати весь коментар
12.04.2021 07:21 Відповісти
Бли-и-ин, ее кто-нибудь заткнет?
показати весь коментар
12.04.2021 07:22 Відповісти
Вован,видать,уже обессилил...
показати весь коментар
12.04.2021 07:26 Відповісти
Мандельша - якщо твоїм поплічникам чогось не вистачає, то скиньтесь разом з янєлохом та й купить їм й відвезіть бажано особисто. Нехрін ваші проблеми перекидувати на нас. Чи ви уйобки хочете за наші гроші годувати окупантів?
показати весь коментар
12.04.2021 07:26 Відповісти
"МандЄль" навіть не зрозуміла, як вона правильно висловилася...
Раз "Донбасс оккупирован", то про нього, згідно з женевською Конвенцією, повинен турбуваться ОКУПАНТ... До нього і претензії повинні буть у тих, хто звав "русский мир"... У нас, в Україні, своїх "головняків" вистачає...
показати весь коментар
12.04.2021 07:27 Відповісти
У нас, в Україні ...

показати весь коментар
12.04.2021 07:39 Відповісти
А де ж, на твою думку? Було-б дивно, якби я написав - "у нас, в Ізраїлі"...
показати весь коментар
12.04.2021 08:23 Відповісти
Я выделил то, что вы не считаете, оккупированный территории Украиной. По вашему то россия или независимые страны?
показати весь коментар
12.04.2021 08:28 Відповісти
Ну, а я "виділив" зовсім інше - що з тебе такий "єврей", як з мене - балерина... Ану, скажи, як можна, за допомогою звичайного засобу, зробить м"ясо забитої "некошерним" способом, тварини, зробить "кошерним"? ТИ, як "іудей", ЗОБОВ"ЯЗАНИЙ ЦЕ ЗНАТЬ!!!
показати весь коментар
12.04.2021 08:56 Відповісти
Какая связь религия и национальность к тому, что по-вашему, Донбасс не Украина?
показати весь коментар
12.04.2021 09:52 Відповісти
Те ж саме питання я задаю громадянам Ізраїлю. Задавайте питання їм, а не читачам "Цензору". Бажано - в Ізраїлі...
показати весь коментар
12.04.2021 13:24 Відповісти
До речі, провінції Ельзас і Лотарінгія були анексовані Прусією у результаті франко-пруської війни. Перебували у цьому стані, до 1918 року, тобто близько 40 років. І французи, хоч і покрили алегоричні фігури, встановлені в парламенті, які символізували Ельзас і Лотарінгію, траурними покривалами і пам"ятали про втрачену територію, теж не називали їх "Францією", а іменували "тимчасово втраченими"... І ми робимо так само... (Скажи кураторам, що "нік" "бывший дончанин", "спалився"..... Шукай новий, "батрак лахтинський"...)
показати весь коментар
12.04.2021 09:09 Відповісти
Шикарно, комментатор, утверждающий, что Донбасс не Украина, обвиняет меня в том, что я работаю на рф.
показати весь коментар
12.04.2021 09:50 Відповісти
Я спитався "єврея".... Дай мені "чоткий атвет", на поставлене мною питання: ... "як можна, за допомогою звичайного засобу, зробить м"ясо забитої "некошерним" способом, тварини, зробить "кошерним"?
А потім "булькай..."
показати весь коментар
12.04.2021 11:01 Відповісти
Я не вижу связи между вопросами. Нет такого способа.
показати весь коментар
12.04.2021 11:08 Відповісти
Пошло "кацапское верчение очком".Я задав конкретне питання :"як можна, за допомогою звичайного засобу, зробить м"ясо забитої "некошерним" способом, тварини, зробить "кошерним"?
Жду відповіді...
показати весь коментар
12.04.2021 11:34 Відповісти
Яр, пластінка заїла чи розумом посунувся?
показати весь коментар
12.04.2021 12:54 Відповісти
Опоньки... Прошу пояснить,"в чому проблема?" Для "особливо продвинутих українців" питання: " В чому питання,, завдане "кошерном єврею", на питання, завдане у відповідності з "кашрутом",викликає "ахрєненіє"??"
Панаску, а ти не розумієш, що ти сам "спалився", "підписуючись" "за лахтинського троля"?!!...
показати весь коментар
12.04.2021 13:15 Відповісти
Ярику, проблема в твоїй неадекватності й нарваності, параноя, бачити навколо одних ворогів є в каціпії, ти сам, того не розуміючи, уподоблюєшся кацапам...
показати весь коментар
12.04.2021 13:33 Відповісти
Розумієш, тут проблема простіша... Просто, "Панс Стець", Віктор Волик" і "єврей" "екс дончанин" - один лахтинський троль...
показати весь коментар
12.04.2021 13:39 Відповісти
Ярик, сподівався, ти розвієш мої невтішні припущення... але ти, з упертістю осла доказуєш, що являєшся дійсно неадекватом... про що з тобою говорити?
показати весь коментар
12.04.2021 13:52 Відповісти
до речі, навіщо ображати гарне й мирне фінське місто Лахті? - це приклад адекватності чи наоборот?
показати весь коментар
12.04.2021 14:02 Відповісти
Ти ще раз , придуроїк пілдтвердив, що ти ІДІОТ... "Лахті" і "Лахта" - різні речі
показати весь коментар
12.04.2021 14:21 Відповісти
Почему вы считает, что я из Израиля, это понятно. Но как вы по IP определили, что я еврей, что я датишный и что я знаком с шхитой?
показати весь коментар
12.04.2021 11:12 Відповісти
В Києві ,під німцями ,було голодно,холодно та без ліків - тему розглятати по аналогіі.......
показати весь коментар
12.04.2021 10:09 Відповісти
під советами були часи, що було набагато голодніше й холодніше... німці не приклад найстаршнішого...
показати весь коментар
12.04.2021 12:56 Відповісти
Згоден - колима страшніше німецької окупації....
показати весь коментар
12.04.2021 15:01 Відповісти
Голодомор страшніше Гулагу й німецької окупації сто крат.
показати весь коментар
12.04.2021 18:50 Відповісти
Одна секретарша на работе -
И стирает
И за детьми приглядает
- тяяяжело00
показати весь коментар
12.04.2021 07:27 Відповісти
"На оккупированном Донбассе крайне не хватает лекарств"...

ХВАТА́ТЬ

1.

Брать резким поспешным движением руки или зубов.

"X. за́ руку. X. кость. X. что попало"

2.

РАЗГОВОРНОЕ НЕОДОБРИТЕЛЬНОЕ

Ловить, задерживать разг. неодобр..
показати весь коментар
12.04.2021 07:32 Відповісти
На оккупированном Донбассе крайне не хватает лекарств, - Мендель - Цензор.НЕТ 7835....
показати весь коментар
12.04.2021 07:36 Відповісти
................
ХВАТАТИ 1, аю, аєш, недок., рідко ХВАТИТИ, хвачу, хватиш, док., перех., розм. Те саме, що http://sum.in.ua/s/khapaty хапати 1. - Мій таточку! це я прийшла. - За руки хватаю. - Це я, - кажу. А він мені Шепче: - Я прощаю. Я прощаю (Тарас Шевченко, II, 1963, 311); Він таки хватив у жменю горіхів, та до Марусі: - Чи чіт, чи лишка? (Квітка-Основ'яненко, II, 1956, 29); Вони [молоді робітники] не вбирають, а хапають, хватають художнє слово, пісню, музику, танок (Остап Вишня, I, 1956, 334).
♦ Хватати за горло див. http://sum.in.ua/s/ghorlo горло .

ХВАТАТИ 2, ає, недок., ХВАТИТИ, хватить, док., безос., розм. Бути достатнім для кого-, чого-небудь; вистачати. Сама думка про те, що й Василь це п'є, примушувала його боротися з хворобою, скільки хватало сили (Юрій Яновський, II, 1954, 104); - Там, кажуть, на станції чобіт та шапок навалили стільки, що й на весь район хватило би (Григорій Тютюнник, Вир, 1964, 171); Синам мужицьким всі шляхи відкриті, Аби хватило волі та снаги (Микола Бажан, Вибр., 1940, 172).
♦ Клепки не хватає в кого - те саме, що Немає однієї клепки [в голові] (див. http://sum.in.ua/s/klepka клепка ). - Ой, гарячий ти, Му сію, та клепки не хватає! - сказала сама собі Мар'яна, зітхнувши важко (Григорій Косинка, Новели, 1962, 86); Совісті хватило (хватає) див. http://sum.in.ua/s/sovistj совість .http://sum.in.ua/p/11/35/1 Словник української мови: в 11 томах. - Том 11, 1980. - Стор. 35.
показати весь коментар
12.04.2021 08:27 Відповісти
Работа у нее такая: раздражать вменяемое население. Так шефу хоть чуточку спокойнее.
показати весь коментар
12.04.2021 07:38 Відповісти
А в фюУкрахні вистачає? Особливо вакцин з кисневими концентраторрами. Юлійо думає напевне, що вона - пес- екретарка Чвпушиліна. Бо якось так здається, що проблеми Бімбаси її гребуть більше, ніж проблеми України. І навіть більше, ніж кацапів, які згідно міжнародного права несуть повну відповідальність за окупований Бімбас. А, ну да, "там жє наші люді" для Мєндєль. В Україні для неї "нашіх" нема. Тут "біндєровци".
показати весь коментар
12.04.2021 07:39 Відповісти
Дочь знакомых второй год учится в Варшаве, большая часть лекарств значительно дешевле, чем в Украине. Хорошо бы, если бы СМИ сделали расследование, как и почему так происходит. Но нет. Журнашлюхи на это не способны.
показати весь коментар
12.04.2021 08:23 Відповісти
Та там тех лекарств хоть залейся ,бояра ,стекломой ,палёнка...
показати весь коментар
12.04.2021 07:53 Відповісти
Мозгів їм не вистачає, а дефіцит ліків - то вже наслідок.
показати весь коментар
12.04.2021 07:54 Відповісти
Тут з"явився новий "хмирь лахтинський", "екс дончанин". Корчить з себе "єврея"... Я йому цікаве питання поставив, відповідь на яке може дать тільки справжній єврей, що дотримується правил "кашруту"... Тепер чекаю від нього відповіді... ...........
показати весь коментар
12.04.2021 09:14 Відповісти
чекай з моря погоди, дурбалай холодний.
показати весь коментар
12.04.2021 14:25 Відповісти
От ти і "підписався... Панас стець - і його "аватари" - троль лахтинськтй ....
показати весь коментар
12.04.2021 18:25 Відповісти
Да уж.Версия у москалей о Сребренице походу не взлетит.Ну как те кто заботится о подвозе лекарств,строит мосты,КПП через которые жители Домбабве ездят караванами в Украину остаются ще живые куме?!
-Так.Це ж який шанс и соблазн,коли вони в Украину за пенсией приезжают чикнуть их по горлу и в колодец.Ось такий в нас лекарственно продуктовый генодиц куме.
-Так.Ну чисто Сребреница
На окупованому Донбасі вкрай бракує ліків, - Мендель - Цензор.НЕТ 5266
показати весь коментар
12.04.2021 07:55 Відповісти
А воно тобі ***** ль потрібно? Ви вже все зробимли в Україні? Скільки бюудете ховати статистику по смертям від ковіду і вбитих на фронті? Як там українська російська мова? Чи тобі простіше на російській російській пацанській? За все скоєне прийдеться відповідати, чи вже валізи готові робити лижі?

БАЖАЄ КНИГУ Й ДРУГИЙ СТРОК
Загинув воїн, а «нелох»
І слова не промовив.
Учора з Мендельшею вдвох,
Як завжди лихословив.

Про Себе книгу написать,
В історію він хоче.
На військо наше їм начхать,
Про другий строк бурмоче.

А в Старогнатівці бої,
Скрізь обстріли лунають.
А біля Зелі всі свої,
В Карпатах ще гуляють.

Ворожі міни хлопців рвуть,
Летять вже сто двадцяті.
А Вові нові лижі жмуть,
Що вуйки дали кляті.

Ворожі групи снайперів
Обстрілюють окопи.
А Вові краще за царів,
В прислужниках холопи.

Одна країна - два світи,
Одні гинуть за Неньку,
Іншим не гріх по трупам йти,
Й набить грішми кишеньку...
10.03.2021 р.
Анатолій Березенський
показати весь коментар
12.04.2021 07:55 Відповісти
Подорожник їм в поміч.
показати весь коментар
12.04.2021 08:03 Відповісти
Нарешті прорвало! А то все чий крим?,чий крим? Спитайте для початку мшмєндєль чий далбас з лугандоном?
Цікаво було б почути що воно скаже у відповідь на ці два питання у зв'язці!
показати весь коментар
12.04.2021 08:05 Відповісти
В ихнем случае лечебное голодание - лучшее лекарство. Помогает вылечить самую главную болячку, поставить на место вывихнутые пропагандой мозги
показати весь коментар
12.04.2021 08:10 Відповісти
Какая неприятность! Плачу, уже слезами изошёл!
показати весь коментар
12.04.2021 08:14 Відповісти
Да, там с лекарствами беда. А те, что есть, почему-то российского производства и намного дешевле , чем в аптеках Украины. Несколько дет регулярно передавали своим знакомым в Донецк все, начиная от снижения давления. Уже года три ничего не просят, все основное есть.
показати весь коментар
12.04.2021 08:21 Відповісти
Мел в таблетках дорогим не может быть по определению
показати весь коментар
12.04.2021 08:49 Відповісти
Менделям пригнали методички з вашингтонського обкому.
Ну ні фіга у них креативу нема - все як домовлялися.
Замість того можна було б викликати посла немитої і при журналістах вручити йому пачку салфеток, щоб було чим витирати соплі распятому мальчіку. Або саджанці червоної калини вручити, щоб на могилах гіві і мотороли посадили. Або трилітрову банку бряри для маргаріти сімонян...
Тупий той цех, ой тупий...
показати весь коментар
12.04.2021 08:25 Відповісти
Але ні, не можна. Жінка Баканова образиться. Єрмаку можуть догану на роботі (на Лубянці) винести. Зєлю в Катарі опустять на другий раз. Або в Омані. Не можна... Треба розповідати абстрактну казку про відсутність медикаментів, як вкінці 80-х.
показати весь коментар
12.04.2021 08:30 Відповісти
камни.. это всё камни... и не только с неба но и которые приходит пора собирать... хотя....
..............онижедети!!!
показати весь коментар
12.04.2021 08:29 Відповісти
***** бамбас
показати весь коментар
12.04.2021 08:31 Відповісти
Шо значит "Не хватает"? ***** сказал, что очень озабочен русскоязычными обезьянами Бамбаса. Привезет. Или похоронит.
показати весь коментар
12.04.2021 08:31 Відповісти
лєкарства єсьть но іх нєхто нє хватаєт!
показати весь коментар
12.04.2021 08:54 Відповісти
Недостаток лекарств можно исправить, как быть с недостатком мозгов,в свете последних выборов на дамбаце
показати весь коментар
12.04.2021 08:33 Відповісти
А про те,що вся гуманітарка з ЄС підживлює сепарів,тримає їх на плаву-ні чичирк!Незабаром мендельша ліків у подол назбирає і понесе пушиліну.
показати весь коментар
12.04.2021 08:37 Відповісти
Мендель жги еще! Два-три поста в Instagram и с лекарствами порядок, парочка в Twitter - Крым с водой, а если в Facebook, то "там-же-ш нашим людям" будет благодать. Диагноз: - неизлечима.
показати весь коментар
12.04.2021 08:41 Відповісти
Приятная новость, спасибо!
показати весь коментар
12.04.2021 08:45 Відповісти
А тут прямо всем всего хватает? Пусть сходит в наши больницы, слепая и глухая? Больные всё покупают за свои деньги, даже вату, бинты,капельницы, моющие для больницы! Конечно же сотрудники ей это не скажут, так пусть поспрашивает у пациентов, только инкогнито.
В аптеках да, есть лекарства, но на них у большинства стариков и многих людей НЕТ ДЕНЕГ!!!!!!! Толку от того что они лежат на полках?! А продукты? Молоко уже дороже чем например в Чехии, Польше, в ДВА раза!!! Масло растительное в 1,5 раза! так же и мясо, яйца!!!! Сволочи! С ценами что творите? С тарифами? Устроили геноцид, НЕоккупанты вы наши долбаные!
Кстати там, медицина таки бесплатная, и не хуже той что тут.
показати весь коментар
12.04.2021 08:45 Відповісти
Красный Крест нацистов Гитлера тоже снабжал лекарствами во ВМВ?
показати весь коментар
12.04.2021 08:47 Відповісти
Все проблемы зеклоуны уже порешали,осталось только колаборантам витаминов подвезти,а то у них весенний авитаминоз,автоматы из рук выпадают
показати весь коментар
12.04.2021 08:58 Відповісти
якось пох¥#...в рф що немає лєкарств?вже давно треба було перекрити будь-яке сполучення з "акупірованними тєріторіями бамбасса".вони готують напад на Україну,вбивають наших воїнів безкарно,а ви їм "пенсії і лєкарства"?😡🤬.с¥ки продажні 🤢🤮😡🤬.
показати весь коментар
12.04.2021 09:06 Відповісти
Так назбирай ***** квартальна тих ліків і 3,14здуй туди до пушили та роздавай їх дебілам даунбасьским!
показати весь коментар
12.04.2021 09:14 Відповісти
А ми до чого тут ? Це головна біль москалів!
показати весь коментар
12.04.2021 09:17 Відповісти
Ну вони ж хотіли бути "Маладой Данецкай республикай" - то в чому проблема? Хай жруть тепер! Нехай моляться на мощі святого Мотороли та Захарченко! Та їх черепи цілують!
показати весь коментар
12.04.2021 09:17 Відповісти
Всера у Полтавьі на скайпе бьіли такие себе с Донбасса, они обьясняли , чтобьі мьі от них отстали! Какая "гуманитарная" помощь?! Сами все скми, потому как "Донбасс Украина не поставит на колени"- так вчера втюхивали и да, они кормили всю Украину! Вот, пусть едят теперь мвое!
показати весь коментар
12.04.2021 09:30 Відповісти
Мені здається,що шахтьори неупороті вже все зрозуміли,але мовчать...А дописи гонють мічені кровью чи грошима....
показати весь коментар
12.04.2021 10:19 Відповісти
Не було ще такої прицопаною влади, як ця. Де кожна зелена мандель, в усякому питанні проФФесор.
Триндець, соромно.
показати весь коментар
12.04.2021 09:53 Відповісти
на оккупированном не хватает критически лекарств, а в Украине критически не хватает мозгов у власть имущих таких как "мандель"
показати весь коментар
12.04.2021 10:16 Відповісти
Да и уйх с ними! Скорее повыздыхают! Кто им виноват что они призвали русский мир в свой дом, а вместе с ним войну в нашу Родину? Я, мои родные и близкие, друзья, приятели и знакомые не бегали толпами с трехцветной тряпкой и не выли"путин....ввиди...
пути...памаги...." поэтому никакого сочувствия к этим даунбасолугандонским тварям у адекватных граждан Украины быть не может.
показати весь коментар
12.04.2021 10:19 Відповісти
О чем бы теще беспокоилась, дурная *********? как не о сепарах и их благосостоянии....
показати весь коментар
12.04.2021 12:45 Відповісти
тягостно и печально наблюдать то, что в ОП-е скоро даже уборщицы будут авторитетно комментировать для прессы внутри- и внешнеполитическое положение Украины, её политику, взаимоотношения с ближними и дальними соседями, короче - все, что имеет отношение в той части дел, о которых может высказываться только лишь Президент Украины (даже, если он и теперешний приЗЕдент), и к котором только он имеет отношение в объёме своих конституциональных полномочий. а теперь вот, гля!, уже и Мендэль решила "поумничать" на тему "положения на оккупированных территориях". молчала-бы деффачка! может и за умную сошла-бы... не, сидит-сидит, молчит-молчит, а потом - как выпрыгнет "из сумрака"! как вывалит что-то "глубокомысленное и наукообразное" изо-рта! читаешь, такой, и думаешь - а что это было? и нахрена это было?
показати весь коментар
12.04.2021 13:24 Відповісти
а де в Україні ліків достатньо? вона може сказати...
показати весь коментар
12.04.2021 13:47 Відповісти
 
 