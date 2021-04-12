На окупованому Донбасі вкрай бракує ліків, - Мендель

На окупованому Донбасі критично бракує ліків і медичних товарів. При цьому йдеться не тільки про товари, які необхідні для лікування коронавірусу, а й інших звичайних хвороб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповіла прессекретарка президента Юлія Мендель в ефірі передачі "Погляд з Банкової".

За її словами, на Донбасі вкрай необхідні медичні товари. Тому Червоний Хрест та інші міжнародні організації направляють туди гуманітарну допомогу.

Йдеться про препарати проти астми, діабету, гіпертонії й серцевих хвороб. Крім того, на Донбасі не вистачає і товарів для лікування коронавірусу.

"Червоний Хрест поставляє концентратори кисню, засоби індивідуального захисту для лікарів та пацієнтів", - каже Мендель.

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Вона також зазначила, що в підконтрольному уряду Бахмуті за підтримки саме Міжнародного Комітету Червоного Хреста йде будівництво відділення невідкладної медичної допомоги.

"Це і є відповідь на питання: хто і як на міжнародному рівні сьогодні допомагає жителям Донбасу", - додала прес-секретар Володимира Зеленського.

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