На оккупированном Донбассе крайне не хватает лекарств, - Мендель
На оккупированном Донбассе критически не хватает лекарств и медицинских товаров. При этом речь идет не только о товарах, которые необходимы для лечения коронавируса, но и других обычных болезней.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель в эфире передачи "Взгляд с Банковой".
По ее словам, на Донбассе крайне необходимы медицинские товары. Поэтому Красный Крест и другие международные организации направляют туда гуманитарную помощь.
Речь идет о препаратах против астмы, диабета, гипертонии и сердечных болезней. Кроме того, на Донбассе не хватает и товаров для лечения коронавируса.
"Красный Крест поставляет концентраторы кислорода, средства индивидуальной защиты для врачей и пациентов", - говорит Мендель.
Она также отметила, что в подконтрольном правительстве Бахмуте при поддержке именно Международного Комитета Красного Креста идет строительство отделения неотложной медицинской помощи.
"Это и есть ответ на вопрос: кто и как на международном уровне помогает сегодня жителям Донбасса", - добавила пресс-секретарь Владимира Зеленского.
Напомним, под Шумами группа разминирования попала под снайперский обстрел. Подробности гибели четырех украинских военных.
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а з вуст юлії мендель це звучить, як елемент гібридної війни....адже ліками користуватимуться санчастини окупаційних банд...
давати їм ліки - все одно, що воду до криму
Раз "Донбасс оккупирован", то про нього, згідно з женевською Конвенцією, повинен турбуваться ОКУПАНТ... До нього і претензії повинні буть у тих, хто звав "русский мир"... У нас, в Україні, своїх "головняків" вистачає...
А потім "булькай..."
Жду відповіді...
Панаску, а ти не розумієш, що ти сам "спалився", "підписуючись" "за лахтинського троля"?!!...
И стирает
И за детьми приглядает
- тяяяжело00
ХВАТА́ТЬ
1.
Брать резким поспешным движением руки или зубов.
"X. за́ руку. X. кость. X. что попало"
2.
РАЗГОВОРНОЕ НЕОДОБРИТЕЛЬНОЕ
Ловить, задерживать разг. неодобр..
ХВАТАТИ 1, аю, аєш, недок., рідко ХВАТИТИ, хвачу, хватиш, док., перех., розм. Те саме, що http://sum.in.ua/s/khapaty хапати 1. - Мій таточку! це я прийшла. - За руки хватаю. - Це я, - кажу. А він мені Шепче: - Я прощаю. Я прощаю (Тарас Шевченко, II, 1963, 311); Він таки хватив у жменю горіхів, та до Марусі: - Чи чіт, чи лишка? (Квітка-Основ'яненко, II, 1956, 29); Вони [молоді робітники] не вбирають, а хапають, хватають художнє слово, пісню, музику, танок (Остап Вишня, I, 1956, 334).
♦ Хватати за горло див. http://sum.in.ua/s/ghorlo горло .
ХВАТАТИ 2, ає, недок., ХВАТИТИ, хватить, док., безос., розм. Бути достатнім для кого-, чого-небудь; вистачати. Сама думка про те, що й Василь це п'є, примушувала його боротися з хворобою, скільки хватало сили (Юрій Яновський, II, 1954, 104); - Там, кажуть, на станції чобіт та шапок навалили стільки, що й на весь район хватило би (Григорій Тютюнник, Вир, 1964, 171); Синам мужицьким всі шляхи відкриті, Аби хватило волі та снаги (Микола Бажан, Вибр., 1940, 172).
♦ Клепки не хватає в кого - те саме, що Немає однієї клепки [в голові] (див. http://sum.in.ua/s/klepka клепка ). - Ой, гарячий ти, Му сію, та клепки не хватає! - сказала сама собі Мар'яна, зітхнувши важко (Григорій Косинка, Новели, 1962, 86); Совісті хватило (хватає) див. http://sum.in.ua/s/sovistj совість .http://sum.in.ua/p/11/35/1 Словник української мови: в 11 томах. - Том 11, 1980. - Стор. 35.
-Так.Це ж який шанс и соблазн,коли вони в Украину за пенсией приезжают чикнуть их по горлу и в колодец.Ось такий в нас лекарственно продуктовый генодиц куме.
-Так.Ну чисто Сребреница
БАЖАЄ КНИГУ Й ДРУГИЙ СТРОК
Загинув воїн, а «нелох»
І слова не промовив.
Учора з Мендельшею вдвох,
Як завжди лихословив.
Про Себе книгу написать,
В історію він хоче.
На військо наше їм начхать,
Про другий строк бурмоче.
А в Старогнатівці бої,
Скрізь обстріли лунають.
А біля Зелі всі свої,
В Карпатах ще гуляють.
Ворожі міни хлопців рвуть,
Летять вже сто двадцяті.
А Вові нові лижі жмуть,
Що вуйки дали кляті.
Ворожі групи снайперів
Обстрілюють окопи.
А Вові краще за царів,
В прислужниках холопи.
Одна країна - два світи,
Одні гинуть за Неньку,
Іншим не гріх по трупам йти,
Й набить грішми кишеньку...
10.03.2021 р.
Анатолій Березенський
Цікаво було б почути що воно скаже у відповідь на ці два питання у зв'язці!
Ну ні фіга у них креативу нема - все як домовлялися.
Замість того можна було б викликати посла немитої і при журналістах вручити йому пачку салфеток, щоб було чим витирати соплі распятому мальчіку. Або саджанці червоної калини вручити, щоб на могилах гіві і мотороли посадили. Або трилітрову банку бряри для маргаріти сімонян...
Тупий той цех, ой тупий...
..............онижедети!!!
В аптеках да, есть лекарства, но на них у большинства стариков и многих людей НЕТ ДЕНЕГ!!!!!!! Толку от того что они лежат на полках?! А продукты? Молоко уже дороже чем например в Чехии, Польше, в ДВА раза!!! Масло растительное в 1,5 раза! так же и мясо, яйца!!!! Сволочи! С ценами что творите? С тарифами? Устроили геноцид, НЕоккупанты вы наши долбаные!
Кстати там, медицина таки бесплатная, и не хуже той что тут.
Триндець, соромно.
пути...памаги...." поэтому никакого сочувствия к этим даунбасолугандонским тварям у адекватных граждан Украины быть не может.