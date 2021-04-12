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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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На оккупированном Донбассе крайне не хватает лекарств, - Мендель

На оккупированном Донбассе крайне не хватает лекарств, - Мендель

На оккупированном Донбассе критически не хватает лекарств и медицинских товаров. При этом речь идет не только о товарах, которые необходимы для лечения коронавируса, но и других обычных болезней.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель в эфире передачи "Взгляд с Банковой".

По ее словам, на Донбассе крайне необходимы медицинские товары. Поэтому Красный Крест и другие международные организации направляют туда гуманитарную помощь.

Речь идет о препаратах против астмы, диабета, гипертонии и сердечных болезней. Кроме того, на Донбассе не хватает и товаров для лечения коронавируса.

"Красный Крест поставляет концентраторы кислорода, средства индивидуальной защиты для врачей и пациентов", - говорит Мендель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2020 году международные организации отправили в ОРДЛО 76 автоколонн гумпомощи, Россия - 5, - Мендель

Она также отметила, что в подконтрольном правительстве Бахмуте при поддержке именно Международного Комитета Красного Креста идет строительство отделения неотложной медицинской помощи.

"Это и есть ответ на вопрос: кто и как на международном уровне помогает сегодня жителям Донбасса", - добавила пресс-секретарь Владимира Зеленского.

Напомним, под Шумами группа разминирования попала под снайперский обстрел. Подробности гибели четырех украинских военных.

лекарства (1227) Донбасс (26956) Мендель Юлия (232)


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Топ комментарии
+48
вообще пофиг что там на оккупированном бамбасе....вы думайте за Украину. У нас всего хватает?
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12.04.2021 07:14
+37
подсказываю - мендель идет в аптеку - покупает чего не хватает - везет "нашим людям"
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12.04.2021 07:20
+26
"МандЄль" навіть не зрозуміла, як вона правильно висловилася...
Раз "Донбасс оккупирован", то про нього, згідно з женевською Конвенцією, повинен турбуваться ОКУПАНТ... До нього і претензії повинні буть у тих, хто звав "русский мир"... У нас, в Україні, своїх "головняків" вистачає...
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12.04.2021 07:27
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вообще пофиг что там на оккупированном бамбасе....вы думайте за Украину. У нас всего хватает?
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12.04.2021 07:14 Ответить
Коли зелені починають думати про Україну, то починає все зникати в Україні. Краще нехай... про Оман думають.
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12.04.2021 12:26 Ответить
шахтьеры все с шахт достанут, трактористы в поле вспашут... и проблему решат, чего туда лезет тупая ***** лина?
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12.04.2021 12:48 Ответить
Дело спасения утопающих - дело рук самих утопающих (с) .
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12.04.2021 07:18 Ответить
зазвичай таку турботу виговорює омбудсмен денисова...
а з вуст юлії мендель це звучить, як елемент гібридної війни....адже ліками користуватимуться санчастини окупаційних банд...
давати їм ліки - все одно, що воду до криму
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12.04.2021 10:06 Ответить
подсказываю - мендель идет в аптеку - покупает чего не хватает - везет "нашим людям"
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12.04.2021 07:20 Ответить
Лично,с улыбкой...
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12.04.2021 10:05 Ответить
да дайте ей уже селедки,она задабривает таким способом *****?
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12.04.2021 07:21 Ответить
Бли-и-ин, ее кто-нибудь заткнет?
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12.04.2021 07:22 Ответить
Вован,видать,уже обессилил...
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12.04.2021 07:26 Ответить
Мандельша - якщо твоїм поплічникам чогось не вистачає, то скиньтесь разом з янєлохом та й купить їм й відвезіть бажано особисто. Нехрін ваші проблеми перекидувати на нас. Чи ви уйобки хочете за наші гроші годувати окупантів?
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12.04.2021 07:26 Ответить
"МандЄль" навіть не зрозуміла, як вона правильно висловилася...
Раз "Донбасс оккупирован", то про нього, згідно з женевською Конвенцією, повинен турбуваться ОКУПАНТ... До нього і претензії повинні буть у тих, хто звав "русский мир"... У нас, в Україні, своїх "головняків" вистачає...
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12.04.2021 07:27 Ответить
У нас, в Україні ...

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12.04.2021 07:39 Ответить
А де ж, на твою думку? Було-б дивно, якби я написав - "у нас, в Ізраїлі"...
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12.04.2021 08:23 Ответить
Я выделил то, что вы не считаете, оккупированный территории Украиной. По вашему то россия или независимые страны?
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12.04.2021 08:28 Ответить
Ну, а я "виділив" зовсім інше - що з тебе такий "єврей", як з мене - балерина... Ану, скажи, як можна, за допомогою звичайного засобу, зробить м"ясо забитої "некошерним" способом, тварини, зробить "кошерним"? ТИ, як "іудей", ЗОБОВ"ЯЗАНИЙ ЦЕ ЗНАТЬ!!!
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12.04.2021 08:56 Ответить
Какая связь религия и национальность к тому, что по-вашему, Донбасс не Украина?
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12.04.2021 09:52 Ответить
Те ж саме питання я задаю громадянам Ізраїлю. Задавайте питання їм, а не читачам "Цензору". Бажано - в Ізраїлі...
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12.04.2021 13:24 Ответить
До речі, провінції Ельзас і Лотарінгія були анексовані Прусією у результаті франко-пруської війни. Перебували у цьому стані, до 1918 року, тобто близько 40 років. І французи, хоч і покрили алегоричні фігури, встановлені в парламенті, які символізували Ельзас і Лотарінгію, траурними покривалами і пам"ятали про втрачену територію, теж не називали їх "Францією", а іменували "тимчасово втраченими"... І ми робимо так само... (Скажи кураторам, що "нік" "бывший дончанин", "спалився"..... Шукай новий, "батрак лахтинський"...)
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12.04.2021 09:09 Ответить
Шикарно, комментатор, утверждающий, что Донбасс не Украина, обвиняет меня в том, что я работаю на рф.
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12.04.2021 09:50 Ответить
Я спитався "єврея".... Дай мені "чоткий атвет", на поставлене мною питання: ... "як можна, за допомогою звичайного засобу, зробить м"ясо забитої "некошерним" способом, тварини, зробить "кошерним"?
А потім "булькай..."
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12.04.2021 11:01 Ответить
Я не вижу связи между вопросами. Нет такого способа.
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12.04.2021 11:08 Ответить
Пошло "кацапское верчение очком".Я задав конкретне питання :"як можна, за допомогою звичайного засобу, зробить м"ясо забитої "некошерним" способом, тварини, зробить "кошерним"?
Жду відповіді...
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12.04.2021 11:34 Ответить
Яр, пластінка заїла чи розумом посунувся?
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12.04.2021 12:54 Ответить
Опоньки... Прошу пояснить,"в чому проблема?" Для "особливо продвинутих українців" питання: " В чому питання,, завдане "кошерном єврею", на питання, завдане у відповідності з "кашрутом",викликає "ахрєненіє"??"
Панаску, а ти не розумієш, що ти сам "спалився", "підписуючись" "за лахтинського троля"?!!...
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12.04.2021 13:15 Ответить
Ярику, проблема в твоїй неадекватності й нарваності, параноя, бачити навколо одних ворогів є в каціпії, ти сам, того не розуміючи, уподоблюєшся кацапам...
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12.04.2021 13:33 Ответить
Розумієш, тут проблема простіша... Просто, "Панс Стець", Віктор Волик" і "єврей" "екс дончанин" - один лахтинський троль...
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12.04.2021 13:39 Ответить
Ярик, сподівався, ти розвієш мої невтішні припущення... але ти, з упертістю осла доказуєш, що являєшся дійсно неадекватом... про що з тобою говорити?
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12.04.2021 13:52 Ответить
до речі, навіщо ображати гарне й мирне фінське місто Лахті? - це приклад адекватності чи наоборот?
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12.04.2021 14:02 Ответить
Ти ще раз , придуроїк пілдтвердив, що ти ІДІОТ... "Лахті" і "Лахта" - різні речі
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12.04.2021 14:21 Ответить
Почему вы считает, что я из Израиля, это понятно. Но как вы по IP определили, что я еврей, что я датишный и что я знаком с шхитой?
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12.04.2021 11:12 Ответить
В Києві ,під німцями ,було голодно,холодно та без ліків - тему розглятати по аналогіі.......
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12.04.2021 10:09 Ответить
під советами були часи, що було набагато голодніше й холодніше... німці не приклад найстаршнішого...
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12.04.2021 12:56 Ответить
Згоден - колима страшніше німецької окупації....
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12.04.2021 15:01 Ответить
Голодомор страшніше Гулагу й німецької окупації сто крат.
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12.04.2021 18:50 Ответить
Одна секретарша на работе -
И стирает
И за детьми приглядает
- тяяяжело00
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12.04.2021 07:27 Ответить
"На оккупированном Донбассе крайне не хватает лекарств"...

ХВАТА́ТЬ

1.

Брать резким поспешным движением руки или зубов.

"X. за́ руку. X. кость. X. что попало"

2.

РАЗГОВОРНОЕ НЕОДОБРИТЕЛЬНОЕ

Ловить, задерживать разг. неодобр..
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12.04.2021 07:32 Ответить
На оккупированном Донбассе крайне не хватает лекарств, - Мендель - Цензор.НЕТ 7835....
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12.04.2021 07:36 Ответить
................
ХВАТАТИ 1, аю, аєш, недок., рідко ХВАТИТИ, хвачу, хватиш, док., перех., розм. Те саме, що http://sum.in.ua/s/khapaty хапати 1. - Мій таточку! це я прийшла. - За руки хватаю. - Це я, - кажу. А він мені Шепче: - Я прощаю. Я прощаю (Тарас Шевченко, II, 1963, 311); Він таки хватив у жменю горіхів, та до Марусі: - Чи чіт, чи лишка? (Квітка-Основ'яненко, II, 1956, 29); Вони [молоді робітники] не вбирають, а хапають, хватають художнє слово, пісню, музику, танок (Остап Вишня, I, 1956, 334).
♦ Хватати за горло див. http://sum.in.ua/s/ghorlo горло .

ХВАТАТИ 2, ає, недок., ХВАТИТИ, хватить, док., безос., розм. Бути достатнім для кого-, чого-небудь; вистачати. Сама думка про те, що й Василь це п'є, примушувала його боротися з хворобою, скільки хватало сили (Юрій Яновський, II, 1954, 104); - Там, кажуть, на станції чобіт та шапок навалили стільки, що й на весь район хватило би (Григорій Тютюнник, Вир, 1964, 171); Синам мужицьким всі шляхи відкриті, Аби хватило волі та снаги (Микола Бажан, Вибр., 1940, 172).
♦ Клепки не хватає в кого - те саме, що Немає однієї клепки [в голові] (див. http://sum.in.ua/s/klepka клепка ). - Ой, гарячий ти, Му сію, та клепки не хватає! - сказала сама собі Мар'яна, зітхнувши важко (Григорій Косинка, Новели, 1962, 86); Совісті хватило (хватає) див. http://sum.in.ua/s/sovistj совість .http://sum.in.ua/p/11/35/1 Словник української мови: в 11 томах. - Том 11, 1980. - Стор. 35.
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12.04.2021 08:27 Ответить
Работа у нее такая: раздражать вменяемое население. Так шефу хоть чуточку спокойнее.
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12.04.2021 07:38 Ответить
А в фюУкрахні вистачає? Особливо вакцин з кисневими концентраторрами. Юлійо думає напевне, що вона - пес- екретарка Чвпушиліна. Бо якось так здається, що проблеми Бімбаси її гребуть більше, ніж проблеми України. І навіть більше, ніж кацапів, які згідно міжнародного права несуть повну відповідальність за окупований Бімбас. А, ну да, "там жє наші люді" для Мєндєль. В Україні для неї "нашіх" нема. Тут "біндєровци".
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12.04.2021 07:39 Ответить
Дочь знакомых второй год учится в Варшаве, большая часть лекарств значительно дешевле, чем в Украине. Хорошо бы, если бы СМИ сделали расследование, как и почему так происходит. Но нет. Журнашлюхи на это не способны.
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12.04.2021 08:23 Ответить
Та там тех лекарств хоть залейся ,бояра ,стекломой ,палёнка...
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12.04.2021 07:53 Ответить
Мозгів їм не вистачає, а дефіцит ліків - то вже наслідок.
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12.04.2021 07:54 Ответить
Тут з"явився новий "хмирь лахтинський", "екс дончанин". Корчить з себе "єврея"... Я йому цікаве питання поставив, відповідь на яке може дать тільки справжній єврей, що дотримується правил "кашруту"... Тепер чекаю від нього відповіді... ...........
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12.04.2021 09:14 Ответить
чекай з моря погоди, дурбалай холодний.
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12.04.2021 14:25 Ответить
От ти і "підписався... Панас стець - і його "аватари" - троль лахтинськтй ....
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12.04.2021 18:25 Ответить
Да уж.Версия у москалей о Сребренице походу не взлетит.Ну как те кто заботится о подвозе лекарств,строит мосты,КПП через которые жители Домбабве ездят караванами в Украину остаются ще живые куме?!
-Так.Це ж який шанс и соблазн,коли вони в Украину за пенсией приезжают чикнуть их по горлу и в колодец.Ось такий в нас лекарственно продуктовый генодиц куме.
-Так.Ну чисто Сребреница
На окупованому Донбасі вкрай бракує ліків, - Мендель - Цензор.НЕТ 5266
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12.04.2021 07:55 Ответить
А воно тобі ***** ль потрібно? Ви вже все зробимли в Україні? Скільки бюудете ховати статистику по смертям від ковіду і вбитих на фронті? Як там українська російська мова? Чи тобі простіше на російській російській пацанській? За все скоєне прийдеться відповідати, чи вже валізи готові робити лижі?

БАЖАЄ КНИГУ Й ДРУГИЙ СТРОК
Загинув воїн, а «нелох»
І слова не промовив.
Учора з Мендельшею вдвох,
Як завжди лихословив.

Про Себе книгу написать,
В історію він хоче.
На військо наше їм начхать,
Про другий строк бурмоче.

А в Старогнатівці бої,
Скрізь обстріли лунають.
А біля Зелі всі свої,
В Карпатах ще гуляють.

Ворожі міни хлопців рвуть,
Летять вже сто двадцяті.
А Вові нові лижі жмуть,
Що вуйки дали кляті.

Ворожі групи снайперів
Обстрілюють окопи.
А Вові краще за царів,
В прислужниках холопи.

Одна країна - два світи,
Одні гинуть за Неньку,
Іншим не гріх по трупам йти,
Й набить грішми кишеньку...
10.03.2021 р.
Анатолій Березенський
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12.04.2021 07:55 Ответить
Подорожник їм в поміч.
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12.04.2021 08:03 Ответить
Нарешті прорвало! А то все чий крим?,чий крим? Спитайте для початку мшмєндєль чий далбас з лугандоном?
Цікаво було б почути що воно скаже у відповідь на ці два питання у зв'язці!
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12.04.2021 08:05 Ответить
В ихнем случае лечебное голодание - лучшее лекарство. Помогает вылечить самую главную болячку, поставить на место вывихнутые пропагандой мозги
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12.04.2021 08:10 Ответить
Какая неприятность! Плачу, уже слезами изошёл!
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12.04.2021 08:14 Ответить
Да, там с лекарствами беда. А те, что есть, почему-то российского производства и намного дешевле , чем в аптеках Украины. Несколько дет регулярно передавали своим знакомым в Донецк все, начиная от снижения давления. Уже года три ничего не просят, все основное есть.
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12.04.2021 08:21 Ответить
Мел в таблетках дорогим не может быть по определению
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12.04.2021 08:49 Ответить
Менделям пригнали методички з вашингтонського обкому.
Ну ні фіга у них креативу нема - все як домовлялися.
Замість того можна було б викликати посла немитої і при журналістах вручити йому пачку салфеток, щоб було чим витирати соплі распятому мальчіку. Або саджанці червоної калини вручити, щоб на могилах гіві і мотороли посадили. Або трилітрову банку бряри для маргаріти сімонян...
Тупий той цех, ой тупий...
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12.04.2021 08:25 Ответить
Але ні, не можна. Жінка Баканова образиться. Єрмаку можуть догану на роботі (на Лубянці) винести. Зєлю в Катарі опустять на другий раз. Або в Омані. Не можна... Треба розповідати абстрактну казку про відсутність медикаментів, як вкінці 80-х.
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12.04.2021 08:30 Ответить
камни.. это всё камни... и не только с неба но и которые приходит пора собирать... хотя....
..............онижедети!!!
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12.04.2021 08:29 Ответить
***** бамбас
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12.04.2021 08:31 Ответить
Шо значит "Не хватает"? ***** сказал, что очень озабочен русскоязычными обезьянами Бамбаса. Привезет. Или похоронит.
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12.04.2021 08:31 Ответить
лєкарства єсьть но іх нєхто нє хватаєт!
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12.04.2021 08:54 Ответить
Недостаток лекарств можно исправить, как быть с недостатком мозгов,в свете последних выборов на дамбаце
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12.04.2021 08:33 Ответить
А про те,що вся гуманітарка з ЄС підживлює сепарів,тримає їх на плаву-ні чичирк!Незабаром мендельша ліків у подол назбирає і понесе пушиліну.
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12.04.2021 08:37 Ответить
Мендель жги еще! Два-три поста в Instagram и с лекарствами порядок, парочка в Twitter - Крым с водой, а если в Facebook, то "там-же-ш нашим людям" будет благодать. Диагноз: - неизлечима.
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12.04.2021 08:41 Ответить
Приятная новость, спасибо!
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12.04.2021 08:45 Ответить
А тут прямо всем всего хватает? Пусть сходит в наши больницы, слепая и глухая? Больные всё покупают за свои деньги, даже вату, бинты,капельницы, моющие для больницы! Конечно же сотрудники ей это не скажут, так пусть поспрашивает у пациентов, только инкогнито.
В аптеках да, есть лекарства, но на них у большинства стариков и многих людей НЕТ ДЕНЕГ!!!!!!! Толку от того что они лежат на полках?! А продукты? Молоко уже дороже чем например в Чехии, Польше, в ДВА раза!!! Масло растительное в 1,5 раза! так же и мясо, яйца!!!! Сволочи! С ценами что творите? С тарифами? Устроили геноцид, НЕоккупанты вы наши долбаные!
Кстати там, медицина таки бесплатная, и не хуже той что тут.
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12.04.2021 08:45 Ответить
Красный Крест нацистов Гитлера тоже снабжал лекарствами во ВМВ?
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12.04.2021 08:47 Ответить
Все проблемы зеклоуны уже порешали,осталось только колаборантам витаминов подвезти,а то у них весенний авитаминоз,автоматы из рук выпадают
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12.04.2021 08:58 Ответить
якось пох¥#...в рф що немає лєкарств?вже давно треба було перекрити будь-яке сполучення з "акупірованними тєріторіями бамбасса".вони готують напад на Україну,вбивають наших воїнів безкарно,а ви їм "пенсії і лєкарства"?😡🤬.с¥ки продажні 🤢🤮😡🤬.
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12.04.2021 09:06 Ответить
Так назбирай ***** квартальна тих ліків і 3,14здуй туди до пушили та роздавай їх дебілам даунбасьским!
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12.04.2021 09:14 Ответить
А ми до чого тут ? Це головна біль москалів!
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12.04.2021 09:17 Ответить
Ну вони ж хотіли бути "Маладой Данецкай республикай" - то в чому проблема? Хай жруть тепер! Нехай моляться на мощі святого Мотороли та Захарченко! Та їх черепи цілують!
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12.04.2021 09:17 Ответить
Всера у Полтавьі на скайпе бьіли такие себе с Донбасса, они обьясняли , чтобьі мьі от них отстали! Какая "гуманитарная" помощь?! Сами все скми, потому как "Донбасс Украина не поставит на колени"- так вчера втюхивали и да, они кормили всю Украину! Вот, пусть едят теперь мвое!
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12.04.2021 09:30 Ответить
Мені здається,що шахтьори неупороті вже все зрозуміли,але мовчать...А дописи гонють мічені кровью чи грошима....
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12.04.2021 10:19 Ответить
Не було ще такої прицопаною влади, як ця. Де кожна зелена мандель, в усякому питанні проФФесор.
Триндець, соромно.
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12.04.2021 09:53 Ответить
на оккупированном не хватает критически лекарств, а в Украине критически не хватает мозгов у власть имущих таких как "мандель"
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12.04.2021 10:16 Ответить
Да и уйх с ними! Скорее повыздыхают! Кто им виноват что они призвали русский мир в свой дом, а вместе с ним войну в нашу Родину? Я, мои родные и близкие, друзья, приятели и знакомые не бегали толпами с трехцветной тряпкой и не выли"путин....ввиди...
пути...памаги...." поэтому никакого сочувствия к этим даунбасолугандонским тварям у адекватных граждан Украины быть не может.
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12.04.2021 10:19 Ответить
О чем бы теще беспокоилась, дурная *********? как не о сепарах и их благосостоянии....
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12.04.2021 12:45 Ответить
тягостно и печально наблюдать то, что в ОП-е скоро даже уборщицы будут авторитетно комментировать для прессы внутри- и внешнеполитическое положение Украины, её политику, взаимоотношения с ближними и дальними соседями, короче - все, что имеет отношение в той части дел, о которых может высказываться только лишь Президент Украины (даже, если он и теперешний приЗЕдент), и к котором только он имеет отношение в объёме своих конституциональных полномочий. а теперь вот, гля!, уже и Мендэль решила "поумничать" на тему "положения на оккупированных территориях". молчала-бы деффачка! может и за умную сошла-бы... не, сидит-сидит, молчит-молчит, а потом - как выпрыгнет "из сумрака"! как вывалит что-то "глубокомысленное и наукообразное" изо-рта! читаешь, такой, и думаешь - а что это было? и нахрена это было?
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12.04.2021 13:24 Ответить
а де в Україні ліків достатньо? вона може сказати...
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12.04.2021 13:47 Ответить
 
 