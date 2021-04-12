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Новини Агресія Росії проти України
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Арестович про переговори в ТКГ: Росіяни постійно блефують, викривляють істину

Арестович про переговори в ТКГ: Росіяни постійно блефують, викривляють істину

Спікер Тристоронньої контактної групи, радник голови Офісу Президента Олексій Арестович розповів про те, як проходять переговори в ТКГ.

Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Це ж стандартні переговори з росіянами. Вони постійно блефують, викривляють істину, починаючи із самої назви групи. Вона ж "тристороння контактна". І в російських документах, які вони підписують, вона "тристороння". А фактично вони її називають "контактна група", маючи на увазі, що Росія – не сторона конфлікту", навів приклад він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Можливо, Швеція або Австрія, та й то, коли COVID-19 мине, - Арестович спрогнозував, куди можуть перенести зустрічі ТКГ з Мінська

За його словами, російська сторона наполягає на тому, щоб Київ вів прямі переговори з незаконними збройними угрупованнями, які окупували частину Луганської і Донецької областей.

"Ви поговоріть напряму з Луганськом і Донецьком, тоді ми скажемо, що ми погоджуємося". І от в цьому дуже вузькому діапазоні все і відбувається. Але і в цьому вузькому діапазоні багато що вдавалося зробити. Паризька зустріч, два обміни полоненими, потім режим припинення вогню", – вважає Арестович.

Автор: 

перемовини (3003) росія (65925) Тристороння контактна група (827) Арестович Олексій (382)


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Топ коментарі
+13
Вони такі як і ти люся.
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12.04.2021 09:22
+8
Судя по сообщениям в СМИ в Украине есть два глашатая: Арестович и Мендель
и 73% свято верят во все сказанное
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12.04.2021 09:25
+8
Зебизьяны, открывайте пошире рты, сейчас Люся вам снова помочится на вас о том, как много удалось сделать!
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12.04.2021 09:26
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Вони такі як і ти люся.
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12.04.2021 09:22 Відповісти
сегодня походу у день Косомнавтики Оппа выпустила на арену космонавтов??!!!
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12.04.2021 10:09 Відповісти
Судя по сообщениям в СМИ в Украине есть два глашатая: Арестович и Мендель
и 73% свято верят во все сказанное
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12.04.2021 09:25 Відповісти
а есть еще "веруны" в святую россу от Порошенко.
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12.04.2021 09:28 Відповісти
Испарись дуб зеленый
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12.04.2021 09:33 Відповісти
а ти вже порох? як і Петро?
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12.04.2021 10:41 Відповісти
То шо? Роса буває тільки одна і тільки від найвеличнішого
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12.04.2021 09:41 Відповісти
Для порохоботов виключно так. Арестович про переговори в ТКГ: Росіяни постійно блефують, викривляють істину - Цензор.НЕТ 5462
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12.04.2021 10:39 Відповісти
Не знаю хто такі порохоботи, а патріоти України зеленого блазня без роялю не сприймають
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12.04.2021 14:22 Відповісти
Дуже добре. А тепер уважно подумай. Гри хером на роялі не було, але хворі люди так вважають.
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12.04.2021 17:00 Відповісти
Красно дяку. Думати над таким та ще уважно ... Залиште такі ребуси собі. Моя психіка того не витримає
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12.04.2021 17:31 Відповісти
Зрозуміло й так, таке вигадати, гру хером на роялі. Яка ж психіка витримає. Бажаю Вам вилікуватися.
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12.04.2021 18:24 Відповісти
Хто про що, а вшивий про Порошенко.
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12.04.2021 09:42 Відповісти
Зебизьяны, открывайте пошире рты, сейчас Люся вам снова помочится на вас о том, как много удалось сделать!
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12.04.2021 09:26 Відповісти
Почитать бы стенограммы встреч.
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12.04.2021 09:27 Відповісти
Арестович подлец и дерьмо. Кто-то забыл его высер "что воины ВСУ «любят жаловаться депутатам и волонтерам" Эта гнида представляет Украину?
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12.04.2021 09:30 Відповісти
Арестович молодец.
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12.04.2021 09:32 Відповісти
Среди овец
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12.04.2021 09:45 Відповісти
У козломордих є один принцип за яким вони живуть і він звучить так - ВРИ ВСЕГДА....
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12.04.2021 09:33 Відповісти
Знаем. Расьяне еще постоянно кидают на бабки, пообещают за какую то позиции или слова и не дадут, типа ты сам так сказал, а у нас уже другие заморочки
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12.04.2021 09:35 Відповісти
Умазаключєнія люсі з деяких пір сприймаються як виступи в кварталі
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12.04.2021 09:39 Відповісти
Так Плутин велел.
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12.04.2021 09:42 Відповісти
с расеянами договариваться.... та уж проще жабу обучить игре на скрипке......
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12.04.2021 09:43 Відповісти
Встретила Люська себе подобных
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12.04.2021 09:43 Відповісти
Так вони з тебе приклад беруть, Люська Абдристович)
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12.04.2021 10:10 Відповісти
"Россияне постоянно блефуют, искривляют истину"---зебилы занимаются тем же.
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12.04.2021 22:57 Відповісти
 
 