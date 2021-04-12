Арестович про переговори в ТКГ: Росіяни постійно блефують, викривляють істину

Спікер Тристоронньої контактної групи, радник голови Офісу Президента Олексій Арестович розповів про те, як проходять переговори в ТКГ.

Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Це ж стандартні переговори з росіянами. Вони постійно блефують, викривляють істину, починаючи із самої назви групи. Вона ж "тристороння контактна". І в російських документах, які вони підписують, вона "тристороння". А фактично вони її називають "контактна група", маючи на увазі, що Росія – не сторона конфлікту", навів приклад він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Можливо, Швеція або Австрія, та й то, коли COVID-19 мине, - Арестович спрогнозував, куди можуть перенести зустрічі ТКГ з Мінська

За його словами, російська сторона наполягає на тому, щоб Київ вів прямі переговори з незаконними збройними угрупованнями, які окупували частину Луганської і Донецької областей.

"Ви поговоріть напряму з Луганськом і Донецьком, тоді ми скажемо, що ми погоджуємося". І от в цьому дуже вузькому діапазоні все і відбувається. Але і в цьому вузькому діапазоні багато що вдавалося зробити. Паризька зустріч, два обміни полоненими, потім режим припинення вогню", – вважає Арестович.