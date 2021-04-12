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Новости Агрессия России против Украины
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Арестович о переговорах в ТКГ: Россияне постоянно блефуют, искривляют истину

Арестович о переговорах в ТКГ: Россияне постоянно блефуют, искривляют истину

Спикер Трехсторонней контактной группы, советник председателя Офиса Президента Алексей Арестович рассказал о том, как проходят переговоры в ТКГ.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Это же стандартные переговоры с россиянами. Они постоянно блефуют, искривляют истину, начиная с самого названия группы. Она же "трехсторонняя контактная". И в российских документах, которые они подписывают, она "трехсторонняя". Фактически они ее называют "контактная группа", имея в виду, что Россия - не сторона конфликта", - привел он пример.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возможно Швеция или Австрия и то, когда COVID-19 пройдет, - Арестович спрогнозировал, куда могут перенести встречи ТКГ из Минска

По его словам, российская сторона настаивает на том, чтобы Киев вел прямые переговоры с незаконными вооруженными группировками, которые оккупировали часть Луганской и Донецкой областей.

"Вы поговорите напрямую с Луганском и Донецком, тогда мы скажем, что мы соглашаемся". И вот в этом очень узком диапазоне все и происходит. Но и в этом узком диапазоне многое удавалось сделать. Парижская встреча, два обмена пленными, затем режим прекращения огня", - считает Арестович.

Автор: 

переговоры (5066) россия (96086) Трехсторонняя контактная группа (842) Арестович Алексей (335)


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Топ комментарии
+13
Вони такі як і ти люся.
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12.04.2021 09:22
+8
Судя по сообщениям в СМИ в Украине есть два глашатая: Арестович и Мендель
и 73% свято верят во все сказанное
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12.04.2021 09:25
+8
Зебизьяны, открывайте пошире рты, сейчас Люся вам снова помочится на вас о том, как много удалось сделать!
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12.04.2021 09:26
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Вони такі як і ти люся.
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12.04.2021 09:22 Ответить
сегодня походу у день Косомнавтики Оппа выпустила на арену космонавтов??!!!
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12.04.2021 10:09 Ответить
Судя по сообщениям в СМИ в Украине есть два глашатая: Арестович и Мендель
и 73% свято верят во все сказанное
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12.04.2021 09:25 Ответить
а есть еще "веруны" в святую россу от Порошенко.
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12.04.2021 09:28 Ответить
Испарись дуб зеленый
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12.04.2021 09:33 Ответить
а ти вже порох? як і Петро?
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12.04.2021 10:41 Ответить
То шо? Роса буває тільки одна і тільки від найвеличнішого
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12.04.2021 09:41 Ответить
Для порохоботов виключно так. Арестович про переговори в ТКГ: Росіяни постійно блефують, викривляють істину - Цензор.НЕТ 5462
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12.04.2021 10:39 Ответить
Не знаю хто такі порохоботи, а патріоти України зеленого блазня без роялю не сприймають
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12.04.2021 14:22 Ответить
Дуже добре. А тепер уважно подумай. Гри хером на роялі не було, але хворі люди так вважають.
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12.04.2021 17:00 Ответить
Красно дяку. Думати над таким та ще уважно ... Залиште такі ребуси собі. Моя психіка того не витримає
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12.04.2021 17:31 Ответить
Зрозуміло й так, таке вигадати, гру хером на роялі. Яка ж психіка витримає. Бажаю Вам вилікуватися.
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12.04.2021 18:24 Ответить
Хто про що, а вшивий про Порошенко.
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12.04.2021 09:42 Ответить
Зебизьяны, открывайте пошире рты, сейчас Люся вам снова помочится на вас о том, как много удалось сделать!
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12.04.2021 09:26 Ответить
Почитать бы стенограммы встреч.
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12.04.2021 09:27 Ответить
Арестович подлец и дерьмо. Кто-то забыл его высер "что воины ВСУ «любят жаловаться депутатам и волонтерам" Эта гнида представляет Украину?
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12.04.2021 09:30 Ответить
Арестович молодец.
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12.04.2021 09:32 Ответить
Среди овец
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12.04.2021 09:45 Ответить
У козломордих є один принцип за яким вони живуть і він звучить так - ВРИ ВСЕГДА....
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12.04.2021 09:33 Ответить
Знаем. Расьяне еще постоянно кидают на бабки, пообещают за какую то позиции или слова и не дадут, типа ты сам так сказал, а у нас уже другие заморочки
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12.04.2021 09:35 Ответить
Умазаключєнія люсі з деяких пір сприймаються як виступи в кварталі
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12.04.2021 09:39 Ответить
Так Плутин велел.
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12.04.2021 09:42 Ответить
с расеянами договариваться.... та уж проще жабу обучить игре на скрипке......
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12.04.2021 09:43 Ответить
Встретила Люська себе подобных
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12.04.2021 09:43 Ответить
Так вони з тебе приклад беруть, Люська Абдристович)
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12.04.2021 10:10 Ответить
"Россияне постоянно блефуют, искривляют истину"---зебилы занимаются тем же.
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12.04.2021 22:57 Ответить
 
 