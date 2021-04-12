Арестович о переговорах в ТКГ: Россияне постоянно блефуют, искривляют истину

Спикер Трехсторонней контактной группы, советник председателя Офиса Президента Алексей Арестович рассказал о том, как проходят переговоры в ТКГ.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Это же стандартные переговоры с россиянами. Они постоянно блефуют, искривляют истину, начиная с самого названия группы. Она же "трехсторонняя контактная". И в российских документах, которые они подписывают, она "трехсторонняя". Фактически они ее называют "контактная группа", имея в виду, что Россия - не сторона конфликта", - привел он пример.

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По его словам, российская сторона настаивает на том, чтобы Киев вел прямые переговоры с незаконными вооруженными группировками, которые оккупировали часть Луганской и Донецкой областей.

"Вы поговорите напрямую с Луганском и Донецком, тогда мы скажем, что мы соглашаемся". И вот в этом очень узком диапазоне все и происходит. Но и в этом узком диапазоне многое удавалось сделать. Парижская встреча, два обмена пленными, затем режим прекращения огня", - считает Арестович.