Явка на пробне ЗНО становить 93-95%, - Міносвіти

У пробному зовнішньому незалежному оцінюванні взяли участь 93-95% від зареєстрованих учасників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

"10 квітня 2021 року відбулося пробне зовнішнє незалежне оцінювання. На тестування було зареєстровано понад 120 тисяч осіб. За оперативними даними, явка по Україні становила 93-95%. Остаточна інформація буде оприлюднена Українським центром оцінювання якості освіти", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пробне ЗНО відбувалося організовано, з дотриманням всіх правил, процедур і вимог протиепідемічної безпеки: використання масок, дезінфекторів, збереження соціальної дистанції.

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Згідно з повідомленням, пробне ЗНО відбувалося в більшості регіонів України, крім Києва, Чернігівської та Миколаївської областей, де через припинення руху громадського транспорту, воно було перенесено на 24 квітня.

У МОН наголосили, що за актуальною інформацією щодо проведення ЗНО можна стежити на офіційних ресурсах Міністерства освіти і науки України (сайт, Facebook-сторінка, Telegram-канал), а також на сайті УЦОЯО)