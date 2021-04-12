Явка на пробное ВНО составила 93-95%, - Минобразования

В пробном внешнем независимом оценивании приняли участие 93-95% от зарегистрированных участников,

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерство образования и науки.

"10 апреля 2021 года состоялось пробное внешнее независимое оценивание. На тестирование было зарегистрировано более 120 тыс. человек. По оперативным данным, явка по Украине составила 93-95%. Окончательная информация будет обнародована Украинским центром оценивания качества образования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пробное ВНО проходило организованно, с соблюдением всех правил, процедур и требований противоэпидемической безопасности: использование масок, дезинфекторов, сохранение социальной дистанции.

Согласно сообщению, пробное ВНО прошло в большинстве регионов Украины, кроме Киева, Черниговской и Николаевской областей, где из-за прекращения движения общественного транспорта, оно было перенесено на 24 апреля.

В МОН подчеркнули, что за актуальной информацией по проведению ВНО можно следить на официальных ресурсах Министерства образования и науки Украины (сайт, Facebook-страница, Telegram-канал), а также на сайте УЦОКО)

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 апреля для учеников выпускных классов, кроме Киева, Черниговской и Николаевской областей, проходит пробное ВНО