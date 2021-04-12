У березні в Україні офіційно зареєстровано 1 286 нових випадків ВІЛ-інфекції, - ЦГЗ

У березні поточного року в Україні офіційно зареєстровано 1 286 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 419 пацієнтів діагностували СНІД, а 161 людина померла від СНІДу.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у березні 2021 року:

гетеросексуальний — 795;

гомосексуальний — 37;

парентеральний — 451;

вертикальний — 2;

невідомий — 1.

У ЦГЗ нагадали, що ВІЛ-інфекцію, як і багато інших, можна ефективно лікувати.

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"В Україні антиретровірусні препарати доступні для кожної людини з ВІЛ та надаються безкоштовно. Антиретровірусна терапія пригнічує розмноження ВІЛ в організмі, допомогає відновити функції імунної системи, а отже, продовжує та підвищує якість життя ВІЛ-інфікованих людей. Якщо вчасно виявити ВІЛ та дотримуватися призначеного лікування, можна досягти такого рівня, що кількість вірусу імунодефіциту людини в крові стає настільки мізерна, що він не проявляється в аналізі крові. До того ж ВІЛ-позитивні люди з пригніченим вірусом не можуть передавати його здоровим, навіть через статевий акт", - зазначили в ЦГЗ.

Швидкий тест можна зробити у сімейного лікаря, у кабінетах інфекційних захворювань, у кабінетах "Довіра", у центрах СНІДу та ін. Це безкоштовно, безболісно і потребує лише краплі крові та 15 хв вашого часу.