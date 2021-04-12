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Новини
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У березні в Україні офіційно зареєстровано 1 286 нових випадків ВІЛ-інфекції, - ЦГЗ

У березні в Україні офіційно зареєстровано 1 286 нових випадків ВІЛ-інфекції, - ЦГЗ

У березні поточного року в Україні офіційно зареєстровано 1 286 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 419 пацієнтів діагностували СНІД, а 161 людина померла від СНІДу.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у березні 2021 року:

  • гетеросексуальний — 795;
  • гомосексуальний — 37;
  • парентеральний — 451;
  • вертикальний — 2;
  • невідомий — 1.

У ЦГЗ нагадали, що ВІЛ-інфекцію, як і багато інших, можна ефективно лікувати.

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"В Україні антиретровірусні препарати доступні для кожної людини з ВІЛ та надаються безкоштовно. Антиретровірусна терапія пригнічує розмноження ВІЛ в організмі, допомогає відновити функції імунної системи, а отже, продовжує та підвищує якість життя ВІЛ-інфікованих людей. Якщо вчасно виявити ВІЛ та дотримуватися призначеного лікування, можна досягти такого рівня, що кількість вірусу імунодефіциту людини в крові стає настільки мізерна, що він не проявляється в аналізі крові. До того ж ВІЛ-позитивні люди з пригніченим вірусом не можуть передавати його здоровим, навіть через статевий акт", - зазначили в ЦГЗ.

Швидкий тест можна зробити у сімейного лікаря, у кабінетах інфекційних захворювань, у кабінетах "Довіра", у центрах СНІДу та ін. Це безкоштовно, безболісно і потребує лише краплі крові та 15 хв вашого часу.

Автор: 

СНІД (30) ВІЛ (51) СЦКК (642) ЦГЗ (264)


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Топ коментарі
+2
Это что немного позитива на фоне пандемии?
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12.04.2021 11:04
+2
Что нам СПИД, когда мы с Ковидом успешно боремся!
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12.04.2021 11:04
+2
За місяць, за добу... Маніпулюють цифрами, а повністю вакциновані аж двоє. Чи вже більше?
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12.04.2021 11:05
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Это что немного позитива на фоне пандемии?
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12.04.2021 11:04 Відповісти
Что нам СПИД, когда мы с Ковидом успешно боремся!
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12.04.2021 11:04 Відповісти
За місяць, за добу... Маніпулюють цифрами, а повністю вакциновані аж двоє. Чи вже більше?
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12.04.2021 11:05 Відповісти
Оу, знову на манежі люди, які самі говорили, що обдурювалися міжнародних спонсорів з боротьби зі СНІДу та наркозалежністю створюючи надзвичайну ситуацію з цього приводу. Старі схеми повертаються?
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12.04.2021 11:13 Відповісти
Как вертикально можно заразиться СПИДом?
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12.04.2021 11:26 Відповісти
Від матері до новонародженого.
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12.04.2021 12:15 Відповісти
А теперь множим эту цифру на 10. Учитывая какое количество шприцов валяется на лестничных клетках домов и в парках и скверах.
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12.04.2021 11:41 Відповісти
А де Едик Силенко з питанням "чи вже одержали патологоанатоми наказ всі смерті зараховувати як смерті від СНІД?"?
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12.04.2021 12:23 Відповісти
Фуух... Аж легше стало. Бо я вже думав, що СНІД пропав без вісти.
40 років така була страшна пландемія, стільки бігбордів було профінансовано, ми вже всі мали вимерти від того страшного СНІДУ, а тут - опа, про нього забули.
Але ні, не забули, згадали!
Дякуємо, дядько sоrоs, за твої невпинні труди на наше благо! Цілуємо руки і ноги! Нехай нова кров і органи, які ти у нас крадеш, продовжать твій вік, щоб ти міг мордувати нас ще довго і щасливо!
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12.04.2021 12:50 Відповісти
Мозг у тебя похоже Сорос уже украл...
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12.04.2021 13:51 Відповісти
 
 