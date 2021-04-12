Сім нових приймальних відділень у лікарнях Сумщини з'являться найближчим часом, - ОДА

Майже готові до відкриття чотири приймальні відділення в містах Суми, Ромни, Охтирка та Шостка. У приймальному відділенні Роменської ЦРЛ завершують ремонтні роботи. Загалом в області ремонтують 7 приймальних відділень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Сумської ОДА, про це повідомив голова Сумської ОДА Василь Хома.

"У рамках реалізації програми Президента України Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО "Велике будівництво" по всій країні відкриваються оновлені сучасні приймальні відділення. Сумщина також активно працює в цьому напрямку, – уточнює Василь Хома. – На сьогодні в області вже майже готові до відкриття три приймальних відділення в містах Суми, Ромни та Шостка. Саме в такому приймальному відділенні невідкладної допомоги хворий буде мати можливість отримати всебічне обстеження та діагноз", - розповів Хома.

За його словами, раніше на це людина витрачала декілька годин. Згідно з новими стандартами все обстеження має займати максимум 20 хвилин, у найскладніших випадках – 30 хвилин.

Так, у чотириповерховій будівлі Роменської районної лікарні зробили перепланування, спеціально для маломобільних груп населення на підлозі вимостили смугу з "тактильної плитки" – для кращого орієнтування. Наразі у приймальному відділенні Роменської ЦРЛ завершують останні ремонтні роботи та встановлення діагностичного обладнання. До здачі в експлуатацію також майже готово й відремонтоване хірургічне відділення лікарні.

Глава ОДА зазначив, що реконструкція приймального відділення в Роменської ЦРЛ коштуватиме 7 млн ​​грн, з них 3,5 млн виділили з міського бюджету.

Як повідомив раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, в 2021 році будуть реконструйовані 177 приймальних відділень по всій країні.

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