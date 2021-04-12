Смілянська міськлікарня зможе приймати вдвічі більше пацієнтів після реконструкції приймального відділення, - Черкаська ОДА

У межах президентської програми "Велике будівництво" в міській лікарні міста Сміла на Черкащині завершують реконструкцію приймально-діагностичного відділення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Черкаська ОДА.

Зазначається, що загальна сума проєкту становить 6 686 078 гривень.

"Створення приймально-діагностичного відділення йде до завершення. До цього у нас була лише невелика кімната, де приймали пацієнтів,а тепер буде увесь перший поверх. Тут розмістять і діагностичне обладнання, діятиме рентген-кабінет. А також місто вже отримало підтвердження про виділення лікарні апарату КТ", – розповіла заступниця Смілянського міського голови Тетяна Карло.

У КНП "Смілянська міська лікарня" понад пів століття не проводився капітальний ремонт, а про приймальне відділення навіть не йшлося.

"Це була лише мрія. Здійснюватися вона почала тільки минулого року, коли цей медичний заклад потрапив в опорні лікарні Черкаської області. У межах програми "Велике будівництво" на її першому поверсі планується відкрити сучасне та комфортне приймально-діагностичне відділення", - йдеться в повідомленні.

До переобладнання в лікарні приймали до 20 осіб щоденно. Після відкриття планують – до 45. У відділенні працюватиме понад 30 медичних працівників.

Як повідомив раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, в 2021 році будуть реконструйовані 177 приймальних відділень по всій країні.

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