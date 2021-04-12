Кабмін дозволив найкращим іноземним вишам відкривати свої філії в Україні

Кабінет Міністрів України дозволив іноземним вищим навчальним закладам відкривати свої філії в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міносвіти, на урядовому порталі оприлюднено постанову Кабінету Міністрів України № 304 від 24 березня "Про затвердження Положення про особливості створення, реорганізації і ліквідації територіально відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів", підготовлене на виконання абзацу шостого частини дев'ятої статті 33 Закону України "Про вищу освіту".

"Заклади вищої освіти України активно продовжують інтегруватися до Європейського освітнього простору. Щоб стати на крок ближче до Європейського союзу, ми відкриваємо нові кордони. Тож відтепер на території Україні передбачено можливість утворення територіальних відокремлених структурних підрозділів іноземних закладів вищої освіти. Отже, найкращі світові практики сфери вищої освіти будуть реалізовуватися і в українських університетах", – зазначив заступник Міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції Андрій Вітренко.

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Провадження освітньої діяльності територіально відокремленим структурним підрозділом іноземного закладу вищої освіти буде здійснюватися на підставі дозволу, виданого МОН.

Для отримання дозволу на утворення територіально відокремленого структурного підрозділу іноземний заклад вищої освіти має подати до МОН копії установчих документів та інші документи, що містять таку інформацію:

наявність ліцензії (інших документів дозвільного характеру) на провадження освітньої діяльності в країні резидентства та документів про акредитацію (визнання) освітніх програм;

досвід утворення та діяльності територіально відокремлених структурних підрозділів за кордоном;

мету відкриття та види діяльності територіально відокремленого структурного підрозділу, ділові відносини з українськими партнерами та перспективи розвитку співробітництва;

місцезнаходження територіально відокремленого структурного підрозділу, що планується утворити, і заплановану кількість працівників, зокрема іноземних громадян, які працюватимуть у територіально відокремленому структурному підрозділі;

характеристики освітніх програм, що планується реалізовувати.

Іноземний заклад вищої освіти під час подання документів має входити до одного з міжнародних рейтингів QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities — World Top 500 Universities і посідати при цьому місце не нижче ніж 3000.

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Не надаватиметься дозвіл на утворення територіально відокремленого структурного підрозділу іноземного закладу вищої освіти, який є юридичною особою з іноземними інвестиціями держави-агресора або держави-окупанта або юридичною особою, зареєстрованою на території держави-агресора або держави-окупанта, або юридичною особою, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) якої є резидентом держави-агресора або держави-окупанта.

Щодо утворення територіально відокремлених структурних підрозділів закладами вищої освіти зазначимо, що частиною дев’ятою статті 33 Закону України "Про вищу освіту" встановлено обмеження на створення та функціонування територіально відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти в містах Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі.