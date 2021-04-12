Тупицького виселили з Конча-Заспи за борги з комуналки

Будинок відпочинку "Конча-Заспа" Державного управління справами (ДУС) розірвав договір про користування будинком з головою Конституційного Суду Олександром Тупицьким, указ про призначення якого суддею скасував президент Володимир Зеленський і який недавно не прийшов до суду, де йому повинні були вибрати запобіжний захід.

Про це йдеться в судових матеріалах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

При цьому, такі дії будинку відпочинку "Конча-Заспа" Тупицький оскаржив у суді.

У позові зазначається, що Тупицькому стало відомо про те, що Будинок відпочинку "Конча-Заспа" ДУС листом від 20.11.2020 року в односторонньому порядку достроково розірвав контракт користування від 20.01.2020 року, за яким чолі КС було передано в користування приміщення III класу, а саме будинок.

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Оскільки, на думку заявника, Будинок відпочинку діяв всупереч вимогам нормативних актів і умов договору користування, був поданий позов до суду про визнання протиправним розірвання договору користування в односторонньому порядку.

У матеріалах суду говориться, що Будинок відпочинку "Конча-Заспа" повідомив заявника про те, що на підставі п.6.2. договору користування розриває його, враховуючи наявність заборгованості за користування приміщенням та комунальні послуги.

Розгляд позову відбудеться в понеділок, 12 квітня.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.