Тупицького виселили з Конча-Заспи за борги з комуналки
Будинок відпочинку "Конча-Заспа" Державного управління справами (ДУС) розірвав договір про користування будинком з головою Конституційного Суду Олександром Тупицьким, указ про призначення якого суддею скасував президент Володимир Зеленський і який недавно не прийшов до суду, де йому повинні були вибрати запобіжний захід.
Про це йдеться в судових матеріалах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.
При цьому, такі дії будинку відпочинку "Конча-Заспа" Тупицький оскаржив у суді.
У позові зазначається, що Тупицькому стало відомо про те, що Будинок відпочинку "Конча-Заспа" ДУС листом від 20.11.2020 року в односторонньому порядку достроково розірвав контракт користування від 20.01.2020 року, за яким чолі КС було передано в користування приміщення III класу, а саме будинок.
Оскільки, на думку заявника, Будинок відпочинку діяв всупереч вимогам нормативних актів і умов договору користування, був поданий позов до суду про визнання протиправним розірвання договору користування в односторонньому порядку.
У матеріалах суду говориться, що Будинок відпочинку "Конча-Заспа" повідомив заявника про те, що на підставі п.6.2. договору користування розриває його, враховуючи наявність заборгованості за користування приміщенням та комунальні послуги.
Розгляд позову відбудеться в понеділок, 12 квітня.
Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.
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Добре що на вулицю не викинуть: з хатинки вигнали, а по Києву та області в кожно з цих "зубожілих" ще таких "хатинок" з десяток...
Аж на слезу пробило.
3 года держишься и уже не должен типа! Срок исковой давности по коммуналке.
А время тянуть наши суды умеют.
А по судам всё логично, какие председатели - такие и суды.
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30716568.html «ZeДача»: Зеленський почав мешкати в державній резиденції в Конча-Заспі, яку напередодні відремонтували за держкошт (розслідування)
это просто человек- ..удак на букву М и жлобяра
это просто, генетическое ЖЛОБСТВО!!!
на 100500% уверен, что если, вдруг, он на трамвае поедет - попытается проехать зайцем.
Обычную хрущёвку
Подарим для прикола
Ещё мыло и верёвку.