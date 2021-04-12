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Новини Конституційна криза
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Тупицького виселили з Конча-Заспи за борги з комуналки

Тупицького виселили з Конча-Заспи за борги з комуналки

Будинок відпочинку "Конча-Заспа" Державного управління справами (ДУС) розірвав договір про користування будинком з головою Конституційного Суду Олександром Тупицьким, указ про призначення якого суддею скасував президент Володимир Зеленський і який недавно не прийшов до суду, де йому повинні були вибрати запобіжний захід.

Про це йдеться в судових матеріалах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

При цьому, такі дії будинку відпочинку "Конча-Заспа" Тупицький оскаржив у суді.

У позові зазначається, що Тупицькому стало відомо про те, що Будинок відпочинку "Конча-Заспа" ДУС листом від 20.11.2020 року в односторонньому порядку достроково розірвав контракт користування від 20.01.2020 року, за яким чолі КС було передано в користування приміщення III класу, а саме будинок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держохорона не пустила Тупицького на скликане ним спецзасідання КСУ.

Оскільки, на думку заявника, Будинок відпочинку діяв всупереч вимогам нормативних актів і умов договору користування, був поданий позов до суду про визнання протиправним розірвання договору користування в односторонньому порядку.

У матеріалах суду говориться, що Будинок відпочинку "Конча-Заспа" повідомив заявника про те, що на підставі п.6.2. договору користування розриває його, враховуючи наявність заборгованості за користування приміщенням та комунальні послуги.

Розгляд позову відбудеться в понеділок, 12 квітня.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.

Автор: 

виселення (26) ДУСЯ (157) КС (1427) Конча-Заспа (58) комунальні послуги (576) Тупицький Олександр (259)


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Топ коментарі
+37
Так они и за комуналку эти кровосисы не платят ни копья?
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12.04.2021 16:49
+22
Вот же нищеброт. ))
Аж на слезу пробило.
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12.04.2021 16:52
+21
при таких-то зарплатах/откатах/взятках.
это просто, генетическое ЖЛОБСТВО!!!
на 100500% уверен, что если, вдруг, он на трамвае поедет - попытается проехать зайцем.
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12.04.2021 16:55
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Так они и за комуналку эти кровосисы не платят ни копья?
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12.04.2021 16:49 Відповісти
Так зарплатня в них маленька, в злиднях живуть... Та й компенсація за винайм житла не покриває комуналки та аренди... Що ж поробиш - кінець епохи зубожіння - такий "кінець"!
Добре що на вулицю не викинуть: з хатинки вигнали, а по Києву та області в кожно з цих "зубожілих" ще таких "хатинок" з десяток...
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12.04.2021 17:41 Відповісти
Так у судей зарплата маленькая !
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12.04.2021 17:54 Відповісти
Ага, маленькая зарплата, да и взяток не берут, во блин, какие честные твари.
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12.04.2021 22:41 Відповісти
Хотелось бы еще и сумму задолженности этого миллионера по зарплате увидеть.
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12.04.2021 18:16 Відповісти
а Стефанчук, отой здоровий, на допомогу ж подавав. народ надибав і він вже її не отримує.
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12.04.2021 18:24 Відповісти
Вот же нищеброт. ))
Аж на слезу пробило.
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12.04.2021 16:52 Відповісти
Там все такие. А сколько депутатов имеют под сотни тысяч задолженности?
3 года держишься и уже не должен типа! Срок исковой давности по коммуналке.
А время тянуть наши суды умеют.
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12.04.2021 16:59 Відповісти
Вот я и говорю, жалеем "сирих" и "убогих". Хотя определение "убогие" по отношению к ним можно было и не "кавычить".
А по судам всё логично, какие председатели - такие и суды.
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12.04.2021 17:05 Відповісти
Поселится в хрущевке. Но от этого он не перестанет быть председателем. Правда хрущевку жалко, снесут. Но то таке...
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12.04.2021 16:53 Відповісти
не факт - он будет жить в ней один и перестроит под свои потребности
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12.04.2021 17:13 Відповісти
А потом снесут
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12.04.2021 17:17 Відповісти
А теперь представим сколько таких "сироток" на шее народа Украины
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12.04.2021 16:53 Відповісти
шея должна была бы уже переломиться
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12.04.2021 17:13 Відповісти
Очєнь смєшно.
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30716568.html «ZeДача»: Зеленський почав мешкати в державній резиденції в Конча-Заспі, яку напередодні відремонтували за держкошт (розслідування)
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12.04.2021 16:54 Відповісти
Согласно обновленной декларации о своих доходах за 2020 год, в прошлом году Тупицкий на должности главы КСУ https://focus.ua/politics/478733-deklaraciya-glavy-ksu-tupickogo-nedvizhimost-v-krymu-i-donecke-i-bolee-3-mln-zarplaty заработал 3 715 035 гривен зарплаты (Фокус)

это просто человек- ..удак на букву М и жлобяра
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12.04.2021 16:55 Відповісти
при таких-то зарплатах/откатах/взятках.
это просто, генетическое ЖЛОБСТВО!!!
на 100500% уверен, что если, вдруг, он на трамвае поедет - попытается проехать зайцем.
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12.04.2021 16:55 Відповісти
он не знает как в них ездят и где они встречаются )))
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12.04.2021 17:14 Відповісти
Пусть снимет он в Житомире
Обычную хрущёвку
Подарим для прикола
Ещё мыло и верёвку.
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12.04.2021 16:56 Відповісти
От казліна все зарахунок простих Людей,хабарів і т.д.а скільки таких чмошників як оце
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12.04.2021 16:57 Відповісти
Тупицкий мантию наверное перешьёт на рясу
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12.04.2021 16:57 Відповісти
А дві потвори московська ..лядь і жмун рук і абніматєль рвуть свої зморщені сраке за того корупціонера,це п-ць)))
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12.04.2021 16:58 Відповісти
чомусь ржачно...уявляю як зелю будуть веселяти з держдачі жаба гадюку
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12.04.2021 16:59 Відповісти
жадные животные имеют миллиарды а коммуналку не платят такое ****** было головой суда? и это лучшее что могли выбрать представляю какое говно вообще эти судьи взяточники и корупционеры
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12.04.2021 16:59 Відповісти
За долги, за неоплаченные векселя, цирульня опечатывается, а имущество описывается. (С)
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12.04.2021 17:00 Відповісти
Це тому Юля і Петя за нього вступились?
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12.04.2021 17:01 Відповісти
та он уже походу платит коммуналку за остров в ОАЭ
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12.04.2021 17:05 Відповісти
Цензор со своим главредом из комментариев сделал помойку , где полная вседозволенность. И в основном это "диванные воины". которые приросли к диванам.
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12.04.2021 17:10 Відповісти
МАБУТЬ В ПОМИЙКУ ПРИВЕЛИ КРАЇНУ ТАКІ ЯК ТУПИЦЬКИЙ.
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12.04.2021 17:15 Відповісти
Тупицький цап-відбувайло. досить з нього сміятись, головний ворог-розкрадач України це Члєнограй.
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12.04.2021 17:31 Відповісти
👏👏👏👏👍
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12.04.2021 19:55 Відповісти
шо там у нашего "героя" в декларации с квартирами и дачами? может он коллега жЮли по нищебродству???
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12.04.2021 17:11 Відповісти
Афигеть! а субсидию этот "клещ валера" оформлял?
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12.04.2021 17:12 Відповісти
и не сомневайся...
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12.04.2021 17:14 Відповісти
Тупицького виселили з Конча-Заспи за борги з комуналки - Цензор.НЕТ 7850
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12.04.2021 17:18 Відповісти
Подайте отцу укаринской демокаратии!
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12.04.2021 18:03 Відповісти
Венедиктова арендует президентскую дачу в Пуще-Водице вдвое дешевле расчетных цен . Платит не 128 тысяч, а 64 000 в месяц. Тоже по бедности.
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12.04.2021 17:19 Відповісти
Тварь пресуют как положено а он как думал .карма дело нешуточное
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12.04.2021 17:26 Відповісти
При таком "Гаранте Конституции" как Бубочка никакие ни Верховные Суды, ни Конституционные Суды не нужны.
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12.04.2021 17:26 Відповісти
Ти абсолютно правий6 якщо такі суди, то краще щоб їх не було взагалі!
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12.04.2021 19:26 Відповісти
Це ще з 90-х бандюки, менти і прокурорські не любили ні за що платити
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12.04.2021 17:27 Відповісти
Менти і до 90-х не дуже ********* працювати і платити, простіше було "конфіскувати" на місці, або вкрасти під час обшуку.
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12.04.2021 23:02 Відповісти
Шо,на вокзале теперь жить будет?...
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12.04.2021 17:29 Відповісти
Та ви шо! Сумніваюся, що це було тільки єдине житло. В крайньому разі - до "друга в Ростов".
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12.04.2021 20:03 Відповісти
А вы говорите зарплату им чтоб взяток не брали, да их, сук, на столбы фонарные надо, а не зарплаты.
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12.04.2021 17:36 Відповісти
ублюдок. пенсионеры из ничтожных пенсий платят...
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12.04.2021 17:57 Відповісти
такое бабло с бюджета гребет ,а не платит. Какие меры приняты к этому "пупу земли" для того что бы он возместил все?
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12.04.2021 18:21 Відповісти
Якщо навіть з цим ублюдком поступили протизаконно, нехай воно в повній мірі відчує, що таке беззаконня, яке воно довгі роки захищало за хабарі
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12.04.2021 19:24 Відповісти
А теперь, судейская гнида, пожри судейского беспредела своим холеным епалом в обе глотки! Почувствуй, каково это - когда по тебе проезжает каток судейско-ментовского беспредела мафиозного государства.
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12.04.2021 19:33 Відповісти
Та ни чего по нему не проехалось, все справедливо, он привык не платить и его выгнали, а обычного человека выгнали бы сразу.
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12.04.2021 20:43 Відповісти
О таких говорят, за копейку удавится. Халявщик. Жадный в кубе. И это был честь и совесть украинского государства сколько лет представлял Украину. Там во власти такого жадного быдла 95-99%.
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12.04.2021 20:42 Відповісти
 
 