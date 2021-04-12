Тупицкого выселили из Конча-Заспы за долги по коммуналке
Дом отдыха "Конча-Заспа" Государственного управления делами (ГУД) разорвал договор о пользовании домом с главой Конституционного Суда Александром Тупицким, указ о назначении которого судьей отменил президент Владимир Зеленский и который недавно не пришел в суд, где ему должны были выбрать меру пресечения.
Об этом говорится в судебных материалах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.
При этом, такие действия дома отдыха "Конча-Заспа" Тупицкий обжаловал в суде.
В иске отмечается, что Тупицкому стало известно о том, что Дом отдыха "Конча-Заспа" ГУД письмом от 20.11.2020 года в одностороннем порядке досрочно расторг контракт пользования от 20.01.2020 года, по которому главе КС было передано в пользование помещение III класса, а именно дом.
Поскольку, по мнению заявителя, Дом отдыха действовал вопреки требованиям нормативных актов и условиям договора пользования, был подан иск в суд о признании противоправным расторжения договора пользования в одностороннем порядке.
В материалах суда говорится, что Дом отдыха "Конча-Заспа" сообщил заявителю о том, что на основании п.6.2. договора пользования разрывает его, учитывая наличие задолженности за пользование помещением и коммунальные услуги.
Рассмотрение иска состоится в понедельник, 12 апреля.
Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.
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Добре що на вулицю не викинуть: з хатинки вигнали, а по Києву та області в кожно з цих "зубожілих" ще таких "хатинок" з десяток...
Аж на слезу пробило.
3 года держишься и уже не должен типа! Срок исковой давности по коммуналке.
А время тянуть наши суды умеют.
А по судам всё логично, какие председатели - такие и суды.
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30716568.html «ZeДача»: Зеленський почав мешкати в державній резиденції в Конча-Заспі, яку напередодні відремонтували за держкошт (розслідування)
это просто человек- ..удак на букву М и жлобяра
это просто, генетическое ЖЛОБСТВО!!!
на 100500% уверен, что если, вдруг, он на трамвае поедет - попытается проехать зайцем.
Обычную хрущёвку
Подарим для прикола
Ещё мыло и верёвку.