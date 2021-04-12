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Новости Конституционный кризис
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Тупицкого выселили из Конча-Заспы за долги по коммуналке

Тупицкого выселили из Конча-Заспы за долги по коммуналке

Дом отдыха "Конча-Заспа" Государственного управления делами (ГУД) разорвал договор о пользовании домом с главой Конституционного Суда Александром Тупицким, указ о назначении которого судьей отменил президент Владимир Зеленский и который недавно не пришел в суд, где ему должны были выбрать меру пресечения.

Об этом говорится в судебных материалах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.

При этом, такие действия дома отдыха "Конча-Заспа" Тупицкий обжаловал в суде.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Верховный Суд открыл производства по отмене Зеленским назначения судей КС: рассмотрение дел начнется 29 апреля

В иске отмечается, что Тупицкому стало известно о том, что Дом отдыха "Конча-Заспа" ГУД письмом от 20.11.2020 года в одностороннем порядке досрочно расторг контракт пользования от 20.01.2020 года, по которому главе КС было передано в пользование помещение III класса, а именно дом.

Поскольку, по мнению заявителя, Дом отдыха действовал вопреки требованиям нормативных актов и условиям договора пользования, был подан иск в суд о признании противоправным расторжения договора пользования в одностороннем порядке.

В материалах суда говорится, что Дом отдыха "Конча-Заспа" сообщил заявителю о том, что на основании п.6.2. договора пользования разрывает его, учитывая наличие задолженности за пользование помещением и коммунальные услуги.

Рассмотрение иска состоится в понедельник, 12 апреля.

Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Автор: 

выселение (52) ДУСя (182) КС (2248) Конча-Заспа (86) коммунальные услуги (350) Тупицкий Александр (234)


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Топ комментарии
+37
Так они и за комуналку эти кровосисы не платят ни копья?
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12.04.2021 16:49
+22
Вот же нищеброт. ))
Аж на слезу пробило.
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12.04.2021 16:52
+21
при таких-то зарплатах/откатах/взятках.
это просто, генетическое ЖЛОБСТВО!!!
на 100500% уверен, что если, вдруг, он на трамвае поедет - попытается проехать зайцем.
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12.04.2021 16:55
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Так они и за комуналку эти кровосисы не платят ни копья?
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12.04.2021 16:49 Ответить
Так зарплатня в них маленька, в злиднях живуть... Та й компенсація за винайм житла не покриває комуналки та аренди... Що ж поробиш - кінець епохи зубожіння - такий "кінець"!
Добре що на вулицю не викинуть: з хатинки вигнали, а по Києву та області в кожно з цих "зубожілих" ще таких "хатинок" з десяток...
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12.04.2021 17:41 Ответить
Так у судей зарплата маленькая !
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12.04.2021 17:54 Ответить
Ага, маленькая зарплата, да и взяток не берут, во блин, какие честные твари.
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12.04.2021 22:41 Ответить
Хотелось бы еще и сумму задолженности этого миллионера по зарплате увидеть.
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12.04.2021 18:16 Ответить
а Стефанчук, отой здоровий, на допомогу ж подавав. народ надибав і він вже її не отримує.
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12.04.2021 18:24 Ответить
Вот же нищеброт. ))
Аж на слезу пробило.
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12.04.2021 16:52 Ответить
Там все такие. А сколько депутатов имеют под сотни тысяч задолженности?
3 года держишься и уже не должен типа! Срок исковой давности по коммуналке.
А время тянуть наши суды умеют.
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12.04.2021 16:59 Ответить
Вот я и говорю, жалеем "сирих" и "убогих". Хотя определение "убогие" по отношению к ним можно было и не "кавычить".
А по судам всё логично, какие председатели - такие и суды.
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12.04.2021 17:05 Ответить
Поселится в хрущевке. Но от этого он не перестанет быть председателем. Правда хрущевку жалко, снесут. Но то таке...
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12.04.2021 16:53 Ответить
не факт - он будет жить в ней один и перестроит под свои потребности
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12.04.2021 17:13 Ответить
А потом снесут
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12.04.2021 17:17 Ответить
А теперь представим сколько таких "сироток" на шее народа Украины
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12.04.2021 16:53 Ответить
шея должна была бы уже переломиться
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12.04.2021 17:13 Ответить
Очєнь смєшно.
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30716568.html «ZeДача»: Зеленський почав мешкати в державній резиденції в Конча-Заспі, яку напередодні відремонтували за держкошт (розслідування)
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12.04.2021 16:54 Ответить
Согласно обновленной декларации о своих доходах за 2020 год, в прошлом году Тупицкий на должности главы КСУ https://focus.ua/politics/478733-deklaraciya-glavy-ksu-tupickogo-nedvizhimost-v-krymu-i-donecke-i-bolee-3-mln-zarplaty заработал 3 715 035 гривен зарплаты (Фокус)

это просто человек- ..удак на букву М и жлобяра
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12.04.2021 16:55 Ответить
при таких-то зарплатах/откатах/взятках.
это просто, генетическое ЖЛОБСТВО!!!
на 100500% уверен, что если, вдруг, он на трамвае поедет - попытается проехать зайцем.
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12.04.2021 16:55 Ответить
он не знает как в них ездят и где они встречаются )))
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12.04.2021 17:14 Ответить
Пусть снимет он в Житомире
Обычную хрущёвку
Подарим для прикола
Ещё мыло и верёвку.
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12.04.2021 16:56 Ответить
От казліна все зарахунок простих Людей,хабарів і т.д.а скільки таких чмошників як оце
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12.04.2021 16:57 Ответить
Тупицкий мантию наверное перешьёт на рясу
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12.04.2021 16:57 Ответить
А дві потвори московська ..лядь і жмун рук і абніматєль рвуть свої зморщені сраке за того корупціонера,це п-ць)))
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12.04.2021 16:58 Ответить
чомусь ржачно...уявляю як зелю будуть веселяти з держдачі жаба гадюку
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12.04.2021 16:59 Ответить
жадные животные имеют миллиарды а коммуналку не платят такое ****** было головой суда? и это лучшее что могли выбрать представляю какое говно вообще эти судьи взяточники и корупционеры
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12.04.2021 16:59 Ответить
За долги, за неоплаченные векселя, цирульня опечатывается, а имущество описывается. (С)
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12.04.2021 17:00 Ответить
Це тому Юля і Петя за нього вступились?
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12.04.2021 17:01 Ответить
та он уже походу платит коммуналку за остров в ОАЭ
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12.04.2021 17:05 Ответить
Цензор со своим главредом из комментариев сделал помойку , где полная вседозволенность. И в основном это "диванные воины". которые приросли к диванам.
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12.04.2021 17:10 Ответить
МАБУТЬ В ПОМИЙКУ ПРИВЕЛИ КРАЇНУ ТАКІ ЯК ТУПИЦЬКИЙ.
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12.04.2021 17:15 Ответить
Тупицький цап-відбувайло. досить з нього сміятись, головний ворог-розкрадач України це Члєнограй.
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12.04.2021 17:31 Ответить
👏👏👏👏👍
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12.04.2021 19:55 Ответить
шо там у нашего "героя" в декларации с квартирами и дачами? может он коллега жЮли по нищебродству???
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12.04.2021 17:11 Ответить
Афигеть! а субсидию этот "клещ валера" оформлял?
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12.04.2021 17:12 Ответить
и не сомневайся...
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12.04.2021 17:14 Ответить
Тупицького виселили з Конча-Заспи за борги з комуналки - Цензор.НЕТ 7850
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12.04.2021 17:18 Ответить
Подайте отцу укаринской демокаратии!
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12.04.2021 18:03 Ответить
Венедиктова арендует президентскую дачу в Пуще-Водице вдвое дешевле расчетных цен . Платит не 128 тысяч, а 64 000 в месяц. Тоже по бедности.
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12.04.2021 17:19 Ответить
Тварь пресуют как положено а он как думал .карма дело нешуточное
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12.04.2021 17:26 Ответить
При таком "Гаранте Конституции" как Бубочка никакие ни Верховные Суды, ни Конституционные Суды не нужны.
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12.04.2021 17:26 Ответить
Ти абсолютно правий6 якщо такі суди, то краще щоб їх не було взагалі!
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12.04.2021 19:26 Ответить
Це ще з 90-х бандюки, менти і прокурорські не любили ні за що платити
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12.04.2021 17:27 Ответить
Менти і до 90-х не дуже ********* працювати і платити, простіше було "конфіскувати" на місці, або вкрасти під час обшуку.
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12.04.2021 23:02 Ответить
Шо,на вокзале теперь жить будет?...
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12.04.2021 17:29 Ответить
Та ви шо! Сумніваюся, що це було тільки єдине житло. В крайньому разі - до "друга в Ростов".
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12.04.2021 20:03 Ответить
А вы говорите зарплату им чтоб взяток не брали, да их, сук, на столбы фонарные надо, а не зарплаты.
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12.04.2021 17:36 Ответить
ублюдок. пенсионеры из ничтожных пенсий платят...
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12.04.2021 17:57 Ответить
такое бабло с бюджета гребет ,а не платит. Какие меры приняты к этому "пупу земли" для того что бы он возместил все?
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12.04.2021 18:21 Ответить
Якщо навіть з цим ублюдком поступили протизаконно, нехай воно в повній мірі відчує, що таке беззаконня, яке воно довгі роки захищало за хабарі
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12.04.2021 19:24 Ответить
А теперь, судейская гнида, пожри судейского беспредела своим холеным епалом в обе глотки! Почувствуй, каково это - когда по тебе проезжает каток судейско-ментовского беспредела мафиозного государства.
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12.04.2021 19:33 Ответить
Та ни чего по нему не проехалось, все справедливо, он привык не платить и его выгнали, а обычного человека выгнали бы сразу.
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12.04.2021 20:43 Ответить
О таких говорят, за копейку удавится. Халявщик. Жадный в кубе. И это был честь и совесть украинского государства сколько лет представлял Украину. Там во власти такого жадного быдла 95-99%.
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12.04.2021 20:42 Ответить
 
 