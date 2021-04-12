Тупицкого выселили из Конча-Заспы за долги по коммуналке

Дом отдыха "Конча-Заспа" Государственного управления делами (ГУД) разорвал договор о пользовании домом с главой Конституционного Суда Александром Тупицким, указ о назначении которого судьей отменил президент Владимир Зеленский и который недавно не пришел в суд, где ему должны были выбрать меру пресечения.

Об этом говорится в судебных материалах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.

При этом, такие действия дома отдыха "Конча-Заспа" Тупицкий обжаловал в суде.

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В иске отмечается, что Тупицкому стало известно о том, что Дом отдыха "Конча-Заспа" ГУД письмом от 20.11.2020 года в одностороннем порядке досрочно расторг контракт пользования от 20.01.2020 года, по которому главе КС было передано в пользование помещение III класса, а именно дом.

Поскольку, по мнению заявителя, Дом отдыха действовал вопреки требованиям нормативных актов и условиям договора пользования, был подан иск в суд о признании противоправным расторжения договора пользования в одностороннем порядке.

В материалах суда говорится, что Дом отдыха "Конча-Заспа" сообщил заявителю о том, что на основании п.6.2. договора пользования разрывает его, учитывая наличие задолженности за пользование помещением и коммунальные услуги.

Рассмотрение иска состоится в понедельник, 12 апреля.

Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.