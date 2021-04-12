Держохорона не пустила Тупицького на скликане ним спецзасідання КСУ.

Співробітники Державної охорони не пустили Олександра Тупицького в приміщення Конституційного Суду на спеціальне пленарне засідання, яке він скликав у зв'язку з Указом Президента про його звільнення з посади судді.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Всім суддям розіслано моє розпорядження про скликання засідання ... Ви зриваєте засідання", - сказав Тупицький працівникам держохорони, які його не пропускали.

За його словами, на засіданні мало відбутися таємне голосування серед суддів КС, в ході якого мало бути вирішено, чи знімають судді його з посади голови суду.

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Нагадаємо, 27 березня Глава держави підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.

29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.

26 лютого Зеленський своїм указом відсторонив главу КС Олександра Тупицького з посади ще на 1 місяць.

29 березня Тупицький і Касмінін оскаржили своє звільнення у Верховному Суді.