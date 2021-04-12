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Новини Конституційна криза
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Держохорона не пустила Тупицького на скликане ним спецзасідання КСУ.

Держохорона не пустила Тупицького на скликане ним спецзасідання КСУ.

Співробітники Державної охорони не пустили Олександра Тупицького в приміщення Конституційного Суду на спеціальне пленарне засідання, яке він скликав у зв'язку з Указом Президента про його звільнення з посади судді.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Всім суддям розіслано моє розпорядження про скликання засідання ... Ви зриваєте засідання", - сказав Тупицький працівникам держохорони, які його не пропускали.

За його словами, на засіданні мало відбутися таємне голосування серед суддів КС, в ході якого мало бути вирішено, чи знімають судді його з посади голови суду.

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Нагадаємо, 27 березня Глава держави підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.

29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.

26 лютого Зеленський своїм указом відсторонив главу КС Олександра Тупицького з посади ще на 1 місяць.

29 березня Тупицький і Касмінін оскаржили своє звільнення у Верховному Суді.

Автор: 

КС (1427) охорона (341) Тупицький Олександр (259)


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Топ коментарі
+9
анонс художественного фильма "Тупой и ещё Тупицкий"..
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12.04.2021 13:25
+6
на нары этого Тупицкого всем как назидание. В Украине судьи борзеют, типа теперь они неприкасаемы перед законом из-за круговой поруки... твари!!!
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12.04.2021 13:33
+5
дебил
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12.04.2021 13:19
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дебил
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12.04.2021 13:19 Відповісти
не угомонится мразь!
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12.04.2021 13:20 Відповісти
могила его угомонит
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12.04.2021 13:28 Відповісти
анонс художественного фильма "Тупой и ещё Тупицкий"..
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12.04.2021 13:25 Відповісти
Гдє в ролі Тупого - Зєлєнскій )))))
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12.04.2021 14:07 Відповісти
Та ні. Він у ролі ще тупішого.
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12.04.2021 17:24 Відповісти
Тогда фільм должен називаться "Тупицький і щє Тупіший"
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12.04.2021 17:28 Відповісти
на нары этого Тупицкого всем как назидание. В Украине судьи борзеют, типа теперь они неприкасаемы перед законом из-за круговой поруки... твари!!!
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12.04.2021 13:33 Відповісти
напиши за что? ни один ЗЕбилоид, пока еще внятно не объяснил, чем ему не нравится этот судья, который протянул досрочные выборы в ВР 2019. недвижимость в АРК? ну и то, у меня тоже там недвижимость, и еще по реестру 11 тыс человек.
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12.04.2021 14:08 Відповісти
Який би не був Тупицький, але Зеленський порушує конституцію цим указом і це плюс, тому що це є злочином за який його теж будуть судити
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12.04.2021 13:51 Відповісти
І да і нєт.
У Зєлі обязанность остановіть полномочія Тупіцкого в порядкє УПК дєйствітєльно сущєствуєт.
Вопрос лішь в том что рєалізовал он єйо корявєнько.
Он імєл право рассматрівать вопрос касающійся должності "судья КСУ" но нє мог прінімать рєшеніє относітєльно должності "прєдсєдатєль КСУ". Сєйчас судьі КСУ должни собраться і винєсті свойо рєшеніє.
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12.04.2021 14:06 Відповісти
Правільно сдєлалі что нє пустілі.
КСУ конєчно обязан снять Тупіцкого с должності прєдсєдатєля КСУ т.к. он уже нє дєйствующій судья КСУ а прєдсєдатєлєм КСУ может бить только дєйствующій судья КСУ, но засєданіє ето должно проходіть бєз участія самого Тупіцкого, т.к. прісутствовать на ньом могут только дєйствующіє судьі.
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12.04.2021 14:03 Відповісти
Кажется, господин Тупицкий немного постройнел! Даже под маской это заметно! Еще бы г-на Кобалева немного взбодрить, было бы неплохо!
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12.04.2021 14:50 Відповісти
На основании чего Тупицкий не действующий судья ? Его могу снять лишь сами судьи Конституционного Суда, для этого нужно две третьих голосов . Статьи Конституции Украины 149 и 149'. Других оснований для снятия пока нет,
указ Зеленского юридически ничтожен.
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12.04.2021 14:53 Відповісти
здесь ни чего не помешало прийти...не активисты, не болезнь матери...?
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12.04.2021 15:10 Відповісти
правильно.
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12.04.2021 17:23 Відповісти
 
 