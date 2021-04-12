Держохорона не пустила Тупицького на скликане ним спецзасідання КСУ.
Співробітники Державної охорони не пустили Олександра Тупицького в приміщення Конституційного Суду на спеціальне пленарне засідання, яке він скликав у зв'язку з Указом Президента про його звільнення з посади судді.
Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Всім суддям розіслано моє розпорядження про скликання засідання ... Ви зриваєте засідання", - сказав Тупицький працівникам держохорони, які його не пропускали.
За його словами, на засіданні мало відбутися таємне голосування серед суддів КС, в ході якого мало бути вирішено, чи знімають судді його з посади голови суду.
Нагадаємо, 27 березня Глава держави підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.
29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.
5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.
19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.
26 лютого Зеленський своїм указом відсторонив главу КС Олександра Тупицького з посади ще на 1 місяць.
29 березня Тупицький і Касмінін оскаржили своє звільнення у Верховному Суді.
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У Зєлі обязанность остановіть полномочія Тупіцкого в порядкє УПК дєйствітєльно сущєствуєт.
Вопрос лішь в том что рєалізовал он єйо корявєнько.
Он імєл право рассматрівать вопрос касающійся должності "судья КСУ" но нє мог прінімать рєшеніє относітєльно должності "прєдсєдатєль КСУ". Сєйчас судьі КСУ должни собраться і винєсті свойо рєшеніє.
КСУ конєчно обязан снять Тупіцкого с должності прєдсєдатєля КСУ т.к. он уже нє дєйствующій судья КСУ а прєдсєдатєлєм КСУ может бить только дєйствующій судья КСУ, но засєданіє ето должно проходіть бєз участія самого Тупіцкого, т.к. прісутствовать на ньом могут только дєйствующіє судьі.
указ Зеленского юридически ничтожен.