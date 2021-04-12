Госохрана не пустила Тупицкого на созванное им спецзаседание КСУ
Сотрудники Государственной охраны не пустили Александра Тупицкого в помещение Конституционного Суда на специальное пленарное заседание, которое он созвал в связи с Указом Президента о его увольнении с должности судьи.
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Прямой", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Всем судьям разослано мое распоряжение о созыве заседания... Вы срываете заседание", - сказал Тупицкий работникам госохраны, которые его не пропускали.
По его словам, на заседании должно было состоятся тайное голосование среди судей КС, в ходе которого должно было быть решено, снимают ли судьи его с должности председателя суда.
Как сообщалось, 27 марта президент Владимир Зеленский отменил указы 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями Конституционного суда.
29 марта стало известно, что Конституционный суд Украины планирует собраться 12 апреля на специальное пленарное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос увольнения с должностей судей КС Александра Тупицкого и Александра Касминина в связи с президентским указом.
Ранее, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.
5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.
19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного Суда.
26 февраля Зеленский своим указом отстранил главу КС Александра Тупицкого от должности еще на 1 месяц.
29 марта Тупицкий и Касминин обжаловали свое увольнение в Верховном Суде.
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У Зєлі обязанность остановіть полномочія Тупіцкого в порядкє УПК дєйствітєльно сущєствуєт.
Вопрос лішь в том что рєалізовал он єйо корявєнько.
Он імєл право рассматрівать вопрос касающійся должності "судья КСУ" но нє мог прінімать рєшеніє относітєльно должності "прєдсєдатєль КСУ". Сєйчас судьі КСУ должни собраться і винєсті свойо рєшеніє.
КСУ конєчно обязан снять Тупіцкого с должності прєдсєдатєля КСУ т.к. он уже нє дєйствующій судья КСУ а прєдсєдатєлєм КСУ может бить только дєйствующій судья КСУ, но засєданіє ето должно проходіть бєз участія самого Тупіцкого, т.к. прісутствовать на ньом могут только дєйствующіє судьі.
указ Зеленского юридически ничтожен.