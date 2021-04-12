Госохрана не пустила Тупицкого на созванное им спецзаседание КСУ

Сотрудники Государственной охраны не пустили Александра Тупицкого в помещение Конституционного Суда на специальное пленарное заседание, которое он созвал в связи с Указом Президента о его увольнении с должности судьи.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Прямой", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Всем судьям разослано мое распоряжение о созыве заседания... Вы срываете заседание", - сказал Тупицкий работникам госохраны, которые его не пропускали.

По его словам, на заседании должно было состоятся тайное голосование среди судей КС, в ходе которого должно было быть решено, снимают ли судьи его с должности председателя суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уволенный Зеленским Тупицкий созывает на 12 апреля спецзаседание Конституционного Суда

Как сообщалось, 27 марта президент Владимир Зеленский отменил указы 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями Конституционного суда.

29 марта стало известно, что Конституционный суд Украины планирует собраться 12 апреля на специальное пленарное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос увольнения с должностей судей КС Александра Тупицкого и Александра Касминина в связи с президентским указом.

Ранее, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного Суда.

26 февраля Зеленский своим указом отстранил главу КС Александра Тупицкого от должности еще на 1 месяц.

29 марта Тупицкий и Касминин обжаловали свое увольнение в Верховном Суде.