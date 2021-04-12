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Новости Конституционный кризис
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Госохрана не пустила Тупицкого на созванное им спецзаседание КСУ

Госохрана не пустила Тупицкого на созванное им спецзаседание КСУ

Сотрудники Государственной охраны не пустили Александра Тупицкого в помещение Конституционного Суда на специальное пленарное заседание, которое он созвал в связи с Указом Президента о его увольнении с должности судьи.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Прямой", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ. 

"Всем судьям разослано мое распоряжение о созыве заседания... Вы срываете заседание", - сказал Тупицкий работникам госохраны, которые его не пропускали.

По его словам, на заседании должно было состоятся тайное голосование среди судей КС, в ходе которого должно было быть решено, снимают ли судьи его с должности председателя суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уволенный Зеленским Тупицкий созывает на 12 апреля спецзаседание Конституционного Суда

Как сообщалось, 27 марта президент Владимир Зеленский отменил указы 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями Конституционного суда.

29 марта стало известно, что Конституционный суд Украины планирует собраться 12 апреля на специальное пленарное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос увольнения с должностей судей КС Александра Тупицкого и Александра Касминина в связи с президентским указом.

Ранее, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного Суда.

26 февраля Зеленский своим указом отстранил главу КС Александра Тупицкого от должности еще на 1 месяц.

29 марта Тупицкий и Касминин обжаловали свое увольнение в Верховном Суде.

КС (2248) охрана (700) Тупицкий Александр (234)


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Топ комментарии
+9
анонс художественного фильма "Тупой и ещё Тупицкий"..
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12.04.2021 13:25
+6
на нары этого Тупицкого всем как назидание. В Украине судьи борзеют, типа теперь они неприкасаемы перед законом из-за круговой поруки... твари!!!
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12.04.2021 13:33
+5
дебил
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12.04.2021 13:19
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дебил
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12.04.2021 13:19 Ответить
не угомонится мразь!
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12.04.2021 13:20 Ответить
могила его угомонит
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12.04.2021 13:28 Ответить
анонс художественного фильма "Тупой и ещё Тупицкий"..
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12.04.2021 13:25 Ответить
Гдє в ролі Тупого - Зєлєнскій )))))
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12.04.2021 14:07 Ответить
Та ні. Він у ролі ще тупішого.
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12.04.2021 17:24 Ответить
Тогда фільм должен називаться "Тупицький і щє Тупіший"
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12.04.2021 17:28 Ответить
на нары этого Тупицкого всем как назидание. В Украине судьи борзеют, типа теперь они неприкасаемы перед законом из-за круговой поруки... твари!!!
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12.04.2021 13:33 Ответить
напиши за что? ни один ЗЕбилоид, пока еще внятно не объяснил, чем ему не нравится этот судья, который протянул досрочные выборы в ВР 2019. недвижимость в АРК? ну и то, у меня тоже там недвижимость, и еще по реестру 11 тыс человек.
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12.04.2021 14:08 Ответить
Який би не був Тупицький, але Зеленський порушує конституцію цим указом і це плюс, тому що це є злочином за який його теж будуть судити
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12.04.2021 13:51 Ответить
І да і нєт.
У Зєлі обязанность остановіть полномочія Тупіцкого в порядкє УПК дєйствітєльно сущєствуєт.
Вопрос лішь в том что рєалізовал он єйо корявєнько.
Он імєл право рассматрівать вопрос касающійся должності "судья КСУ" но нє мог прінімать рєшеніє относітєльно должності "прєдсєдатєль КСУ". Сєйчас судьі КСУ должни собраться і винєсті свойо рєшеніє.
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12.04.2021 14:06 Ответить
Правільно сдєлалі что нє пустілі.
КСУ конєчно обязан снять Тупіцкого с должності прєдсєдатєля КСУ т.к. он уже нє дєйствующій судья КСУ а прєдсєдатєлєм КСУ может бить только дєйствующій судья КСУ, но засєданіє ето должно проходіть бєз участія самого Тупіцкого, т.к. прісутствовать на ньом могут только дєйствующіє судьі.
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12.04.2021 14:03 Ответить
Кажется, господин Тупицкий немного постройнел! Даже под маской это заметно! Еще бы г-на Кобалева немного взбодрить, было бы неплохо!
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12.04.2021 14:50 Ответить
На основании чего Тупицкий не действующий судья ? Его могу снять лишь сами судьи Конституционного Суда, для этого нужно две третьих голосов . Статьи Конституции Украины 149 и 149'. Других оснований для снятия пока нет,
указ Зеленского юридически ничтожен.
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12.04.2021 14:53 Ответить
здесь ни чего не помешало прийти...не активисты, не болезнь матери...?
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12.04.2021 15:10 Ответить
правильно.
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12.04.2021 17:23 Ответить
 
 