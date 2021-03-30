Тупицкий и Касминин обжаловали свое увольнение в Верховном Суде
Уволенные президентом Владимиром Зеленским глава Конституционного Суда Александр Тупицкий и судья КС Александр Касминин обжаловали свое увольнение в Верховном Суде.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда Украины.
"29 марта текущего года в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступил иск, в котором истец оспаривает Указ Президента Украины от 27 марта 2021 № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" в части отмены Указа Президента Украины от 14 мая 2013 года № 256 о назначении истца судьей Конституционного Суда Украины",- сказано в сообщении.
Иску присвоен регистрационный номер дела - № 9901/96/21.
Как сообщается, в тот же день поступил иск об обжаловании Указа Президента Украины от 27 марта 2021 № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" в части отмены Указа Президента Украины от 17 сентября 2013 № 513 о назначении истца судьей Конституционного Суда Украины.
Регистрационный номер дела - № 9901/97/21.
Как сообщалось, 27 марта президент Владимир Зеленский отменил указы 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями Конституционного суда.
29 марта стало известно, что Конституционный суд Украины планирует собраться 12 апреля на специальное пленарное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос увольнения с должностей судей КС Александра Тупицкого и Александра Касминина в связи с президентским указом.
Ранее, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.
5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.
19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного Суда.
26 февраля Зеленский своим указом отстранил главу КС Александра Тупицкого от должности еще на 1 месяц.
Пожалуйста, подождите...
любовь зла - сначало ты голо совыало за вовку шмарклю, а сейчас - как типичный зебил - ищешь кумира среди "Бойко? чи Медведчук? чи Рабінович?"
Или тебе снова кто-то в штаны нагадил, или тебя заставляли за шмарклю/бойко/медведчука голо совать?
Нагадуєш Сірожу з Укрзалізниці)
Я думаю Порох виграє - його більше знають люди (не путати з зебілоїдами )
В Порошенка менше шансів - він більше "владі" подобається - вони його "садять" і не як не можуть "посадити"
А хто такий Петро Олексійович? Я його не знаю...
вся ваша "сила" - в вашому идиотизме.. направленном на самих себя
ты как обосравшийся бомж, от которого воротят нос окружающие - утверждает что его "все боятся", бо оно - сила"
Зеленского избрал НАРОД УКРАИНЫ. Так что пусть "обжалует".
Если вот так просто можно их похерить то нахер они надо?
Не важно кто что отстаивает, реально по закону он не может его уволить. иначе тогда суд получается полностью ручным и зависит от желания президента.
Юридичний бік питання чітко висвітлений Вищим адміністративним судом України, який в січні 2010-го підтвердив рішення суду першої інстанції про визнання протиправним і скасування указу Ющенка. Суд вказав, що як тільки Станік склала присягу судді КСУ і приступила до виконання обов'язків, указ Кучми про її призначення «вичерпав свою дію і не може бути скасований після його виконання».
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/demokratiya-s-sorvannoy-rezboy-sumeet-li-zelenskiy-zakrutit-gayki-29032021-420383
власне, хотілося б зрозуміти ви маєте на увазі, що "на даний момент, після скасування указу про призначення, тупицький не є суддєю" чи "після скасування указу про призначення можна вважати, що тупицький ніколи не був суддею"?
я в курсі. я хочу зрозуміти, що мав на увазі пан https://censor.net/ru/user/474646.
так это нужно в РНБО обращатся
Источник: https://censor.net/ru/n3256456
зажратые подонки
Мене дивує інше... нехай не скоро, але рішення Зеленського буде визнано незаконним, а що далі? Ну поки він президент, зрозуміло. Свій Генпрокурор закриє очі, а наступного дня після уходу з поста? За це ж доведеться сісти... Невже він думає, що існує країна, яка його потім не видасть?
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Тупицький скасував свідоцтво про народження Зеленського.
https://ibigdan.livejournal.com/26489865.html отсюда
Полная дискредитация работы судебной системы.
Героям Слава !!! Слава Украине !!!