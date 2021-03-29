Я не уволен. Зеленского вводят в юридическое заблуждение, - Тупицкий
Отстраненный глава Конституционного Суда Александр Тупицкий прокомментировал указ президента Владимира Зеленского об отмене его назначения судьей КС.
Тупицкий намерен обжаловать указ Зеленского в Верховном Суде, поскольку считает его "противоправным и незаконным", - сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.
По словам Тупицкого, несмотря на указ президента, он по прежнему является главой Конституционного Суда, поскольку решение об увольнении судьи принимает только КСУ на специальном заседании.
"Моего увольнения не произошло, поскольку сам указ можно оценивать как основание для увольнения. А Конституцией и законом о КСУ прямо определено, что решение об увольнении судьи КСУ принимает только Конституционный Суд на специальном пленарном заседании. Поэтому я сегодня издал распоряжение о созыве специального пленарного заседания на 12 апреля (поскольку суд находится на карантине) на 12:00 о рассмотрении вопроса об увольнении судей Касминина и Тупицкого.
Указ президента об отмене моего назначения на должность судьи КС на сегодняшний день не вступил в силу, поскольку в самом указе написано, что он вступает в силу с момента его опубликования. А на сегодняшний день в некоторых источниках, которые установлены законом, он не опубликован", - пояснил судья.
Тупицкий также сообщил, что с него частично снята государственная охрана, положенная ему, как главе КС: "Уже принято решение и моя охрана сокращена. Поскольку по закону даже после увольнения я должен находиться под охраной еще год после увольнения. Так решает закон".
Отстраненный глава КС считает, что в Зеленский принимает нелигитимные решения, поскольку его вводят в заблуждение.
"Согласно изменениям в Конституцию от 2016 года, президент имеет право назначать судью КСУ, и на этом его полномочия ограничены. Я считаю, что президента вводят в юридическое заблуждение. Думаю, через некоторое время он найдет возможность разобраться в этом. Это не такие уж сложные вещи, которые раньше происходили", - подчеркнул Тупицкий.
Напомним, 27 марта Глава государства подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.
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Доречі, Тупицький став Головою КС при Зеленському, і тоді Зеленського це ніяк не турбувало, а тут він згадав, що призначав його на посаду судді Янукович
Судья колядун
"...в 2016 году вступили в действие изменения к Конституции Украины и президенты лишились права увольнять судей Конституционного Суда. То есть президент Владимир Зеленский превысил свои полномочия. Увольнять судью имеет право только сам КСУ"
По ее мнению, указ президента не имеет никаких юридических последствий.
Введені ще Порошенком санкції Володимир Зеленський зняв указом №109/2021. За даними ЗМІ президент це зробив на прохання Російської православної церкви. Справжню причину такого проросійського кроку у Зеленського не розкривають.
Після рішення ЗеПрезидента можна очікувати і скасувань санкцій проти Росії зі сторони держав ЄС, США, Британії та Канади. Навіщо цим країнам терпіти збитки через відмову від російського ринку, якщо український президент одним своїм підписом розблоковує роботу підприємств окупантів?
Зняття санкцій з компаній із орбіти Путіна та з "міністра ДНР" остаточно позбавляє Зеленського статусу "борця з Медведчуком". Більше того, за новим законопроектом про колаборацію українське правосуддя могло б легко назвати пана президента російським колаборантом.
Проросійський указ Зеленського: https://www.president.gov.ua/documents/1092021-37481?fbclid=IwAR1NGI0E1eUO3UisouO2Yyq_FzXE_Hv0t8AEeOTJJx6SfEW8dd6WXu4YbJM https://www.president.gov.ua/documents/1092021-37481
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZUWC052mPX_kr3YdXw9k81bMtl1F33iIinwQmm7vkC7dVEXXNs-6WLouzl14xrk3r8B_ybnAP21nwGzzKrLFggHNr5zM76BDfn80H78ZrdBfpRLFJY4Tv32paLpexMTammRKsJuBsHrjKVpW5bVE30RkFEbTYWrxVvN-5meKrN5cw&__tn__=%3C%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZUWC052mPX_kr3YdXw9k81bMtl1F33iIinwQmm7vkC7dVEXXNs-6WLouzl14xrk3r8B_ybnAP21nwGzzKrLFggHNr5zM76BDfn80H78ZrdBfpRLFJY4Tv32paLpexMTammRKsJuBsHrjKVpW5bVE30RkFEbTYWrxVvN-5meKrN5cw&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій
А ЕС,как бы ей кого-нибудь не хотелось убрать просто силой и незаконно, в незаконных деяниях участвовать не будет.
Т.ч. зюзики со своими проблемаи справляйтесь сами
Конституційний суд відміняє електронне декларування і відповідальність за незаконне збагачення. Хто винен? Звичайно ж Зеленський, тому що нічого не зробив.
Зеленський намагається переформатувати КС і прибрати звідти суддів, призначених ще Януковичем і Порошенком, але вони пручаються як голодні свині біля корита. Хто винен? Знову Зеленський, тому що намагається щось робити.
Тому виходить що соя підтримає навіть ставленника Януковича Тупицького, аби не підтримувати Зеленського. Тому що з Порошенком Тупицький домовився, а з Зеленським - щось не виходить.
Да о чем я? Не для того зеленского ставили, а что б такие бараны как ты, а вас 73%, теперь гневные комментарии строчили и не более
И чему его только в криворожском заведении учили?
Хотя все студенческие годы он кривлялся в Москве на квнах, некогда было ему всякие юридические премудрости осваивать.
В общем-то, ребята, мы имеем впервые в истории Украины президента, у которого за спиной никакого образования кроме средней школы-то и нет.
Тупицкий не имеет никакого отношения к "сое".
Судья Вовк, Богдан и Портнов обсуждали назначение Тупицкого главой КСУ - "Цензор.НЕТ"
Журналист призвал опубликовать записи этого разговора.
НАБУ ДОЛЖНО ОБНАРОДОВАТЬ ЗАПИСИ, НА КОТОРЫХ, вероятно, глава Окружного админсуда Киева Павел ВОВК, тогдашний ГЛАВА ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА АНДРЕЙ БОГДАН и экс-заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов ОБСУЖДАЮТ НАЗНАЧЕНИЕ ТУПИЦКОГО ГЛАВОЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА УКРАИНЫ.
Об этом https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tLzEwMDAwMDkwOTE3MjY4MS9wb3N0cy80ODMxNjQyNTUzNTQyNjY5Lw== сообщил главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов
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"НАБУ среди записей в кабинете главы ОАСК Павла Вовка ВЫЯВИЛО ЗАПИСИ разговоров Вовка с бывшим главой Офиса президента Богданом и с неофициальным "куратором" судебной системы при ОП Андреем Портновым о назначении главой Конституционного суда Александра Тупицкого(или, скажем юридически точно, это какие-то очень похожи на них голоса)", - написал он в фейсбуке.
На записях обсуждают назначение Тупицкого председателем суда,
А ТАКЖЕ ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ ОН ДОЛЖЕН ВЫПОЛНИТЬ ПОСЛЕ НАЗНАЧЕНИЯ.
"Эти записи необходимо опубликовать, чтобы общество могло им дать оценку накануне судьбоносных решений относительно КС", - считает Бутусов.
Он отметил, что ТУПИЦКИЙ БЫЛ ИЗБРАН ГЛАВОЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА В СЕНТЯБРЕ 2019-ГО, а судьей КСУ был избран в 2013-м, еще в бытность Портновым замглавы АП.
https://rus.lb.ua/news/2020/11/02/469595_sudya_vovk_bogdan_portnov.html
Этого добивался Офис ПРЕЗИДЕНТА, по фамилии Зеленский.
При том ребята незаконным образом пытались поставить главе КСУ свои задачи.
Так кого надо судить, если что?
02.11.2020 11:25
На записях, являющихся частью уголовного дела о захвате власти судьями ОАСК, голоса Вовка, Богдана и Портнова обсуждают назначение Тупицкого председателем суда, а также задачи, которые он должен выполнить после назначения.
"В связи с международным резонансом, связанным с действиями Тупицкого и заявлением секретаря СНБО Алексея Данилова, что в действиях КС есть российский след и внешнее давление,
Предлагаю президенту Украины и Верховной Раде требовать немедленного расследования всех материалов НАБУ, касающихся порядка назначения Тупицкого главой КС, и рассмотрения вопроса об ответственности фигурантов записей", - отмечает Бутусов.
НЕ ИСКЛЮЧЕНО, ЧТО РЕШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА МОГЛИ БЫТЬ СПРОВОЦИРОВАНЫ ВЛИЯНИЕМ НА ТУПИЦКОГО РЯДА ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ ЧИНОВНИКОВ И ПОЛИТИКОВ, делает предположение журналист.
https://www.5.ua/ru/polytyka/naznachenye-tupytskoho-hlavoi-ksu-lobbyrovaly-hlava-ofysa-zelenskoho-bohdan-y-portnov-butusov-228145.html
Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан в очередном интервью приоткрыл занавес большой политики.
"Там 15 судей, около 100 работников аппарата, представители президента, представители Верховной Рады в Конституционном суде, их аппараты, спецслужбы Украины. Все это большое количество людей знало, какое решение будет вынесено. Мало того, насколько мне известно, это решение должно было быть вынесено еще несколько недель назад. Но после определенных разговоров оно было перенесено на после выборов".
ОБ ИНИЦИАТИВЕ ПРЕЗИДЕНТА РАСПУСТИТЬ КСУ
"…закон, который внес президент, он политически правильный, политически я его поддерживаю.
Но юридически - это называется узурпация власти…
Это уголовная статья, а поскольку это преступление еще не закончено, такой закон не принят, то на сегодняшний день это покушение на совершение преступления.
Это может быть основанием для процедуры импичмента".https://kp.ua/politics/680533-novye-otkrovenyia-bohdana-ob-ympychmente-zelenskoho-y-proyhryshe-sluh-na-mestnykh-vyborakh
И на фига он "соєвим"? Пусть Зюзя с Тупицким судятся. Соєві тут никаким боком.
Спросите лучше у Богдана и Портнова, что они там от Тупицкого хотели и что в результате натворили
А підтримувать надо не Тупицкого и не Зюзю, а ЗАКОН.
Иначе вскоре в стране наступит полное беззаконие.
Ибо пишущие тут умеют и читать. И еще и думать
Еще раз для тех ,кто "на бронепоезде" и лично для https://censor.net/ru/user/483438
назначение тупицкого главой ксу лоббировали ГЛАВА ОФИСА ЗЕЛЕНСКОГО Богдан и Портнов
Где тут Соєві? Или ты слепоглухонемой или им прикидываешься, пропагандон ?
Не получится у тебя.
действовать надо по закону а не по понятиям
Это разрушает вертикаль власти и разрушает страну.
Вы точно ничего не понимаете или прикидыватесь ?
Четвертый раз вам никто объяснять не собирается.
Закончите для начала правовой ликбез
То, что принято без доказательства (без суда), потом будет опровергнуто без доказательства
Стаття 148. До складу Конституційного Суду України входять вісімнадцять суддів Конституційного Суду України.
Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду України.
Суддя Конституційного Суду України призначається на дев'ять років без права бути призначеним повторно.
Суддя Конституційного Суду України набуває повноважень з дня складення ним присяги на спеціальному пленарному засіданні Суду.
Конституційний Суд України на спеціальному пленарному засіданні Суду обирає зі свого складу Голову шляхом таємного голосування лише на один трирічний строк.
Где же я харчеваться буду?
ну Шо сказать: стало еще одним легетимным больше
Или он "величество, и ему можно делать что-угодно?
Кстати , Тупицкий же и принимал у Зюзи присягу на президентство.
Обнуляя Тупицкого, Зюзя обнулит и себя.
Пусть судятся с ним. Но не судятся, бо выйдут на себя.
Им остается только убрать Тупицкого физически, поэтому они еще и сняли с Тупицкого охрану?
Так же как сняли охрану с Бурбы, как свидетля дела по вагнеровцам. Короче, запутались они окончательно. И это хорошо не закончится