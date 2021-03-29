РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10201 посетитель онлайн
Новости Конституционный кризис
18 429 180
Зеленский (19042) КС (2079) Тупицкий (233)

Я не уволен. Зеленского вводят в юридическое заблуждение, - Тупицкий

Я не уволен. Зеленского вводят в юридическое заблуждение, - Тупицкий

Отстраненный глава Конституционного Суда Александр Тупицкий прокомментировал указ президента Владимира Зеленского об отмене его назначения судьей КС.

Тупицкий намерен обжаловать указ Зеленского в Верховном Суде, поскольку считает его "противоправным и незаконным", - сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.

По словам Тупицкого, несмотря на указ президента, он по прежнему является главой Конституционного Суда, поскольку решение об увольнении судьи принимает только КСУ на специальном заседании.

"Моего увольнения не произошло, поскольку сам указ можно оценивать как основание для увольнения. А Конституцией и законом о КСУ прямо определено, что решение об увольнении судьи КСУ принимает только Конституционный Суд на специальном пленарном заседании. Поэтому я сегодня издал распоряжение о созыве специального пленарного заседания на 12 апреля (поскольку суд находится на карантине) на 12:00 о рассмотрении вопроса об увольнении судей Касминина и Тупицкого.

Указ президента об отмене моего назначения на должность судьи КС на сегодняшний день не вступил в силу, поскольку в самом указе написано, что он вступает в силу с момента его опубликования. А на сегодняшний день в некоторых источниках, которые установлены законом, он не опубликован", - пояснил судья.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уволенный Зеленским Тупицкий созывает на 12 апреля спецзаседание Конституционного Суда

Тупицкий также сообщил, что с него частично снята государственная охрана, положенная ему, как главе КС: "Уже принято решение и моя охрана сокращена. Поскольку по закону даже после увольнения я должен находиться под охраной еще год после увольнения. Так решает закон".

Отстраненный глава КС считает, что в Зеленский принимает нелигитимные решения, поскольку его вводят в заблуждение.

"Согласно изменениям в Конституцию от 2016 года, президент имеет право назначать судью КСУ, и на этом его полномочия ограничены. Я считаю, что президента вводят в юридическое заблуждение. Думаю, через некоторое время он найдет возможность разобраться в этом. Это не такие уж сложные вещи, которые раньше происходили", - подчеркнул Тупицкий.

Читайте также: Лица, назначенные бывшим президентом в КС, могут отправляться на заслуженный отдых, - Зеленский о Тупицком и Касминине

Напомним, 27 марта Глава государства подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+40
Ну ніяк від корита не відгониш...
показать весь комментарий
29.03.2021 22:40
+27
взагалі-то першим ділом треба вигнати Зе і всю зелену 73/43%зебільну нечисть. А вже потім братися за очистку інших державних інституцій.
показать весь комментарий
29.03.2021 22:44
+26
Как же эти твари за кресло держаться! Его в двери выкидываешь,а оно падло в окно лезет!
показать весь комментарий
29.03.2021 22:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Вводим https://youtu.be/2uK9QwdDPSs
показать весь комментарий
29.03.2021 23:00 Ответить
тільки вперед ногами з кабінету
показать весь комментарий
29.03.2021 23:01 Ответить
Та не видумуйте. У Тупицького з Касмініном у наступному році і так спливає термін повноважень. Усе це у Зеленського протизаконні хаотичні рухи.
Доречі, Тупицький став Головою КС при Зеленському, і тоді Зеленського це ніяк не турбувало, а тут він згадав, що призначав його на посаду судді Янукович
показать весь комментарий
29.03.2021 23:14 Ответить
Мало того, что не Турбувало. В те времена в КС шастал глава ОПы Богдан , чтобы решать свои и Зюзины вопросы в обход законов.
показать весь комментарий
29.03.2021 23:17 Ответить
ну и яныку год оставался, но не стали же терпеть, так в чем проблема с тупицким? уволил и правильно сделал.
показать весь комментарий
30.03.2021 12:13 Ответить
Яника змістили з посади ЗАКОННО, а Зеленський видає НЕЗАКОННИЙ указ. Доречі, цей його указ досі не вступив у силу. Він неопублікований, і тому укази Януковича про призначення цих суддів ЧИННІ! Можете самі пересвідчитись
показать весь комментарий
30.03.2021 12:21 Ответить
Я не уволен. Зеленского вводят в юридическое заблуждение, - Тупицкий - Цензор.НЕТ 6705
Судья колядун
показать весь комментарий
29.03.2021 23:02 Ответить
ему б в 95-квартале цены не было б ))))
показать весь комментарий
29.03.2021 23:25 Ответить
Эксперт по конституционному праву Центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко.

"...в 2016 году вступили в действие изменения к Конституции Украины и президенты лишились права увольнять судей Конституционного Суда. То есть президент Владимир Зеленский превысил свои полномочия. Увольнять судью имеет право только сам КСУ"

По ее мнению, указ президента не имеет никаких юридических последствий.
показать весь комментарий
29.03.2021 23:04 Ответить
Добрі зміни! Хабарників можуть звільняти тільки свої. Ну, якщо десь не поділився чи сильно накосячив.
показать весь комментарий
30.03.2021 11:03 Ответить
Какая отвратительная рожа.
показать весь комментарий
29.03.2021 23:06 Ответить
А де ви там можете побачити благопристойні? "Не вижу лиц, всё свиньи рыла."
показать весь комментарий
30.03.2021 07:10 Ответить
Я не уволен. Зеленского вводят в юридическое заблуждение, - Тупицкий - Цензор.НЕТ 7938
показать весь комментарий
29.03.2021 23:06 Ответить
только не говори что это бизнес няня от зебобика.
показать весь комментарий
29.03.2021 23:10 Ответить
та не. это просто у него, как и многих других судей, свой такой личный гешэфт...
показать весь комментарий
29.03.2021 23:14 Ответить
Мене не звільнено. Зеленського вводять в юридичну оману, - Тупицький - Цензор.НЕТ 6273
показать весь комментарий
29.03.2021 23:09 Ответить
Взрослый вроде бы человек, целый такой судья КС и вместо того чтобы заявить о нарушении Конституции, поджимает хвост прижимает уши и рассказывает про "вас неправильно проинформировали?". А ведь недавно падали перед ним на колени... Слизняк.
показать весь комментарий
29.03.2021 23:10 Ответить
Усе вірно. УВсі ж знають, що "У Зеленського - примітивне розуміння ..." І що йому треба усе пояснювати, тому що у нього "в голові порожнє місце" і "туман" Про це іще його прем"єр-самокатчик казав
показать весь комментарий
29.03.2021 23:25 Ответить
Зеленського звинувачують в роботі на Москву: президент наказав зняти санкції із кримських підприємств оточення Путіна та з «міністра ДНР»

Введені ще Порошенком санкції Володимир Зеленський зняв указом №109/2021. За даними ЗМІ президент це зробив на прохання Російської православної церкви. Справжню причину такого проросійського кроку у Зеленського не розкривають.

Після рішення ЗеПрезидента можна очікувати і скасувань санкцій проти Росії зі сторони держав ЄС, США, Британії та Канади. Навіщо цим країнам терпіти збитки через відмову від російського ринку, якщо український президент одним своїм підписом розблоковує роботу підприємств окупантів?

Зняття санкцій з компаній із орбіти Путіна та з "міністра ДНР" остаточно позбавляє Зеленського статусу "борця з Медведчуком". Більше того, за новим законопроектом про колаборацію українське правосуддя могло б легко назвати пана президента російським колаборантом.

Проросійський указ Зеленського: https://www.president.gov.ua/documents/1092021-37481?fbclid=IwAR1NGI0E1eUO3UisouO2Yyq_FzXE_Hv0t8AEeOTJJx6SfEW8dd6WXu4YbJM https://www.president.gov.ua/documents/1092021-37481

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZUWC052mPX_kr3YdXw9k81bMtl1F33iIinwQmm7vkC7dVEXXNs-6WLouzl14xrk3r8B_ybnAP21nwGzzKrLFggHNr5zM76BDfn80H78ZrdBfpRLFJY4Tv32paLpexMTammRKsJuBsHrjKVpW5bVE30RkFEbTYWrxVvN-5meKrN5cw&__tn__=%3C%2CP-R

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZUWC052mPX_kr3YdXw9k81bMtl1F33iIinwQmm7vkC7dVEXXNs-6WLouzl14xrk3r8B_ybnAP21nwGzzKrLFggHNr5zM76BDfn80H78ZrdBfpRLFJY4Tv32paLpexMTammRKsJuBsHrjKVpW5bVE30RkFEbTYWrxVvN-5meKrN5cw&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій
показать весь комментарий
30.03.2021 00:25 Ответить
Кто падал?
показать весь комментарий
30.03.2021 10:23 Ответить
Пока что Тупицкий, как бы он был нам неприятен, никакой закон не нарушил. Все объяснения по этому поводу были. Но кто не имеет никакого отношения к юрисдикции и не может и не хочет разбираться в этом, просто кричат и показывают свою безграмотность.
показать весь комментарий
29.03.2021 23:25 Ответить
Вонь пока что только безграмотно-зеленая. А Тупицкий был назначен в КС Януковичем и до недавнего времени очень даже устраивал Зеленых. Начиная от не совсем законного роспуска Рады по Зюзиной забаганке.
А ЕС,как бы ей кого-нибудь не хотелось убрать просто силой и незаконно, в незаконных деяниях участвовать не будет.
Т.ч. зюзики со своими проблемаи справляйтесь сами
показать весь комментарий
29.03.2021 23:30 Ответить
Мене не звільнено. Зеленського вводять в юридичну оману, - Тупицький - Цензор.НЕТ 696
показать весь комментарий
29.03.2021 23:28 Ответить
Досвидания!!!
показать весь комментарий
29.03.2021 23:29 Ответить
Клоун и свинья...Мене не звільнено. Зеленського вводять в юридичну оману, - Тупицький - Цензор.НЕТ 5415
показать весь комментарий
29.03.2021 23:30 Ответить
Квартальний фокус як клоун перетворився у свиню.
показать весь комментарий
30.03.2021 01:15 Ответить
Дивіться, схема проста:
Конституційний суд відміняє електронне декларування і відповідальність за незаконне збагачення. Хто винен? Звичайно ж Зеленський, тому що нічого не зробив.
Зеленський намагається переформатувати КС і прибрати звідти суддів, призначених ще Януковичем і Порошенком, але вони пручаються як голодні свині біля корита. Хто винен? Знову Зеленський, тому що намагається щось робити.
Тому виходить що соя підтримає навіть ставленника Януковича Тупицького, аби не підтримувати Зеленського. Тому що з Порошенком Тупицький домовився, а з Зеленським - щось не виходить.
показать весь комментарий
29.03.2021 23:32 Ответить
тупицький допоміг незаконно розпустити Раду, тупицький допоміг влаштувати незаконний "опросік" призєдєнта під час виборів, але винен Порошенко зєбанута логіка
показать весь комментарий
30.03.2021 06:02 Ответить
Я за катрацию, проголосуем?
показать весь комментарий
29.03.2021 23:33 Ответить
Судовая реформа в полный рост
показать весь комментарий
29.03.2021 23:36 Ответить
Звідки ви кацапня всі лізете?!
показать весь комментарий
30.03.2021 00:07 Ответить
Ваш Зеленский на место не может поставить одного зарвавшегося судью, а я кацапня?
Да о чем я? Не для того зеленского ставили, а что б такие бараны как ты, а вас 73%, теперь гневные комментарии строчили и не более
показать весь комментарий
30.03.2021 09:00 Ответить
Как же так? Наш величайший лидер современности вроде как имеет диплом юриста, а его так легко ввести в юридическое заблуждение.
И чему его только в криворожском заведении учили?
Хотя все студенческие годы он кривлялся в Москве на квнах, некогда было ему всякие юридические премудрости осваивать.
В общем-то, ребята, мы имеем впервые в истории Украины президента, у которого за спиной никакого образования кроме средней школы-то и нет.
показать весь комментарий
29.03.2021 23:38 Ответить
Як "вища освіта" у президентів України вплинуло на економічний розвиток України за останні 30 років?
показать весь комментарий
29.03.2021 23:49 Ответить
При Порошенко країна розвивалась незважаючи на війну.
показать весь комментарий
30.03.2021 00:08 Ответить
Так вона вже 30 років розвивалась, розвивалась і ніяк чомусь не розвинулася, в порівнянні з Польщею чи Прибалтикою. Я вам відкрию секрет - при пострадянському олігархічному укладі країна нормально розвиватися країна не в змозі.
показать весь комментарий
30.03.2021 11:09 Ответить
Зюзи,не подбивайте никого на незаконные деяния. Вы сейчас власть, так что решайте все сами. Берите ответственность на себя. У вас все схвачено. Уже пора. Хватит кивать на всех подряд.
Тупицкий не имеет никакого отношения к "сое".
показать весь комментарий
29.03.2021 23:39 Ответить
КС был очень лояльным к Зеле и прикрывал глаза на все его,не конституционные выходки,начиная с роспуска ВР и ЦИК. Может поэтому Тупицкий и стал Главой.) Если бы его делишки не вызвали такой резонанс,то никто его бы и не трогал. Не трудно догадаться почему, как и не трудно догадаться почему Зеля это сделал. Вообще закон не всегда справедлив,но и справедливость бывает не всегда законной)
показать весь комментарий
29.03.2021 23:40 Ответить
дааа, такой же легитимный, как и назначивший его легитимный до сих пор през янык.
показать весь комментарий
29.03.2021 23:49 Ответить
Тут некоторым, которые и в эту историю лепят Пороха, хочется освежить память

Судья Вовк, Богдан и Портнов обсуждали назначение Тупицкого главой КСУ - "Цензор.НЕТ"
Журналист призвал опубликовать записи этого разговора.
НАБУ ДОЛЖНО ОБНАРОДОВАТЬ ЗАПИСИ, НА КОТОРЫХ, вероятно, глава Окружного админсуда Киева Павел ВОВК, тогдашний ГЛАВА ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА АНДРЕЙ БОГДАН и экс-заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов ОБСУЖДАЮТ НАЗНАЧЕНИЕ ТУПИЦКОГО ГЛАВОЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА УКРАИНЫ.
Об этом https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tLzEwMDAwMDkwOTE3MjY4MS9wb3N0cy80ODMxNjQyNTUzNTQyNjY5Lw== сообщил главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов
.
"НАБУ среди записей в кабинете главы ОАСК Павла Вовка ВЫЯВИЛО ЗАПИСИ разговоров Вовка с бывшим главой Офиса президента Богданом и с неофициальным "куратором" судебной системы при ОП Андреем Портновым о назначении главой Конституционного суда Александра Тупицкого(или, скажем юридически точно, это какие-то очень похожи на них голоса)", - написал он в фейсбуке.
На записях обсуждают назначение Тупицкого председателем суда,

А ТАКЖЕ ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ ОН ДОЛЖЕН ВЫПОЛНИТЬ ПОСЛЕ НАЗНАЧЕНИЯ.

"Эти записи необходимо опубликовать, чтобы общество могло им дать оценку накануне судьбоносных решений относительно КС", - считает Бутусов.
Он отметил, что ТУПИЦКИЙ БЫЛ ИЗБРАН ГЛАВОЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА В СЕНТЯБРЕ 2019-ГО, а судьей КСУ был избран в 2013-м, еще в бытность Портновым замглавы АП.
https://rus.lb.ua/news/2020/11/02/469595_sudya_vovk_bogdan_portnov.html
показать весь комментарий
29.03.2021 23:56 Ответить
ТУПИЦКИЙ БЫЛ ИЗБРАН ГЛАВОЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА В СЕНТЯБРЕ 2019.
Этого добивался Офис ПРЕЗИДЕНТА, по фамилии Зеленский.
При том ребята незаконным образом пытались поставить главе КСУ свои задачи.

Так кого надо судить, если что?
показать весь комментарий
29.03.2021 23:59 Ответить
Мене не звільнено. Зеленського вводять в юридичну оману, - Тупицький - Цензор.НЕТ 5139
показать весь комментарий
30.03.2021 00:06 Ответить
НАЗНАЧЕНИЕ ТУПИЦКОГО ГЛАВОЙ КСУ ЛОББИРОВАЛИ ГЛАВА ОФИСА ЗЕЛЕНСКОГО БОГДАН И ПОРТНОВ - БУТУСОВ
02.11.2020 11:25

На записях, являющихся частью уголовного дела о захвате власти судьями ОАСК, голоса Вовка, Богдана и Портнова обсуждают назначение Тупицкого председателем суда, а также задачи, которые он должен выполнить после назначения.
"В связи с международным резонансом, связанным с действиями Тупицкого и заявлением секретаря СНБО Алексея Данилова, что в действиях КС есть российский след и внешнее давление,
Предлагаю президенту Украины и Верховной Раде требовать немедленного расследования всех материалов НАБУ, касающихся порядка назначения Тупицкого главой КС, и рассмотрения вопроса об ответственности фигурантов записей", - отмечает Бутусов.
НЕ ИСКЛЮЧЕНО, ЧТО РЕШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА МОГЛИ БЫТЬ СПРОВОЦИРОВАНЫ ВЛИЯНИЕМ НА ТУПИЦКОГО РЯДА ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ ЧИНОВНИКОВ И ПОЛИТИКОВ, делает предположение журналист.
https://www.5.ua/ru/polytyka/naznachenye-tupytskoho-hlavoi-ksu-lobbyrovaly-hlava-ofysa-zelenskoho-bohdan-y-portnov-butusov-228145.html
показать весь комментарий
30.03.2021 00:07 Ответить
О ТОМ, ЗНАЛ ЛИ ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО О РЕШЕНИИ КСУ
Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан в очередном интервью приоткрыл занавес большой политики.
"Там 15 судей, около 100 работников аппарата, представители президента, представители Верховной Рады в Конституционном суде, их аппараты, спецслужбы Украины. Все это большое количество людей знало, какое решение будет вынесено. Мало того, насколько мне известно, это решение должно было быть вынесено еще несколько недель назад. Но после определенных разговоров оно было перенесено на после выборов".


ОБ ИНИЦИАТИВЕ ПРЕЗИДЕНТА РАСПУСТИТЬ КСУ
"…закон, который внес президент, он политически правильный, политически я его поддерживаю.
Но юридически - это называется узурпация власти
Это уголовная статья, а поскольку это преступление еще не закончено, такой закон не принят, то на сегодняшний день это покушение на совершение преступления.
Это может быть основанием для процедуры импичмента".https://kp.ua/politics/680533-novye-otkrovenyia-bohdana-ob-ympychmente-zelenskoho-y-proyhryshe-sluh-na-mestnykh-vyborakh
показать весь комментарий
30.03.2021 00:13 Ответить
Соєві за Тупицького. Хтось здивований?
показать весь комментарий
30.03.2021 00:16 Ответить
Рюзьгє, пляшка не тисне?)
показать весь комментарий
30.03.2021 00:17 Ответить
До чого тут соєві? Кожен свідомий українець проти свавілля та спроби узурпації влади ЗЕвиродком. Тому, цілком логічно, що в цьому протистоянні вони підтримують Тупіцького
показать весь комментарий
30.03.2021 00:31 Ответить
Да не надо его підтримувать Он сам в состоянии себя підтримать.
И на фига он "соєвим"? Пусть Зюзя с Тупицким судятся. Соєві тут никаким боком.
Спросите лучше у Богдана и Портнова, что они там от Тупицкого хотели и что в результате натворили
А підтримувать надо не Тупицкого и не Зюзю, а ЗАКОН.
Иначе вскоре в стране наступит полное беззаконие.
показать весь комментарий
30.03.2021 00:55 Ответить
Можно все поставить с ног на голову, но шансов , что этого никто не заметит мало.
Ибо пишущие тут умеют и читать. И еще и думать
Еще раз для тех ,кто "на бронепоезде" и лично для https://censor.net/ru/user/483438

назначение тупицкого главой ксу лоббировали ГЛАВА ОФИСА ЗЕЛЕНСКОГО Богдан и Портнов
Где тут Соєві? Или ты слепоглухонемой или им прикидываешься, пропагандон ?
Не получится у тебя.
показать весь комментарий
30.03.2021 00:36 Ответить
То чому тоді соєві проти звільнення Тупицького?
показать весь комментарий
30.03.2021 00:49 Ответить
потому что это не законно
действовать надо по закону а не по понятиям
показать весь комментарий
30.03.2021 00:51 Ответить
А так же хочется с кондачка и по понятиям.
показать весь комментарий
30.03.2021 01:00 Ответить
Соєві проти постоянного нарушения законов зеллеными.

Это разрушает вертикаль власти и разрушает страну.
Вы точно ничего не понимаете или прикидыватесь ?
Четвертый раз вам никто объяснять не собирается.
Закончите для начала правовой ликбез
показать весь комментарий
30.03.2021 00:59 Ответить
Нужно проголосовать в Раде упразднение Конституционного суда и передачу его полномочий Верховному суду
показать весь комментарий
30.03.2021 02:33 Ответить
Все должно происходить по Закону и в суде, иначе это не государство, а гоп-кампания
То, что принято без доказательства (без суда), потом будет опровергнуто без доказательства
показать весь комментарий
30.03.2021 01:04 Ответить
Уйди по-хорошему, тварь наглая. У народа терпение может лопнуть и будешь искать пятый угол.
показать весь комментарий
30.03.2021 02:25 Ответить
Это ты про кого?
показать весь комментарий
30.03.2021 10:28 Ответить
Надо проверить соответствие доходов и расходов Тупицкого. Перед нами обнаглевший вор и коррупционер. А вообще нужно провести референдум о соответствии некоторых статей Конституции.
показать весь комментарий
30.03.2021 02:26 Ответить
В Украине чиновники и судьи нагло воруют и отвечают "Я это делаю на законном основании!"
показать весь комментарий
30.03.2021 02:28 Ответить
Да ужжж...зеленскому вводят....
показать весь комментарий
30.03.2021 05:12 Ответить
указ Президента виданий не в межах повноважень президента. Але, погодьтесь, якщо Федя сказав, що указ законний і президент не порушив Конституції, значить - все це дійство законне. А Федя - просто світило, яке виникло на горизонті разом з такими "видатними" юристами зеленої епохи як пан Референдум, Генпрокурорка та інші специ по техніко-юридичних правках. Конфлікт між цими юридичними особами (през та КС) виник. бо КС почав "спрашивать" з Преза за "своє" А інакше През не міг дати "ответку". А "своє" - це плата за розпуск Верховної ради. 12 квітня 2021 року буде епохальним днем - 60 років як гагарін сказав "поехали" і Тупу скажуть самі члени КС "...... з пляжа"
показать весь комментарий
30.03.2021 06:49 Ответить
Як це президент не порушив Конституцію?

Стаття 148. До складу Конституційного Суду України входять вісімнадцять суддів Конституційного Суду України.
Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду України.
Суддя Конституційного Суду України призначається на дев'ять років без права бути призначеним повторно.
Суддя Конституційного Суду України набуває повноважень з дня складення ним присяги на спеціальному пленарному засіданні Суду.
Конституційний Суд України на спеціальному пленарному засіданні Суду обирає зі свого складу Голову шляхом таємного голосування лише на один трирічний строк.
показать весь комментарий
30.03.2021 08:08 Ответить
Я без пропитания не могу,
Где же я харчеваться буду?
показать весь комментарий
30.03.2021 06:56 Ответить
Тупицкий!...ты Тупицкий!
показать весь комментарий
30.03.2021 07:35 Ответить
Ніяк не за Тупицького, але він прав. Зеленський не мав права в такий спосіб руйнувати КС, Попереду Вальдимара перспективні справи про спробу захоплення влади, тут вам не Семочка і проход катерів Керченською затокою.
показать весь комментарий
30.03.2021 08:03 Ответить
Віслюк в омані. Класика!
показать весь комментарий
30.03.2021 08:07 Ответить
"По словам Тупицкого, несмотря на указ президента, он по прежнему является главой Конституционного Суда" Источник: https://censor.net/ru/n3256329
ну Шо сказать: стало еще одним легетимным больше
показать весь комментарий
30.03.2021 08:15 Ответить
Тварей типа тупицкого нужно просто демонтировать из страны.
показать весь комментарий
30.03.2021 09:31 Ответить
А тех кто его на эту должность поставил, т.е. заказчиков , нет?
показать весь комментарий
30.03.2021 10:30 Ответить
Теперь Зе уволят за превышение полномочий или посадят в тюрьму?
Или он "величество, и ему можно делать что-угодно?
показать весь комментарий
30.03.2021 09:34 Ответить
Весела у нас країна..., спочатку повибираемо паскуд до влади , а потім мужньо з ними боремося..
показать весь комментарий
30.03.2021 09:58 Ответить
Тупицкий не иначе как Богом себя возомнил
показать весь комментарий
30.03.2021 10:04 Ответить
В даном случае богом себя возомнил Зюзя. Так как и назначал Тупицкого аферистически и, когда Тупицкий выполнил его задачи, хочет снять НЕЗАКОННО.
Кстати , Тупицкий же и принимал у Зюзи присягу на президентство.
Обнуляя Тупицкого, Зюзя обнулит и себя.
показать весь комментарий
30.03.2021 10:35 Ответить
И откуда уверенность, что не зюзики "попросили" Тупицкого, сделать то, что он сделал, для решения своих вопросов. а теперь убирают его как свидетеля своих мутных делишек.
Пусть судятся с ним. Но не судятся, бо выйдут на себя.
Им остается только убрать Тупицкого физически, поэтому они еще и сняли с Тупицкого охрану?
Так же как сняли охрану с Бурбы, как свидетля дела по вагнеровцам. Короче, запутались они окончательно. И это хорошо не закончится
показать весь комментарий
30.03.2021 10:42 Ответить
"Нас не догонят,нас не догонят".
показать весь комментарий
30.03.2021 12:15 Ответить
Мене не звільнено. Зеленського вводять в юридичну оману, - Тупицький - Цензор.НЕТ 2549
показать весь комментарий
30.03.2021 15:09 Ответить
Цього кацапського підсвинка просто так від корита не відтягнеш.Ця нахабна, зверхня, безсоромна нечисть буде жерти Україну і гадити на неї до останнього подиху.
показать весь комментарий
30.03.2021 20:39 Ответить
Страница 2 из 2
 
 