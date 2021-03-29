Я не уволен. Зеленского вводят в юридическое заблуждение, - Тупицкий

Отстраненный глава Конституционного Суда Александр Тупицкий прокомментировал указ президента Владимира Зеленского об отмене его назначения судьей КС.

Тупицкий намерен обжаловать указ Зеленского в Верховном Суде, поскольку считает его "противоправным и незаконным", - сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.

По словам Тупицкого, несмотря на указ президента, он по прежнему является главой Конституционного Суда, поскольку решение об увольнении судьи принимает только КСУ на специальном заседании.

"Моего увольнения не произошло, поскольку сам указ можно оценивать как основание для увольнения. А Конституцией и законом о КСУ прямо определено, что решение об увольнении судьи КСУ принимает только Конституционный Суд на специальном пленарном заседании. Поэтому я сегодня издал распоряжение о созыве специального пленарного заседания на 12 апреля (поскольку суд находится на карантине) на 12:00 о рассмотрении вопроса об увольнении судей Касминина и Тупицкого.

Указ президента об отмене моего назначения на должность судьи КС на сегодняшний день не вступил в силу, поскольку в самом указе написано, что он вступает в силу с момента его опубликования. А на сегодняшний день в некоторых источниках, которые установлены законом, он не опубликован", - пояснил судья.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уволенный Зеленским Тупицкий созывает на 12 апреля спецзаседание Конституционного Суда

Тупицкий также сообщил, что с него частично снята государственная охрана, положенная ему, как главе КС: "Уже принято решение и моя охрана сокращена. Поскольку по закону даже после увольнения я должен находиться под охраной еще год после увольнения. Так решает закон".

Отстраненный глава КС считает, что в Зеленский принимает нелигитимные решения, поскольку его вводят в заблуждение.

"Согласно изменениям в Конституцию от 2016 года, президент имеет право назначать судью КСУ, и на этом его полномочия ограничены. Я считаю, что президента вводят в юридическое заблуждение. Думаю, через некоторое время он найдет возможность разобраться в этом. Это не такие уж сложные вещи, которые раньше происходили", - подчеркнул Тупицкий.

Читайте также: Лица, назначенные бывшим президентом в КС, могут отправляться на заслуженный отдых, - Зеленский о Тупицком и Касминине

Напомним, 27 марта Глава государства подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.