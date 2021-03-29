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Новини Конституційна криза
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Зеленський (22429) КС (1425) Тупицький (258)

Мене не звільнено. Зеленського вводять в юридичну оману, - Тупицький

Мене не звільнено. Зеленського вводять в юридичну оману, - Тупицький

Відсторонений глава Конституційного Суду Олександр Тупицький прокоментував указ президента Володимира Зеленського про скасування його призначення суддею КС.

Тупицький має намір оскаржити указ Зеленського у Верховному Суді, оскільки вважає його "протиправним і незаконним", - повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.

За словами Тупицького, попри указ президента, він як і раніше є главою Конституційного Суду, оскільки рішення про звільнення судді ухвалює тільки КСУ на спеціальному засіданні.

"Мого звільнення не відбулося, оскільки сам указ можна оцінювати як підставу для звільнення. А Конституцією і законом про КСУ прямо визначено, що рішення про звільнення судді КСУ ухвалює тільки Конституційний Суд на спеціальному пленарному засіданні. Тому я сьогодні видав розпорядження про скликання спеціального пленарного засідання на 12 квітня (оскільки суд перебуває на карантині) на 12.00 про розгляд питання про звільнення суддів Касмініна і Тупицького.

Читайте також: Особи, призначені колишнім президентом у КС, можуть відправлятися на заслужений відпочинок, - Зеленський про Тупицького та Касмініна

Указ президента про скасування мого призначення на посаду судді КС на сьогодні не набрав чинності, оскільки в самому указі написано, що він вступає в силу з моменту його опублікування. А на сьогодні в деяких джерелах, які встановлені законом, його не опубліковано", - пояснив суддя.

Читайте також: Звільнений Зеленським Тупицький скликає на 12 квітня спецзасідання Конституційного Суду

Тупицький також повідомив, що з нього частково знято державну охорону, яка йому належить, як голові КС: "Вже прийнято рішення і моя охорона скорочена. Оскільки за законом навіть після звільнення я маю перебувати під охороною ще рік після звільнення. Так вирішує закон".

Відсторонений глава КС вважає, що Зеленський ухвалює нелегітимні рішення, оскільки його вводять в оману.

"Згідно зі змінами до Конституції від 2016 року, президент має право призначати суддю КСУ, і на цьому його повноваження обмежені. Я вважаю, що президента вводять в юридичну оману. Думаю, через деякий час він знайде можливість розібратися в цьому. Це не такі вже складні речі, які раніше відбувалися", - підкреслив Тупицький.

Нагадаємо, 27 березня Глава держави підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.
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Топ коментарі
+40
Ну ніяк від корита не відгониш...
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29.03.2021 22:40
+27
взагалі-то першим ділом треба вигнати Зе і всю зелену 73/43%зебільну нечисть. А вже потім братися за очистку інших державних інституцій.
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29.03.2021 22:44
+26
Как же эти твари за кресло держаться! Его в двери выкидываешь,а оно падло в окно лезет!
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29.03.2021 22:41
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Вводим https://youtu.be/2uK9QwdDPSs
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29.03.2021 23:00 Відповісти
тільки вперед ногами з кабінету
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29.03.2021 23:01 Відповісти
Та не видумуйте. У Тупицького з Касмініном у наступному році і так спливає термін повноважень. Усе це у Зеленського протизаконні хаотичні рухи.
Доречі, Тупицький став Головою КС при Зеленському, і тоді Зеленського це ніяк не турбувало, а тут він згадав, що призначав його на посаду судді Янукович
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29.03.2021 23:14 Відповісти
Мало того, что не Турбувало. В те времена в КС шастал глава ОПы Богдан , чтобы решать свои и Зюзины вопросы в обход законов.
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29.03.2021 23:17 Відповісти
ну и яныку год оставался, но не стали же терпеть, так в чем проблема с тупицким? уволил и правильно сделал.
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30.03.2021 12:13 Відповісти
Яника змістили з посади ЗАКОННО, а Зеленський видає НЕЗАКОННИЙ указ. Доречі, цей його указ досі не вступив у силу. Він неопублікований, і тому укази Януковича про призначення цих суддів ЧИННІ! Можете самі пересвідчитись
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30.03.2021 12:21 Відповісти
Я не уволен. Зеленского вводят в юридическое заблуждение, - Тупицкий - Цензор.НЕТ 6705
Судья колядун
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29.03.2021 23:02 Відповісти
ему б в 95-квартале цены не было б ))))
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29.03.2021 23:25 Відповісти
Эксперт по конституционному праву Центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко.

"...в 2016 году вступили в действие изменения к Конституции Украины и президенты лишились права увольнять судей Конституционного Суда. То есть президент Владимир Зеленский превысил свои полномочия. Увольнять судью имеет право только сам КСУ"

По ее мнению, указ президента не имеет никаких юридических последствий.
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29.03.2021 23:04 Відповісти
Добрі зміни! Хабарників можуть звільняти тільки свої. Ну, якщо десь не поділився чи сильно накосячив.
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30.03.2021 11:03 Відповісти
Какая отвратительная рожа.
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29.03.2021 23:06 Відповісти
А де ви там можете побачити благопристойні? "Не вижу лиц, всё свиньи рыла."
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30.03.2021 07:10 Відповісти
Я не уволен. Зеленского вводят в юридическое заблуждение, - Тупицкий - Цензор.НЕТ 7938
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29.03.2021 23:06 Відповісти
только не говори что это бизнес няня от зебобика.
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29.03.2021 23:10 Відповісти
та не. это просто у него, как и многих других судей, свой такой личный гешэфт...
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29.03.2021 23:14 Відповісти
Мене не звільнено. Зеленського вводять в юридичну оману, - Тупицький - Цензор.НЕТ 6273
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29.03.2021 23:09 Відповісти
Взрослый вроде бы человек, целый такой судья КС и вместо того чтобы заявить о нарушении Конституции, поджимает хвост прижимает уши и рассказывает про "вас неправильно проинформировали?". А ведь недавно падали перед ним на колени... Слизняк.
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29.03.2021 23:10 Відповісти
Усе вірно. УВсі ж знають, що "У Зеленського - примітивне розуміння ..." І що йому треба усе пояснювати, тому що у нього "в голові порожнє місце" і "туман" Про це іще його прем"єр-самокатчик казав
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29.03.2021 23:25 Відповісти
Зеленського звинувачують в роботі на Москву: президент наказав зняти санкції із кримських підприємств оточення Путіна та з «міністра ДНР»

Введені ще Порошенком санкції Володимир Зеленський зняв указом №109/2021. За даними ЗМІ президент це зробив на прохання Російської православної церкви. Справжню причину такого проросійського кроку у Зеленського не розкривають.

Після рішення ЗеПрезидента можна очікувати і скасувань санкцій проти Росії зі сторони держав ЄС, США, Британії та Канади. Навіщо цим країнам терпіти збитки через відмову від російського ринку, якщо український президент одним своїм підписом розблоковує роботу підприємств окупантів?

Зняття санкцій з компаній із орбіти Путіна та з "міністра ДНР" остаточно позбавляє Зеленського статусу "борця з Медведчуком". Більше того, за новим законопроектом про колаборацію українське правосуддя могло б легко назвати пана президента російським колаборантом.

Проросійський указ Зеленського: https://www.president.gov.ua/documents/1092021-37481?fbclid=IwAR1NGI0E1eUO3UisouO2Yyq_FzXE_Hv0t8AEeOTJJx6SfEW8dd6WXu4YbJM https://www.president.gov.ua/documents/1092021-37481

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZUWC052mPX_kr3YdXw9k81bMtl1F33iIinwQmm7vkC7dVEXXNs-6WLouzl14xrk3r8B_ybnAP21nwGzzKrLFggHNr5zM76BDfn80H78ZrdBfpRLFJY4Tv32paLpexMTammRKsJuBsHrjKVpW5bVE30RkFEbTYWrxVvN-5meKrN5cw&__tn__=%3C%2CP-R

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZUWC052mPX_kr3YdXw9k81bMtl1F33iIinwQmm7vkC7dVEXXNs-6WLouzl14xrk3r8B_ybnAP21nwGzzKrLFggHNr5zM76BDfn80H78ZrdBfpRLFJY4Tv32paLpexMTammRKsJuBsHrjKVpW5bVE30RkFEbTYWrxVvN-5meKrN5cw&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій
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30.03.2021 00:25 Відповісти
Кто падал?
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30.03.2021 10:23 Відповісти
Пока что Тупицкий, как бы он был нам неприятен, никакой закон не нарушил. Все объяснения по этому поводу были. Но кто не имеет никакого отношения к юрисдикции и не может и не хочет разбираться в этом, просто кричат и показывают свою безграмотность.
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29.03.2021 23:25 Відповісти
Вонь пока что только безграмотно-зеленая. А Тупицкий был назначен в КС Януковичем и до недавнего времени очень даже устраивал Зеленых. Начиная от не совсем законного роспуска Рады по Зюзиной забаганке.
А ЕС,как бы ей кого-нибудь не хотелось убрать просто силой и незаконно, в незаконных деяниях участвовать не будет.
Т.ч. зюзики со своими проблемаи справляйтесь сами
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29.03.2021 23:30 Відповісти
Мене не звільнено. Зеленського вводять в юридичну оману, - Тупицький - Цензор.НЕТ 696
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29.03.2021 23:28 Відповісти
Досвидания!!!
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29.03.2021 23:29 Відповісти
Клоун и свинья...Мене не звільнено. Зеленського вводять в юридичну оману, - Тупицький - Цензор.НЕТ 5415
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29.03.2021 23:30 Відповісти
Квартальний фокус як клоун перетворився у свиню.
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30.03.2021 01:15 Відповісти
Дивіться, схема проста:
Конституційний суд відміняє електронне декларування і відповідальність за незаконне збагачення. Хто винен? Звичайно ж Зеленський, тому що нічого не зробив.
Зеленський намагається переформатувати КС і прибрати звідти суддів, призначених ще Януковичем і Порошенком, але вони пручаються як голодні свині біля корита. Хто винен? Знову Зеленський, тому що намагається щось робити.
Тому виходить що соя підтримає навіть ставленника Януковича Тупицького, аби не підтримувати Зеленського. Тому що з Порошенком Тупицький домовився, а з Зеленським - щось не виходить.
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29.03.2021 23:32 Відповісти
тупицький допоміг незаконно розпустити Раду, тупицький допоміг влаштувати незаконний "опросік" призєдєнта під час виборів, але винен Порошенко зєбанута логіка
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30.03.2021 06:02 Відповісти
Я за катрацию, проголосуем?
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29.03.2021 23:33 Відповісти
Судовая реформа в полный рост
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29.03.2021 23:36 Відповісти
Звідки ви кацапня всі лізете?!
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30.03.2021 00:07 Відповісти
Ваш Зеленский на место не может поставить одного зарвавшегося судью, а я кацапня?
Да о чем я? Не для того зеленского ставили, а что б такие бараны как ты, а вас 73%, теперь гневные комментарии строчили и не более
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30.03.2021 09:00 Відповісти
Как же так? Наш величайший лидер современности вроде как имеет диплом юриста, а его так легко ввести в юридическое заблуждение.
И чему его только в криворожском заведении учили?
Хотя все студенческие годы он кривлялся в Москве на квнах, некогда было ему всякие юридические премудрости осваивать.
В общем-то, ребята, мы имеем впервые в истории Украины президента, у которого за спиной никакого образования кроме средней школы-то и нет.
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29.03.2021 23:38 Відповісти
Як "вища освіта" у президентів України вплинуло на економічний розвиток України за останні 30 років?
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29.03.2021 23:49 Відповісти
При Порошенко країна розвивалась незважаючи на війну.
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30.03.2021 00:08 Відповісти
Так вона вже 30 років розвивалась, розвивалась і ніяк чомусь не розвинулася, в порівнянні з Польщею чи Прибалтикою. Я вам відкрию секрет - при пострадянському олігархічному укладі країна нормально розвиватися країна не в змозі.
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30.03.2021 11:09 Відповісти
Зюзи,не подбивайте никого на незаконные деяния. Вы сейчас власть, так что решайте все сами. Берите ответственность на себя. У вас все схвачено. Уже пора. Хватит кивать на всех подряд.
Тупицкий не имеет никакого отношения к "сое".
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29.03.2021 23:39 Відповісти
КС был очень лояльным к Зеле и прикрывал глаза на все его,не конституционные выходки,начиная с роспуска ВР и ЦИК. Может поэтому Тупицкий и стал Главой.) Если бы его делишки не вызвали такой резонанс,то никто его бы и не трогал. Не трудно догадаться почему, как и не трудно догадаться почему Зеля это сделал. Вообще закон не всегда справедлив,но и справедливость бывает не всегда законной)
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29.03.2021 23:40 Відповісти
дааа, такой же легитимный, как и назначивший его легитимный до сих пор през янык.
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29.03.2021 23:49 Відповісти
Тут некоторым, которые и в эту историю лепят Пороха, хочется освежить память

Судья Вовк, Богдан и Портнов обсуждали назначение Тупицкого главой КСУ - "Цензор.НЕТ"
Журналист призвал опубликовать записи этого разговора.
НАБУ ДОЛЖНО ОБНАРОДОВАТЬ ЗАПИСИ, НА КОТОРЫХ, вероятно, глава Окружного админсуда Киева Павел ВОВК, тогдашний ГЛАВА ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА АНДРЕЙ БОГДАН и экс-заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов ОБСУЖДАЮТ НАЗНАЧЕНИЕ ТУПИЦКОГО ГЛАВОЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА УКРАИНЫ.
Об этом https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tLzEwMDAwMDkwOTE3MjY4MS9wb3N0cy80ODMxNjQyNTUzNTQyNjY5Lw== сообщил главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов
.
"НАБУ среди записей в кабинете главы ОАСК Павла Вовка ВЫЯВИЛО ЗАПИСИ разговоров Вовка с бывшим главой Офиса президента Богданом и с неофициальным "куратором" судебной системы при ОП Андреем Портновым о назначении главой Конституционного суда Александра Тупицкого(или, скажем юридически точно, это какие-то очень похожи на них голоса)", - написал он в фейсбуке.
На записях обсуждают назначение Тупицкого председателем суда,

А ТАКЖЕ ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ ОН ДОЛЖЕН ВЫПОЛНИТЬ ПОСЛЕ НАЗНАЧЕНИЯ.

"Эти записи необходимо опубликовать, чтобы общество могло им дать оценку накануне судьбоносных решений относительно КС", - считает Бутусов.
Он отметил, что ТУПИЦКИЙ БЫЛ ИЗБРАН ГЛАВОЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА В СЕНТЯБРЕ 2019-ГО, а судьей КСУ был избран в 2013-м, еще в бытность Портновым замглавы АП.
https://rus.lb.ua/news/2020/11/02/469595_sudya_vovk_bogdan_portnov.html
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29.03.2021 23:56 Відповісти
ТУПИЦКИЙ БЫЛ ИЗБРАН ГЛАВОЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА В СЕНТЯБРЕ 2019.
Этого добивался Офис ПРЕЗИДЕНТА, по фамилии Зеленский.
При том ребята незаконным образом пытались поставить главе КСУ свои задачи.

Так кого надо судить, если что?
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29.03.2021 23:59 Відповісти
Мене не звільнено. Зеленського вводять в юридичну оману, - Тупицький - Цензор.НЕТ 5139
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30.03.2021 00:06 Відповісти
НАЗНАЧЕНИЕ ТУПИЦКОГО ГЛАВОЙ КСУ ЛОББИРОВАЛИ ГЛАВА ОФИСА ЗЕЛЕНСКОГО БОГДАН И ПОРТНОВ - БУТУСОВ
02.11.2020 11:25

На записях, являющихся частью уголовного дела о захвате власти судьями ОАСК, голоса Вовка, Богдана и Портнова обсуждают назначение Тупицкого председателем суда, а также задачи, которые он должен выполнить после назначения.
"В связи с международным резонансом, связанным с действиями Тупицкого и заявлением секретаря СНБО Алексея Данилова, что в действиях КС есть российский след и внешнее давление,
Предлагаю президенту Украины и Верховной Раде требовать немедленного расследования всех материалов НАБУ, касающихся порядка назначения Тупицкого главой КС, и рассмотрения вопроса об ответственности фигурантов записей", - отмечает Бутусов.
НЕ ИСКЛЮЧЕНО, ЧТО РЕШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА МОГЛИ БЫТЬ СПРОВОЦИРОВАНЫ ВЛИЯНИЕМ НА ТУПИЦКОГО РЯДА ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ ЧИНОВНИКОВ И ПОЛИТИКОВ, делает предположение журналист.
https://www.5.ua/ru/polytyka/naznachenye-tupytskoho-hlavoi-ksu-lobbyrovaly-hlava-ofysa-zelenskoho-bohdan-y-portnov-butusov-228145.html
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30.03.2021 00:07 Відповісти
О ТОМ, ЗНАЛ ЛИ ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО О РЕШЕНИИ КСУ
Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан в очередном интервью приоткрыл занавес большой политики.
"Там 15 судей, около 100 работников аппарата, представители президента, представители Верховной Рады в Конституционном суде, их аппараты, спецслужбы Украины. Все это большое количество людей знало, какое решение будет вынесено. Мало того, насколько мне известно, это решение должно было быть вынесено еще несколько недель назад. Но после определенных разговоров оно было перенесено на после выборов".


ОБ ИНИЦИАТИВЕ ПРЕЗИДЕНТА РАСПУСТИТЬ КСУ
"…закон, который внес президент, он политически правильный, политически я его поддерживаю.
Но юридически - это называется узурпация власти
Это уголовная статья, а поскольку это преступление еще не закончено, такой закон не принят, то на сегодняшний день это покушение на совершение преступления.
Это может быть основанием для процедуры импичмента".https://kp.ua/politics/680533-novye-otkrovenyia-bohdana-ob-ympychmente-zelenskoho-y-proyhryshe-sluh-na-mestnykh-vyborakh
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30.03.2021 00:13 Відповісти
Соєві за Тупицького. Хтось здивований?
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30.03.2021 00:16 Відповісти
Рюзьгє, пляшка не тисне?)
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30.03.2021 00:17 Відповісти
До чого тут соєві? Кожен свідомий українець проти свавілля та спроби узурпації влади ЗЕвиродком. Тому, цілком логічно, що в цьому протистоянні вони підтримують Тупіцького
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30.03.2021 00:31 Відповісти
Да не надо его підтримувать Он сам в состоянии себя підтримать.
И на фига он "соєвим"? Пусть Зюзя с Тупицким судятся. Соєві тут никаким боком.
Спросите лучше у Богдана и Портнова, что они там от Тупицкого хотели и что в результате натворили
А підтримувать надо не Тупицкого и не Зюзю, а ЗАКОН.
Иначе вскоре в стране наступит полное беззаконие.
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30.03.2021 00:55 Відповісти
Можно все поставить с ног на голову, но шансов , что этого никто не заметит мало.
Ибо пишущие тут умеют и читать. И еще и думать
Еще раз для тех ,кто "на бронепоезде" и лично для https://censor.net/ru/user/483438

назначение тупицкого главой ксу лоббировали ГЛАВА ОФИСА ЗЕЛЕНСКОГО Богдан и Портнов
Где тут Соєві? Или ты слепоглухонемой или им прикидываешься, пропагандон ?
Не получится у тебя.
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30.03.2021 00:36 Відповісти
То чому тоді соєві проти звільнення Тупицького?
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30.03.2021 00:49 Відповісти
потому что это не законно
действовать надо по закону а не по понятиям
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30.03.2021 00:51 Відповісти
А так же хочется с кондачка и по понятиям.
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30.03.2021 01:00 Відповісти
Соєві проти постоянного нарушения законов зеллеными.

Это разрушает вертикаль власти и разрушает страну.
Вы точно ничего не понимаете или прикидыватесь ?
Четвертый раз вам никто объяснять не собирается.
Закончите для начала правовой ликбез
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30.03.2021 00:59 Відповісти
Нужно проголосовать в Раде упразднение Конституционного суда и передачу его полномочий Верховному суду
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30.03.2021 02:33 Відповісти
Все должно происходить по Закону и в суде, иначе это не государство, а гоп-кампания
То, что принято без доказательства (без суда), потом будет опровергнуто без доказательства
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30.03.2021 01:04 Відповісти
Уйди по-хорошему, тварь наглая. У народа терпение может лопнуть и будешь искать пятый угол.
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30.03.2021 02:25 Відповісти
Это ты про кого?
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30.03.2021 10:28 Відповісти
Надо проверить соответствие доходов и расходов Тупицкого. Перед нами обнаглевший вор и коррупционер. А вообще нужно провести референдум о соответствии некоторых статей Конституции.
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30.03.2021 02:26 Відповісти
В Украине чиновники и судьи нагло воруют и отвечают "Я это делаю на законном основании!"
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30.03.2021 02:28 Відповісти
Да ужжж...зеленскому вводят....
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30.03.2021 05:12 Відповісти
указ Президента виданий не в межах повноважень президента. Але, погодьтесь, якщо Федя сказав, що указ законний і президент не порушив Конституції, значить - все це дійство законне. А Федя - просто світило, яке виникло на горизонті разом з такими "видатними" юристами зеленої епохи як пан Референдум, Генпрокурорка та інші специ по техніко-юридичних правках. Конфлікт між цими юридичними особами (през та КС) виник. бо КС почав "спрашивать" з Преза за "своє" А інакше През не міг дати "ответку". А "своє" - це плата за розпуск Верховної ради. 12 квітня 2021 року буде епохальним днем - 60 років як гагарін сказав "поехали" і Тупу скажуть самі члени КС "...... з пляжа"
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30.03.2021 06:49 Відповісти
Як це президент не порушив Конституцію?

Стаття 148. До складу Конституційного Суду України входять вісімнадцять суддів Конституційного Суду України.
Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду України.
Суддя Конституційного Суду України призначається на дев'ять років без права бути призначеним повторно.
Суддя Конституційного Суду України набуває повноважень з дня складення ним присяги на спеціальному пленарному засіданні Суду.
Конституційний Суд України на спеціальному пленарному засіданні Суду обирає зі свого складу Голову шляхом таємного голосування лише на один трирічний строк.
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30.03.2021 08:08 Відповісти
Я без пропитания не могу,
Где же я харчеваться буду?
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30.03.2021 06:56 Відповісти
Тупицкий!...ты Тупицкий!
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30.03.2021 07:35 Відповісти
Ніяк не за Тупицького, але він прав. Зеленський не мав права в такий спосіб руйнувати КС, Попереду Вальдимара перспективні справи про спробу захоплення влади, тут вам не Семочка і проход катерів Керченською затокою.
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30.03.2021 08:03 Відповісти
Віслюк в омані. Класика!
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30.03.2021 08:07 Відповісти
"По словам Тупицкого, несмотря на указ президента, он по прежнему является главой Конституционного Суда" Источник: https://censor.net/ru/n3256329
ну Шо сказать: стало еще одним легетимным больше
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30.03.2021 08:15 Відповісти
Тварей типа тупицкого нужно просто демонтировать из страны.
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30.03.2021 09:31 Відповісти
А тех кто его на эту должность поставил, т.е. заказчиков , нет?
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30.03.2021 10:30 Відповісти
Теперь Зе уволят за превышение полномочий или посадят в тюрьму?
Или он "величество, и ему можно делать что-угодно?
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30.03.2021 09:34 Відповісти
Весела у нас країна..., спочатку повибираемо паскуд до влади , а потім мужньо з ними боремося..
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30.03.2021 09:58 Відповісти
Тупицкий не иначе как Богом себя возомнил
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30.03.2021 10:04 Відповісти
В даном случае богом себя возомнил Зюзя. Так как и назначал Тупицкого аферистически и, когда Тупицкий выполнил его задачи, хочет снять НЕЗАКОННО.
Кстати , Тупицкий же и принимал у Зюзи присягу на президентство.
Обнуляя Тупицкого, Зюзя обнулит и себя.
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30.03.2021 10:35 Відповісти
И откуда уверенность, что не зюзики "попросили" Тупицкого, сделать то, что он сделал, для решения своих вопросов. а теперь убирают его как свидетеля своих мутных делишек.
Пусть судятся с ним. Но не судятся, бо выйдут на себя.
Им остается только убрать Тупицкого физически, поэтому они еще и сняли с Тупицкого охрану?
Так же как сняли охрану с Бурбы, как свидетля дела по вагнеровцам. Короче, запутались они окончательно. И это хорошо не закончится
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30.03.2021 10:42 Відповісти
"Нас не догонят,нас не догонят".
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30.03.2021 12:15 Відповісти
Мене не звільнено. Зеленського вводять в юридичну оману, - Тупицький - Цензор.НЕТ 2549
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30.03.2021 15:09 Відповісти
Цього кацапського підсвинка просто так від корита не відтягнеш.Ця нахабна, зверхня, безсоромна нечисть буде жерти Україну і гадити на неї до останнього подиху.
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30.03.2021 20:39 Відповісти
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