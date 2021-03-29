Мене не звільнено. Зеленського вводять в юридичну оману, - Тупицький
Відсторонений глава Конституційного Суду Олександр Тупицький прокоментував указ президента Володимира Зеленського про скасування його призначення суддею КС.
Тупицький має намір оскаржити указ Зеленського у Верховному Суді, оскільки вважає його "протиправним і незаконним", - повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.
За словами Тупицького, попри указ президента, він як і раніше є главою Конституційного Суду, оскільки рішення про звільнення судді ухвалює тільки КСУ на спеціальному засіданні.
"Мого звільнення не відбулося, оскільки сам указ можна оцінювати як підставу для звільнення. А Конституцією і законом про КСУ прямо визначено, що рішення про звільнення судді КСУ ухвалює тільки Конституційний Суд на спеціальному пленарному засіданні. Тому я сьогодні видав розпорядження про скликання спеціального пленарного засідання на 12 квітня (оскільки суд перебуває на карантині) на 12.00 про розгляд питання про звільнення суддів Касмініна і Тупицького.
Указ президента про скасування мого призначення на посаду судді КС на сьогодні не набрав чинності, оскільки в самому указі написано, що він вступає в силу з моменту його опублікування. А на сьогодні в деяких джерелах, які встановлені законом, його не опубліковано", - пояснив суддя.
Тупицький також повідомив, що з нього частково знято державну охорону, яка йому належить, як голові КС: "Вже прийнято рішення і моя охорона скорочена. Оскільки за законом навіть після звільнення я маю перебувати під охороною ще рік після звільнення. Так вирішує закон".
Відсторонений глава КС вважає, що Зеленський ухвалює нелегітимні рішення, оскільки його вводять в оману.
"Згідно зі змінами до Конституції від 2016 року, президент має право призначати суддю КСУ, і на цьому його повноваження обмежені. Я вважаю, що президента вводять в юридичну оману. Думаю, через деякий час він знайде можливість розібратися в цьому. Це не такі вже складні речі, які раніше відбувалися", - підкреслив Тупицький.
Нагадаємо, 27 березня Глава держави підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.
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Доречі, Тупицький став Головою КС при Зеленському, і тоді Зеленського це ніяк не турбувало, а тут він згадав, що призначав його на посаду судді Янукович
Судья колядун
"...в 2016 году вступили в действие изменения к Конституции Украины и президенты лишились права увольнять судей Конституционного Суда. То есть президент Владимир Зеленский превысил свои полномочия. Увольнять судью имеет право только сам КСУ"
По ее мнению, указ президента не имеет никаких юридических последствий.
Введені ще Порошенком санкції Володимир Зеленський зняв указом №109/2021. За даними ЗМІ президент це зробив на прохання Російської православної церкви. Справжню причину такого проросійського кроку у Зеленського не розкривають.
Після рішення ЗеПрезидента можна очікувати і скасувань санкцій проти Росії зі сторони держав ЄС, США, Британії та Канади. Навіщо цим країнам терпіти збитки через відмову від російського ринку, якщо український президент одним своїм підписом розблоковує роботу підприємств окупантів?
Зняття санкцій з компаній із орбіти Путіна та з "міністра ДНР" остаточно позбавляє Зеленського статусу "борця з Медведчуком". Більше того, за новим законопроектом про колаборацію українське правосуддя могло б легко назвати пана президента російським колаборантом.
Проросійський указ Зеленського: https://www.president.gov.ua/documents/1092021-37481?fbclid=IwAR1NGI0E1eUO3UisouO2Yyq_FzXE_Hv0t8AEeOTJJx6SfEW8dd6WXu4YbJM https://www.president.gov.ua/documents/1092021-37481
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZUWC052mPX_kr3YdXw9k81bMtl1F33iIinwQmm7vkC7dVEXXNs-6WLouzl14xrk3r8B_ybnAP21nwGzzKrLFggHNr5zM76BDfn80H78ZrdBfpRLFJY4Tv32paLpexMTammRKsJuBsHrjKVpW5bVE30RkFEbTYWrxVvN-5meKrN5cw&__tn__=%3C%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZUWC052mPX_kr3YdXw9k81bMtl1F33iIinwQmm7vkC7dVEXXNs-6WLouzl14xrk3r8B_ybnAP21nwGzzKrLFggHNr5zM76BDfn80H78ZrdBfpRLFJY4Tv32paLpexMTammRKsJuBsHrjKVpW5bVE30RkFEbTYWrxVvN-5meKrN5cw&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій
А ЕС,как бы ей кого-нибудь не хотелось убрать просто силой и незаконно, в незаконных деяниях участвовать не будет.
Т.ч. зюзики со своими проблемаи справляйтесь сами
Конституційний суд відміняє електронне декларування і відповідальність за незаконне збагачення. Хто винен? Звичайно ж Зеленський, тому що нічого не зробив.
Зеленський намагається переформатувати КС і прибрати звідти суддів, призначених ще Януковичем і Порошенком, але вони пручаються як голодні свині біля корита. Хто винен? Знову Зеленський, тому що намагається щось робити.
Тому виходить що соя підтримає навіть ставленника Януковича Тупицького, аби не підтримувати Зеленського. Тому що з Порошенком Тупицький домовився, а з Зеленським - щось не виходить.
Да о чем я? Не для того зеленского ставили, а что б такие бараны как ты, а вас 73%, теперь гневные комментарии строчили и не более
И чему его только в криворожском заведении учили?
Хотя все студенческие годы он кривлялся в Москве на квнах, некогда было ему всякие юридические премудрости осваивать.
В общем-то, ребята, мы имеем впервые в истории Украины президента, у которого за спиной никакого образования кроме средней школы-то и нет.
Тупицкий не имеет никакого отношения к "сое".
Судья Вовк, Богдан и Портнов обсуждали назначение Тупицкого главой КСУ - "Цензор.НЕТ"
Журналист призвал опубликовать записи этого разговора.
НАБУ ДОЛЖНО ОБНАРОДОВАТЬ ЗАПИСИ, НА КОТОРЫХ, вероятно, глава Окружного админсуда Киева Павел ВОВК, тогдашний ГЛАВА ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА АНДРЕЙ БОГДАН и экс-заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов ОБСУЖДАЮТ НАЗНАЧЕНИЕ ТУПИЦКОГО ГЛАВОЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА УКРАИНЫ.
Об этом https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tLzEwMDAwMDkwOTE3MjY4MS9wb3N0cy80ODMxNjQyNTUzNTQyNjY5Lw== сообщил главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов
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"НАБУ среди записей в кабинете главы ОАСК Павла Вовка ВЫЯВИЛО ЗАПИСИ разговоров Вовка с бывшим главой Офиса президента Богданом и с неофициальным "куратором" судебной системы при ОП Андреем Портновым о назначении главой Конституционного суда Александра Тупицкого(или, скажем юридически точно, это какие-то очень похожи на них голоса)", - написал он в фейсбуке.
На записях обсуждают назначение Тупицкого председателем суда,
А ТАКЖЕ ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ ОН ДОЛЖЕН ВЫПОЛНИТЬ ПОСЛЕ НАЗНАЧЕНИЯ.
"Эти записи необходимо опубликовать, чтобы общество могло им дать оценку накануне судьбоносных решений относительно КС", - считает Бутусов.
Он отметил, что ТУПИЦКИЙ БЫЛ ИЗБРАН ГЛАВОЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА В СЕНТЯБРЕ 2019-ГО, а судьей КСУ был избран в 2013-м, еще в бытность Портновым замглавы АП.
https://rus.lb.ua/news/2020/11/02/469595_sudya_vovk_bogdan_portnov.html
Этого добивался Офис ПРЕЗИДЕНТА, по фамилии Зеленский.
При том ребята незаконным образом пытались поставить главе КСУ свои задачи.
Так кого надо судить, если что?
02.11.2020 11:25
На записях, являющихся частью уголовного дела о захвате власти судьями ОАСК, голоса Вовка, Богдана и Портнова обсуждают назначение Тупицкого председателем суда, а также задачи, которые он должен выполнить после назначения.
"В связи с международным резонансом, связанным с действиями Тупицкого и заявлением секретаря СНБО Алексея Данилова, что в действиях КС есть российский след и внешнее давление,
Предлагаю президенту Украины и Верховной Раде требовать немедленного расследования всех материалов НАБУ, касающихся порядка назначения Тупицкого главой КС, и рассмотрения вопроса об ответственности фигурантов записей", - отмечает Бутусов.
НЕ ИСКЛЮЧЕНО, ЧТО РЕШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА МОГЛИ БЫТЬ СПРОВОЦИРОВАНЫ ВЛИЯНИЕМ НА ТУПИЦКОГО РЯДА ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ ЧИНОВНИКОВ И ПОЛИТИКОВ, делает предположение журналист.
https://www.5.ua/ru/polytyka/naznachenye-tupytskoho-hlavoi-ksu-lobbyrovaly-hlava-ofysa-zelenskoho-bohdan-y-portnov-butusov-228145.html
Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан в очередном интервью приоткрыл занавес большой политики.
"Там 15 судей, около 100 работников аппарата, представители президента, представители Верховной Рады в Конституционном суде, их аппараты, спецслужбы Украины. Все это большое количество людей знало, какое решение будет вынесено. Мало того, насколько мне известно, это решение должно было быть вынесено еще несколько недель назад. Но после определенных разговоров оно было перенесено на после выборов".
ОБ ИНИЦИАТИВЕ ПРЕЗИДЕНТА РАСПУСТИТЬ КСУ
"…закон, который внес президент, он политически правильный, политически я его поддерживаю.
Но юридически - это называется узурпация власти…
Это уголовная статья, а поскольку это преступление еще не закончено, такой закон не принят, то на сегодняшний день это покушение на совершение преступления.
Это может быть основанием для процедуры импичмента".https://kp.ua/politics/680533-novye-otkrovenyia-bohdana-ob-ympychmente-zelenskoho-y-proyhryshe-sluh-na-mestnykh-vyborakh
И на фига он "соєвим"? Пусть Зюзя с Тупицким судятся. Соєві тут никаким боком.
Спросите лучше у Богдана и Портнова, что они там от Тупицкого хотели и что в результате натворили
А підтримувать надо не Тупицкого и не Зюзю, а ЗАКОН.
Иначе вскоре в стране наступит полное беззаконие.
Ибо пишущие тут умеют и читать. И еще и думать
Еще раз для тех ,кто "на бронепоезде" и лично для https://censor.net/ru/user/483438
назначение тупицкого главой ксу лоббировали ГЛАВА ОФИСА ЗЕЛЕНСКОГО Богдан и Портнов
Где тут Соєві? Или ты слепоглухонемой или им прикидываешься, пропагандон ?
Не получится у тебя.
действовать надо по закону а не по понятиям
Это разрушает вертикаль власти и разрушает страну.
Вы точно ничего не понимаете или прикидыватесь ?
Четвертый раз вам никто объяснять не собирается.
Закончите для начала правовой ликбез
То, что принято без доказательства (без суда), потом будет опровергнуто без доказательства
Стаття 148. До складу Конституційного Суду України входять вісімнадцять суддів Конституційного Суду України.
Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду України.
Суддя Конституційного Суду України призначається на дев'ять років без права бути призначеним повторно.
Суддя Конституційного Суду України набуває повноважень з дня складення ним присяги на спеціальному пленарному засіданні Суду.
Конституційний Суд України на спеціальному пленарному засіданні Суду обирає зі свого складу Голову шляхом таємного голосування лише на один трирічний строк.
Где же я харчеваться буду?
ну Шо сказать: стало еще одним легетимным больше
Или он "величество, и ему можно делать что-угодно?
Кстати , Тупицкий же и принимал у Зюзи присягу на президентство.
Обнуляя Тупицкого, Зюзя обнулит и себя.
Пусть судятся с ним. Но не судятся, бо выйдут на себя.
Им остается только убрать Тупицкого физически, поэтому они еще и сняли с Тупицкого охрану?
Так же как сняли охрану с Бурбы, как свидетля дела по вагнеровцам. Короче, запутались они окончательно. И это хорошо не закончится