Тупицький і Касмінін оскаржили своє звільнення у Верховному Суді

Звільнені президентом Володимиром Зеленським глава Конституційного Суду Олександр Тупицький і суддя КС Олександр Касмінін оскаржили своє звільнення у Верховному Суді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Верховного Суду України.

"29 березня поточного року в Касаційний адміністративний суд в складі Верховного Суду надійшов позов, в якому позивач оскаржує Указ Президента України від 27 березня 2021 № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України" в частині скасування Указу Президента України від 14 травня 2013 року № 256 про призначення позивача суддею Конституційного Суду України", - сказано в повідомленні.

Позову присвоєно реєстраційний номер справи - № 9901/96/21.

Як повідомляється, в той же день надійшов позов про оскарження Указу Президента України від 27 березня 2021 № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України" в частині скасування Указу Президента України від 17 вересня 2013 № 513 про призначення позивача суддею Конституційного Суду України.

Реєстраційний номер справи - № 9901/97/21.

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29 березня стало відомо, що Конституційний суд України планує зібратися 12 квітня на спеціальне пленарне засідання, на якому буде розглянуто питання звільнення з посад суддів КС Олександра Тупицького та Олександра Касмініна у зв'язку з президентським указом.

Нагадаємо, 27 березня Глава держави підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.

29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.

26 лютого Зеленський своїм указом відсторонив главу КС Олександра Тупицького з посади ще на 1 місяць.