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Тупицький і Касмінін оскаржили своє звільнення у Верховному Суді

Тупицький і Касмінін оскаржили своє звільнення у Верховному Суді

Звільнені президентом Володимиром Зеленським глава Конституційного Суду Олександр Тупицький і суддя КС Олександр Касмінін оскаржили своє звільнення у Верховному Суді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Верховного Суду України.

"29 березня поточного року в Касаційний адміністративний суд в складі Верховного Суду надійшов позов, в якому позивач оскаржує Указ Президента України від 27 березня 2021 № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України" в частині скасування Указу Президента України від 14 травня 2013 року № 256 про призначення позивача суддею Конституційного Суду України", - сказано в повідомленні.

Позову присвоєно реєстраційний номер справи - № 9901/96/21.

Як повідомляється, в той же день надійшов позов про оскарження Указу Президента України від 27 березня 2021 № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України" в частині скасування Указу Президента України від 17 вересня 2013 № 513 про призначення позивача суддею Конституційного Суду України.

Реєстраційний номер справи - № 9901/97/21.

Читайте також: Мене не звільнено. Зеленського вводять в юридичну оману, - Тупицький

29 березня стало відомо, що Конституційний суд України планує зібратися 12 квітня на спеціальне пленарне засідання, на якому буде розглянуто питання звільнення з посад суддів КС Олександра Тупицького та Олександра Касмініна у зв'язку з президентським указом.

Нагадаємо, 27 березня Глава держави підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.

29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.

26 лютого Зеленський своїм указом відсторонив главу КС Олександра Тупицького з посади ще на 1 місяць.

Автор: 

Верховний Суд (1190) Зеленський Володимир (23901) КС (1427) суд (11691) суддя (1584) Тупицький Олександр (259)


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Топ коментарі
+17
Тепер Тупіцький скасує рішення про призначення зєлєнського Президентом України.
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30.03.2021 13:28
+15
Ти знаєш,згоден на перевибори, і мені однаково хто буде наступним президентом України, чи Порох, чи Порошенко чи Петро Олексійович
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30.03.2021 13:35
+6
и поэтому ты перечислило своих кумиров.. браво!))
любовь зла - сначало ты голо совыало за вовку шмарклю, а сейчас - как типичный зебил - ищешь кумира среди "Бойко? чи Медведчук? чи Рабінович?"
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30.03.2021 13:41
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Тепер Тупіцький скасує рішення про призначення зєлєнського Президентом України.
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30.03.2021 13:28 Відповісти
По 13 году надо проффесссора вызывать на стрелку что-бы разрулил.
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30.03.2021 13:31 Відповісти
Саня, ти цього чекаєш? Ну, припустимо, відмінить. Які подальші твої сподівання і мрії?
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30.03.2021 13:32 Відповісти
Ти знаєш,згоден на перевибори, і мені однаково хто буде наступним президентом України, чи Порох, чи Порошенко чи Петро Олексійович
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30.03.2021 13:35 Відповісти
Чи Бойко? чи Медведчук? чи Рабінович? ... Це не стьоб. Любий із них більше влаштує твоїх кумирів, аніж ЗЕ.
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30.03.2021 13:38 Відповісти
и поэтому ты перечислило своих кумиров.. браво!))
любовь зла - сначало ты голо совыало за вовку шмарклю, а сейчас - как типичный зебил - ищешь кумира среди "Бойко? чи Медведчук? чи Рабінович?"
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30.03.2021 13:41 Відповісти
Я просто продовжив Сашин перелік осіб, які можуть з вашою допомогою прийти на зміну Зе.
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30.03.2021 13:45 Відповісти
зебил, ты НЕ продолжил, ты именно перечислил своих кумиров - которых именно такие как ты тянут во власть
Или тебе снова кто-то в штаны нагадил, или тебя заставляли за шмарклю/бойко/медведчука голо совать?
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30.03.2021 13:46 Відповісти
сам придумав і сам же засуджує
Нагадуєш Сірожу з Укрзалізниці)
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30.03.2021 13:43 Відповісти
Хто тебе сюди впустив, подоляцька курва?
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30.03.2021 13:44 Відповісти
Я забув у тебе дозволу запитати.
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30.03.2021 13:46 Відповісти
Тю ,мародер брехун і засновник партії регіонів,щось вибір
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30.03.2021 13:56 Відповісти
І перший і другий і третій можуть бути лише президентом камери у в'язниці.
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30.03.2021 13:58 Відповісти
+100500
Я думаю Порох виграє - його більше знають люди (не путати з зебілоїдами )
В Порошенка менше шансів - він більше "владі" подобається - вони його "садять" і не як не можуть "посадити"
А хто такий Петро Олексійович? Я його не знаю...
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30.03.2021 14:12 Відповісти
Точніше, не хочуть більше знати
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30.03.2021 14:40 Відповісти
саша паламарчук в тебе ускладнення після коронавірусу?
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30.03.2021 14:18 Відповісти
Вы хотели написать Пороженко, или Мальдивский барыга или Мародер.
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30.03.2021 22:50 Відповісти
)))))зебильо не знает как жить без вороватого мужика средних лет,косящего под 9тилетнего ребенка ?
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30.03.2021 13:36 Відповісти
Ну я ж тебе не обзиваю якимось поросям! навіщо ти нарививаєшся? Чи по-іншому не можеш?
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30.03.2021 13:41 Відповісти
это тебе бутылка мешает, на которой ты сидишь плотно
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30.03.2021 13:43 Відповісти
Ну знаешь,трудно найти приличное название людям,которые ,в воюющей стране с кризисной экономикой,голосовали за "рассмеши комика"...вы или полные дегенераты,или просто враги Украины
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30.03.2021 13:46 Відповісти
одно другому не мешает.. они одновременно и дегенераты, и враги (причем в т.ч. и сами себе).. зебилы, одним словом))
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30.03.2021 13:49 Відповісти
Мабуть для тебе зрозуміти це тяжко. Але факт: 73 %- це сила.!
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30.03.2021 13:50 Відповісти
Від 40%населення)
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30.03.2021 13:53 Відповісти
довбню, ты ще скажи що 87% - це "сила"))
вся ваша "сила" - в вашому идиотизме.. направленном на самих себя
ты как обосравшийся бомж, от которого воротят нос окружающие - утверждает что его "все боятся", бо оно - сила"
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30.03.2021 13:54 Відповісти
краще за коміка,чим за зрадника і злодюгу!!!
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30.03.2021 14:23 Відповісти
ти і проголосував за комика-зрадника і злодюґу
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30.03.2021 14:36 Відповісти
то сменивший ник "макс колорто".. ник то он поменяло, а зебилизм свой - не спрячет))
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30.03.2021 13:42 Відповісти
интересно зебила забанили или совесть заела?)
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30.03.2021 13:50 Відповісти
теперь он шмарклю не любит.. оно решило начать "новую жизнь", с новым ником - в поисках новых кумиров для 73 и 87% "мышебратьев"))
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30.03.2021 13:55 Відповісти
зебил уверен шо замаскировался)
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30.03.2021 14:00 Відповісти
Тупицкий- мертвечуковский прихвостень, разрушающий Украину, нравицца?
Зеленского избрал НАРОД УКРАИНЫ. Так что пусть "обжалует".
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30.03.2021 14:00 Відповісти
за тупіцького згоден. а зеленського вибрав наріт України. до народу вам ще далеко.
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30.03.2021 14:09 Відповісти
Тебе уже сказали выше- вернут Чауса, станет явственно понятно, кого выбрал "нарит". Если зашквара с трубой, отданной куму хутина, тебе мало.
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30.03.2021 14:20 Відповісти
мало.
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30.03.2021 15:40 Відповісти
это твоя личная проблема.))
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30.03.2021 16:07 Відповісти
Стали "жертвами" своей же системы.
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30.03.2021 13:28 Відповісти
просто так законьі деланьі, чтоб своих защищали.
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30.03.2021 13:46 Відповісти
Это не тот случай.
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30.03.2021 13:56 Відповісти
интересно, а зеля ему потом зарплату за незаконное увольнение из своего кармана заплатит?
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30.03.2021 13:29 Відповісти
это полный пифдец! анархия мать порядка...
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30.03.2021 13:29 Відповісти
анонс фильма "Тупой и еще Тупицкий" 2.0...
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30.03.2021 13:30 Відповісти
Так він вчора казав що він не звільнений? Що тоді він оскаржує?
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30.03.2021 13:31 Відповісти
Так, він 12.04 буде проводити засідання десь під стінами КС.
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30.03.2021 13:33 Відповісти
Проблема КС в том что кроме как громко кричать у них нету больше никаких возможностей. нет армии, охраны, полиции - ничего нет.
Если вот так просто можно их похерить то нахер они надо?
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30.03.2021 13:47 Відповісти
Проблема КС в тому, що потрібно відстоювати не свої(в першу чергу) права і інтереси, а державні! У нас же по добрій традиції: спочатку про себе любого, а потім, можливо, і про державу.
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30.03.2021 13:52 Відповісти
Еще скажи что зеленый клоун отстаивает интересы государства.
Не важно кто что отстаивает, реально по закону он не может его уволить. иначе тогда суд получается полностью ручным и зависит от желания президента.
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30.03.2021 13:54 Відповісти
Ми не про зелених клоунів говоримо, а про клоунів у мантіях під вивіскою КС. Якщо КС становиться настільки незалежним, що на нього не має ніякої управи, то кому чиї інтереси він може захищати?
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30.03.2021 14:01 Відповісти
Так КС і має бути незалежним. Інакше кожен клоун зможе йому вказувати що робити під загрозою звільнення!
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30.03.2021 16:43 Відповісти
Как в фильме "Укрощение строптивого", Челентано в образе Элиа Кодоньо-подал в суд на судью.)))
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30.03.2021 13:32 Відповісти
"Уволенные президентом Александром Зеленским" (Источник: https://censor.net/ru/n3256456). А что, у нас Президент сменил имя?? Напомните, плз, когда?)))
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30.03.2021 13:33 Відповісти
Радует скорость реакции судей на это дело
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30.03.2021 13:33 Відповісти
ага. 12 уже рассматривать будут. а я вот по своему иску в кассации уже пол-года жду открытия производства
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30.03.2021 13:37 Відповісти
Судейское кодло своих не сдаёт,но рубить узел надо.Его бы подкрепить демонстрациями.Но все довольны судейской системой!
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30.03.2021 13:34 Відповісти
Это не увольнение. Аннулирован указ о назначении судей. Соответственно если нет назначения никакого увольнения быть не может. Тупицкий на данный момент де юре не был судьей Конституционного суда. О каком увольнении речь?
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30.03.2021 13:36 Відповісти
Це такі стандарти новин. Впевнений, в позові нема й слова "звільнення".
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30.03.2021 13:41 Відповісти
В квітні 2008-го Ющенко видав указ, яким скасував указ Кучми про призначення Станік конституційним суддею. Тому можна вгадати долю Тупицького і Касмініна, подивившись на долю Станік. Вона пройшла всі три судові інстанції і домоглася-таки визнання указу Ющенка протиправним.

Юридичний бік питання чітко висвітлений Вищим адміністративним судом України, який в січні 2010-го підтвердив рішення суду першої інстанції про визнання протиправним і скасування указу Ющенка. Суд вказав, що як тільки Станік склала присягу судді КСУ і приступила до виконання обов'язків, указ Кучми про її призначення «вичерпав свою дію і не може бути скасований після його виконання».

https://www.dsnews.ua/ukr/politics/demokratiya-s-sorvannoy-rezboy-sumeet-li-zelenskiy-zakrutit-gayki-29032021-420383
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30.03.2021 13:55 Відповісти
Повністю підтримую суто юридичну ( хоч і корумповору) сторону. Цей. Зелений дурень не зрозумів того що казав сам Тупицький «на плівках» .... Ще чекайте заяву у Венеціанську комісію за підписом Підрахуя. Ця ситуація чітко показує правову «узурпацію» устрою основ держави «перевертнями» у мантіях. Вони дбають про особисті «блага». Тому,на привеликий жаль, ця ситуація показує досягнення «критичної точки маятника Фуко».... Очікування лише стрімкого,руйнуючого систему руху у зворотньому напрямку....
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30.03.2021 14:39 Відповісти
https://censor.net/ru/user/474646, я заплутався. ви не могли б роз'яснити мені як у вашому коментарі співвідносяться "на даний момент" та "не був".
власне, хотілося б зрозуміти ви маєте на увазі, що "на даний момент, після скасування указу про призначення, тупицький не є суддєю" чи "після скасування указу про призначення можна вважати, що тупицький ніколи не був суддею"?
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30.03.2021 13:58 Відповісти
Закон зворотньої сили не має.... Вибачте але деградація судової системи досягла свого максимуму ... Але поясню- конституційний суд - це орган який фактично тлумачить основи устрою держави. Відповідно цього положення про ці основи вирішуються лише колегією судей на чолі з керівником( головуючим) . Навіть при повному антагонізмі до тупицького- він сам сказав на плівках « ти розумієш щоб мене зняти це потрібно голоси більше половини судей КС. Хто буде голосувати за таке рішення коли на «моєму» місці може опинитись кожний суддя КС.... « один за всех и все за одного» Тупой зебобо с придрурком- любителем стен и графіти не понимают «основ государства и права»
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30.03.2021 14:46 Відповісти
Закон зворотньої сили не має
я в курсі. я хочу зрозуміти, що мав на увазі пан https://censor.net/ru/user/474646.
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30.03.2021 15:06 Відповісти
ну по негласным законам кастовой солидарности...судьи Верховного могут подмахнуть судьям Конституционного (дабы дать преЗЕ по культяпкам) и затянуть тяжбу на долгие года (а в это время государство будет скорее всего выплачивать им " вынужденный простой" по ставке не ниже их зарплат (а это не 6 500в мес))))....))) шоу продолжается...
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30.03.2021 13:36 Відповісти
там больше 300 000 в месяц. даже если верховный суд не удовлетворит, он это дело на ура в еспч развалит
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30.03.2021 13:40 Відповісти
Верховный суд полностью набран из людей которые контролируются Штатами. Их вела Штатовская организация USAID. Там все схвачено.
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30.03.2021 13:41 Відповісти
не смеши
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30.03.2021 13:57 Відповісти
Да шож это такое! Я розучился читать. Тупицкий ( как много в этом слове)и Жасмин...
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30.03.2021 13:36 Відповісти
весна ))))
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30.03.2021 13:44 Відповісти
"О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины"
так это нужно в РНБО обращатся
Источник: https://censor.net/ru/n3256456
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30.03.2021 13:37 Відповісти
Действуют в рамкой своей прогнившей парадигмы, характеризуется как предсмертные судороги
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30.03.2021 13:40 Відповісти
Такие они дураки, чтобы съехать из КС. Они на 16 аршинах сидели и сидеть будут.)
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30.03.2021 13:40 Відповісти
Треба не тільки звільняти а й притягувати до відповідальності всіх суддів (які приймали рішення по деклараціях) до позбавлення волі за зраду з конфіскацією майна і позбавлення всіх звань і утримань
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30.03.2021 13:41 Відповісти
Это модно сейчас и прибыльно. Подали в суд, восстановились, получили компенсацию- романтика!
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30.03.2021 13:43 Відповісти
Цензор, візьміть мене редактором, я хоч знаю що президент Вова а не Саша.
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30.03.2021 13:49 Відповісти
За логікою Клоуна, то нинішня нова ЦВК також може скасувати протокол попередньої старої ЦВК про результати виборів президента 2019 року і преЗЕдент перестане бути президентом. Причину можна знайти, наприклад, не здав аналіз сечі на наркотики, давав концерти в окупованій Горлівці сепаратистам і терористам і т. ін. До речі, а чого за концерти терористам "Миротворець" до цих пір не вніс його у свою базу?
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30.03.2021 13:51 Відповісти
тупицкие должны расставаться с имуществом в пользу украинского народа з натхнэнням...
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30.03.2021 13:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_pOnh1z1Vtc
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30.03.2021 14:16 Відповісти
так оба два закончили тупить и уволили бубочку доказав в суде его профнепригодность.
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30.03.2021 13:55 Відповісти
Где же я харчеваться буду?-нееет ,я не согласен!!-полиграф полиграфыч шариков...
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30.03.2021 13:58 Відповісти
всех судей пора уволить на общую пенсию,
зажратые подонки
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30.03.2021 14:02 Відповісти
На какую такую "пенсию"? Там наворовано и на свою безбедную жизнь, и детям, и внукам.
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30.03.2021 14:25 Відповісти
Когда там у Тупицкого заканчивается срок полномочий, в мае 2022 г.? Как раз на год судебных проволочек, а то можно еще согласно решению суда восстановить, а на следующий день опять уволить с другой формулировкой, как Ющенко делал. В общем, Тупицкий, можешь пускать слюни теперь, хрен тебе ворюге и сепаратисту, а не синекуру за 300 тысяч, ты и так с Януковичем Украину обобрал, верни, что взял.
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30.03.2021 14:04 Відповісти
а цьому тупосудотрутню аби зарплата йшла, вона для нього нині єдине джерело просирання в цій країні
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30.03.2021 14:06 Відповісти
Нелох таки лох.
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30.03.2021 14:14 Відповісти
А кто-то сомневался?
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30.03.2021 14:23 Відповісти
Зеленський чудово розуміє, що його дії незаконні. Акти індивідуальної дії, після реалізації не можуть бути відмінені. Але розрахунок на повільність нашої судової системи. Їх поновлять, але коли? В цей час, я так розумію КСУ не зможе працювати, бо скоріше за усе, Зеленський просто нікого замість цих суддів не призначить. Це дозволить протягти безліч не конституційних Законів, і на сьогодні, можно тільки здогадуватись, про їх зміст.
Мене дивує інше... нехай не скоро, але рішення Зеленського буде визнано незаконним, а що далі? Ну поки він президент, зрозуміло. Свій Генпрокурор закриє очі, а наступного дня після уходу з поста? За це ж доведеться сісти... Невже він думає, що існує країна, яка його потім не видасть?
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30.03.2021 14:15 Відповісти
соєві юристи допоможуть тупицькому
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30.03.2021 14:15 Відповісти
Тут не має у чому допомагати. Це явно незаконне рішення Зеленського за яке має наставати кримінальна відповідальність. Мені, взагалі по боку, яке прізвище у того чи іншого судді КСУ. Я взагалі вважаю, що цей суд, є непотрібом і має бути повністю ліквідований, але усе потрібно робити в Законний спосіб. Зєля так не вміє, тому за це, доведеться з часом відповідати.
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30.03.2021 14:19 Відповісти
Новий ЗУ про судоустрій раз плюнути. Квоти - нах. Усі посади виборні громадами. Одночасно ЗУ про нацпол.
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30.03.2021 14:20 Відповісти
Ви не бачити кого ці громадяни обрали? Невже ви думаєте, що вони здатні обрати чесних і відповідальних судді???
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30.03.2021 14:36 Відповісти
Розумію Вас. Тактика - дрюк у вулик. Стратегія вибуд. десятиріччями. Інакше у "малозначних" спрпвах так і будемо рішень чекати роками, а механізму впливу на судейку тепер немає взагалі. Рішення ЄСПЛ до дупи, бо не впливає на вирішення справ по суті.(((
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30.03.2021 15:00 Відповісти
Чем больше у вас денег, тем полнее вы можете реализовать гарантированные конституцией права. И даже прикупать дополнительные.

* * *
Тупицький скасував свідоцтво про народження Зеленського.

https://ibigdan.livejournal.com/26489865.html отсюда
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30.03.2021 14:22 Відповісти
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30.03.2021 14:37 Відповісти
Их всех надо увольнять без пенсионного обслуживания, а лучше хорошо проверить и конфисковать всё что не честно нажито или под сомнением.

Полная дискредитация работы судебной системы.

Героям Слава !!! Слава Украине !!!
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30.03.2021 15:56 Відповісти
Все шо нажите непосильною працею...Криси болотні!!!!
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30.03.2021 15:57 Відповісти
Надеюсь ВС, поступит с ними, как с обычными гражданами- пошлёт в сад!
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30.03.2021 17:05 Відповісти
он легитимный судья! как и назначивший его легитимный през янык.
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31.03.2021 03:01 Відповісти
 
 