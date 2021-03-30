Тупицький і Касмінін оскаржили своє звільнення у Верховному Суді
Звільнені президентом Володимиром Зеленським глава Конституційного Суду Олександр Тупицький і суддя КС Олександр Касмінін оскаржили своє звільнення у Верховному Суді.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Верховного Суду України.
"29 березня поточного року в Касаційний адміністративний суд в складі Верховного Суду надійшов позов, в якому позивач оскаржує Указ Президента України від 27 березня 2021 № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України" в частині скасування Указу Президента України від 14 травня 2013 року № 256 про призначення позивача суддею Конституційного Суду України", - сказано в повідомленні.
Позову присвоєно реєстраційний номер справи - № 9901/96/21.
Як повідомляється, в той же день надійшов позов про оскарження Указу Президента України від 27 березня 2021 № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України" в частині скасування Указу Президента України від 17 вересня 2013 № 513 про призначення позивача суддею Конституційного Суду України.
Реєстраційний номер справи - № 9901/97/21.
29 березня стало відомо, що Конституційний суд України планує зібратися 12 квітня на спеціальне пленарне засідання, на якому буде розглянуто питання звільнення з посад суддів КС Олександра Тупицького та Олександра Касмініна у зв'язку з президентським указом.
Нагадаємо, 27 березня Глава держави підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.
29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.
5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.
19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.
26 лютого Зеленський своїм указом відсторонив главу КС Олександра Тупицького з посади ще на 1 місяць.
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любовь зла - сначало ты голо совыало за вовку шмарклю, а сейчас - как типичный зебил - ищешь кумира среди "Бойко? чи Медведчук? чи Рабінович?"
Или тебе снова кто-то в штаны нагадил, или тебя заставляли за шмарклю/бойко/медведчука голо совать?
Нагадуєш Сірожу з Укрзалізниці)
Я думаю Порох виграє - його більше знають люди (не путати з зебілоїдами )
В Порошенка менше шансів - він більше "владі" подобається - вони його "садять" і не як не можуть "посадити"
А хто такий Петро Олексійович? Я його не знаю...
вся ваша "сила" - в вашому идиотизме.. направленном на самих себя
ты как обосравшийся бомж, от которого воротят нос окружающие - утверждает что его "все боятся", бо оно - сила"
Зеленского избрал НАРОД УКРАИНЫ. Так что пусть "обжалует".
Если вот так просто можно их похерить то нахер они надо?
Не важно кто что отстаивает, реально по закону он не может его уволить. иначе тогда суд получается полностью ручным и зависит от желания президента.
Юридичний бік питання чітко висвітлений Вищим адміністративним судом України, який в січні 2010-го підтвердив рішення суду першої інстанції про визнання протиправним і скасування указу Ющенка. Суд вказав, що як тільки Станік склала присягу судді КСУ і приступила до виконання обов'язків, указ Кучми про її призначення «вичерпав свою дію і не може бути скасований після його виконання».
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/demokratiya-s-sorvannoy-rezboy-sumeet-li-zelenskiy-zakrutit-gayki-29032021-420383
власне, хотілося б зрозуміти ви маєте на увазі, що "на даний момент, після скасування указу про призначення, тупицький не є суддєю" чи "після скасування указу про призначення можна вважати, що тупицький ніколи не був суддею"?
я в курсі. я хочу зрозуміти, що мав на увазі пан https://censor.net/ru/user/474646.
так это нужно в РНБО обращатся
Источник: https://censor.net/ru/n3256456
зажратые подонки
Мене дивує інше... нехай не скоро, але рішення Зеленського буде визнано незаконним, а що далі? Ну поки він президент, зрозуміло. Свій Генпрокурор закриє очі, а наступного дня після уходу з поста? За це ж доведеться сісти... Невже він думає, що існує країна, яка його потім не видасть?
* * *
Тупицький скасував свідоцтво про народження Зеленського.
https://ibigdan.livejournal.com/26489865.html отсюда
Полная дискредитация работы судебной системы.
Героям Слава !!! Слава Украине !!!