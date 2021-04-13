РФ захищатиме російськомовне населення. США кажуть про високу ціну, але ніколи її не називають, - заступник глави МЗС РФ Рябков

РФ запевняє, що продовжить захищати російськомовне населення, попри заяви США про те, що Росія заплатить ціну за агресивні дії на сході України. При цьому не уточнюється, саме від чого захищати російськомовне населення має намір російська сторона.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

"Вони (США - Ред.) говорять про високу ціну, але ніколи її не називають. Те, що вони робили досі, ми, по-перше, добре вивчили, по-друге, пристосувалися. Не вважаємо, що взагалі може бути застосована така термінологія: ціна, розплата і так далі. Ми просто відстоюємо наші інтереси й інтереси наших громадян, російськомовного населення, будемо захищати їхню і далі", - сказав Рябков журналістам.

У властивій РФ манері він звинувачує владу України в нібито небажанні врегулювати ситуацію на Донбасі. Прихильників України він називає "покровителями" і натякає на їх зацікавленість.

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"Питання в тому, які висновки робляться з цієї ситуації в Києві і у київських покровителів. Висновки ці не налаштовувати на позитивний лад", - додав він.

Крім цього, Рябков заявляє про якісь погрози на адресу РФ і запевняє, що "будь-яка загроза тільки нас зміцнює в переконаності в тому, що ми проводимо правилоьний курс".

Своєї провини в загостренні ситуації на Донбасі РФ не бачить, в той же час США, за твердженням Рябкова, нібито намагається підірвати позиції Росії на міжнародній арені.

"США є нашим ворогом, роблять все для того, щоб підірвати позиції Росії на міжнародній арені, інших елементів у їхньому підході до нас ми не бачимо. Висновки такі", - сказав Рябков.