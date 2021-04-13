РФ захищатиме російськомовне населення. США кажуть про високу ціну, але ніколи її не називають, - заступник глави МЗС РФ Рябков
РФ запевняє, що продовжить захищати російськомовне населення, попри заяви США про те, що Росія заплатить ціну за агресивні дії на сході України. При цьому не уточнюється, саме від чого захищати російськомовне населення має намір російська сторона.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".
"Вони (США - Ред.) говорять про високу ціну, але ніколи її не називають. Те, що вони робили досі, ми, по-перше, добре вивчили, по-друге, пристосувалися. Не вважаємо, що взагалі може бути застосована така термінологія: ціна, розплата і так далі. Ми просто відстоюємо наші інтереси й інтереси наших громадян, російськомовного населення, будемо захищати їхню і далі", - сказав Рябков журналістам.
У властивій РФ манері він звинувачує владу України в нібито небажанні врегулювати ситуацію на Донбасі. Прихильників України він називає "покровителями" і натякає на їх зацікавленість.
"Питання в тому, які висновки робляться з цієї ситуації в Києві і у київських покровителів. Висновки ці не налаштовувати на позитивний лад", - додав він.
Крім цього, Рябков заявляє про якісь погрози на адресу РФ і запевняє, що "будь-яка загроза тільки нас зміцнює в переконаності в тому, що ми проводимо правилоьний курс".
Своєї провини в загостренні ситуації на Донбасі РФ не бачить, в той же час США, за твердженням Рябкова, нібито намагається підірвати позиції Росії на міжнародній арені.
"США є нашим ворогом, роблять все для того, щоб підірвати позиції Росії на міжнародній арені, інших елементів у їхньому підході до нас ми не бачимо. Висновки такі", - сказав Рябков.
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Вы сначала защитите свое население внутри страны, где царит разруха, отсутствие всяких дорог, домовые постройки еще с царских времен, где царствует беспробудный алкоголизм и т.д.
Вам на самом деле главное захватить территорию, соседнюю с лаптестаном, чтобы туда не пришло НАТО!
Вам нужен буфер в виде захваченной территории и чем он будет больше, тем лучше для вашего мышления!
И заодно отхватить у Украины выход к морям, чтобы англичане там не построили свою военную базу, попутно прибрав к рукам канал, подающий воду в Крым.
А вы тут что-то мямлите про защиту рускоязычного населения....
Вы войну с Финляндией тоже начинали для защиты рускоязычного населения?
Отхватили лакомые кусочки территории, не защитив ни одного руского.
Даже наоборот, потеряли убитыми сотни тысяч росиян. Это и есть такая защита в вашем понимании?
Це як захищати тих, хто цього і не просить. А якщо і просить, то забирайте його до себе у свій російський рейх.
Хм. Російськомовних з Брайтон-Біч захищати не бажають
Чингиз Т. Айтматов
Австралія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F#%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B8 розмовляє англійською (72 % населення), то тепер вони всі -"англійці"? - Не меліть дурниць!
Англійска є державеою у 67 країнах-націях. І тепер Велика Британія повинна стежити за захистом англомовних, а Турція за захистом тюркомовних?
Доречі, багато т.з. "російськомовних" успішно боронять Україну.
У Московії не має ліцензії на "захист" російськомовних.
КАЦАПИ ПІШЛИ ВИ НА Х*Р, скоро ваша Московія розвалиться, а вони все
когось там "защіщают"
2. Арестовать их счета.
3. Эмбарго на углеводороды.
ВСЁ.
Причем говорят это они постоянно. И не просто говорят, но и делают.
https://www.youtube.com/watch?v=VcuERkObRrE
Сегоднешнее благосостояние России обусловлено её тотальной интеграцией в мировую экономику.
События новейшей истории России после оккупации Крыма и Донбасса показали ахиллесову пяту неосовка - это рубль. При резком падении курса рубля с 32 до 70 произошла краткосрочная победа холодильника над телевизором.
Практика показала, что россиянину насрать на то что происходит в Украине, насрать кто и где был убит неосовком. Но! Россияни крайне резко, чрезвычайно резко, реагирует на резкое падение его личного благосостояния.
Базой рубля является валюта вырученная от продажи нефти и газа в ЕС. Россия, как и СССР. так же сидит на нефтяной игле. Реальная экономика России составляет 20% от ВВП демонстрирует убытки несколько лет подряд. Ещё 20% ВВП России - это военный сектор, который де-факто является затратами. 60% ВВП России - это налог на добытые полезные ископаемые и налог на прибыль с их продажи. Другими словами, Россия тотально зависит от продаж нефти и газа. Всё остальное, все хотелки финансируются только из этого источника.
Поэтому либо снижение объёмов продаж, либо снижение их стоимости автоматом бьёт по экономике России и резко снижает объём и масштаб её хотелок. Почему снижает? Потому что русский бунт он отличается чрезвычайной жестокостью и беспощадностью. При падении личного "благосостояния" холодильник россиянина победит телевизор кремля. И чем больше будет разрыв, тем больше будет градус возмущения и игнор и даже ненависть телевизора.
Законы экономики просто сделают своё дело - им безразличны маразматические и идиотские планы отдельных личностей. Плюс добавятся какие - никакие санкции. Плюс возникнет паника на рынках. Плюс Россия закрепит за собой надолго статус агрессора и неадеквата.
Статус, от которого придётся избавляться десятилетиями. Статус, от которого можно окончательно избавиться лишь вернув всё украденное и оккупированное.
Тут надо понять, что у Запада в настоящее время всё полностью разложилось по полочкам. Запад, а это и ЕС, и США окончательно поняли, что имеют дело не просто с убийцей, как сказал Байден, а имеют дело с маниакальным убийцей.
Чечня, Грузия, Украина, Сирия, Березовский, Немцов, Скрипали и даже тот же Навальный - это всё вписывается в портрет убийцы.
А теперь состоялась переброска войск, которая без вариантов имеет собой цель - подготовка к новым убийствам. Естественно, что любой убийца, а тем более как в этом случае маниакальный убийца, будет оправдывать пролитую кровь некоей "вяликой идеей" и, естетсвенно, освобождением кого то от жертвы на которую напали.
По ходу в кремля создали ложь, а потом в неё же и поверили. Неосовок полностью утратил связь с реальностью и совершил действие, которое полностью его идентифицировало как маниакального убийцу. Переброска войск - это без вариантов подготовка к следующим убйствам. Санкции бессильны против психически ненормальных лиц. Тем более, маньяков, которые отличаются отличным логическим мышлением, чтобы избегать наказаний за пролитую кровь.
Произошла самоидентификация режима. Больше доказательств не нужно. Не имеет значения, что произойдёт дальше - с угрозой психически ненормальных необходимо бороться всеми средствами и до полного выздороления, чтобы не допустить рецидивов.
Стало очевидно, что Запад потерял контроль над эволюцией России. Стало очевидно, что Барак Обама совершил огромную ошибку со своей "перезагрузкой", которая фактически вырастила угрозу для всего цивилизованного мира.
Где бы, на каком этапе не будет остановлен маньяк-убийца уже вторично. Главное, что для Запад сомнений не осталось - проблема понятна, причины понятны, ошибки понятны и что делать дальше понятно.
Если вернуться к ошибке Барака Обамы, то станет понятно, что если носители кровавых идей и беспредела готовы терпеть "лишения" ради удовлетворения своих желаний, то простой россиянин нет.
Якось так!!!!!!!!!!
Не зря Жуков в свое время сказал: "Бабы еще нарожают"!