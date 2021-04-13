Азербайджан готовий зняти обмеження щодо кількості авіарейсів з України, - Криклій

Азербайджан готовий зняти обмеження щодо кількості авіарейсів з України, а також щодо кількості авіаперевізників у сполученні з Україною до літа 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

Так, глава міністерства Владислав Криклій провів зустріч з міністром транспорту, зв'язку та високих технологій Азербайджану Рашадом Набієвим.

"Азербайджанська сторона повідомила про готовність зняти обмеження щодо кількості авіарейсів і позитивно розглянути запит Державіаслужби України. Разом з цим, обмеження щодо кількості авіаперевізників країна буде готова зняти до літа 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Азербайджанська сторона готова в майбутньому обговорювати питання лібералізації автомобільних перевезень.

Нині сторони домовилися підвищити чинну квоту дозволів під час найближчого засідання Змішаної комісії в травні 2021 року.

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