Азербайджан готовий зняти обмеження щодо кількості авіарейсів з України, - Криклій
Азербайджан готовий зняти обмеження щодо кількості авіарейсів з України, а також щодо кількості авіаперевізників у сполученні з Україною до літа 2022 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.
Так, глава міністерства Владислав Криклій провів зустріч з міністром транспорту, зв'язку та високих технологій Азербайджану Рашадом Набієвим.
"Азербайджанська сторона повідомила про готовність зняти обмеження щодо кількості авіарейсів і позитивно розглянути запит Державіаслужби України. Разом з цим, обмеження щодо кількості авіаперевізників країна буде готова зняти до літа 2022 року", - йдеться в повідомленні.
Крім того, Азербайджанська сторона готова в майбутньому обговорювати питання лібералізації автомобільних перевезень.
Нині сторони домовилися підвищити чинну квоту дозволів під час найближчого засідання Змішаної комісії в травні 2021 року.
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Аз не довёл своё дело до конца, а это опасно, страшно и неверно
не дочистил свою территорию от биомусора из человеческой грязи и лжи
более того он завёл на свою территорию этот биомусор и оставил под видом "войнотворцев" непонятно зачем,
как зебилы, отдали в 2019 м кусок территории ... наивно надеясь, что главное сивоха и "пиристатьстрилять"