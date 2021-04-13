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Новини
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Азербайджан готовий зняти обмеження щодо кількості авіарейсів з України, - Криклій

Азербайджан готовий зняти обмеження щодо кількості авіарейсів з України, - Криклій

Азербайджан готовий зняти обмеження щодо кількості авіарейсів з України, а також щодо кількості авіаперевізників у сполученні з Україною до літа 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

Так, глава міністерства Владислав Криклій провів зустріч з міністром транспорту, зв'язку та високих технологій Азербайджану Рашадом Набієвим.

"Азербайджанська сторона повідомила про готовність зняти обмеження щодо кількості авіарейсів і позитивно розглянути запит Державіаслужби України. Разом з цим, обмеження щодо кількості авіаперевізників країна буде готова зняти до літа 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Азербайджанська сторона готова в майбутньому обговорювати питання лібералізації автомобільних перевезень.

Нині сторони домовилися підвищити чинну квоту дозволів під час найближчого засідання Змішаної комісії в травні 2021 року.

Читайте: Ізраїль дозволив авіарейси до Києва з міжнародного аеропорту Бен-Гуріон

Автор: 

Азербайджан (858) авіасполучення (3081) Мінінфраструктури (2060) Криклій Владислав (548)


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А шо там делать? Вакцнироваться Cпутником V, которое аз уже производит?
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13.04.2021 11:33 Відповісти
вообще без разницы....
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13.04.2021 11:46 Відповісти
авиарейсы то херня...
Аз не довёл своё дело до конца, а это опасно, страшно и неверно
не дочистил свою территорию от биомусора из человеческой грязи и лжи
более того он завёл на свою территорию этот биомусор и оставил под видом "войнотворцев" непонятно зачем,
как зебилы, отдали в 2019 м кусок территории ... наивно надеясь, что главное сивоха и "пиристатьстрилять"
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13.04.2021 11:47 Відповісти
Больше ж делать нечего как решать вопросы о полетах, что им здесь делать бананами торговать и квартиры грабить
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13.04.2021 11:55 Відповісти
наркотой торговать. Дело выгодное.
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13.04.2021 11:58 Відповісти
Ну так самолеты же не только из Украины будут летать, но и в Украину.
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13.04.2021 11:59 Відповісти
На сколько миллионов поднялся счет неподкупного мыныстра
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13.04.2021 12:13 Відповісти
 
 