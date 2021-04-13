Азербайджан готов снять ограничения по количеству авиарейсов из Украины, - Криклий
Азербайджан готов снять ограничения по количеству авиарейсов с Украиной, а также снять ограничения по количеству авиаперевозчиков в сообщении с Украиной до лета 2022 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфинфраструктуры.
Так, глава министерства Владислав Криклий провел встречу с министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашадом Набиевым
"Азербайджанская сторона сообщила о готовности снять ограничения по количеству авиарейсов и положительно рассмотреть запрос Госавиаслужбы Украины. Вместе с тем, ограничения по количеству авиаперевозчиков страна будет готова снять до лета 2022 года", - говорится в сообщении.
Кроме того, Азербайджанская сторона готова в будущем обсуждать вопрос либерализации автомобильных перевозок.
Сейчас стороны договорились повысить действующую квоту разрешений во время ближайшего заседания Смешанной комиссии в мае 2021 года.
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Аз не довёл своё дело до конца, а это опасно, страшно и неверно
не дочистил свою территорию от биомусора из человеческой грязи и лжи
более того он завёл на свою территорию этот биомусор и оставил под видом "войнотворцев" непонятно зачем,
как зебилы, отдали в 2019 м кусок территории ... наивно надеясь, что главное сивоха и "пиристатьстрилять"