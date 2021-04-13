Азербайджан готов снять ограничения по количеству авиарейсов из Украины, - Криклий

Азербайджан готов снять ограничения по количеству авиарейсов с Украиной, а также снять ограничения по количеству авиаперевозчиков в сообщении с Украиной до лета 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфинфраструктуры.

Так, глава министерства Владислав Криклий провел встречу с министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашадом Набиевым

"Азербайджанская сторона сообщила о готовности снять ограничения по количеству авиарейсов и положительно рассмотреть запрос Госавиаслужбы Украины. Вместе с тем, ограничения по количеству авиаперевозчиков страна будет готова снять до лета 2022 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, Азербайджанская сторона готова в будущем обсуждать вопрос либерализации автомобильных перевозок.

Сейчас стороны договорились повысить действующую квоту разрешений во время ближайшего заседания Смешанной комиссии в мае 2021 года.

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