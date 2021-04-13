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Азербайджан готов снять ограничения по количеству авиарейсов из Украины, - Криклий

Азербайджан готов снять ограничения по количеству авиарейсов из Украины, - Криклий

Азербайджан готов снять ограничения по количеству авиарейсов с Украиной, а также снять ограничения по количеству авиаперевозчиков в сообщении с Украиной до лета 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфинфраструктуры.

Так, глава министерства Владислав Криклий провел встречу с министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашадом Набиевым

"Азербайджанская сторона сообщила о готовности снять ограничения по количеству авиарейсов и положительно рассмотреть запрос Госавиаслужбы Украины. Вместе с тем, ограничения по количеству авиаперевозчиков страна будет готова снять до лета 2022 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, Азербайджанская сторона готова в будущем обсуждать вопрос либерализации автомобильных перевозок.

Сейчас стороны договорились повысить действующую квоту разрешений во время ближайшего заседания Смешанной комиссии в мае 2021 года.

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Автор: 

Азербайджан (794) авиасообщение (795) Мининфраструктуры (941) Криклий Владислав (323)


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А шо там делать? Вакцнироваться Cпутником V, которое аз уже производит?
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13.04.2021 11:33 Ответить
вообще без разницы....
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13.04.2021 11:46 Ответить
авиарейсы то херня...
Аз не довёл своё дело до конца, а это опасно, страшно и неверно
не дочистил свою территорию от биомусора из человеческой грязи и лжи
более того он завёл на свою территорию этот биомусор и оставил под видом "войнотворцев" непонятно зачем,
как зебилы, отдали в 2019 м кусок территории ... наивно надеясь, что главное сивоха и "пиристатьстрилять"
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13.04.2021 11:47 Ответить
Больше ж делать нечего как решать вопросы о полетах, что им здесь делать бананами торговать и квартиры грабить
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13.04.2021 11:55 Ответить
наркотой торговать. Дело выгодное.
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13.04.2021 11:58 Ответить
Ну так самолеты же не только из Украины будут летать, но и в Украину.
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13.04.2021 11:59 Ответить
На сколько миллионов поднялся счет неподкупного мыныстра
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13.04.2021 12:13 Ответить
 
 