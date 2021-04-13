Голосіївський райсуд Києва відмовився притягати до відповідальності за конфлікт інтересів суддів КС Сліденка і Завгородню, - НАЗК

Голосіївський районний суд Києва виніс рішення щодо суддів Конституційного Суду України (КСУ) Ігоря Сліденка та Ірини Загородньої.

Слухання відбулися за протоколами, складеними Головою Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександром Новіковим, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Суд виправдав Ігоря Сліденка та Ірину Завгородню в цих справах.

У НАЗК зазначили, що, на думку судді Алли Слободянюк, притягнення суддів до відповідальності за вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів неможливо через те, що на розгляд Великої палати КСУ було подано заяви про самовідвід від них самих, а також від представника Президента Україна в КСУ.

"Водночас ч. 1 ст. 60 Закону України "Про КСУ" прямо забороняє суддям КСУ брати участь у прийнятті рішень, щодо яких у них наявний конфлікт інтересів. Тобто навіть наявність такої заяви не може бути підставою для участі у прийнятті рішення. Крім того, ці судді взагалі не заявляли про самовідвід після того, як їм стало відомо про конфлікт інтересів, як цього прямо вимагає від них закон", - додали в НАЗК.

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У НАЗК розповіли, що в рішенні суддя також зазначила, що не вбачає можливим притягнення суддів КСУ до адміністративної відповідальності, оскільки КСУ є колегіальним органом, усі рішення якого приймаються більшістю голосів. Суддя підкреслила, що "відсутній прямий і безпосередній причинно-наслідковий зв’язок між голосуванням та прийняттям рішення".

Суд відійшов від багаторічної практики своїх колег щодо депутатів рад різних рівнів, яких притягають до відповідальності як членів колегіальних органів за голосування в умовах конфлікту інтересів.

Також у судовому рішенні зазначено наступне: "Однією з гарантій незалежності судді Конституційного Суду України є гарантія, закріплена ч. 4 ст. 149 Конституції України, у якій встановлено, що суддю Конституційного Суду України не може бути притягнуто до відповідальності за голосування у зв’язку з ухваленням Судом рішень та надання висновків, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку".

"Тобто, на думку суду, суддів КСУ взагалі неможливо притягнути до адміністративної відповідальності в разі голосування за рішення КСУ в умовах конфлікту інтересів. Зазначимо, що таке розуміння законодавства судами робить неможливим притягнення будь-якого судді КСУ до адміністративної відповідальності. При цьому менше року тому — 29.09.2020 — той самий Голосіївський районний суд міста Києва в справі щодо Голови КСУ стверджував, що навіть Голова КСУ може бути притягнутий до адміністративної відповідальності. Важливо, що законодавець до цього часу не надав НАЗК права на апеляцію в таких справах, отже вказані рішення є остаточними", - резюмували в НАЗК.