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"Україна готова забезпечити продовольчу безпеку Йорданії", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Королем Йорданського Хашимітського Королівства Абдаллою II ібн Аль-Хусейном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський запевнив Короля Абдаллу ІІ у підтримці його політики із забезпечення стабільності та безпеки Йорданського Хашимітського Королівства. Король подякував Президенту України за підтримку та солідарність, відзначивши готовність до продовження всебічного розвитку відносин між Україною та Йорданією, і висловив підтримку на шляху до миру на Донбасі.

Сторони обговорили широке коло питань порядку денного двосторонніх відносин. Співрозмовники наголосили на важливості поглиблення взаємодії, зокрема у торговельно-економічній сфері, проблематиці продовольчої безпеки та в контексті протидії наслідкам пандемії COVID-19.

Читайте також: Україна стурбована новинами з Йорданії й повністю підтримує короля Абдаллу II, - Офіс президента про спробу держперевороту

"Україна готова забезпечити продовольчу безпеку Йорданії. Ми вже заявляли, що готові стати гарантом глобальної продовольчої безпеки. Готові розглянути можливість використання саме вашої країни для експорту вітчизняних товарів до країн регіону", – наголосив Володимир Зеленський.

Сторони також обговорили питання протидії пандемії та шляхи подолання коронавірусної хвороби COVID-19.

"Складний етап пандемії коронавірусу потребує злагоджених зусиль усіх держав світу з метою подолання її наслідків та відновлення співпраці у торговельно-економічній сфері. Між Україною та Йорданією – активний діалог і пошук нових форм взаємодії", – зазначив Президент України.

Зеленський привітав Короля Абдаллу ІІ з початком священного для всіх мусульман місяця Рамадану та запросив його на святкування 30-річчя незалежності України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Йорданії здійснюється спроба державного перевороту з метою повалення короля Абдалли II.

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) Йорданія (36) продовольство (337)


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Топ коментарі
+49
а как насчет безопасности Украины? щедрый ты наш...
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13.04.2021 16:24 Відповісти
+40
зеленский,
"Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Иордании", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6125
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13.04.2021 16:27 Відповісти
+32
Хм...
А "Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Украины", гаспадин зе-пропрезединт?
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13.04.2021 16:25 Відповісти
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а как насчет безопасности Украины? щедрый ты наш...
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13.04.2021 16:24 Відповісти
зеленский,
"Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Иордании", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6125
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13.04.2021 16:27 Відповісти
плацдарм для отступления....с оманом и катаром не вышло...
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13.04.2021 16:35 Відповісти
примут только со своими харчами ))))))
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13.04.2021 16:39 Відповісти
про харчі і отступлєніє

https://mobile.twitter.com/ItechVK Homer https://mobile.twitter.com/ItechVK @ItechVK

Та не хвилюйтесь ви про ціни і про те, що ви будете їсти, коли війна. Я вам розповім.

У нас в Горлівці торговці торгували на ринку навіть тоді, коли туди міни прилітали. І на ціни було всім пох. Раділи, що встигли гнилої картоплі прикупити. Потім настала черга розкрадених складів, коли людЯм "наші мальчікі" роздавали за просто так. А люди ледь не в сраку їх цілували.

Просрочка теж піде в діло. І навіть недорого. А потім ви захочете купити воду, а її не буде. Потім вам пожежники привезуть воду зі ставка (скоріше болота), а ви прислухаючись до близьких звуків розривів, будете радіти тому, що хоча це пити і не можна, але хоча б кількаденне гівно в унітазу можна буде якось змити. Якщо поталанить.

Зате на вулицях буде чисто. А люди будуть більше спілкуватися один з одним. Коли після чергових обстрілів будуть вилазити з підвалів на сонечко і сидіти на лавках та намагатися спіймати сигнал на телефоні. Лєпота, кароч.
Не так все страшно. Нариси майбутнього тренду, угу
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13.04.2021 16:43 Відповісти
У него просто гены гаплогруппы Авраама гипертрофированы. Не зря его так и тянет в арабские страны. Против природы не попрешь.
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13.04.2021 17:24 Відповісти
сказал бы я что у него гипертрофировано и куда его тянет. но меня забанят а ты покраснеешь
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13.04.2021 18:07 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3199422/seli_myshi_iz_gosrezerva_propalo_bolee_2700_vagonov_zerna_na_summu_svyshe_800_mln_sovetnik_glavy_mvd
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13.04.2021 17:43 Відповісти
Не выпускайте его из Украины .
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13.04.2021 16:25 Відповісти
ты хотел сказать из палаты?
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13.04.2021 16:28 Відповісти
еще в Монголию смотается и все
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13.04.2021 16:48 Відповісти
Хм...
А "Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Украины", гаспадин зе-пропрезединт?
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13.04.2021 16:25 Відповісти
А вот это его беспокоит в последнюю очередь.
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13.04.2021 18:38 Відповісти
Да ударьте его пепельницей...
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13.04.2021 16:25 Відповісти
да хоть чем нибудь!
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13.04.2021 16:29 Відповісти
канделябром по кумполу
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13.04.2021 16:41 Відповісти
ледорубом надежней...
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13.04.2021 16:51 Відповісти
Вот!!!
Причем для верности лучше бить пока от головы ЗЕ вобще ничего не останется.
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13.04.2021 21:34 Відповісти
Он не курит.
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13.04.2021 16:54 Відповісти
Курит айкосы
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13.04.2021 16:57 Відповісти
Может по старинке - портсигаром?
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13.04.2021 17:26 Відповісти
Табакеркой жеж
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13.04.2021 18:34 Відповісти
на шнурки порезать
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13.04.2021 17:27 Відповісти
Я так понял, что Оман с Катаром Зеля уже накормил ворованными $ ?
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13.04.2021 16:26 Відповісти
Воно вже в Йорданію зібралось?
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13.04.2021 16:27 Відповісти
Скоро фильм выйдет-не знает,куда валить.
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13.04.2021 16:31 Відповісти
зеленский явно читает рьібникова
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13.04.2021 16:27 Відповісти
очередной высер идиота!
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13.04.2021 16:28 Відповісти
я ибн аль шниперсон
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13.04.2021 16:28 Відповісти
Дайош кінець епохи бідності Йорданії.
Король Йорданії мабуть не в курсі що йому божої роси в вуха націдили.
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13.04.2021 16:30 Відповісти
"В Иордании люди "не доедают"...
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13.04.2021 16:30 Відповісти
Алле, гараж! Там рядом Израиль и Египет, алЁша!
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13.04.2021 16:31 Відповісти
Яке ж воно недолуге, це зебільне чмо...🤡😠
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13.04.2021 16:31 Відповісти
Бредит!
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13.04.2021 16:31 Відповісти
та не звонил он никуда, то он был под действием айкосов
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13.04.2021 16:33 Відповісти
Коимвояяжор разьездился раззвонился землю продать по сходной цене предлагает . Ни хрена сначала референдум и конституция . А потом и суд всем подельникам быстрый и праведный за это и проголосуем и землю отберем.
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13.04.2021 16:31 Відповісти
вавий - где бабло из омана, англии, катара, эмиратов?
где этот водопад щедрости про который ты рассказывал?
где бл вакцина нормальная пикинес ты стриженый!
почему цены на все растут в разы?
почему экономика в жопе?
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13.04.2021 16:31 Відповісти
цікаво, кого він там відгодовуватиме?..

Крымчанин опубликовал фотографии, как вновь прибывшие голодные ихтамнеты ру бродят по магазинам, скупая жрачку, и прокомментировал увиденное:

"Селище Перевальне. Штурмують продовольчі магазини і вимітають все їстівне, бо батьківщина їх сюди закинути - закинула, а на "довольствіє" поставити чи забула, чи не встигла… А грошики-то мають гидку звичку швидко закінчуватись, а в борг в магазині іхтамнетам не дають, бо їх же немає… От поштові відділення і "підломлюють" (грабують, як це сталося нещодавно), а що робити! Бо телевізорів ще немає, а холодильник порожній!

А ще місцеві доповіли, що прибульців доки чотири сотні, очікують ще вісім (якщо ці не зжеруть все їстівне в окрузі). Розміщені в лісі (в наметах). На вигляд - звичайне гарматне м'ясо" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1381334369319727115 (фото).

Ранее подобные фотографии были опубликованы из Феодосии https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1379150077156073474
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13.04.2021 16:32 Відповісти
ще й не миті...
для чого їм баня, коли є мобільний крематорій
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13.04.2021 16:40 Відповісти
брежневым захотелось побыть кловану? так на того вся 150 миллионная страна ишачила и то концы с концами не могла свести а тут барин проснулся - пуд тому - пуд этому.....
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13.04.2021 16:33 Відповісти
хочет на день независимости всех неподмытых чурок свести с ближнего востока клован пархатый...
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13.04.2021 16:34 Відповісти
Крейда Гибсокартона, как самочувствие?
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13.04.2021 16:37 Відповісти
все хорошо, спасибо
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13.04.2021 16:51 Відповісти
220 млн було в сср
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13.04.2021 17:11 Відповісти
Те, що він нагородив і начудив в останні два дні, при здоровому глузду не можливе.
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13.04.2021 16:34 Відповісти
Нужно провести на эту тему референдум.
Пусть Вова сам Иорданию кормит.
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13.04.2021 16:35 Відповісти
Краще б він пограв на роялі...
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13.04.2021 16:35 Відповісти
краще,б, в Яєшню глазунью, на пательні
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13.04.2021 17:13 Відповісти
Как оно достало. Ты свою обечпечь сначала. В Польше продукты в два раза дешевле.
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13.04.2021 16:39 Відповісти
"Готовы рассмотреть возможность использования именно вашей страны для экспорта отечественных товаров в страны региона … " - это как вообще? Кто-то его понимает? При чём тут безопасность?
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13.04.2021 16:39 Відповісти
а продовольственную безопасность пенсионеров он не хочет обеспечить
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13.04.2021 16:39 Відповісти
Спасти рядового Райяна короля Иордании
"Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Иордании", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2725
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13.04.2021 16:42 Відповісти
Об этом сообщает https://censor.net/ со ссылкой на https://www.president.gov.ua/news/prezident-********-volodimir-zelenskij-proviv-telefonnu-rozm-67965 пресс-службу Офиса Президента. Ключевая фраза "со ссылкой на пресс-службу ОП" это означает что существует большая вероятность того что король Иордании даже не в курсе что он говорил с Зелей, более того он даже не догадывается кто это такой.
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13.04.2021 16:42 Відповісти
А если и говорил, то под коксом, большой дозой. Это действительно напоминает Брежнева и Ссерию, когда кормили всю Африку, а в магазинах было пусто
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13.04.2021 16:51 Відповісти
Пропала теперь бедная Иордания. Бидося теперь так ее накормит, так накормит...!
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13.04.2021 16:45 Відповісти
А,чого,воно поперлося до,тієї Йорданії Що,там,така добрва Наркота
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13.04.2021 17:12 Відповісти
Ахаха! Ржу і прікаливаюсь с мудрово наріда. Це ж прикольно дивитись на перекошені хлєбаки дебілів, які возмущяюцця що акційна олія коштує 51 гривню за півлітри. Сдєлай їх щераз і щераз, о найвеличніший клоун **********!!!
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13.04.2021 16:46 Відповісти
Цікаво, з яких пір слово "**********" стало нецензурним? 😁
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13.04.2021 16:50 Відповісти
опять олія подорожчає
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13.04.2021 16:57 Відповісти
Успокойтесь! На Украину ему всегда было пох. Оно устанавливает связи на перспективу, поближе к своей настоящей родине - земле обетованной. Ложил он на мудрый нарИд, который, по-приколу, доверил ему свою судьбу. Для него есть дела поважнее - как грамотно эвакуировать семью и сохранить капиталы, а вам он ничего не должен! Причём, это было очевидно с первого дня выборов, просто дебилы нафантазировали себе голобородька и теперь расплатятся за свои иллюзии. Поэтому, у меня лично, претензий к нему, гораздо меньше, чем к его избирателям...
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13.04.2021 17:00 Відповісти
Шоб,це,жиденя здохло Самім нема,чого їсти
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13.04.2021 17:09 Відповісти
Мало того, что украинцам он навешал лапшу на уши, так теперь переключился на Иорданию.
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13.04.2021 17:12 Відповісти
Интересно, а в обсуждении вопросов" противодействия пандемии и пути преодоления covid, он поинтересовался, как удалось этой "голодающей и мятежной" стране, провакцинировать - 003,94 % ( у нас 000,93 %) полной- 001,16 % ( у нас - 000,00 %)
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13.04.2021 17:15 Відповісти
В ,Україні, в зв'язку з багатьма чинниками, агресія з боку рф, погодними умовами, експопртно-імпортним зобов'язаннями, виникне проблема із забезпеченням продовольством населення своєї країни, а цей дурень направо наліво роздає гарантії різним країнам у вирішенні цього складного питання.
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13.04.2021 17:16 Відповісти
Наркотики - зло. В Иордании никогда не было проблем с импортом продовольствия.
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13.04.2021 17:28 Відповісти
Да и в Катаре тоже.

При желании Катар вполне мог бы купить не только весь наш агросектор, но и всю Украину с бонусом - шапито СН во главе с ЗЕ для выступлений в гаремах бесплатно.
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13.04.2021 21:32 Відповісти
Зеля Благосклонная готова дать всем всё, в любую сторону
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13.04.2021 17:33 Відповісти
Чем же оно будет "обеспечивать" если крысы ЗЕлёного цвета всё зерно с... или съели?
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13.04.2021 17:44 Відповісти
Зеленский готовит ГОЛОД украинцам. Зачастил с заверением продовольственной безопасности. Зерно все вывезено.
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13.04.2021 17:56 Відповісти
Для него главное бабки в Катар вывезти,а на украинцев ему пхй.
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13.04.2021 19:19 Відповісти
Наш пі@дюк...😂
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13.04.2021 19:07 Відповісти
А може спочатку знизити ціни на продуктові товари на внутрішньому ринку бо, зокрема, ціна на соняшникову олію така ніби сонях для неї експортують з Буркіна-Фасо чи Гондураса.
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13.04.2021 19:14 Відповісти
Уже своей продовольственной безопасности не можем обеспечить. Импортируем овощи, фрукти, сыры, мясо, сахар-сырец...да и еще черт знает чего.
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13.04.2021 19:41 Відповісти
Едиот?
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13.04.2021 20:22 Відповісти
Ох, значить, знову олія подорожчає. Мабуть, до 100 грн як мінімум.
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13.04.2021 20:56 Відповісти
Это у ЗЕ уже вторая "голодающая" страна после Катара.

А тем временем количество людей живущих за чертой бедности в Украине после того, как ЗЕ закончил эпоху бедности, стремительно приближается к половине населения.
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13.04.2021 21:29 Відповісти
И это все на фоне 50% подорожания цен на продукты в Украине за год)))
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13.04.2021 21:46 Відповісти
 
 