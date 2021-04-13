"Україна готова забезпечити продовольчу безпеку Йорданії", - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Королем Йорданського Хашимітського Королівства Абдаллою II ібн Аль-Хусейном.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Зеленський запевнив Короля Абдаллу ІІ у підтримці його політики із забезпечення стабільності та безпеки Йорданського Хашимітського Королівства. Король подякував Президенту України за підтримку та солідарність, відзначивши готовність до продовження всебічного розвитку відносин між Україною та Йорданією, і висловив підтримку на шляху до миру на Донбасі.
Сторони обговорили широке коло питань порядку денного двосторонніх відносин. Співрозмовники наголосили на важливості поглиблення взаємодії, зокрема у торговельно-економічній сфері, проблематиці продовольчої безпеки та в контексті протидії наслідкам пандемії COVID-19.
"Україна готова забезпечити продовольчу безпеку Йорданії. Ми вже заявляли, що готові стати гарантом глобальної продовольчої безпеки. Готові розглянути можливість використання саме вашої країни для експорту вітчизняних товарів до країн регіону", – наголосив Володимир Зеленський.
Сторони також обговорили питання протидії пандемії та шляхи подолання коронавірусної хвороби COVID-19.
"Складний етап пандемії коронавірусу потребує злагоджених зусиль усіх держав світу з метою подолання її наслідків та відновлення співпраці у торговельно-економічній сфері. Між Україною та Йорданією – активний діалог і пошук нових форм взаємодії", – зазначив Президент України.
Зеленський привітав Короля Абдаллу ІІ з початком священного для всіх мусульман місяця Рамадану та запросив його на святкування 30-річчя незалежності України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Йорданії здійснюється спроба державного перевороту з метою повалення короля Абдалли II.
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Та не хвилюйтесь ви про ціни і про те, що ви будете їсти, коли війна. Я вам розповім.
У нас в Горлівці торговці торгували на ринку навіть тоді, коли туди міни прилітали. І на ціни було всім пох. Раділи, що встигли гнилої картоплі прикупити. Потім настала черга розкрадених складів, коли людЯм "наші мальчікі" роздавали за просто так. А люди ледь не в сраку їх цілували.
Просрочка теж піде в діло. І навіть недорого. А потім ви захочете купити воду, а її не буде. Потім вам пожежники привезуть воду зі ставка (скоріше болота), а ви прислухаючись до близьких звуків розривів, будете радіти тому, що хоча це пити і не можна, але хоча б кількаденне гівно в унітазу можна буде якось змити. Якщо поталанить.
Зате на вулицях буде чисто. А люди будуть більше спілкуватися один з одним. Коли після чергових обстрілів будуть вилазити з підвалів на сонечко і сидіти на лавках та намагатися спіймати сигнал на телефоні. Лєпота, кароч.
Не так все страшно. Нариси майбутнього тренду, угу
А "Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Украины", гаспадин зе-пропрезединт?
Причем для верности лучше бить пока от головы ЗЕ вобще ничего не останется.
Король Йорданії мабуть не в курсі що йому божої роси в вуха націдили.
где этот водопад щедрости про который ты рассказывал?
где бл вакцина нормальная пикинес ты стриженый!
почему цены на все растут в разы?
почему экономика в жопе?
Крымчанин опубликовал фотографии, как вновь прибывшие голодные ихтамнеты ру бродят по магазинам, скупая жрачку, и прокомментировал увиденное:
"Селище Перевальне. Штурмують продовольчі магазини і вимітають все їстівне, бо батьківщина їх сюди закинути - закинула, а на "довольствіє" поставити чи забула, чи не встигла… А грошики-то мають гидку звичку швидко закінчуватись, а в борг в магазині іхтамнетам не дають, бо їх же немає… От поштові відділення і "підломлюють" (грабують, як це сталося нещодавно), а що робити! Бо телевізорів ще немає, а холодильник порожній!
А ще місцеві доповіли, що прибульців доки чотири сотні, очікують ще вісім (якщо ці не зжеруть все їстівне в окрузі). Розміщені в лісі (в наметах). На вигляд - звичайне гарматне м'ясо" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1381334369319727115 (фото).
Ранее подобные фотографии были опубликованы из Феодосии https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1379150077156073474
для чого їм баня, коли є мобільний крематорій
Пусть Вова сам Иорданию кормит.
рядового Райянакороля Иордании
При желании Катар вполне мог бы купить не только весь наш агросектор, но и всю Украину с бонусом - шапито СН во главе с ЗЕ для выступлений в гаремах бесплатно.
А тем временем количество людей живущих за чертой бедности в Украине после того, как ЗЕ закончил эпоху бедности, стремительно приближается к половине населения.