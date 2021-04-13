"Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Иордании", - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Королем Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллой II ибн Аль-Хусейном.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Зеленский заверил Короля Абдаллу II в поддержке его политики по обеспечению стабильности и безопасности Иорданского Хашимитского Королевства. Король поблагодарил Президента Украины за поддержку и солидарность, отметив готовность к продолжению всестороннего развития отношений между Украиной и Иорданией, и выразил поддержку на пути к миру на Донбассе.
Стороны обсудили широкий круг вопросов повестки дня двусторонних отношений. Собеседники подчеркнули важность углубления взаимодействия, в частности в торгово-экономической сфере, в проблематике продовольственной безопасности и в контексте противодействия последствиям пандемии COVID-19.
"Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Иордании. Мы уже заявляли, что готовы стать гарантом глобальной продовольственной безопасности. Готовы рассмотреть возможность использования именно вашей страны для экспорта отечественных товаров в страны региона", – подчеркнул Зеленский.
Стороны также обсудили вопросы противодействия пандемии и пути преодоления коронавирусной болезни COVID-19.
"Сложный этап пандемии коронавируса требует согласованных усилий всех государств мира с целью преодоления ее последствий и возобновления сотрудничества в торгово-экономической сфере. Между Украиной и Иорданией – активный диалог и поиск новых форм взаимодействия", – отметил президент.
Зеленский поздравил Короля Абдаллу II с началом священного для всех мусульман месяца Рамадана и пригласил его на празднование 30-летия независимости Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что в Иордании осуществляется попытка госпереворота с целью свержения короля Абдаллы II.
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Та не хвилюйтесь ви про ціни і про те, що ви будете їсти, коли війна. Я вам розповім.
У нас в Горлівці торговці торгували на ринку навіть тоді, коли туди міни прилітали. І на ціни було всім пох. Раділи, що встигли гнилої картоплі прикупити. Потім настала черга розкрадених складів, коли людЯм "наші мальчікі" роздавали за просто так. А люди ледь не в сраку їх цілували.
Просрочка теж піде в діло. І навіть недорого. А потім ви захочете купити воду, а її не буде. Потім вам пожежники привезуть воду зі ставка (скоріше болота), а ви прислухаючись до близьких звуків розривів, будете радіти тому, що хоча це пити і не можна, але хоча б кількаденне гівно в унітазу можна буде якось змити. Якщо поталанить.
Зате на вулицях буде чисто. А люди будуть більше спілкуватися один з одним. Коли після чергових обстрілів будуть вилазити з підвалів на сонечко і сидіти на лавках та намагатися спіймати сигнал на телефоні. Лєпота, кароч.
Не так все страшно. Нариси майбутнього тренду, угу
А "Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Украины", гаспадин зе-пропрезединт?
Причем для верности лучше бить пока от головы ЗЕ вобще ничего не останется.
Король Йорданії мабуть не в курсі що йому божої роси в вуха націдили.
где этот водопад щедрости про который ты рассказывал?
где бл вакцина нормальная пикинес ты стриженый!
почему цены на все растут в разы?
почему экономика в жопе?
Крымчанин опубликовал фотографии, как вновь прибывшие голодные ихтамнеты ру бродят по магазинам, скупая жрачку, и прокомментировал увиденное:
"Селище Перевальне. Штурмують продовольчі магазини і вимітають все їстівне, бо батьківщина їх сюди закинути - закинула, а на "довольствіє" поставити чи забула, чи не встигла… А грошики-то мають гидку звичку швидко закінчуватись, а в борг в магазині іхтамнетам не дають, бо їх же немає… От поштові відділення і "підломлюють" (грабують, як це сталося нещодавно), а що робити! Бо телевізорів ще немає, а холодильник порожній!
А ще місцеві доповіли, що прибульців доки чотири сотні, очікують ще вісім (якщо ці не зжеруть все їстівне в окрузі). Розміщені в лісі (в наметах). На вигляд - звичайне гарматне м'ясо" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1381334369319727115 (фото).
Ранее подобные фотографии были опубликованы из Феодосии https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1379150077156073474
для чого їм баня, коли є мобільний крематорій
Пусть Вова сам Иорданию кормит.
рядового Райянакороля Иордании
При желании Катар вполне мог бы купить не только весь наш агросектор, но и всю Украину с бонусом - шапито СН во главе с ЗЕ для выступлений в гаремах бесплатно.
А тем временем количество людей живущих за чертой бедности в Украине после того, как ЗЕ закончил эпоху бедности, стремительно приближается к половине населения.