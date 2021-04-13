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"Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Иордании", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Королем Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллой II ибн Аль-Хусейном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский заверил Короля Абдаллу II в поддержке его политики по обеспечению стабильности и безопасности Иорданского Хашимитского Королевства. Король поблагодарил Президента Украины за поддержку и солидарность, отметив готовность к продолжению всестороннего развития отношений между Украиной и Иорданией, и выразил поддержку на пути к миру на Донбассе.

Стороны обсудили широкий круг вопросов повестки дня двусторонних отношений. Собеседники подчеркнули важность углубления взаимодействия, в частности в торгово-экономической сфере, в проблематике продовольственной безопасности и в контексте противодействия последствиям пандемии COVID-19.

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"Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Иордании. Мы уже заявляли, что готовы стать гарантом глобальной продовольственной безопасности. Готовы рассмотреть возможность использования именно вашей страны для экспорта отечественных товаров в страны региона", – подчеркнул Зеленский.

Стороны также обсудили вопросы противодействия пандемии и пути преодоления коронавирусной болезни COVID-19.

"Сложный этап пандемии коронавируса требует согласованных усилий всех государств мира с целью преодоления ее последствий и возобновления сотрудничества в торгово-экономической сфере. Между Украиной и Иорданией – активный диалог и поиск новых форм взаимодействия", – отметил президент.

Зеленский поздравил Короля Абдаллу II с началом священного для всех мусульман месяца Рамадана и пригласил его на празднование 30-летия независимости Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Иордании осуществляется попытка госпереворота с целью свержения короля Абдаллы II.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20826) Иордания (38) продовольствие (262)


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Топ комментарии
+49
а как насчет безопасности Украины? щедрый ты наш...
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13.04.2021 16:24 Ответить
+40
зеленский,
"Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Иордании", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6125
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13.04.2021 16:27 Ответить
+32
Хм...
А "Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Украины", гаспадин зе-пропрезединт?
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13.04.2021 16:25 Ответить
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а как насчет безопасности Украины? щедрый ты наш...
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13.04.2021 16:24 Ответить
зеленский,
"Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Иордании", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6125
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13.04.2021 16:27 Ответить
плацдарм для отступления....с оманом и катаром не вышло...
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13.04.2021 16:35 Ответить
примут только со своими харчами ))))))
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13.04.2021 16:39 Ответить
про харчі і отступлєніє

https://mobile.twitter.com/ItechVK Homer https://mobile.twitter.com/ItechVK @ItechVK

Та не хвилюйтесь ви про ціни і про те, що ви будете їсти, коли війна. Я вам розповім.

У нас в Горлівці торговці торгували на ринку навіть тоді, коли туди міни прилітали. І на ціни було всім пох. Раділи, що встигли гнилої картоплі прикупити. Потім настала черга розкрадених складів, коли людЯм "наші мальчікі" роздавали за просто так. А люди ледь не в сраку їх цілували.

Просрочка теж піде в діло. І навіть недорого. А потім ви захочете купити воду, а її не буде. Потім вам пожежники привезуть воду зі ставка (скоріше болота), а ви прислухаючись до близьких звуків розривів, будете радіти тому, що хоча це пити і не можна, але хоча б кількаденне гівно в унітазу можна буде якось змити. Якщо поталанить.

Зате на вулицях буде чисто. А люди будуть більше спілкуватися один з одним. Коли після чергових обстрілів будуть вилазити з підвалів на сонечко і сидіти на лавках та намагатися спіймати сигнал на телефоні. Лєпота, кароч.
Не так все страшно. Нариси майбутнього тренду, угу
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13.04.2021 16:43 Ответить
У него просто гены гаплогруппы Авраама гипертрофированы. Не зря его так и тянет в арабские страны. Против природы не попрешь.
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13.04.2021 17:24 Ответить
сказал бы я что у него гипертрофировано и куда его тянет. но меня забанят а ты покраснеешь
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13.04.2021 18:07 Ответить
https://censor.net/ru/news/3199422/seli_myshi_iz_gosrezerva_propalo_bolee_2700_vagonov_zerna_na_summu_svyshe_800_mln_sovetnik_glavy_mvd
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13.04.2021 17:43 Ответить
Не выпускайте его из Украины .
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13.04.2021 16:25 Ответить
ты хотел сказать из палаты?
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13.04.2021 16:28 Ответить
еще в Монголию смотается и все
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13.04.2021 16:48 Ответить
Хм...
А "Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Украины", гаспадин зе-пропрезединт?
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13.04.2021 16:25 Ответить
А вот это его беспокоит в последнюю очередь.
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13.04.2021 18:38 Ответить
Да ударьте его пепельницей...
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13.04.2021 16:25 Ответить
да хоть чем нибудь!
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13.04.2021 16:29 Ответить
канделябром по кумполу
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13.04.2021 16:41 Ответить
ледорубом надежней...
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13.04.2021 16:51 Ответить
Вот!!!
Причем для верности лучше бить пока от головы ЗЕ вобще ничего не останется.
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13.04.2021 21:34 Ответить
Он не курит.
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13.04.2021 16:54 Ответить
Курит айкосы
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13.04.2021 16:57 Ответить
Может по старинке - портсигаром?
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13.04.2021 17:26 Ответить
Табакеркой жеж
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13.04.2021 18:34 Ответить
на шнурки порезать
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13.04.2021 17:27 Ответить
Я так понял, что Оман с Катаром Зеля уже накормил ворованными $ ?
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13.04.2021 16:26 Ответить
Воно вже в Йорданію зібралось?
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13.04.2021 16:27 Ответить
Скоро фильм выйдет-не знает,куда валить.
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13.04.2021 16:31 Ответить
зеленский явно читает рьібникова
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13.04.2021 16:27 Ответить
очередной высер идиота!
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13.04.2021 16:28 Ответить
я ибн аль шниперсон
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13.04.2021 16:28 Ответить
Дайош кінець епохи бідності Йорданії.
Король Йорданії мабуть не в курсі що йому божої роси в вуха націдили.
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13.04.2021 16:30 Ответить
"В Иордании люди "не доедают"...
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13.04.2021 16:30 Ответить
Алле, гараж! Там рядом Израиль и Египет, алЁша!
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13.04.2021 16:31 Ответить
Яке ж воно недолуге, це зебільне чмо...🤡😠
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13.04.2021 16:31 Ответить
Бредит!
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13.04.2021 16:31 Ответить
та не звонил он никуда, то он был под действием айкосов
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13.04.2021 16:33 Ответить
Коимвояяжор разьездился раззвонился землю продать по сходной цене предлагает . Ни хрена сначала референдум и конституция . А потом и суд всем подельникам быстрый и праведный за это и проголосуем и землю отберем.
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13.04.2021 16:31 Ответить
вавий - где бабло из омана, англии, катара, эмиратов?
где этот водопад щедрости про который ты рассказывал?
где бл вакцина нормальная пикинес ты стриженый!
почему цены на все растут в разы?
почему экономика в жопе?
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13.04.2021 16:31 Ответить
цікаво, кого він там відгодовуватиме?..

Крымчанин опубликовал фотографии, как вновь прибывшие голодные ихтамнеты ру бродят по магазинам, скупая жрачку, и прокомментировал увиденное:

"Селище Перевальне. Штурмують продовольчі магазини і вимітають все їстівне, бо батьківщина їх сюди закинути - закинула, а на "довольствіє" поставити чи забула, чи не встигла… А грошики-то мають гидку звичку швидко закінчуватись, а в борг в магазині іхтамнетам не дають, бо їх же немає… От поштові відділення і "підломлюють" (грабують, як це сталося нещодавно), а що робити! Бо телевізорів ще немає, а холодильник порожній!

А ще місцеві доповіли, що прибульців доки чотири сотні, очікують ще вісім (якщо ці не зжеруть все їстівне в окрузі). Розміщені в лісі (в наметах). На вигляд - звичайне гарматне м'ясо" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1381334369319727115 (фото).

Ранее подобные фотографии были опубликованы из Феодосии https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1379150077156073474
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13.04.2021 16:32 Ответить
ще й не миті...
для чого їм баня, коли є мобільний крематорій
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13.04.2021 16:40 Ответить
брежневым захотелось побыть кловану? так на того вся 150 миллионная страна ишачила и то концы с концами не могла свести а тут барин проснулся - пуд тому - пуд этому.....
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13.04.2021 16:33 Ответить
хочет на день независимости всех неподмытых чурок свести с ближнего востока клован пархатый...
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13.04.2021 16:34 Ответить
Крейда Гибсокартона, как самочувствие?
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13.04.2021 16:37 Ответить
все хорошо, спасибо
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13.04.2021 16:51 Ответить
220 млн було в сср
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13.04.2021 17:11 Ответить
Те, що він нагородив і начудив в останні два дні, при здоровому глузду не можливе.
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13.04.2021 16:34 Ответить
Нужно провести на эту тему референдум.
Пусть Вова сам Иорданию кормит.
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13.04.2021 16:35 Ответить
Краще б він пограв на роялі...
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13.04.2021 16:35 Ответить
краще,б, в Яєшню глазунью, на пательні
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13.04.2021 17:13 Ответить
Как оно достало. Ты свою обечпечь сначала. В Польше продукты в два раза дешевле.
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13.04.2021 16:39 Ответить
"Готовы рассмотреть возможность использования именно вашей страны для экспорта отечественных товаров в страны региона … " - это как вообще? Кто-то его понимает? При чём тут безопасность?
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13.04.2021 16:39 Ответить
а продовольственную безопасность пенсионеров он не хочет обеспечить
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13.04.2021 16:39 Ответить
Спасти рядового Райяна короля Иордании
"Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Иордании", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2725
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13.04.2021 16:42 Ответить
Об этом сообщает https://censor.net/ со ссылкой на https://www.president.gov.ua/news/prezident-********-volodimir-zelenskij-proviv-telefonnu-rozm-67965 пресс-службу Офиса Президента. Ключевая фраза "со ссылкой на пресс-службу ОП" это означает что существует большая вероятность того что король Иордании даже не в курсе что он говорил с Зелей, более того он даже не догадывается кто это такой.
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13.04.2021 16:42 Ответить
А если и говорил, то под коксом, большой дозой. Это действительно напоминает Брежнева и Ссерию, когда кормили всю Африку, а в магазинах было пусто
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13.04.2021 16:51 Ответить
Пропала теперь бедная Иордания. Бидося теперь так ее накормит, так накормит...!
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13.04.2021 16:45 Ответить
А,чого,воно поперлося до,тієї Йорданії Що,там,така добрва Наркота
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13.04.2021 17:12 Ответить
Ахаха! Ржу і прікаливаюсь с мудрово наріда. Це ж прикольно дивитись на перекошені хлєбаки дебілів, які возмущяюцця що акційна олія коштує 51 гривню за півлітри. Сдєлай їх щераз і щераз, о найвеличніший клоун **********!!!
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13.04.2021 16:46 Ответить
Цікаво, з яких пір слово "**********" стало нецензурним? 😁
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13.04.2021 16:50 Ответить
опять олія подорожчає
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13.04.2021 16:57 Ответить
Успокойтесь! На Украину ему всегда было пох. Оно устанавливает связи на перспективу, поближе к своей настоящей родине - земле обетованной. Ложил он на мудрый нарИд, который, по-приколу, доверил ему свою судьбу. Для него есть дела поважнее - как грамотно эвакуировать семью и сохранить капиталы, а вам он ничего не должен! Причём, это было очевидно с первого дня выборов, просто дебилы нафантазировали себе голобородька и теперь расплатятся за свои иллюзии. Поэтому, у меня лично, претензий к нему, гораздо меньше, чем к его избирателям...
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13.04.2021 17:00 Ответить
Шоб,це,жиденя здохло Самім нема,чого їсти
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13.04.2021 17:09 Ответить
Мало того, что украинцам он навешал лапшу на уши, так теперь переключился на Иорданию.
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13.04.2021 17:12 Ответить
Интересно, а в обсуждении вопросов" противодействия пандемии и пути преодоления covid, он поинтересовался, как удалось этой "голодающей и мятежной" стране, провакцинировать - 003,94 % ( у нас 000,93 %) полной- 001,16 % ( у нас - 000,00 %)
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13.04.2021 17:15 Ответить
В ,Україні, в зв'язку з багатьма чинниками, агресія з боку рф, погодними умовами, експопртно-імпортним зобов'язаннями, виникне проблема із забезпеченням продовольством населення своєї країни, а цей дурень направо наліво роздає гарантії різним країнам у вирішенні цього складного питання.
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13.04.2021 17:16 Ответить
Наркотики - зло. В Иордании никогда не было проблем с импортом продовольствия.
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13.04.2021 17:28 Ответить
Да и в Катаре тоже.

При желании Катар вполне мог бы купить не только весь наш агросектор, но и всю Украину с бонусом - шапито СН во главе с ЗЕ для выступлений в гаремах бесплатно.
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13.04.2021 21:32 Ответить
Зеля Благосклонная готова дать всем всё, в любую сторону
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13.04.2021 17:33 Ответить
Чем же оно будет "обеспечивать" если крысы ЗЕлёного цвета всё зерно с... или съели?
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13.04.2021 17:44 Ответить
Зеленский готовит ГОЛОД украинцам. Зачастил с заверением продовольственной безопасности. Зерно все вывезено.
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13.04.2021 17:56 Ответить
Для него главное бабки в Катар вывезти,а на украинцев ему пхй.
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13.04.2021 19:19 Ответить
Наш пі@дюк...😂
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13.04.2021 19:07 Ответить
А може спочатку знизити ціни на продуктові товари на внутрішньому ринку бо, зокрема, ціна на соняшникову олію така ніби сонях для неї експортують з Буркіна-Фасо чи Гондураса.
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13.04.2021 19:14 Ответить
Уже своей продовольственной безопасности не можем обеспечить. Импортируем овощи, фрукти, сыры, мясо, сахар-сырец...да и еще черт знает чего.
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13.04.2021 19:41 Ответить
Едиот?
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13.04.2021 20:22 Ответить
Ох, значить, знову олія подорожчає. Мабуть, до 100 грн як мінімум.
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13.04.2021 20:56 Ответить
Это у ЗЕ уже вторая "голодающая" страна после Катара.

А тем временем количество людей живущих за чертой бедности в Украине после того, как ЗЕ закончил эпоху бедности, стремительно приближается к половине населения.
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13.04.2021 21:29 Ответить
И это все на фоне 50% подорожания цен на продукты в Украине за год)))
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13.04.2021 21:46 Ответить
 
 