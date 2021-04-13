"Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Иордании", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Королем Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллой II ибн Аль-Хусейном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский заверил Короля Абдаллу II в поддержке его политики по обеспечению стабильности и безопасности Иорданского Хашимитского Королевства. Король поблагодарил Президента Украины за поддержку и солидарность, отметив готовность к продолжению всестороннего развития отношений между Украиной и Иорданией, и выразил поддержку на пути к миру на Донбассе.

Стороны обсудили широкий круг вопросов повестки дня двусторонних отношений. Собеседники подчеркнули важность углубления взаимодействия, в частности в торгово-экономической сфере, в проблематике продовольственной безопасности и в контексте противодействия последствиям пандемии COVID-19.

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"Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Иордании. Мы уже заявляли, что готовы стать гарантом глобальной продовольственной безопасности. Готовы рассмотреть возможность использования именно вашей страны для экспорта отечественных товаров в страны региона", – подчеркнул Зеленский.

Стороны также обсудили вопросы противодействия пандемии и пути преодоления коронавирусной болезни COVID-19.

"Сложный этап пандемии коронавируса требует согласованных усилий всех государств мира с целью преодоления ее последствий и возобновления сотрудничества в торгово-экономической сфере. Между Украиной и Иорданией – активный диалог и поиск новых форм взаимодействия", – отметил президент.

Зеленский поздравил Короля Абдаллу II с началом священного для всех мусульман месяца Рамадана и пригласил его на празднование 30-летия независимости Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Иордании осуществляется попытка госпереворота с целью свержения короля Абдаллы II.

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