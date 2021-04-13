16 квітня Зеленський зустрінеться з Макроном в Єлисейському палаці, - Le Figaro

Президент України Володимир Зеленський відвідає Францію 16 квітня. Французький лідер Емманюель Макрон прийме його в Єлисейському палаці.

Про це пише французьке видання Le Figaro, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Повідомляється, що Макрон прийме Зеленського в п'ятницю, 16 квітня, заплановано робочий обід в Єлисейському палаці.

Зауважимо, раніше візит Зеленського в Париж анонсував посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

"Основна мета візиту - зустрітися з Макроном віч-на-віч", - говорив посол.

Водночас на офіційному сайті Офісу президента України в розділі "Новини" наразі немає згадок про візит Зеленського до Франції.

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