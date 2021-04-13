16 квітня Зеленський зустрінеться з Макроном в Єлисейському палаці, - Le Figaro
Президент України Володимир Зеленський відвідає Францію 16 квітня. Французький лідер Емманюель Макрон прийме його в Єлисейському палаці.
Про це пише французьке видання Le Figaro, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Повідомляється, що Макрон прийме Зеленського в п'ятницю, 16 квітня, заплановано робочий обід в Єлисейському палаці.
Зауважимо, раніше візит Зеленського в Париж анонсував посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.
"Основна мета візиту - зустрітися з Макроном віч-на-віч", - говорив посол.
Водночас на офіційному сайті Офісу президента України в розділі "Новини" наразі немає згадок про візит Зеленського до Франції.
Топ коментарі
+4 Senator S #201477
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+4 Wrgg
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+4 Irada
показати весь коментар13.04.2021 17:39 Відповісти Посилання
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Условия, которые озвучит президент Франции Макрон на встрече с Зеленским включают подачу воды в Крым по эгидой гуманитарной миссии ОБСЕ, гарантии оплаты за водоснабжение Крыма, переговоры делегаций представителей Донбасса в которые включат переселенцев, проживающих на подконтрольной территории и украинской власти, закрепление особого статуса Донбасса в Конституции через ВР или референдум, дополнительный кредит ЕС в размере 3 млрд. евро.
Планируемое участие Меркель в переговорах не состоится из-за отказа Меркель от участия во встрече.
Небесна канцелярія має чимало засобів для власних розваг. Головно, щоб наш Бубочка там своєчасно опинився. Ключове слово тут - своєчасно (а не тікав передчасно).
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tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1381976333975228422 52 мин
16 апреля Зеленскому через Макрона передадут условия капитуляции перед Путиным. Так как Зеленский "готов к вторжению России" мы узнаем на что именно он готов