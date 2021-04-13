УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5753 відвідувача онлайн
Новини
2 394 34

16 квітня Зеленський зустрінеться з Макроном в Єлисейському палаці, - Le Figaro

16 квітня Зеленський зустрінеться з Макроном в Єлисейському палаці, - Le Figaro

Президент України Володимир Зеленський відвідає Францію 16 квітня. Французький лідер Емманюель Макрон прийме його в Єлисейському палаці.

Про це пише французьке видання Le Figaro, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Повідомляється, що Макрон прийме Зеленського в п'ятницю, 16 квітня, заплановано робочий обід в Єлисейському палаці.

Зауважимо, раніше візит Зеленського в Париж анонсував посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

"Основна мета візиту - зустрітися з Макроном віч-на-віч", - говорив посол.

Водночас на офіційному сайті Офісу президента України в розділі "Новини" наразі немає згадок про візит Зеленського до Франції.

Читайте також: Зеленський зустрінеться з Макроном "віч-на-віч" наступного тижня, - посол Франції де Понсен

Автор: 

візит (1608) Зеленський Володимир (24308) Франція (3098) Макрон Емманюель (1513)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Зеля,не забудь Анна Киевская была Королевой Франции и никогда не жила на РАБссии вонючке,Мавзолея вонючего тогда и в промине не было,одни Хряки квакали..,...смотры нэ пэрепутай Кутузов
показати весь коментар
13.04.2021 17:28 Відповісти
+4
Встретятся два клоуна. Непонятно о чём Зеля может договориться с путинской подстилкой Макроном?
показати весь коментар
13.04.2021 17:28 Відповісти
+4
Что на этот раз будет гореть в Париже? Надеюсь - не Лувр.
показати весь коментар
13.04.2021 17:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вот жеж какая досадная зрада.
показати весь коментар
13.04.2021 17:19 Відповісти
гори оно всё синим пламенем
показати весь коментар
13.04.2021 17:20 Відповісти
в чем именно зрада?
показати весь коментар
13.04.2021 17:20 Відповісти
Прекратите жить методичкою. Это вредно для мозгового функционала.
показати весь коментар
13.04.2021 17:37 Відповісти
73%зебіли https://censor.net/ru/user/482023, https://censor.net/ru/user/425456, https://censor.net/ru/user/420820 - ви вже якось визначіться з наявністю зради тут... Бо ми (порохоботи, по вашому) вже самі путаємося...
показати весь коментар
13.04.2021 17:38 Відповісти
пипец дебил...
показати весь коментар
13.04.2021 17:42 Відповісти
Ах! Елисаветский дворец...живут же люди..по дворцам ходют макароны кушают...
показати весь коментар
13.04.2021 17:24 Відповісти
Зеля каже,куплю костюм от Кутюр и поеду Елисейские поля осваивать,а вдруг стану Наполеоном..
показати весь коментар
13.04.2021 17:25 Відповісти
Зеля,не забудь Анна Киевская была Королевой Франции и никогда не жила на РАБссии вонючке,Мавзолея вонючего тогда и в промине не было,одни Хряки квакали..,...смотры нэ пэрепутай Кутузов
показати весь коментар
13.04.2021 17:28 Відповісти
Встретятся два клоуна. Непонятно о чём Зеля может договориться с путинской подстилкой Макроном?
показати весь коментар
13.04.2021 17:28 Відповісти
Макрон щось запропонує від чого неможливо буде відмовитись?
показати весь коментар
13.04.2021 17:29 Відповісти
13.‎04.‎2021

Условия, которые озвучит президент Франции Макрон на встрече с Зеленским включают подачу воды в Крым по эгидой гуманитарной миссии ОБСЕ, гарантии оплаты за водоснабжение Крыма, переговоры делегаций представителей Донбасса в которые включат переселенцев, проживающих на подконтрольной территории и украинской власти, закрепление особого статуса Донбасса в Конституции через ВР или референдум, дополнительный кредит ЕС в размере 3 млрд. евро.
Планируемое участие Меркель в переговорах не состоится из-за отказа Меркель от участия во встрече.
показати весь коментар
13.04.2021 21:41 Відповісти
Вова, скажи спасибо своему тезке из сопредельной территории. Если бы не он так бы и ездил к арабам. Хотя, после крайнего визита в Катар, арабские страны для тебя уже тоже закрыты...
показати весь коментар
13.04.2021 17:29 Відповісти
Наполеон мочил рюсских аж в трех войнах,1804,1807 и 1812 годах,которых он не начинал...,особенно фигачил генерала Бенигсена в битве при Фридланде,РАБссиянецы драпали быстрее лошадей,ну а Кутузова в 1812 мочил нехило Смоленск Москва Бородино..но паБЕДА была за РАБссиянским быдлом.. Хотя нет,историк Жека Понасенков каже что Наполеон разбил рюсских как сам хотел..
показати весь коментар
13.04.2021 17:39 Відповісти
Что на этот раз будет гореть в Париже? Надеюсь - не Лувр.
показати весь коментар
13.04.2021 17:39 Відповісти
А якщо нічого не горітиме, тільки Сена з берегів вийде?..
показати весь коментар
13.04.2021 22:22 Відповісти
Или будет ураган, как в Катаре после визита этого бедоносца. https://www.youtube.com/watch?v=PwkuA27htlM&ab_channel=%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A5%D0%98%D0%99%D0%9D%D0%AB%D0%95%D0%91%D0%95%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%AFonline
показати весь коментар
14.04.2021 08:00 Відповісти


Небесна канцелярія має чимало засобів для власних розваг. Головно, щоб наш Бубочка там своєчасно опинився. Ключове слово тут - своєчасно (а не тікав передчасно).
показати весь коментар
14.04.2021 20:52 Відповісти
Зеле надо в Музей зайти,там есть боевая карта Наполеона где черным по белому написано UKRAINE,а правее не РАБссия а Moscovie
показати весь коментар
13.04.2021 17:47 Відповісти
Странно что Наполеон пошел на дяревню Москва,а не на сталицу Питирьбюргер,что он забыл в той дяревне,загадка истории по сей день..
показати весь коментар
13.04.2021 17:56 Відповісти
жабожери нам не друзі, так само як і німці.
показати весь коментар
13.04.2021 18:07 Відповісти
Наполеон будет уговаривать Наполеончика не перечить Путину?
показати весь коментар
13.04.2021 18:16 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1381976333975228422 52 мин

16 апреля Зеленскому через Макрона передадут условия капитуляции перед Путиным. Так как Зеленский "готов к вторжению России" мы узнаем на что именно он готов
показати весь коментар
13.04.2021 18:17 Відповісти
То, з яким остервенінням закляті вороги у СН вступу України в НАТО кричать зараз на усіх шоу ЗА НАТО, як темники завчені , одне й те ж ... А це свідчить лиш про одне вовка у Катарі тримав інструкцію перемовин на умовах уХйла через Макарошку
показати весь коментар
13.04.2021 19:11 Відповісти
Поїхав побачити підтримку в очах мокоронича
показати весь коментар
13.04.2021 18:18 Відповісти
Поїхав побачити підтримку в очах мокоронича
показати весь коментар
13.04.2021 18:19 Відповісти
и в этом синем горохе..ты покоришь булонский лес..Сказал Степан Сморковичев Люсе жене своей.....
показати весь коментар
13.04.2021 18:55 Відповісти
«Я смотрел на пресс-конференцию Трампа с Путиным и мне было стыдно. Трамп стоял как маленькая раскисшая макаронина, как маленький фанат. Мне даже стало интересно, когда Трамп попросит у Путина автограф или селфи».- Шварцнегер . Тепер вова буде стояти так перед макарошкой, як сидів колись трясся оряд з Трампом
показати весь коментар
13.04.2021 19:14 Відповісти
16 квітня Зеленський зустрінеться з Макроном в Єлисейському палаці, - Le Figaro, - Цензор.НЕТ 6184
показати весь коментар
13.04.2021 19:33 Відповісти
Опять ЗЕлебобу будут нуесосить в французских газетах.
показати весь коментар
13.04.2021 21:25 Відповісти
 
 