Зеленський зустрінеться з Макроном "віч-на-віч" наступного тижня, - посол Франції де Понсен
Президент України Володимир Зеленський, імовірно, наприкінці наступного тижня зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Kyiv Post заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.
"Основна мета візиту - зустрітися з Макроном віч-на-віч", - сказав де Понсен.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Макрон може відвідати Україну до кінця першого півріччя.
Топ коментарі
+12 Бумеранг Жри Те
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+5 Igor V #453603
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+5 Uliys She
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1. Приходиш до влади під гаслом "зламати систему";
2. Ламаєш у державі ВСЕ, КРІМ системи;
3. Охлос тебе обожнює.
Як йому це вдається - уму нє постіжимо
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons!
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons!
От по роялю постукати прутнем - це запросто
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Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
·https://twitter.com/apiontkovsky/status/1379530727214186501 6 апр.
Макрон и Керри- 2 козыря в путинском плане войны с Украиной. Макрон должен прибежать по вызову с мирным планом, отрезающим ещё один кусок украинской территории. Керри получил в Дели задание от Риббентропа пытаться парализовать кабинет Байдена изнутри.Ну и ещё один Козырь в Киеве.
https://twitter.com/newkc14
Kavkaz Center
@newkc14
·https://twitter.com/newkc14/status/1380467077937512451 1 ч
Мерзкая ОБСЕ подыгрывает Кремлю. ОБСЕ призвала "конфликтующие стороны в Украине урегулировать конфликт и развести силы". Иными словами ОБСЕ пропихивает тезис русской пропаганды о "внутреннем конфликте", а не об агрессии России против Украины и оккупации части ее территории