Зеленський зустрінеться з Макроном "віч-на-віч" наступного тижня, - посол Франції де Понсен

Президент України Володимир Зеленський, імовірно, наприкінці наступного тижня зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Kyiv Post заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

"Основна мета візиту - зустрітися з Макроном віч-на-віч", - сказав де Понсен.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Макрон може відвідати Україну до кінця першого півріччя.

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