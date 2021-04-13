В Україні розпочалася вакцинація китайським препаратом CoronaVac, - МОЗ
В Україні стартувала імунізація населення вакциною від COVID-19 CoronaVac, виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбук Міністерства охорони здоров'я.
"В Україні почалася вакцинація вакциною CoronaVac проти COVID-19 виробництва Sinovac Biotech. Перш за все будуть вакцинувати маломобільні групи населення, людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядають", - сказано в повідомленні
Цією вакциною також прищеплюватимуть:
- педагогів, які будуть залучені в ЗНО у 2021 році;
- олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях у Токіо в 2021 році;
- співробітників патрульної поліції.
Зазначається, що термін придатності вакцини CoronaVac становить 24 місяці.
"Вакцина надійшла в Україну в однодозних флаконах. Для повної імунізації від COVID-19 потрібно дві дози вакцини, інтервал введення яких становить 28 днів", - зазначили в МОЗ.
За кожним щепленим відразу буде зарезервована друга доза вакцини з цієї ж партії. "Всі, хто зараз прищеплюються препаратом CoronaVac гарантовано отримають другу дозу для повної імунізації від COVID-19", - сказано в повідомленні.
У МОЗ також зазначили, що перевозити і зберігати препарат можна за температури 2-8 °C, захищаючи від потрапляння сонячного світла. Транспортуватимуть вакцину у спеціальних контейнерах, щоб забезпечити холодовий ланцюг на кожному етапі маршруту.
Будь ласка, зачекайте...
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"Вчера во время пресс-конференции в Бразилии было сообщено, что общая эффективность https://www.ukrinform.ru/tag-vakcina вакцины от коронавирусной болезни производства Sinovaс составляет чуть более 50%."
Доставка кораблем
"Когда лучше делать прививку от гриппа? Лучше всего прививаться от гриппа осенью: в сентябре-ноябре, до начала сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРИ."
Понимаете? "ДО", ***, а не "во время". Как по мне - прививать "во время" это помогать вирусу атаковать как можно большее число дурачков.
Впрочем... Если так и задумано - тогда все идет у них по плану. (с)
Это сайт ВООЗ
https://www.euro.who.int/ru/health-topics/communicable-diseases/influenza/vaccination/influenza-vaccination-frequently-asked-questions 6) До каких пор не поздно сделать прививку от гриппа? Лучше всего сделать прививку до начала сезона гриппа. Кампании по вакцинации населения против гриппа обычно проходят в октябре и ноябре, до начала сезонной циркуляции вируса. Однако получить вакцину никогда не поздно, даже если вирус уже циркулирует; вакцинация повышает вероятность того, что вы не заболеете, и снижает риск серьезных последствий гриппа.
провакциновано більше половини населення.
за вчора...
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/ UK 2478 нових випадків,лише 23 померло
антивакцинаторів інакше як дрвбо..обами називати неможливо((.
більшість країн вакцинується різними препаратами..
від безвиході.