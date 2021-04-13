В Україні розпочалася вакцинація китайським препаратом CoronaVac, - МОЗ

В Україні стартувала імунізація населення вакциною від COVID-19 CoronaVac, виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбук Міністерства охорони здоров'я.

"В Україні почалася вакцинація вакциною CoronaVac проти COVID-19 виробництва Sinovac Biotech. Перш за все будуть вакцинувати маломобільні групи населення, людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядають", - сказано в повідомленні

Цією вакциною також прищеплюватимуть:

- педагогів, які будуть залучені в ЗНО у 2021 році;

- олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях у Токіо в 2021 році;

- співробітників патрульної поліції.

Зазначається, що термін придатності вакцини CoronaVac становить 24 місяці.

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"Вакцина надійшла в Україну в однодозних флаконах. Для повної імунізації від COVID-19 потрібно дві дози вакцини, інтервал введення яких становить 28 днів", - зазначили в МОЗ.

За кожним щепленим відразу буде зарезервована друга доза вакцини з цієї ж партії. "Всі, хто зараз прищеплюються препаратом CoronaVac гарантовано отримають другу дозу для повної імунізації від COVID-19", - сказано в повідомленні.

У МОЗ також зазначили, що перевозити і зберігати препарат можна за температури 2-8 °C, захищаючи від потрапляння сонячного світла. Транспортуватимуть вакцину у спеціальних контейнерах, щоб забезпечити холодовий ланцюг на кожному етапі маршруту.