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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні розпочалася вакцинація китайським препаратом CoronaVac, - МОЗ

В Україні розпочалася вакцинація китайським препаратом CoronaVac, - МОЗ

В Україні стартувала імунізація населення вакциною від COVID-19 CoronaVac, виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбук Міністерства охорони здоров'я.

"В Україні почалася вакцинація вакциною CoronaVac проти COVID-19 виробництва Sinovac Biotech. Перш за все будуть вакцинувати маломобільні групи населення, людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядають", - сказано в повідомленні

Цією вакциною також прищеплюватимуть:

- педагогів, які будуть залучені в ЗНО у 2021 році;

- олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях у Токіо в 2021 році;

- співробітників патрульної поліції.

Зазначається, що термін придатності вакцини CoronaVac становить 24 місяці.

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"Вакцина надійшла в Україну в однодозних флаконах. Для повної імунізації від COVID-19 потрібно дві дози вакцини, інтервал введення яких становить 28 днів", - зазначили в МОЗ.

За кожним щепленим відразу буде зарезервована друга доза вакцини з цієї ж партії. "Всі, хто зараз прищеплюються препаратом CoronaVac гарантовано отримають другу дозу для повної імунізації від COVID-19", - сказано в повідомленні.

У МОЗ також зазначили, що перевозити і зберігати препарат можна за температури 2-8 °C, захищаючи від потрапляння сонячного світла. Транспортуватимуть вакцину у спеціальних контейнерах, щоб забезпечити холодовий ланцюг на кожному етапі маршруту.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5401) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Если сами китайцы говорят о её низкой эффективности то это полная хрень а не вакцина, но зато Богатырева со Степановым неплохо наварятся на ней.
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13.04.2021 22:20 Відповісти
+4
А скільки це в "куртках Степанова"?
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13.04.2021 22:24 Відповісти
+4
Не совсем, идиота... там, действительно, цель: всё запутать, похерить, просрать, похоронить немерено бюджета и народа, но, в результате, выйти сухим, в новой куртке и с хорошим наваром...
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13.04.2021 22:43 Відповісти
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...з недоведеною ефективністю
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13.04.2021 22:18 Відповісти
Пох
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13.04.2021 22:40 Відповісти
Если сами китайцы говорят о её низкой эффективности то это полная хрень а не вакцина, но зато Богатырева со Степановым неплохо наварятся на ней.
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13.04.2021 22:20 Відповісти
У китайцев глаза узкие, вот они и не видят ее эффективности.
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13.04.2021 22:24 Відповісти
думаю зеля свою долю тоже получит, т.к. после всех провалов, степашка, до сих пор, не позорно уволенный розбийник под следствием, а сохраняет свою высокую должность...
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13.04.2021 22:26 Відповісти
так якщо на цьому тижні прийде пфайзер, то чого говориться, що лише всі ці люди будуть привиті лише китайською? у них не буде вибору, бо пфайзер буде для шишок? пфайзер то акредитована як і зенека,тобто її можна одразу по доставці на другий день колоть, як і кололи зенку.
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13.04.2021 22:21 Відповісти
Отличительная черта идиота - неспособность довести ни одно дело до конца. Проще переключиться на новое. А потом забросить и его.
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13.04.2021 22:23 Відповісти
Не совсем, идиота... там, действительно, цель: всё запутать, похерить, просрать, похоронить немерено бюджета и народа, но, в результате, выйти сухим, в новой куртке и с хорошим наваром...
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13.04.2021 22:43 Відповісти
а де ти побачив ціль заплутат? ти сам вже заплутався у двох вакцинах? а їх повинно бути 3-4. у тебе тоді дах знесе?
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13.04.2021 23:13 Відповісти
А скільки це в "куртках Степанова"?
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13.04.2021 22:24 Відповісти
галяцзы,васяцзы,олясяо,........
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13.04.2021 22:24 Відповісти
Китайскими соплями можно вылечить даже смерть...
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13.04.2021 22:33 Відповісти
А вот интересно что они будут колоть тем у кого по 1 уколу индийской вакцины, я так понимаю купить больше не получится.
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13.04.2021 22:35 Відповісти
Раньше придумали для пробы куряче-свинячий грипп,экскремент удался бабло срубили миллиардами,сегодня придумали Короновирусный,косят бабосы триллионами...
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13.04.2021 22:38 Відповісти
стіпашку прівіть в першу чергу.
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13.04.2021 22:40 Відповісти
ага...он себе бронированный антиукольный лапсердачок задорого приобрел
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13.04.2021 22:46 Відповісти
Ковидный фонд для Украины выделили 66 миллиардов гривен,если взять эту сумму за среднюю,то сколько Всемирная Организация Здравоохранения наперед выдала всем странам Мира?Берем 250 стран Мира умножаем на 66 ярдов и получаем бешенное бабло...
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13.04.2021 22:45 Відповісти
Вопрос остался открытым,откуда бабосы у ВОЗ наперед?Спонсор кто ,Зин?
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13.04.2021 22:54 Відповісти
"Степанов: Если Sinovac не покажет эффективность до 70% - договора не будет"

"Вчера во время пресс-конференции в Бразилии было сообщено, что общая эффективность https://www.ukrinform.ru/tag-vakcina вакцины от коронавирусной болезни производства Sinovaс составляет чуть более 50%."
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13.04.2021 23:02 Відповісти
Остальные 20% куртками надо добирать..
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13.04.2021 23:18 Відповісти
В Китае, степанов бы уже последнее слово на суде произносил, перед смертельной инъекцией...
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13.04.2021 23:04 Відповісти
Ну полицию, ладно, я их не очень люблю, НО олимпийцев и паралимпийцев за что, можно им и Пфайзер найти, людям Украину в мире представлять...
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13.04.2021 23:17 Відповісти
ну на черном рынке продают, может и пфайзер, хотя какой дурак повезет его при -70С

В Україні почалася вакцинація китайським препаратом CoronaVac, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8065
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14.04.2021 06:29 Відповісти
ценник за дозу просто замечательный 1 336$

Доставка кораблем
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14.04.2021 06:33 Відповісти
А по мере доставки корабль превращается... превращается корабль... корабль превращается в элегантный айсберг!
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14.04.2021 07:17 Відповісти
Я не преимаю, одна я такая тупая, почему китаю все сошло с рук. Нафига их вакцина, достаточно их коронавируса)
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13.04.2021 23:51 Відповісти
По запросу "когда лучше вакцинироваться от гриппа" выдает следующую незачищенную информацию:
"Когда лучше делать прививку от гриппа? Лучше всего прививаться от гриппа осенью: в сентябре-ноябре, до начала сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРИ."
Понимаете? "ДО", ***, а не "во время". Как по мне - прививать "во время" это помогать вирусу атаковать как можно большее число дурачков.
Впрочем... Если так и задумано - тогда все идет у них по плану. (с)
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14.04.2021 00:27 Відповісти
Пиши полностью. Самая первая ссылка по запросу "Когда лучше делать прививку от гриппа?"
Это сайт ВООЗ
https://www.euro.who.int/ru/health-topics/communicable-diseases/influenza/vaccination/influenza-vaccination-frequently-asked-questions 6) До каких пор не поздно сделать прививку от гриппа? Лучше всего сделать прививку до начала сезона гриппа. Кампании по вакцинации населения против гриппа обычно проходят в октябре и ноябре, до начала сезонной циркуляции вируса. Однако получить вакцину никогда не поздно, даже если вирус уже циркулирует; вакцинация повышает вероятность того, что вы не заболеете, и снижает риск серьезных последствий гриппа.
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14.04.2021 06:53 Відповісти
Британія.
провакциновано більше половини населення.

за вчора...
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/ UK 2478 нових випадків,лише 23 померло

антивакцинаторів інакше як дрвбо..обами називати неможливо((.
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14.04.2021 08:51 Відповісти
Цiкавенько, а можно первую вакцину делать Ковишлдом, а вторую китайской? Но все же лучше чем "спутником"?))))
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14.04.2021 07:33 Відповісти
слішком вумним..
більшість країн вакцинується різними препаратами..
від безвиході.
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14.04.2021 08:53 Відповісти
 
 