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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине началась вакцинация китайским препаратом CoronaVac, - Минздрав

В Украине началась вакцинация китайским препаратом CoronaVac, - Минздрав

В Украине стартовала иммунизация населения вакциной от COVID-19 CoronaVac, производства китайской компании Sinovac Biotech.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Министерства здравоохранения.

"В Украине началась вакцинация вакциной CoronaVac против COVID-19 производства Sinovac Biotech. Прежде всего будут вакцинировать маломобильные группы населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживают", – говорится в сообщении

Этой вакциной также будут прививать:

- педагогов, которые будут привлечены в ВНО в 2021 году;

- олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году;

- сотрудников патрульной полиции.

Читайте: С сегодняшнего дня начинаем делать прививки вакциной CoronaVac, - Степанов

Отмечается, что термин годности вакцины CoronaVac составляет 24 месяца.

"Вакцина поступила в Украину в однодозних флаконах. Для полной иммунизации от COVID-19 нужно две дозы вакцины, интервал введения которых составляет 28 дней", – отметили в Минздраве.

За каждым привитым сразу будет зарезервирована вторая доза вакцины из этой же партии. "Все, кто сейчас прививаются препаратом CoronaVac гарантированно получат вторую дозу для полной иммунизации от COVID-19", – сказано в сообщении.

Также читайте: В Минздраве рассказали о составе вакцин, которые используют в Украине: Это важно знать, чтобы избежать аллергических реакций. ИНФОГРАФИКА

В Минздраве также отметили, что перевозить и хранить препарат можно при температуре 2-8 °C, защищая от попадания солнечного света. Транспортировать вакцину будут в специальных контейнерах, чтобы обеспечить холодовую цепь на каждом этапе маршрута.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4903) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Если сами китайцы говорят о её низкой эффективности то это полная хрень а не вакцина, но зато Богатырева со Степановым неплохо наварятся на ней.
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13.04.2021 22:20 Ответить
+4
А скільки це в "куртках Степанова"?
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13.04.2021 22:24 Ответить
+4
Не совсем, идиота... там, действительно, цель: всё запутать, похерить, просрать, похоронить немерено бюджета и народа, но, в результате, выйти сухим, в новой куртке и с хорошим наваром...
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13.04.2021 22:43 Ответить
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...з недоведеною ефективністю
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13.04.2021 22:18 Ответить
Пох
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13.04.2021 22:40 Ответить
Если сами китайцы говорят о её низкой эффективности то это полная хрень а не вакцина, но зато Богатырева со Степановым неплохо наварятся на ней.
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13.04.2021 22:20 Ответить
У китайцев глаза узкие, вот они и не видят ее эффективности.
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13.04.2021 22:24 Ответить
думаю зеля свою долю тоже получит, т.к. после всех провалов, степашка, до сих пор, не позорно уволенный розбийник под следствием, а сохраняет свою высокую должность...
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13.04.2021 22:26 Ответить
так якщо на цьому тижні прийде пфайзер, то чого говориться, що лише всі ці люди будуть привиті лише китайською? у них не буде вибору, бо пфайзер буде для шишок? пфайзер то акредитована як і зенека,тобто її можна одразу по доставці на другий день колоть, як і кололи зенку.
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13.04.2021 22:21 Ответить
Отличительная черта идиота - неспособность довести ни одно дело до конца. Проще переключиться на новое. А потом забросить и его.
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13.04.2021 22:23 Ответить
Не совсем, идиота... там, действительно, цель: всё запутать, похерить, просрать, похоронить немерено бюджета и народа, но, в результате, выйти сухим, в новой куртке и с хорошим наваром...
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13.04.2021 22:43 Ответить
а де ти побачив ціль заплутат? ти сам вже заплутався у двох вакцинах? а їх повинно бути 3-4. у тебе тоді дах знесе?
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13.04.2021 23:13 Ответить
А скільки це в "куртках Степанова"?
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13.04.2021 22:24 Ответить
галяцзы,васяцзы,олясяо,........
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13.04.2021 22:24 Ответить
Китайскими соплями можно вылечить даже смерть...
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13.04.2021 22:33 Ответить
А вот интересно что они будут колоть тем у кого по 1 уколу индийской вакцины, я так понимаю купить больше не получится.
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13.04.2021 22:35 Ответить
Раньше придумали для пробы куряче-свинячий грипп,экскремент удался бабло срубили миллиардами,сегодня придумали Короновирусный,косят бабосы триллионами...
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13.04.2021 22:38 Ответить
стіпашку прівіть в першу чергу.
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13.04.2021 22:40 Ответить
ага...он себе бронированный антиукольный лапсердачок задорого приобрел
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13.04.2021 22:46 Ответить
Ковидный фонд для Украины выделили 66 миллиардов гривен,если взять эту сумму за среднюю,то сколько Всемирная Организация Здравоохранения наперед выдала всем странам Мира?Берем 250 стран Мира умножаем на 66 ярдов и получаем бешенное бабло...
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13.04.2021 22:45 Ответить
Вопрос остался открытым,откуда бабосы у ВОЗ наперед?Спонсор кто ,Зин?
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13.04.2021 22:54 Ответить
"Степанов: Если Sinovac не покажет эффективность до 70% - договора не будет"

"Вчера во время пресс-конференции в Бразилии было сообщено, что общая эффективность https://www.ukrinform.ru/tag-vakcina вакцины от коронавирусной болезни производства Sinovaс составляет чуть более 50%."
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13.04.2021 23:02 Ответить
Остальные 20% куртками надо добирать..
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13.04.2021 23:18 Ответить
В Китае, степанов бы уже последнее слово на суде произносил, перед смертельной инъекцией...
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13.04.2021 23:04 Ответить
Ну полицию, ладно, я их не очень люблю, НО олимпийцев и паралимпийцев за что, можно им и Пфайзер найти, людям Украину в мире представлять...
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13.04.2021 23:17 Ответить
ну на черном рынке продают, может и пфайзер, хотя какой дурак повезет его при -70С

В Україні почалася вакцинація китайським препаратом CoronaVac, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8065
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14.04.2021 06:29 Ответить
ценник за дозу просто замечательный 1 336$

Доставка кораблем
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14.04.2021 06:33 Ответить
А по мере доставки корабль превращается... превращается корабль... корабль превращается в элегантный айсберг!
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14.04.2021 07:17 Ответить
Я не преимаю, одна я такая тупая, почему китаю все сошло с рук. Нафига их вакцина, достаточно их коронавируса)
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13.04.2021 23:51 Ответить
По запросу "когда лучше вакцинироваться от гриппа" выдает следующую незачищенную информацию:
"Когда лучше делать прививку от гриппа? Лучше всего прививаться от гриппа осенью: в сентябре-ноябре, до начала сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРИ."
Понимаете? "ДО", ***, а не "во время". Как по мне - прививать "во время" это помогать вирусу атаковать как можно большее число дурачков.
Впрочем... Если так и задумано - тогда все идет у них по плану. (с)
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14.04.2021 00:27 Ответить
Пиши полностью. Самая первая ссылка по запросу "Когда лучше делать прививку от гриппа?"
Это сайт ВООЗ
https://www.euro.who.int/ru/health-topics/communicable-diseases/influenza/vaccination/influenza-vaccination-frequently-asked-questions 6) До каких пор не поздно сделать прививку от гриппа? Лучше всего сделать прививку до начала сезона гриппа. Кампании по вакцинации населения против гриппа обычно проходят в октябре и ноябре, до начала сезонной циркуляции вируса. Однако получить вакцину никогда не поздно, даже если вирус уже циркулирует; вакцинация повышает вероятность того, что вы не заболеете, и снижает риск серьезных последствий гриппа.
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14.04.2021 06:53 Ответить
Британія.
провакциновано більше половини населення.

за вчора...
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/ UK 2478 нових випадків,лише 23 померло

антивакцинаторів інакше як дрвбо..обами називати неможливо((.
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14.04.2021 08:51 Ответить
Цiкавенько, а можно первую вакцину делать Ковишлдом, а вторую китайской? Но все же лучше чем "спутником"?))))
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14.04.2021 07:33 Ответить
слішком вумним..
більшість країн вакцинується різними препаратами..
від безвиході.
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14.04.2021 08:53 Ответить
 
 