В Украине началась вакцинация китайским препаратом CoronaVac, - Минздрав

В Украине стартовала иммунизация населения вакциной от COVID-19 CoronaVac, производства китайской компании Sinovac Biotech.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Министерства здравоохранения.

"В Украине началась вакцинация вакциной CoronaVac против COVID-19 производства Sinovac Biotech. Прежде всего будут вакцинировать маломобильные группы населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживают", – говорится в сообщении

Этой вакциной также будут прививать:

- педагогов, которые будут привлечены в ВНО в 2021 году;

- олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году;

- сотрудников патрульной полиции.

Читайте: С сегодняшнего дня начинаем делать прививки вакциной CoronaVac, - Степанов

Отмечается, что термин годности вакцины CoronaVac составляет 24 месяца.

"Вакцина поступила в Украину в однодозних флаконах. Для полной иммунизации от COVID-19 нужно две дозы вакцины, интервал введения которых составляет 28 дней", – отметили в Минздраве.

За каждым привитым сразу будет зарезервирована вторая доза вакцины из этой же партии. "Все, кто сейчас прививаются препаратом CoronaVac гарантированно получат вторую дозу для полной иммунизации от COVID-19", – сказано в сообщении.

Также читайте: В Минздраве рассказали о составе вакцин, которые используют в Украине: Это важно знать, чтобы избежать аллергических реакций. ИНФОГРАФИКА

В Минздраве также отметили, что перевозить и хранить препарат можно при температуре 2-8 °C, защищая от попадания солнечного света. Транспортировать вакцину будут в специальных контейнерах, чтобы обеспечить холодовую цепь на каждом этапе маршрута.