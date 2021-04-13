В Украине началась вакцинация китайским препаратом CoronaVac, - Минздрав
В Украине стартовала иммунизация населения вакциной от COVID-19 CoronaVac, производства китайской компании Sinovac Biotech.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Министерства здравоохранения.
"В Украине началась вакцинация вакциной CoronaVac против COVID-19 производства Sinovac Biotech. Прежде всего будут вакцинировать маломобильные группы населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживают", – говорится в сообщении
Этой вакциной также будут прививать:
- педагогов, которые будут привлечены в ВНО в 2021 году;
- олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году;
- сотрудников патрульной полиции.
Отмечается, что термин годности вакцины CoronaVac составляет 24 месяца.
"Вакцина поступила в Украину в однодозних флаконах. Для полной иммунизации от COVID-19 нужно две дозы вакцины, интервал введения которых составляет 28 дней", – отметили в Минздраве.
За каждым привитым сразу будет зарезервирована вторая доза вакцины из этой же партии. "Все, кто сейчас прививаются препаратом CoronaVac гарантированно получат вторую дозу для полной иммунизации от COVID-19", – сказано в сообщении.
В Минздраве также отметили, что перевозить и хранить препарат можно при температуре 2-8 °C, защищая от попадания солнечного света. Транспортировать вакцину будут в специальных контейнерах, чтобы обеспечить холодовую цепь на каждом этапе маршрута.
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"Вчера во время пресс-конференции в Бразилии было сообщено, что общая эффективность https://www.ukrinform.ru/tag-vakcina вакцины от коронавирусной болезни производства Sinovaс составляет чуть более 50%."
Доставка кораблем
"Когда лучше делать прививку от гриппа? Лучше всего прививаться от гриппа осенью: в сентябре-ноябре, до начала сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРИ."
Понимаете? "ДО", ***, а не "во время". Как по мне - прививать "во время" это помогать вирусу атаковать как можно большее число дурачков.
Впрочем... Если так и задумано - тогда все идет у них по плану. (с)
Это сайт ВООЗ
https://www.euro.who.int/ru/health-topics/communicable-diseases/influenza/vaccination/influenza-vaccination-frequently-asked-questions 6) До каких пор не поздно сделать прививку от гриппа? Лучше всего сделать прививку до начала сезона гриппа. Кампании по вакцинации населения против гриппа обычно проходят в октябре и ноябре, до начала сезонной циркуляции вируса. Однако получить вакцину никогда не поздно, даже если вирус уже циркулирует; вакцинация повышает вероятность того, что вы не заболеете, и снижает риск серьезных последствий гриппа.
провакциновано більше половини населення.
за вчора...
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/ UK 2478 нових випадків,лише 23 померло
антивакцинаторів інакше як дрвбо..обами називати неможливо((.
більшість країн вакцинується різними препаратами..
від безвиході.