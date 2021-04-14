Єврокомісія вирішила не продовжувати контракти на вакцини AstraZeneca та Johnson&Johnson, - ЗМІ

Єврокомісія вирішила не продовжувати контракти на вакцину проти COVID-19 наступного року з компаніями AstraZeneca та Johnson&Johnson.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

"Європейська комісія, за погодженням з керівниками багатьох країн ЄС, вирішила, що контракти з компаніями, що виробляють (вірусні векторні) вакцини, що діють на поточний рік, не будуть продовжені після закінчення терміну їхньої дії", - пише видання.

Замість цього Брюссель воліє зосередитися на РНК-вакцинах проти COVID-19 (мРНК), таких як Pfizer і Moderna.

Європейська влада розкритикувала компанію AstraZeneca за недотримання обіцяних обсягів поставок.

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