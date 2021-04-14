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Новини Коронавірус і карантин
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Єврокомісія вирішила не продовжувати контракти на вакцини AstraZeneca та Johnson&Johnson, - ЗМІ

Єврокомісія вирішила не продовжувати контракти на вакцини AstraZeneca та Johnson&Johnson, - ЗМІ

Єврокомісія вирішила не продовжувати контракти на вакцину проти COVID-19 наступного року з компаніями AstraZeneca та Johnson&Johnson.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

"Європейська комісія, за погодженням з керівниками багатьох країн ЄС, вирішила, що контракти з компаніями, що виробляють (вірусні векторні) вакцини, що діють на поточний рік, не будуть продовжені після закінчення терміну їхньої дії", - пише видання.

Замість цього Брюссель воліє зосередитися на РНК-вакцинах проти COVID-19 (мРНК), таких як Pfizer і Moderna.

Європейська влада розкритикувала компанію AstraZeneca за недотримання обіцяних обсягів поставок.

Читайте також: Голова Єврокомісії фон дер Ляєн висунула ультиматум AstraZeneca і погрожує заборонити експорт вакцин через зрив обсягів поставок

Автор: 

вакцина (4419) Єврокомісія (2182) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) AstraZeneca (140)


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Топ коментарі
+8
В том то и дело что там люди чувствуют себя людьми без польт и получают удовольствие от того, что они приносят пользу окружающим и так же самоутверждаются. А когда ты по жизни унылое гавно, которое в этой жизни ничего не можешь путного сделать а только принести вред окружающим, то для того что бы повысить свою самооценку и почувствовать себя человекам, тебе необходимо для этого дорогое пальто. Только вот в какую яркую обертку не заверни гавно, конфетой оно не станет.
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14.04.2021 15:44 Відповісти
+5
Дурбелык, ты бы новые вакцины через 10 лет получил бы, если бы их тестировали как раньше. Эволюция действительно очень многих антипрививочников обошла стороной!
Єврокомісія вирішила не продовжувати контракти на вакцини AstraZeneca та Johnson&Johnson, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3285
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14.04.2021 15:56 Відповісти
+4
уряяяя!
Яйцеголова потвора стєпанов зараз закупить ці вакцини за потрійною ціною!
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14.04.2021 15:36 Відповісти
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епта.. они что - степанова не слушают?
тот утверждает что это самые крутые вакцины, потому он их и закупил за 8000-15000 грн за 1 вакцину...
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14.04.2021 15:34 Відповісти
Еврокомиссия решила не продлевать контракты на вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson, - СМИ - Цензор.НЕТ 8296
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14.04.2021 15:35 Відповісти
А как же пОльты? Или пОльт ему уже хватит?
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14.04.2021 15:37 Відповісти
В том то и дело что там люди чувствуют себя людьми без польт и получают удовольствие от того, что они приносят пользу окружающим и так же самоутверждаются. А когда ты по жизни унылое гавно, которое в этой жизни ничего не можешь путного сделать а только принести вред окружающим, то для того что бы повысить свою самооценку и почувствовать себя человекам, тебе необходимо для этого дорогое пальто. Только вот в какую яркую обертку не заверни гавно, конфетой оно не станет.
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14.04.2021 15:44 Відповісти
Печально, но факт. И за этот факт голоснуло 73% баранов...
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14.04.2021 15:45 Відповісти
Непрошибаемый МЕГАБАРЫГА НА СМЕРТЯХ , лысый наглый кацап Степанов
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14.04.2021 15:51 Відповісти
уряяяя!
Яйцеголова потвора стєпанов зараз закупить ці вакцини за потрійною ціною!
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14.04.2021 15:36 Відповісти
А шо?
Всі країни застерігають з приводу використання Астрозенеки для людей до 60 років, а пліснява стверджує, що після 30 покатить.
Ті своїх громадян рятують, а ці територію, перед розпродяжем, звільняють.
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14.04.2021 16:20 Відповісти
Раніше безхвості прямоходячі мавпи перед тим як створювати вакцини та ліки спочатку проводили експерименти на мишах та своїх братах менших приматах, а зараз вони роблять вже експерименти на собі подібних. Еволюція тих хто називає себе Homo sapiensс явно пішла не тим шляхом.
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14.04.2021 15:38 Відповісти
Дурбелык, ты бы новые вакцины через 10 лет получил бы, если бы их тестировали как раньше. Эволюция действительно очень многих антипрививочников обошла стороной!
Єврокомісія вирішила не продовжувати контракти на вакцини AstraZeneca та Johnson&Johnson, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3285
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14.04.2021 15:56 Відповісти
Я б дуже хотів, щоб всі ліки і вакцини перед їх сертифікацією та затвердженням випробовували на таких дебілах як ти.
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14.04.2021 17:46 Відповісти
постійно кричати жирним шрифтом в інтернті- це скоріше спроба якось ВСУЧИТИ всім власний ідіотизм..
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15.04.2021 09:02 Відповісти
Не правильний висновок. Такому ідіоту як ти навіть з капслоком жирним нічого не поясниш. Бо ти помилка природи, яку не вилікуєш ніякою вакциною.
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15.04.2021 10:32 Відповісти
AstraZeneca - CoviShield - Степанов, поездка в Индию за откатом - облом... Что будет скавчать теперь? Для Украины пойдет. Козаки захавають!
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14.04.2021 16:55 Відповісти
ну и хорошо. нам больше будет.
зрада-зрада.
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14.04.2021 17:27 Відповісти
Высвободятся объёмы для других стран, нашей в том числе
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14.04.2021 22:52 Відповісти
Получается лучшая вакцина на сегодня - это Sputnik V... ни одного несчастного случая... и то при стойкой оппозиции Запада...
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15.04.2021 02:30 Відповісти
як ніхто не помирає від вакцин,так ніхто і від вірусів
а лише від ускладнень-тромбозів,інфарктів....
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15.04.2021 09:04 Відповісти
Хотите сказать мировые СМИ и все руководители стран мира куплены Россией?.. Єврокомісія вирішила не продовжувати контракти на вакцини AstraZeneca та Johnson&Johnson, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5524
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15.04.2021 20:27 Відповісти
Хотите сказать мировые СМИ и все руководители стран мира куплены Россией?..
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15.04.2021 20:26 Відповісти
 
 