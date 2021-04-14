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Єврокомісія вирішила не продовжувати контракти на вакцини AstraZeneca та Johnson&Johnson, - ЗМІ
Єврокомісія вирішила не продовжувати контракти на вакцину проти COVID-19 наступного року з компаніями AstraZeneca та Johnson&Johnson.
Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.
"Європейська комісія, за погодженням з керівниками багатьох країн ЄС, вирішила, що контракти з компаніями, що виробляють (вірусні векторні) вакцини, що діють на поточний рік, не будуть продовжені після закінчення терміну їхньої дії", - пише видання.
Замість цього Брюссель воліє зосередитися на РНК-вакцинах проти COVID-19 (мРНК), таких як Pfizer і Moderna.
Європейська влада розкритикувала компанію AstraZeneca за недотримання обіцяних обсягів поставок.
Топ коментарі
+8 Дід Панас #485622
показати весь коментар14.04.2021 15:44 Відповісти Посилання
+5 Sergiy Nimuy
показати весь коментар14.04.2021 15:56 Відповісти Посилання
+4 Вла
показати весь коментар14.04.2021 15:36 Відповісти Посилання
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тот утверждает что это самые крутые вакцины, потому он их и закупил за 8000-15000 грн за 1 вакцину...
Яйцеголова потвора стєпанов зараз закупить ці вакцини за потрійною ціною!
Всі країни застерігають з приводу використання Астрозенеки для людей до 60 років, а пліснява стверджує, що після 30 покатить.
Ті своїх громадян рятують, а ці територію, перед розпродяжем, звільняють.
зрада-зрада.
а лише від ускладнень-тромбозів,інфарктів....