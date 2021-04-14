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Новини Коронавірус і карантин
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Київщина змушена посилювати карантинні обмеження. Їх розглянемо на найближчому засіданні комісії ТЕБ та НС, - голова ОДА Володін

Київщина змушена посилювати карантинні обмеження. Їх розглянемо на найближчому засіданні комісії ТЕБ та НС, - голова ОДА Володін

На найближчому засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС розглядатиметься питання посилення карантинних обмежень на Київщині.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі фейсбук глава Київської ОДА Василь Володін, інформує Цензор.НЕТ.

"Київщина продовжує залишатися в "червоній" зоні. Про рівень епідемічної небезпеки на території області сьогодні я доповів під час засідання Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Верховної Ради України, яке пройшло під головуванням Михайла Радуцького", - підкреслив Володін.

За його словами, в даний час у регіоні:

- фіксується щодня понад 800 нових випадків захворювання на COVID-19 серед жителів;

- фіксується зростання кількості інфікованих, які потребують госпіталізації і кисневої підтримки;

- фіксується висока смертність від ускладнень, спричинених коронавірусом: лише за минулу добу на Київщині померли 39 людей.

✅Що робиться для стабілізації ситуації:

- на Київщині продовжують діяти посилені протиепідемічні обмеження;

- активно продовжується кампанія з імунізації, вчора вже отримали 11 600 доз вакцини CoronaVac/Sinovac Biotec;

- за березень закупили 179 нових кисневих концентраторів і вже поставили їх на госпітальні бази;

- розгортаються додаткові "ковідні" ліжка. Наразі їх є 3600. 89% із них забезпечені киснем.

При цьому, Володін стверджує, що таких дій - не достатньо.

"На жаль, кожного дня профільні служби фіксують на території Київщини десятки порушень встановлених карантинних норм. Чим довше наші жителі будуть свідомо ігнорувати обмеження, тим стрімкіше в нас поширюватиметься хвороба. У зв'язку з цим ми змушені йти на чергове посилення протиепідемічних заходів. Їх будемо розглядати на найближчому засіданні обласної комісії з питань ТЕБ і НС", - додав голова ОДА. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантинні обмеження в Київській області продовжено до 23 квітня, - ОДА

Автор: 

карантин (18172) Київська область (4087) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Володін Василь (44)


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Топ коментарі
+1
Интересная параллель получается - МОЗ заявляет про спад инфекции, а некий Володин про усиления карантина...
Я не увидел корреляции... А вы?
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14.04.2021 17:43 Відповісти
+1
Киевщина вынуждена усиливать карантинные ограничения. Их рассмотрим на ближайшем заседании комиссии ТЭБ и ЧС, - глава ОГА Володин - Цензор.НЕТ 506
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14.04.2021 17:45 Відповісти
+1
мойша, пнх звідсіля звиздло вонюче.
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14.04.2021 17:50 Відповісти
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Интересная параллель получается - МОЗ заявляет про спад инфекции, а некий Володин про усиления карантина...
Я не увидел корреляции... А вы?
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14.04.2021 17:43 Відповісти
Представьте, что пожарные на 5 этаже тушат пожар, и там огонь и жара, а ниже, на четвертом и третьем этажах с потолка капает вода и холодно...
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14.04.2021 18:04 Відповісти
- активно продолжается кампания по иммунизации

На Черкасщине и Киевщине не сделали ни одной прививки, - Степанов
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14.04.2021 18:15 Відповісти
Киевщина вынуждена усиливать карантинные ограничения. Их рассмотрим на ближайшем заседании комиссии ТЭБ и ЧС, - глава ОГА Володин - Цензор.НЕТ 506
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14.04.2021 17:45 Відповісти
мойша, пнх звідсіля звиздло вонюче.
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14.04.2021 17:50 Відповісти
всем бы дружненько покарантиниться ещё до 1-го и можно было бы забывать про этот ковид..
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14.04.2021 17:55 Відповісти
Для цього тре Епіцентр закрити жорстко. І наприклад спортклуби Реформа, які вікна позавішували і працюють
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14.04.2021 19:08 Відповісти
Школи не треба відкривати бо знову учні понесуть ковід додому. Особливо середню та старшу ланку. Так гарно в транспорті без школярів...
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14.04.2021 19:29 Відповісти
Слава Богу, продлили) головы отрывать за коронобесие такое пора
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14.04.2021 19:37 Відповісти
 
 