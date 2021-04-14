Київщина змушена посилювати карантинні обмеження. Їх розглянемо на найближчому засіданні комісії ТЕБ та НС, - голова ОДА Володін
На найближчому засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС розглядатиметься питання посилення карантинних обмежень на Київщині.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі фейсбук глава Київської ОДА Василь Володін, інформує Цензор.НЕТ.
"Київщина продовжує залишатися в "червоній" зоні. Про рівень епідемічної небезпеки на території області сьогодні я доповів під час засідання Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Верховної Ради України, яке пройшло під головуванням Михайла Радуцького", - підкреслив Володін.
За його словами, в даний час у регіоні:
- фіксується щодня понад 800 нових випадків захворювання на COVID-19 серед жителів;
- фіксується зростання кількості інфікованих, які потребують госпіталізації і кисневої підтримки;
- фіксується висока смертність від ускладнень, спричинених коронавірусом: лише за минулу добу на Київщині померли 39 людей.
✅Що робиться для стабілізації ситуації:
- на Київщині продовжують діяти посилені протиепідемічні обмеження;
- активно продовжується кампанія з імунізації, вчора вже отримали 11 600 доз вакцини CoronaVac/Sinovac Biotec;
- за березень закупили 179 нових кисневих концентраторів і вже поставили їх на госпітальні бази;
- розгортаються додаткові "ковідні" ліжка. Наразі їх є 3600. 89% із них забезпечені киснем.
При цьому, Володін стверджує, що таких дій - не достатньо.
"На жаль, кожного дня профільні служби фіксують на території Київщини десятки порушень встановлених карантинних норм. Чим довше наші жителі будуть свідомо ігнорувати обмеження, тим стрімкіше в нас поширюватиметься хвороба. У зв'язку з цим ми змушені йти на чергове посилення протиепідемічних заходів. Їх будемо розглядати на найближчому засіданні обласної комісії з питань ТЕБ і НС", - додав голова ОДА.
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