Киевщина вынуждена усиливать карантинные ограничения. Их рассмотрим на ближайшем заседании комиссии ТЭБ и ЧС, - глава ОГА Володин

На ближайшем заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС будет рассматриваться вопрос усиления карантинных ограничений на Киевщине.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава Киевской ОГА Василий Володин, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевщина продолжает оставаться в "красной" зоне. Об уровне эпидемической опасности на территории области сегодня я доложил на заседании Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Верховной Рады Украины, которое прошло под председательством Михаила Радуцкого", - подчеркнул Володин.

По его словам, в настоящее время в регионе:

- фиксируется ежедневно более 800 новых случаев заболевания COVID-19 среди жителей;

- фиксируется рост количества инфицированных, нуждающихся в госпитализации и кислородной поддержке;

- фиксируется высокая смертность от осложнений, вызванных коронавирусом: только за минувшие сутки на Киевщине умерли 39 человек.

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✅Что делается для стабилизации ситуации:

- на Киевщине продолжают действовать усиленные противоэпидемические ограничения;

- активно продолжается кампания по иммунизации, вчера уже получили 11 600 доз вакцины CoronaVac / Sinovac Biotec;

- за март закуплено 179 новых кислородных концентраторов, которые уже поставлены на госпитальные базы;

- разворачиваются дополнительные "ковидные" койки. В настоящее время их 3600. 89% из них обеспечены кислородом.

При этом, Володин утверждает, что таких действий - мало.

"К сожалению, каждый день профильные службы фиксируют на территории Киевщины десятки нарушений установленных карантинных ограничений. Чем дольше наши жители будут сознательно игнорировать ограничения, тем стремительнее у нас будет распространяться болезнь. В связи с этим мы вынуждены идти на очередное усиление противоэпидемических мероприятий. Их будем рассматривать на ближайшем заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС", - добавил глава ОГА.

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