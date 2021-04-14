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Новости Коронавирус и карантин
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Киевщина вынуждена усиливать карантинные ограничения. Их рассмотрим на ближайшем заседании комиссии ТЭБ и ЧС, - глава ОГА Володин

Киевщина вынуждена усиливать карантинные ограничения. Их рассмотрим на ближайшем заседании комиссии ТЭБ и ЧС, - глава ОГА Володин

На ближайшем заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС будет рассматриваться вопрос усиления карантинных ограничений на Киевщине.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава Киевской ОГА Василий Володин, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевщина продолжает оставаться в "красной" зоне. Об уровне эпидемической опасности на территории области сегодня я доложил на заседании Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Верховной Рады Украины, которое прошло под председательством Михаила Радуцкого", - подчеркнул Володин.

По его словам, в настоящее время в регионе:

- фиксируется ежедневно более 800 новых случаев заболевания COVID-19 среди жителей;

- фиксируется рост количества инфицированных, нуждающихся в госпитализации и кислородной поддержке;

- фиксируется высокая смертность от осложнений, вызванных коронавирусом: только за минувшие сутки на Киевщине умерли 39 человек.

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✅Что делается для стабилизации ситуации:

- на Киевщине продолжают действовать усиленные противоэпидемические ограничения;

- активно продолжается кампания по иммунизации, вчера уже получили 11 600 доз вакцины CoronaVac / Sinovac Biotec;

- за март закуплено 179 новых кислородных концентраторов, которые уже поставлены на госпитальные базы;

- разворачиваются дополнительные "ковидные" койки. В настоящее время их 3600. 89% из них обеспечены кислородом.

При этом, Володин утверждает, что таких действий - мало.

"К сожалению, каждый день профильные службы фиксируют на территории Киевщины десятки нарушений установленных карантинных ограничений. Чем дольше наши жители будут сознательно игнорировать ограничения, тем стремительнее у нас будет распространяться болезнь. В связи с этим мы вынуждены идти на очередное усиление противоэпидемических мероприятий. Их будем рассматривать на ближайшем заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС", - добавил глава ОГА. 

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Автор: 

карантин (16729) Киевская область (4192) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Володин Василий (44)


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Топ комментарии
+1
Интересная параллель получается - МОЗ заявляет про спад инфекции, а некий Володин про усиления карантина...
Я не увидел корреляции... А вы?
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14.04.2021 17:43 Ответить
+1
Киевщина вынуждена усиливать карантинные ограничения. Их рассмотрим на ближайшем заседании комиссии ТЭБ и ЧС, - глава ОГА Володин - Цензор.НЕТ 506
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14.04.2021 17:45 Ответить
+1
мойша, пнх звідсіля звиздло вонюче.
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14.04.2021 17:50 Ответить
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Интересная параллель получается - МОЗ заявляет про спад инфекции, а некий Володин про усиления карантина...
Я не увидел корреляции... А вы?
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14.04.2021 17:43 Ответить
Представьте, что пожарные на 5 этаже тушат пожар, и там огонь и жара, а ниже, на четвертом и третьем этажах с потолка капает вода и холодно...
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14.04.2021 18:04 Ответить
- активно продолжается кампания по иммунизации

На Черкасщине и Киевщине не сделали ни одной прививки, - Степанов
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14.04.2021 18:15 Ответить
Киевщина вынуждена усиливать карантинные ограничения. Их рассмотрим на ближайшем заседании комиссии ТЭБ и ЧС, - глава ОГА Володин - Цензор.НЕТ 506
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14.04.2021 17:45 Ответить
мойша, пнх звідсіля звиздло вонюче.
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14.04.2021 17:50 Ответить
всем бы дружненько покарантиниться ещё до 1-го и можно было бы забывать про этот ковид..
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14.04.2021 17:55 Ответить
Для цього тре Епіцентр закрити жорстко. І наприклад спортклуби Реформа, які вікна позавішували і працюють
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14.04.2021 19:08 Ответить
Школи не треба відкривати бо знову учні понесуть ковід додому. Особливо середню та старшу ланку. Так гарно в транспорті без школярів...
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14.04.2021 19:29 Ответить
Слава Богу, продлили) головы отрывать за коронобесие такое пора
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14.04.2021 19:37 Ответить
 
 