Зеленський обговорив з главою ArcelorMittal Мітталом інвестиції для поліпшення екології в Кривому Розі. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з головою ради директорів компанії. Сторони обговорили розвиток "зеленої" металургії та збільшення інвестицій в Україну, з урахуванням екологічних характеристик відповідно до світових стандартів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Компанія ArcelorMittal як найбільший іноземний інвестор в Україні та один з найбільших виробників сталі у світі розпочне в нашій країні інвестпрограму "Сталевий мільярд", що передбачає інвестицію в обсязі майже один мільярд доларів у екомодернізацію виробництва сталі у Кривому Розі.
"Інвестиції в українську економіку та екологію – це позитивний сигнал для всіх інвесторів, яким ми будемо надавати всебічну підтримку", – запевнив Зеленський.
Президент наголосив на необхідності якнайшвидшого завершення модернізації коксохімічного, агломераційного та доменного виробництва, які є найбільшими забруднювачами. Компанія підтвердила готовність завершення цієї програми до кінця 2023 року.
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у него уже и своих полно, да и баблишка, надо полагать, не меньше ринат-леонидыча уже
нацарював.
И с вероятностью в 99,99999 процентов.....это будущее не наступит...как не наступило оно после всех подобных новостей за последнии два года....
пасивісте, тут у заголовку все сказано!!! вичерпно!!!
І виникає питання: коли така ж розмова буде з Ахметовим і Бєньою? Причому з ними ці розмови мали б бути РАНІШЕ, ніж з Мітталом, бо вони ніфіга для екології не роблять, на відміну від нього!
Что до будущего которое тебя так возбудило...то речь в моем посте шла не о моем будущем...а о будущем того о чем тема данной новости....но ты в силу своего врожденного скудоумия этого понять не смог....
Я же тебе выше ясно и понятно сказал....что это новость как новость....новость ни о чем... как и все остальные новость за последнии два года...нет в ней не меда ...ни дерьма...ОНА НИ О ЧЕМ....
Но ты зебил постарался найти в ней жемчужину...
https://censor.net/ru/user/485228
Очень оптимистическая для Украины новость.
https://censor.net/ru/comments/locate/3259748/01921461-debc-70b4-9470-e9f14717ac4d
Надо роги отрихтовать! -- как говорили в Киеве во времена, когда каждый знал своё место и никому его не уступал...*)
близорукость! но не скудоумие...