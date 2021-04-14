Зеленський обговорив з главою ArcelorMittal Мітталом інвестиції для поліпшення екології в Кривому Розі. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з головою ради директорів компанії. Сторони обговорили розвиток "зеленої" металургії та збільшення інвестицій в Україну, з урахуванням екологічних характеристик відповідно до світових стандартів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Компанія ArcelorMittal як найбільший іноземний інвестор в Україні та один з найбільших виробників сталі у світі розпочне в нашій країні інвестпрограму "Сталевий мільярд", що передбачає інвестицію в обсязі майже один мільярд доларів у екомодернізацію виробництва сталі у Кривому Розі.

"Інвестиції в українську економіку та екологію – це позитивний сигнал для всіх інвесторів, яким ми будемо надавати всебічну підтримку", – запевнив Зеленський.

Президент наголосив на необхідності якнайшвидшого завершення модернізації коксохімічного, агломераційного та доменного виробництва, які є найбільшими забруднювачами. Компанія підтвердила готовність завершення цієї програми до кінця 2023 року.

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