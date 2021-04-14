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Зеленський обговорив з главою ArcelorMittal Мітталом інвестиції для поліпшення екології в Кривому Розі. ФОТО

Зеленський обговорив з главою ArcelorMittal Мітталом інвестиції для поліпшення екології в Кривому Розі. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з головою ради директорів компанії. Сторони обговорили розвиток "зеленої" металургії та збільшення інвестицій в Україну, з урахуванням екологічних характеристик відповідно до світових стандартів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Компанія ArcelorMittal як найбільший іноземний інвестор в Україні та один з найбільших виробників сталі у світі розпочне в нашій країні інвестпрограму "Сталевий мільярд", що передбачає інвестицію в обсязі майже один мільярд доларів у екомодернізацію виробництва сталі у Кривому Розі.

Зеленський обговорив з главою ArcelorMittal Мітталом інвестиції для поліпшення екології в Кривому Розі 01

"Інвестиції в українську економіку та екологію – це позитивний сигнал для всіх інвесторів, яким ми будемо надавати всебічну підтримку", – запевнив Зеленський.

Зеленський обговорив з главою ArcelorMittal Мітталом інвестиції для поліпшення екології в Кривому Розі 02

Президент наголосив на необхідності якнайшвидшого завершення модернізації коксохімічного, агломераційного та доменного виробництва, які є найбільшими забруднювачами. Компанія підтвердила готовність завершення цієї програми до кінця 2023 року.

Читайте також: Південний ГЗК практично припинив шкідливі викиди в атмосферу, - пресслужба підприємства

Автор: 

Зеленський Володимир (24332) Кривий Ріг (1362) металургія (1234) Міттал Лакшмі (7)


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Топ коментарі
+11
так дійсno - na зараз цe головne///
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14.04.2021 19:13 Відповісти
+8
криворогим от плохой экологии начали отпадать рога.
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14.04.2021 19:16 Відповісти
+8
Деякі переїхали в Київ і роги в них розлогі і гіллясті.
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14.04.2021 19:21 Відповісти
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так дійсno - na зараз цe головne///
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14.04.2021 19:13 Відповісти
криворогим от плохой экологии начали отпадать рога.
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14.04.2021 19:16 Відповісти
Деякі переїхали в Київ і роги в них розлогі і гіллясті.
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14.04.2021 19:21 Відповісти
Лоси - НеЛохи
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14.04.2021 19:23 Відповісти
Обсудил , ск будет капать в карман, за содействие схемам и расстановке ахметовских наймитов на нужных должностях.
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14.04.2021 19:18 Відповісти
почему ахметовских?
у него уже и своих полно, да и баблишка, надо полагать, не меньше ринат-леонидыча уже
нацарював.
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14.04.2021 19:20 Відповісти
А с ахметовым зебил уже обсуждал экологию?
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14.04.2021 19:20 Відповісти
А как же чистота гудков - на первом месте!
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14.04.2021 19:27 Відповісти
Взгляд такой...что прям аж читается..." а не обьелся ли ты ухи вовочка??"
Зеленский обсудил с главой ArcelorMittal Митталом инвестиции для улучшения экологии в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 4940
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14.04.2021 19:20 Відповісти
Так дивиться психіатр на буйного пацієнта.
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14.04.2021 19:22 Відповісти
Т.е. в самой новости придраться не к чему.
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14.04.2021 19:23 Відповісти
А что к ней придераться то?? В ней все как обычно...все как последние два года... все о будущем...о прекрасном...но далеком будущем....
И с вероятностью в 99,99999 процентов.....это будущее не наступит...как не наступило оно после всех подобных новостей за последнии два года....
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14.04.2021 19:25 Відповісти
Зеленский... с главой ArcelorMittal Митталом... улучшения экологии в Кривом Роге.

пасивісте, тут у заголовку все сказано!!! вичерпно!!!
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14.04.2021 19:33 Відповісти
Імітація діяльності. Розвінчайте мене прикладами з реального життя.
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14.04.2021 19:36 Відповісти
Ты живёшь.
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14.04.2021 19:44 Відповісти
Розумієте, Міттал якраз про екологію хоч трохи думає, а от коли Криворіжсталь була Ахметова, то про це і близько ніхто не думав...
І виникає питання: коли така ж розмова буде з Ахметовим і Бєньою? Причому з ними ці розмови мали б бути РАНІШЕ, ніж з Мітталом, бо вони ніфіга для екології не роблять, на відміну від нього!
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14.04.2021 19:55 Відповісти
Полемика на тему "А пАчИму Ахметов не сидит" меня не интересует.
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14.04.2021 19:57 Відповісти
Так це ж якраз полеміка Зе на стадіоні...
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14.04.2021 20:00 Відповісти
Я был на стадионе, на половине поля Порошенко.
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14.04.2021 20:15 Відповісти
Очень оптимистическая для Украины новость.
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14.04.2021 19:21 Відповісти
И как обычно это новость о прекрасном далеком...а не о настоящем....
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14.04.2021 19:22 Відповісти
С какого будуна у тебя возникла столь бредовая мысль???
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14.04.2021 19:26 Відповісти
Особисто тобі подобається свіженька локшина на вухах кожного дня?
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14.04.2021 19:30 Відповісти
У меня будущее как раз есть....по той простой причине что к зеленому стаду я отношения не имею...и ни каких иллюзий в отношении него не питаю....
Что до будущего которое тебя так возбудило...то речь в моем посте шла не о моем будущем...а о будущем того о чем тема данной новости....но ты в силу своего врожденного скудоумия этого понять не смог....
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14.04.2021 19:30 Відповісти
Зачем мне?? Это твоя и других зебилов работа....искать жемчужину в куче зеленого дерьма..... и тужится при этом...потому как жемчужины в дерьме нет...и быть не может....но зебилам приказано ее искать...
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14.04.2021 19:45 Відповісти
Все верно...пчелы ищут мед...а зеленые мухи ищут дерьмо....что бы найти там жемчужину....
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14.04.2021 19:50 Відповісти
Это твой воспаленный мозг сам придумал...или подсказал кто то??
Я же тебе выше ясно и понятно сказал....что это новость как новость....новость ни о чем... как и все остальные новость за последнии два года...нет в ней не меда ...ни дерьма...ОНА НИ О ЧЕМ....

Но ты зебил постарался найти в ней жемчужину...
https://censor.net/ru/user/485228

Очень оптимистическая для Украины новость.
https://censor.net/ru/comments/locate/3259748/01921461-debc-70b4-9470-e9f14717ac4d
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14.04.2021 19:56 Відповісти
гопник пытается нагнуть индуса на откаты?
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14.04.2021 19:22 Відповісти
ГОП -головный офис презыдента
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14.04.2021 19:24 Відповісти
При этих словах Кислярскому захотелось дать еще пятьдесят рублей, но больше уже не приходить ни на какие заседания. Он еле удержал себя от этого порыва. (с)
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14.04.2021 19:37 Відповісти
І лавочькі возлє мамінага пад'єзда шоп паставіл.
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14.04.2021 19:48 Відповісти
для улучшения экологии в Кривом Роге
Надо роги отрихтовать! -- как говорили в Киеве во времена, когда каждый знал своё место и никому его не уступал...*)
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14.04.2021 19:53 Відповісти
у индуса близорукость - мелкое не видит вдалеке...
близорукость! но не скудоумие...
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14.04.2021 20:01 Відповісти
А зечмо не бажає ініціювати розгляд АМКУ щотижневе необгрунтоване підвищення цін на металопрокат монополістами?
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14.04.2021 22:40 Відповісти
хорошо. правильно.
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15.04.2021 06:57 Відповісти
 
 