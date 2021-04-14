Євросоюз закликав Росію прийняти делегацію ОБСЄ, щоб "розвіяти занепокоєння щодо військової діяльності"

Євросоюз закликає Росію добровільно прийняти візит делегації країн-учасниць ОБСЄ у рамках Віденського документа з метою розвіювання побоювань щодо її незвичної військової діяльності.

Відповідний заклик міститься у заяві ЄС, виголошеній під час спеціального спільного засідання Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у середу, 14 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми дуже уважно і з великим занепокоєнням спостерігаємо за погіршенням безпекової ситуації на сході України та переміщенням російських військ у напрямку та біля кордону з Україною і на незаконно анексованому Кримському півострові. Ми закликаємо РФ вжити необхідні кроки для деескалації ситуації та розпочати змістовний діалог і конструктивні консультації", - йдеться у заяві.

Також було заявлено, що роз’яснення, надані Російською Федерацією, "навряд чи можна вважати задовільними, оскільки вони не надають важливої інформації для пояснення діяльності, про яку йдеться, та розвіювання проблем". "Відмова Російської Федерації від змістовного діалогу на засіданні минулої суботи викликає жаль і не сприяє зусиллям з деескалації. А тому ми закликаємо Росію діяти добросовісно на основі її політико-військових зобов'язань у рамках ОБСЄ", - зазначається у заяві.

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На цьому тлі ЄС та його країни-члени виступили з низкою рекомендацій "для прояснення ситуації та зупинки діяльності, яка викликає занепокоєння", базованих на положеннях Віденського документа та інших заходів зміцнення довіри та безпеки.

Одна з цих рекомендацій містить заклик до Російської Федерації "добровільно прийняти візит, щоб розвіяти занепокоєння щодо її військової діяльності, відповідно до положень пункту 18 Віденського документа 2011 року".

Серед рекомендацій також є заклик до РФ "забезпечити, відповідно до своїх зобов'язань за Віденським документом, повну прозорість своєї військової діяльності, зокрема щодо основних питань, які стосуються чисельності та структури постійно дислокованих військ у відповідних районах та додатково перекинутих військ, залучених до бойової підготовки, як і тривалості їх розгортання".

Заява з рекомендаціями була зроблена від імені усіх 27 країн-членів ЄС. Крім того, до неї приєдналися ще 8 країн: Республіка Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Ісландія, Ліхтенштейн, Грузія, Андорра та Сан-Марино.