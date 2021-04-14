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Новини Агресія Росії проти України
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Євросоюз закликав Росію прийняти делегацію ОБСЄ, щоб "розвіяти занепокоєння щодо військової діяльності"

Євросоюз закликав Росію прийняти делегацію ОБСЄ, щоб

Євросоюз закликає Росію добровільно прийняти візит делегації країн-учасниць ОБСЄ у рамках Віденського документа з метою розвіювання побоювань щодо її незвичної військової діяльності.

Відповідний заклик міститься у заяві ЄС, виголошеній під час спеціального спільного засідання Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у середу, 14 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми дуже уважно і з великим занепокоєнням спостерігаємо за погіршенням безпекової ситуації на сході України та переміщенням російських військ у напрямку та біля кордону з Україною і на незаконно анексованому Кримському півострові. Ми закликаємо РФ вжити необхідні кроки для деескалації ситуації та розпочати змістовний діалог і конструктивні консультації", - йдеться у заяві.

Також було заявлено, що роз’яснення, надані Російською Федерацією, "навряд чи можна вважати задовільними, оскільки вони не надають важливої інформації для пояснення діяльності, про яку йдеться, та розвіювання проблем". "Відмова Російської Федерації від змістовного діалогу на засіданні минулої суботи викликає жаль і не сприяє зусиллям з деескалації. А тому ми закликаємо Росію діяти добросовісно на основі її політико-військових зобов'язань у рамках ОБСЄ", - зазначається у заяві.

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На цьому тлі ЄС та його країни-члени виступили з низкою рекомендацій "для прояснення ситуації та зупинки діяльності, яка викликає занепокоєння", базованих на положеннях Віденського документа та інших заходів зміцнення довіри та безпеки.

Одна з цих рекомендацій містить заклик до Російської Федерації "добровільно прийняти візит, щоб розвіяти занепокоєння щодо її військової діяльності, відповідно до положень пункту 18 Віденського документа 2011 року".

Серед рекомендацій також є заклик до РФ "забезпечити, відповідно до своїх зобов'язань за Віденським документом, повну прозорість своєї військової діяльності, зокрема щодо основних питань, які стосуються чисельності та структури постійно дислокованих військ у відповідних районах та додатково перекинутих військ, залучених до бойової підготовки, як і тривалості їх розгортання".

Заява з рекомендаціями була зроблена від імені усіх 27 країн-членів ЄС. Крім того, до неї приєдналися ще 8 країн: Республіка Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Ісландія, Ліхтенштейн, Грузія, Андорра та Сан-Марино.

Автор: 

ОБСЄ (3512) росія (66070) Євросоюз (13663)


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Топ коментарі
+4
Обеспокоенностью пусть себя трахнут, импотенты. Руки развяли рашке по самое не хочу.
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14.04.2021 22:12 Відповісти
+3
глупость - хуже воровства.
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14.04.2021 21:44 Відповісти
+3
Чего карлики добивался. Чтобы его просили.За один звонок Байдена весь свой металлолом по всей России таскает.
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14.04.2021 21:47 Відповісти
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14.04.2021 21:42 Відповісти
глупость - хуже воровства.
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14.04.2021 21:44 Відповісти
европейские подельники рашиста, просят принять ОБСЕ , прорасейскую развед - фирму,которую спонсирует рашист
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14.04.2021 21:46 Відповісти
Чего карлики добивался. Чтобы его просили.За один звонок Байдена весь свой металлолом по всей России таскает.
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14.04.2021 21:47 Відповісти
Ну приедут...

Евросоюз призвал Россию принять делегацию ОБСЕ, чтобы "развеять обеспокоенность в отношении военной деятельности" - Цензор.НЕТ 4649
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14.04.2021 21:49 Відповісти
Евросоюз призвал Россию принять делегацию ОБСЕ, чтобы "развеять обеспокоенность в отношении военной деятельности" - Цензор.НЕТ 1458
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14.04.2021 21:53 Відповісти
Аби ж тільки він. 90% рашисстов ненавидять розвинуті країни, люто ненавидять Україну.
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14.04.2021 23:23 Відповісти
Чмошники европейские никак не поймут что х.уйло уже давно положил на них свой прибор...
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14.04.2021 21:58 Відповісти
На терези ЄС покладене: "це просто бізнес" на одну чашу і "безпека своєї країни" на іншу.
Розуміння того, що Україна - то тільки початок, так би мовити "злітна смуга" для відновлення впливу кремля на Європу, і світ нарешті починає... Ні, не врівноважувати ті терези, а лише розуміти наслідки програшу України вже дає надію, що наша армія буде не на одинці з московитською ордою.
Але та надія нам як зайцю п'ята лапа. Може й стане в нагоді, але треба розраховувати тільки на власні сили. Ну а з цими "прафєссіаналами", що зараз при владі, райдужної перспективи очікувати не варто, на жаль...
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14.04.2021 22:01 Відповісти
Обеспокоенностью пусть себя трахнут, импотенты. Руки развяли рашке по самое не хочу.
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14.04.2021 22:12 Відповісти
100% . Але срашка набагато гірша (у лайні) ніж Німеччина 1938го.
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14.04.2021 23:25 Відповісти
проявил обеспокоенность, чтобы успокоиться
так это миленько и стурбовано
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15.04.2021 01:22 Відповісти
Нашли кого призывать -МОРДОР!!!! Не призывать, ДАВИТЬ!!
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15.04.2021 10:33 Відповісти
 
 