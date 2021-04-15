УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6329 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
9 094 34

"Плівки Халімона": в Раді заявили, що є записи погроз військовим від Міноборони за відмову приймати гнилі продукти

На Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки заявили, що можуть опублікувати "плівки Халімона", які підтверджують вчинення тиску на військових за відмову приймати від постачальника "Військсервіс-Волонтер" гнилі продукти і переморожене м'ясо.

Про це під час засідання Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки заявив народний депутат Михайло Забродський.

На засідання оборонного комітету запросили заступника міністра оборони Ігоря Халімона, від якого депутати вимагали пояснень щодо зниження якості харчування в армії, а також відповідей на питання, чому ринок поставки продуктів до військових частин сьогодні на 90% монополізований єдиною компанією "Військсервіс-Волонтер".

Позицію Халімона парламентарі назвали виправдувальною щодо монополіста держзакупівель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компанія "Військсервіс Волонтер" поставляє в ЗСУ тухле м'ясо і гнилі овочі та фрукти, - депутатка "Голосу" Бобровська (доповнено). ФОТО

"Шановний пане заступнику міністра оборони. Те, що ви зробили, - ви не вирішили ситуацію. Ви зробили зручну для себе схему і ручну установку, щоб закрити питання хоча б тимчасово. Те, що ви киваєте на тендерний комітет, - вибачте мене, він ніякої відповідальності не нестиме, запитають насамперед з вашого керівника і, можливо, з вас, як з профільного заступника. Тепер щодо вашої рекомендації поїхати кудись і подивитися (як харчуються військові. - Ред.) - я там буваю частіше, ніж ви, і питання контролю (якості продуктів. - Ред.) теж вивчав. І навіть маю дані, зафіксовані технічно, коли окремим начальником продовольчих служб окремих військових частин, які занадто ретельно проводять контроль і складають відповідні рекламаційні акти, лунає дзвінок від заступника міністра оборони з чітким зазначенням зменшити обороти і припинити контроль, який зриває харчування", - заявив нардеп.

"Тому не у вашому випадку і не в ваших інтересах робити акцент на контролі. Якщо питання піде, як то кажуть на принцип, - то ці дані стануть надбанням широкої громадськості. А з питанням визначення голосів з різних плівок у нас у державі сьогодні дуже добре поставлена робота. Якщо потрібно - то і ВР заслухає. Я вам гарантую - коли будемо вважати, що це необхідно - саме так і зробимо, тим більше, що на плівках чути, що це ваш голос", - сказав Забродський.

Нагадаємо, раніше нардепка Соломія Бобровська також повідомила про факти погроз звільненням на адресу військових, якщо ті відмовляються приймати продукти низької якості від постачальника "Військсервіс-Волонтер".

"... приїжджало МО і навалило замполітам. Я мала досвід, коли одна з бригад мені сказала і показала фотографії продуктів, але, кажуть, ми не будемо писати, тому що нас звільнять. Біда в тому, що частину найменувань продуктів ця контора не возить. А те, що привозять, - воно або зіпсоване, або двічі марковане", - зазначила вона в інтерв'ю "Апостроф-ТВ".

Раніше була озвучена інформація, що ТОВ "Військсервіс-Волонтер" освоїло на харчових закупівлях МО майже 6 млрд грн. Окремі тендерні перемоги компанії визнані АМКУ і судами незаконними. Попри це, компанія залишається монополістом і продовжує поставляти, зокрема і на фронт, гнилу продукцію і переморожене м'ясо.

Автор: 

армія (3779) ВР (15045) Міноборони (7479) продукти (1176) Забродський Михайло (65)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
Подонки. Кормят защитников Украины гнильем. Сами то не идут на мобилизацию, себе они отменили, олигархи не идут на фронт, а люди, которые защищают государство должны есть помои. Это Зеленский так кормит армию и так она готова к наступлению Путина?
показати весь коментар
15.04.2021 13:41 Відповісти
+10
13.04.2021 Донбасс. Зеленский усомнился в решении взять под контроль военные позиции у Шумов. "Для некоторых это означало, что мы были крутыми парнями."
"Пленки Халимона": в Раде заявили, что есть записи угроз военным от Минобороны за отказ принимать гнилые продукты - Цензор.НЕТ 6873
показати весь коментар
15.04.2021 13:48 Відповісти
+7
срамота !
показати весь коментар
15.04.2021 13:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
срамота !
показати весь коментар
15.04.2021 13:34 Відповісти
Подонки. Кормят защитников Украины гнильем. Сами то не идут на мобилизацию, себе они отменили, олигархи не идут на фронт, а люди, которые защищают государство должны есть помои. Это Зеленский так кормит армию и так она готова к наступлению Путина?
показати весь коментар
15.04.2021 13:41 Відповісти
13.04.2021 Донбасс. Зеленский усомнился в решении взять под контроль военные позиции у Шумов. "Для некоторых это означало, что мы были крутыми парнями."
"Пленки Халимона": в Раде заявили, что есть записи угроз военным от Минобороны за отказ принимать гнилые продукты - Цензор.НЕТ 6873
показати весь коментар
15.04.2021 13:48 Відповісти
"Плівки Халімона": в Раді заявили, що є записи погроз військовим від Міноборони за відмову приймати гнилі продукти - Цензор.НЕТ 3882
показати весь коментар
15.04.2021 14:02 Відповісти
"Плівки Халімона": в Раді заявили, що є записи погроз військовим від Міноборони за відмову приймати гнилі продукти - Цензор.НЕТ 3863
показати весь коментар
15.04.2021 14:03 Відповісти
"Плівки Халімона": в Раді заявили, що є записи погроз військовим від Міноборони за відмову приймати гнилі продукти - Цензор.НЕТ 8890
показати весь коментар
15.04.2021 14:08 Відповісти
Жралі ми в дитинстві в армії стратегзапасноє м'яско... року так 1956...
показати весь коментар
15.04.2021 13:37 Відповісти
я лично в наряде по столовой разгружал в 1989 году фуры с говядиной с отметками "Ленд-Лиз, 1943г.", а потом ел это мсяо..
показати весь коментар
15.04.2021 13:58 Відповісти
Коровы шли своим ходом столько лет? Это где ж такие закрома Родины были?
показати весь коментар
15.04.2021 14:08 Відповісти
коровы приплыли из Америки и оказались в подземных мобилизационных хранилищах глубоко под землей в вечной мерзлоте..
показати весь коментар
15.04.2021 14:15 Відповісти
Але, глубако пад землей нет вечнай мерзлаты!
показати весь коментар
15.04.2021 15:27 Відповісти
мабуть не на стільки глубако )))
показати весь коментар
22.04.2021 21:54 Відповісти
Судячи по "м"ясу" що нам давали, ми в радянській армії з"їли кілька мамонтів, що з вічної мерзлоти виколупали. А про смак комбіжиру навіть зараз згадувати гидко.
показати весь коментар
15.04.2021 14:29 Відповісти
какая контрактная армия!
о чем вы говорите.
показати весь коментар
15.04.2021 13:39 Відповісти
Халимон гнилой лимон ...
показати весь коментар
15.04.2021 13:42 Відповісти
Це уже стандарти НАТО чи ще ні?
показати весь коментар
15.04.2021 13:47 Відповісти
Мразота.

"Халімон є фінансовим директором ТОВ «Прометей-газ 1»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-phlmn-5 [5] .
Він обіймав посаду директора ТОВ «Агро-хаус»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-phlmn-5 [5] .
Працював начальником реєстраційної служби https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8 Прилуцького міськрайонного управління юстиції у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Чернігівській області https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-phlmn-5 [5] .
Відомий тим, що 21 липня 2020 р. Дмитренко написав заяву, що Халімон і Селютін пропонували йому вирішення проблем з правоохоронцями та сприятливі умови для ведення аграрного бізнесу у Чернігівській області в обмін на 40 млн грн.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6]
НАБУ звернулося за генпрокурора Венедиктової з проханням про порушення кримінальної справи. Однак, з невідомих широкому загалу причин, отримало відмову"
показати весь коментар
15.04.2021 13:50 Відповісти
Что скажет нам по этому поводу г-жа Мосейчук?
Гниляки в студии будут?
показати весь коментар
15.04.2021 13:53 Відповісти
И обязательная слеза про "бедных мальчиков". Без этого никак.
показати весь коментар
15.04.2021 14:13 Відповісти
Цю мерзоту, типу халімонів потрібно знищувати фізично, бо доки халімони при владі - доти країна буде у дупі.
показати весь коментар
15.04.2021 13:55 Відповісти
А кто же будет знищувать если при владі в основном такие халимоны. Так и живем.
показати весь коментар
15.04.2021 15:09 Відповісти
а гундосный Бубочка не хочет обсудить на совещании СНБО кризисное положение с питанием в Армии..
а почему бестолочь министр Обороны Таран не докладывает перЗеденту о проблемах с питанием солдат?!
самое время вводить санкции против Министра Обороны Тарана, зам Министра Халимона, фирмы ""Вийськсервис-Волонтер" и лишать их гражданста..
показати весь коментар
15.04.2021 13:56 Відповісти
"почему бестолочь министр Обороны Таран не докладывает перЗеденту о проблемах с питанием солдат?!"

Потому что он эти проблемы и создал.
показати весь коментар
15.04.2021 15:33 Відповісти
Пусть едят шаурму
"Плівки Халімона": в Раді заявили, що є записи погроз військовим від Міноборони за відмову приймати гнилі продукти - Цензор.НЕТ 5213
показати весь коментар
15.04.2021 13:56 Відповісти
И сравнить

"Плівки Халімона": в Раді заявили, що є записи погроз військовим від Міноборони за відмову приймати гнилі продукти - Цензор.НЕТ 9696
"Плівки Халімона": в Раді заявили, що є записи погроз військовим від Міноборони за відмову приймати гнилі продукти - Цензор.НЕТ 3294
показати весь коментар
15.04.2021 14:17 Відповісти
Плівки на плівках і плівками поганяють.
показати весь коментар
15.04.2021 14:01 Відповісти
садикам школам дурдомам армии и тюрьмам
ЖРАТЬ ГНИЛЬЁ - СВЯТОЕ...
показати весь коментар
15.04.2021 14:48 Відповісти
зеленое ******, волает на весь мир: "почему мы не в нато"! Вот поэтому нас никто туда не возьмет с идиотом говнокомандующим и ****** назначенными ним в гейштаб.
показати весь коментар
15.04.2021 15:00 Відповісти
Очередной ППР- посидели , попи@дели , разошлись!
показати весь коментар
15.04.2021 15:13 Відповісти
Виновных-расстрелять!
показати весь коментар
15.04.2021 16:14 Відповісти
Таки постачальники повинні гинути від рук ворожих диверсантів!
показати весь коментар
15.04.2021 16:23 Відповісти
Зачем кормить свою армию ,если ждут чужую ?! Понять и простить от министра обороны тут не пройдет ,а самому главному вообще неизвестно что это такое - продовольственное обеспечение т.к. в сериалах про армию не снимался .
показати весь коментар
15.04.2021 17:48 Відповісти
 
 