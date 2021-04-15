"Плівки Халімона": в Раді заявили, що є записи погроз військовим від Міноборони за відмову приймати гнилі продукти
На Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки заявили, що можуть опублікувати "плівки Халімона", які підтверджують вчинення тиску на військових за відмову приймати від постачальника "Військсервіс-Волонтер" гнилі продукти і переморожене м'ясо.
Про це під час засідання Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки заявив народний депутат Михайло Забродський.
На засідання оборонного комітету запросили заступника міністра оборони Ігоря Халімона, від якого депутати вимагали пояснень щодо зниження якості харчування в армії, а також відповідей на питання, чому ринок поставки продуктів до військових частин сьогодні на 90% монополізований єдиною компанією "Військсервіс-Волонтер".
Позицію Халімона парламентарі назвали виправдувальною щодо монополіста держзакупівель.
"Шановний пане заступнику міністра оборони. Те, що ви зробили, - ви не вирішили ситуацію. Ви зробили зручну для себе схему і ручну установку, щоб закрити питання хоча б тимчасово. Те, що ви киваєте на тендерний комітет, - вибачте мене, він ніякої відповідальності не нестиме, запитають насамперед з вашого керівника і, можливо, з вас, як з профільного заступника. Тепер щодо вашої рекомендації поїхати кудись і подивитися (як харчуються військові. - Ред.) - я там буваю частіше, ніж ви, і питання контролю (якості продуктів. - Ред.) теж вивчав. І навіть маю дані, зафіксовані технічно, коли окремим начальником продовольчих служб окремих військових частин, які занадто ретельно проводять контроль і складають відповідні рекламаційні акти, лунає дзвінок від заступника міністра оборони з чітким зазначенням зменшити обороти і припинити контроль, який зриває харчування", - заявив нардеп.
"Тому не у вашому випадку і не в ваших інтересах робити акцент на контролі. Якщо питання піде, як то кажуть на принцип, - то ці дані стануть надбанням широкої громадськості. А з питанням визначення голосів з різних плівок у нас у державі сьогодні дуже добре поставлена робота. Якщо потрібно - то і ВР заслухає. Я вам гарантую - коли будемо вважати, що це необхідно - саме так і зробимо, тим більше, що на плівках чути, що це ваш голос", - сказав Забродський.
Нагадаємо, раніше нардепка Соломія Бобровська також повідомила про факти погроз звільненням на адресу військових, якщо ті відмовляються приймати продукти низької якості від постачальника "Військсервіс-Волонтер".
"... приїжджало МО і навалило замполітам. Я мала досвід, коли одна з бригад мені сказала і показала фотографії продуктів, але, кажуть, ми не будемо писати, тому що нас звільнять. Біда в тому, що частину найменувань продуктів ця контора не возить. А те, що привозять, - воно або зіпсоване, або двічі марковане", - зазначила вона в інтерв'ю "Апостроф-ТВ".
Раніше була озвучена інформація, що ТОВ "Військсервіс-Волонтер" освоїло на харчових закупівлях МО майже 6 млрд грн. Окремі тендерні перемоги компанії визнані АМКУ і судами незаконними. Попри це, компанія залишається монополістом і продовжує поставляти, зокрема і на фронт, гнилу продукцію і переморожене м'ясо.
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"Халімон є фінансовим директором ТОВ «Прометей-газ 1»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-phlmn-5 [5] .
Він обіймав посаду директора ТОВ «Агро-хаус»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-phlmn-5 [5] .
Працював начальником реєстраційної служби https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8 Прилуцького міськрайонного управління юстиції у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Чернігівській області https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-phlmn-5 [5] .
Відомий тим, що 21 липня 2020 р. Дмитренко написав заяву, що Халімон і Селютін пропонували йому вирішення проблем з правоохоронцями та сприятливі умови для ведення аграрного бізнесу у Чернігівській області в обмін на 40 млн грн.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6]
НАБУ звернулося за генпрокурора Венедиктової з проханням про порушення кримінальної справи. Однак, з невідомих широкому загалу причин, отримало відмову"
Гниляки в студии будут?
а почему бестолочь министр Обороны Таран не докладывает перЗеденту о проблемах с питанием солдат?!
самое время вводить санкции против Министра Обороны Тарана, зам Министра Халимона, фирмы ""Вийськсервис-Волонтер" и лишать их гражданста..
Потому что он эти проблемы и создал.
ЖРАТЬ ГНИЛЬЁ - СВЯТОЕ...