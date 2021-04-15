"Плівки Халімона": в Раді заявили, що є записи погроз військовим від Міноборони за відмову приймати гнилі продукти

На Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки заявили, що можуть опублікувати "плівки Халімона", які підтверджують вчинення тиску на військових за відмову приймати від постачальника "Військсервіс-Волонтер" гнилі продукти і переморожене м'ясо.

Про це під час засідання Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки заявив народний депутат Михайло Забродський.

На засідання оборонного комітету запросили заступника міністра оборони Ігоря Халімона, від якого депутати вимагали пояснень щодо зниження якості харчування в армії, а також відповідей на питання, чому ринок поставки продуктів до військових частин сьогодні на 90% монополізований єдиною компанією "Військсервіс-Волонтер".

Позицію Халімона парламентарі назвали виправдувальною щодо монополіста держзакупівель.

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"Шановний пане заступнику міністра оборони. Те, що ви зробили, - ви не вирішили ситуацію. Ви зробили зручну для себе схему і ручну установку, щоб закрити питання хоча б тимчасово. Те, що ви киваєте на тендерний комітет, - вибачте мене, він ніякої відповідальності не нестиме, запитають насамперед з вашого керівника і, можливо, з вас, як з профільного заступника. Тепер щодо вашої рекомендації поїхати кудись і подивитися (як харчуються військові. - Ред.) - я там буваю частіше, ніж ви, і питання контролю (якості продуктів. - Ред.) теж вивчав. І навіть маю дані, зафіксовані технічно, коли окремим начальником продовольчих служб окремих військових частин, які занадто ретельно проводять контроль і складають відповідні рекламаційні акти, лунає дзвінок від заступника міністра оборони з чітким зазначенням зменшити обороти і припинити контроль, який зриває харчування", - заявив нардеп.

"Тому не у вашому випадку і не в ваших інтересах робити акцент на контролі. Якщо питання піде, як то кажуть на принцип, - то ці дані стануть надбанням широкої громадськості. А з питанням визначення голосів з різних плівок у нас у державі сьогодні дуже добре поставлена робота. Якщо потрібно - то і ВР заслухає. Я вам гарантую - коли будемо вважати, що це необхідно - саме так і зробимо, тим більше, що на плівках чути, що це ваш голос", - сказав Забродський.

Нагадаємо, раніше нардепка Соломія Бобровська також повідомила про факти погроз звільненням на адресу військових, якщо ті відмовляються приймати продукти низької якості від постачальника "Військсервіс-Волонтер".

"... приїжджало МО і навалило замполітам. Я мала досвід, коли одна з бригад мені сказала і показала фотографії продуктів, але, кажуть, ми не будемо писати, тому що нас звільнять. Біда в тому, що частину найменувань продуктів ця контора не возить. А те, що привозять, - воно або зіпсоване, або двічі марковане", - зазначила вона в інтерв'ю "Апостроф-ТВ".

Раніше була озвучена інформація, що ТОВ "Військсервіс-Волонтер" освоїло на харчових закупівлях МО майже 6 млрд грн. Окремі тендерні перемоги компанії визнані АМКУ і судами незаконними. Попри це, компанія залишається монополістом і продовжує поставляти, зокрема і на фронт, гнилу продукцію і переморожене м'ясо.