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Новини Коронавірус і карантин
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Ситуація із забезпеченням киснем пацієнтів з COVID-19 у Києві критична, - Рубан

Ситуація із забезпеченням киснем пацієнтів з COVID-19 у Києві критична, - Рубан

У Києві спостерігається критична ситуація із забезпеченням киснем хворих на COVID-19.

Про це розповів начальник Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

"На цей момент ліжковий фонд Києва офіційно становить понад 5500, також працює Національна академія медичних наук, ці ліжка додатково забезпечуються киснем. Але ситуація із забезпеченням киснем в Києві дійсно критична. Це питання вирішується Департаментом охорони здоров'я майже щогодини", - говорить Рубан.

При цьому, за його словами, до 30 квітня локдаун у Києві не переглядатимуть.

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"Що стосується міського рішення, воно буде виконуватися до 30 квітня. До цієї дати воно не буде переглядатися. Гібридне рішення сьогодні недоцільне і неможливе. Далі будемо дивитися по ситуації на кінець квітня", - говорить фахівець.

"Ми йдемо за сценарієм Івано-Франківська чи Чернівців. У столиці максимально циркулює британський штам – це підтверджено Центром громадського здоров’я. Фактично 80% усіх випадків захворювання на коронавірус спричинені саме цим штамом. Він викликає захворювання насамперед у молоді, дітей та підлітків. Реєструються випадки в людей від 20 до 40 років. Інкубаційний період цього збудника – від 3 до 7 діб. На жаль, на 7-му добу у разі самолікування можуть бути ускладнення, внаслідок чого необхідно важке лікування із забезпеченням реанімаційного обладнання", - зазначив Рубан.

Автор: 

карантин (18172) Рубан Олег (113) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) кисень (71)


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Топ коментарі
+7
А в чем и в какой отрасли у вас Зепоцы ситуация на данный момент не критическая !?
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15.04.2021 14:35 Відповісти
+2
Ситуация с обеспечением кислородом пациентов с COVID-19 в Киеве критическая, - Рубан - Цензор.НЕТ 7811
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15.04.2021 14:39 Відповісти
+1
Порошенко зупинись!
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15.04.2021 14:37 Відповісти
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А в чем и в какой отрасли у вас Зепоцы ситуация на данный момент не критическая !?
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15.04.2021 14:35 Відповісти
Поставки дури в ОП идут без перебоев...
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15.04.2021 14:39 Відповісти
В космической.
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15.04.2021 14:45 Відповісти
*В комичекской.
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15.04.2021 14:46 Відповісти
все газосварщики без работы!
только мед. чиновники при зарплате...
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15.04.2021 14:36 Відповісти
Порошенко зупинись!
показати весь коментар
15.04.2021 14:37 Відповісти
Ситуация с обеспечением кислородом пациентов с COVID-19 в Киеве критическая, - Рубан - Цензор.НЕТ 7811
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15.04.2021 14:39 Відповісти
Ну так "абычный грипп". Каждый же год такое происходит...
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15.04.2021 14:47 Відповісти
"как больше года жить при пандемии, и все равно все про...бать" - Рубан
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15.04.2021 17:00 Відповісти
Щиро похер на це.
Люди у зоні ризику мають дбати про себе та свій імунітет.
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15.04.2021 17:30 Відповісти
 
 