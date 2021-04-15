Київ може вийти з "червоної" зони 30 квітня, - KSE

Київ може вийти з "червоної" зони 30 квітня, тобто одночасно із завершенням посилених карантинних обмежень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганіченко.

"Чернівецька та Львівська область вже наступного тижня можуть вийти з "червоної" зони епіднебезпеки. При цьому Львівській області варто збільшити рівень тестування на 50%. Близькі до виходу також Харківська та Одеська області. Потрапити в "червону" зону може Дніпропетровська область", - сказав він.

За словами Ганіченка, Київ може вийти з "червоної" зони одночасно із завершенням посилених карантинних обмежень (30 квітня).

Він додав, що ситуація з COVID-19 в Україні стабілізується.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рівне з 15 квітня послаблює карантин

"Рівень госпіталізації в Україні за тиждень знизився на 11%, виписки продовжують рости, і перевищують рівень госпіталізації. Завантаженість ліжок почала йти на спад. Показник смертності також стабілізувався", - сказав він.

Нагадаємо, раніше в Києві продовжили жорсткі карантинні обмеження до 30 квітня.

У КМДА сподіваються, що протягом двох тижнів Київ зможе перейти в "помаранчеву" зону.