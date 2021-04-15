Київ може вийти з "червоної" зони 30 квітня, - KSE
Київ може вийти з "червоної" зони 30 квітня, тобто одночасно із завершенням посилених карантинних обмежень.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганіченко.
"Чернівецька та Львівська область вже наступного тижня можуть вийти з "червоної" зони епіднебезпеки. При цьому Львівській області варто збільшити рівень тестування на 50%. Близькі до виходу також Харківська та Одеська області. Потрапити в "червону" зону може Дніпропетровська область", - сказав він.
За словами Ганіченка, Київ може вийти з "червоної" зони одночасно із завершенням посилених карантинних обмежень (30 квітня).
Він додав, що ситуація з COVID-19 в Україні стабілізується.
"Рівень госпіталізації в Україні за тиждень знизився на 11%, виписки продовжують рости, і перевищують рівень госпіталізації. Завантаженість ліжок почала йти на спад. Показник смертності також стабілізувався", - сказав він.
Нагадаємо, раніше в Києві продовжили жорсткі карантинні обмеження до 30 квітня.
У КМДА сподіваються, що протягом двох тижнів Київ зможе перейти в "помаранчеву" зону.
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топай убогий, дальше неси бред ...
НАДО ВОТ ТАК !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
БАЛЬШИМИ БУКВАМИ - АРГУМЕТЫ КРЕПЧЕ !!!!!!
вот эдичка, всё тоже выдаёт, только на Украинском языке.
(боксер вон орет что позакрывайте все нах и введите жесткий карантин... хм.. и кого нам слушать !?)
так сразу и выйдет...
Веталя ещё не всё спецпропуска продал!
Сегодня наблюдал, как бабушки с лыжными палками, семьи на велосипедах гордо демонстрировали свои пропуска, а мужики, которым надо кормить семьи перелезали через забор к электричке