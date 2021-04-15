Киев может выйти из "красной" зоны 30 апреля, - KSE

Киев может выйти из "красной" зоны 30 апреля, то есть одновременно с завершением усиленных карантинных ограничений.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

"Черновицкая и Львовская область уже на следующей неделе могут выйти из "красной" зоны эпидопасности. При этом Львовской области следует увеличить уровень тестирования на 50%. Близки к выходу также Харьковская и Одесская области. Попасть в "красную" зону может Днепропетровская область", - сказал он.

По словам Ганиченко, Киев может выйти из "красной" зоны одновременно с завершением усиленных карантинных ограничений (30 апреля).

Он добавил, что ситуация с COVID-19 в Украине стабилизируется.

"Уровень госпитализаций в Украине за неделю снизился на 11%, выписки продолжают расти, и превышают уровень госпитализации. Загруженность коек начала идти на спад. Показатель смертности также стабилизировался", - сказал он.

Напомним, ранее в Киеве продлили жесткие карантинные ограничения до 30 апреля.

В КГГА надеятся, что в течение двух недель Киев сможет перейти в "оранжевую" зону.

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