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Новости Коронавирус и карантин
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Киев может выйти из "красной" зоны 30 апреля, - KSE

Киев может выйти из

Киев может выйти из "красной" зоны 30 апреля, то есть одновременно с завершением усиленных карантинных ограничений.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

"Черновицкая и Львовская область уже на следующей неделе могут выйти из "красной" зоны эпидопасности. При этом Львовской области следует увеличить уровень тестирования на 50%. Близки к выходу также Харьковская и Одесская области. Попасть в "красную" зону может Днепропетровская область", - сказал он.

По словам Ганиченко, Киев может выйти из "красной" зоны одновременно с завершением усиленных карантинных ограничений (30 апреля).

Он добавил, что ситуация с COVID-19 в Украине стабилизируется.

"Уровень госпитализаций в Украине за неделю снизился на 11%, выписки продолжают расти, и превышают уровень госпитализации. Загруженность коек начала идти на спад. Показатель смертности также стабилизировался", - сказал он.

Напомним, ранее в Киеве продлили жесткие карантинные ограничения до 30 апреля.

В КГГА надеятся, что в течение двух недель Киев сможет перейти в "оранжевую" зону.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ближайшие дни Черниговщина, Буковина и Закарпатье могут перейти в "желтую" зону, - Ляшко

Автор: 

карантин (16729) Черниговщина (1485) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2935)


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Топ комментарии
+1
эдичка, ты эту ковидиотскую муть, попытайся рассказать в ковид отделениях, или родным умершших от ковид, тебе хоть пару раз в тыкву стукнут, может поумнеешь.
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15.04.2021 14:45 Ответить
+1
а ещё лучше, проповедуй под больницами, в которых заканчиваются места, для приёма больных, там тебе "благодарная публика" тоже аншлаг устроит.
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15.04.2021 14:47 Ответить
+1
Может не надо? И так каждый день новости что ваш брат то охранника подстрелит, то в кассиршу плюнет, то перед трамваем бегает... Неужели у вас такая жажда славы?
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15.04.2021 14:54 Ответить
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Киев может выйти из "красной" зоны 30 апреля, - KSE - Цензор.НЕТ 2104
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15.04.2021 14:39 Ответить
эдичка, ты эту ковидиотскую муть, попытайся рассказать в ковид отделениях, или родным умершших от ковид, тебе хоть пару раз в тыкву стукнут, может поумнеешь.
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15.04.2021 14:45 Ответить
а ещё лучше, проповедуй под больницами, в которых заканчиваются места, для приёма больных, там тебе "благодарная публика" тоже аншлаг устроит.
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15.04.2021 14:47 Ответить
А ти прям звідти репортаж ведеш? Клоун. Таким уродам як ти я б точно в диню пару раз напхав, щоб не сіяли паніку та не сприяли провадження цього злочинного соціального експерименту над приматами.
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15.04.2021 14:51 Ответить
Может не надо? И так каждый день новости что ваш брат то охранника подстрелит, то в кассиршу плюнет, то перед трамваем бегает... Неужели у вас такая жажда славы?
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15.04.2021 14:54 Ответить
Може просто спробуєте включити мізки, якщо вони там у вашій довбешкі є і просто дати відповідь на ті прості питання, що я задав. Ви чули коли небуть таке поняття як критичне мислення. Для чого воно і що воно дає? Це питання вже не просте. Тут ви можете зависнуть надовго.
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15.04.2021 14:58 Ответить
Скажите, пожалуйста, выводы о моих умственных способностях и что я могу зависнуть это вы от большого критического ума сделали? Исходя из того бреда, который Вы изволили тут излить, у меня возник только один вопрос - как Вам удалось зарегистрироваться что бы иметь возможность оставлять комментарии????
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15.04.2021 15:08 Ответить
Відповідь на мої питання спочатку, а потім я дам відповідь на Ваші.
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15.04.2021 15:11 Ответить
Что бы ответить на Ваши вопросы, нормальному человеку необходимо принять на грудь не менее 500гр, при чем на голодный желудок и не закусывая. А я только что пообедал, и как Вы изволили выразиться, не способен к критическому мышлению.
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15.04.2021 15:17 Ответить
Я зрозумів, що для того щоб ви почали щось там "мисліть" вам потрібно прийняти на грудь півлітруху. Так прийміть і дайте відповідь на мої питання. Прийміть, якщо по іншому у вас та сіра дулька в черепній коробці не заводиться. А то виглядає, що ви не те що не здатні до критичного мислення ви взагалі без пляшки ні на що не здатні. Прийміть. Прийміть...
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15.04.2021 15:22 Ответить
Опять Вас подвело критическое мышление и Вы ничего не поняли. Разве я писал для того что бы мне что то понять? Быстренько перечитайте и напишите какие выводы Вы сделали!
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15.04.2021 15:25 Ответить
Бачу, що ще не похмелилися. Від теми не відходимо. Берем на груди і читаємо те що я сказав в самому верху. Давай, давай опохмеліться і до справи!
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15.04.2021 15:29 Ответить
Мне кажется что Вы немного путаете понятия «критическое мышление» и «долбо...изм»
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15.04.2021 15:32 Ответить
Ні я вас не зпутаю ні з ким. Долбо*ба у вас я бачу впевнено.
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15.04.2021 15:35 Ответить
Хотелось бы узнать не только как Вы умудрились зарегестрироваться, но и сколько Вам лет. Ну и конечно что вызвало остановку развития в 14 лет.
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15.04.2021 15:36 Ответить
Дідусю ідіть залийте вже сліпи. І відпочивайте. Повірте вам небезпека загрожує на через мутацію коронавірусу......
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15.04.2021 15:39 Ответить
Эдуард, разве Вас не учили, что если не хотите узнать направление, куда Вам необходимо двигаться, не стоит рассказывать что нужно делать другим. Соберитесь, Вы же ещё не законченное быдло и у Вас есть шанс поверить что жить можно не разбрасываясь х..ми.
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15.04.2021 15:52 Ответить
Діду Панас, до теми. До теми я вам кажу. Не відволікайтеся. Відповідь на прості питання. Собі дайте, мені не потрібно.
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15.04.2021 15:59 Ответить
Эдуард что Вы хотите от меня услышать? Что Вы долб...б? Вы не представляете как мне хочется Вам это сказать! Но, к сожаление мне не позволяет это сделать мое графское воспитание. Хватит того что я опустился до уровня общения с быдлом!
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15.04.2021 16:05 Ответить
Понимаете ли, Эдуард, вы быдло принимаете вежливость за слабость. Я бы мог спросить Вас а ты что, Маруся дырявая, зону топтала? Но я не буду этого делать т.к. знаю что Маруся просто сериалов насмотрелась.
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15.04.2021 16:15 Ответить
Эдичка, да просто вонючий тупой быдлан, перечитавший теорий заговора и пересмотревший таких же как сам, мамкиных срывателей покров))) я думал ты просто дурачок, а ты ничтожество которое возомнило себя гением.

топай убогий, дальше неси бред ...
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15.04.2021 15:21 Ответить
Вяло, Эдичка!
НАДО ВОТ ТАК !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
БАЛЬШИМИ БУКВАМИ - АРГУМЕТЫ КРЕПЧЕ !!!!!!
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15.04.2021 15:40 Ответить
А ось і третій підтягнувся. Все всі в зборі. Відпочивайте дурники, вам ніякі аргументи не допоможуть. Іди вже баран чимось уколися!
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15.04.2021 15:44 Ответить
Эдик, простым шрифтом твои глупости никто тне читает!
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15.04.2021 15:56 Ответить
Ну что Вы, быдло тоже люди, по крайней мере им нужно попытаться дать такую надежду.
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15.04.2021 15:27 Ответить
у меня просто среди друзей из недалёкого прошлого, есть такой же персонаж, спился и теперь, приняв на грудь, залипает на ютьюбе, смотрит "видосики" про плоскую землю, про "золотой миллиард", Ротшильдов, говорит что опзж нормальная партия и т.д и очень удивлён почему с ним никто не общается)))

вот эдичка, всё тоже выдаёт, только на Украинском языке.
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15.04.2021 15:32 Ответить
О бачу ви друга знайшли... Шукайте третього. І біжіть за пляшкою в АТБ. Тільки обовязково екіпіруйтеся відповідно, бо там велике скупчення потенційної для вас небезпеки. Хоча коли це алкашів зупиняло....
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15.04.2021 15:33 Ответить
ого, ты кроме передач про иллюминатов, по РЕН ТВ, ещё и Петросяна в Аншлаг, "Аншлаг!" смотришь? хорошая шЮтка, про "сообразить на троих", годов для 80-х ...
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15.04.2021 15:40 Ответить
Це не шутка манкурт, бо для тебе ця проблема актуальна і на сьогодні.
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15.04.2021 15:46 Ответить
Выйдем с "красной" зоны - и зайдем дружно в "черную" ...

(боксер вон орет что позакрывайте все нах и введите жесткий карантин... хм.. и кого нам слушать !?)
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15.04.2021 14:43 Ответить
вот как последнего заболевшего похоронят

так сразу и выйдет...
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15.04.2021 14:50 Ответить
Какой нафиг выйдет!
Веталя ещё не всё спецпропуска продал!
Сегодня наблюдал, как бабушки с лыжными палками, семьи на велосипедах гордо демонстрировали свои пропуска, а мужики, которым надо кормить семьи перелезали через забор к электричке
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15.04.2021 15:18 Ответить
"Отличная новость" с 1 по 15 мая РАЗГУЛЯЙ... Наверстаем все что было наработано карантином ( в смысле заболеваемости и смертности). Даешь повышенные показатели !!!
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15.04.2021 17:04 Ответить
 
 