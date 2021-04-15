Суд у Нідерландах підтвердив витік телефонних розмов фігурантів справи рейсу MH17

Суд в Нідерландах підтвердив факт витоку телефонних розмов одного з головних підозрюваних у справі MH17 Сергія Дубинського, але не встановив, як записи потрапили до ЗМІ.

Про це повідомив головуючий суддя Гендрік Стінгейс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, судовий слідчий опитав представників російського концерну "Алмаз-Антей", що є виробником ЗРК "Бук", з якого було збито малайзійський Boeing 777.

"Ми опитали експертів з Аерокосмічного центру Нідерландів, Королівської військової академії Бельгії і російського "Алмаз-Антея". Їх опитали окремо. Тепер вони будуть опитані разом", – додав суддя.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, журналісти програми Nieuwsuur мають у своєму розпорядженні тисячі телефонних розмов Дубинського, який був заступником так званого міністра оборони "ДНР" Ігоря Гиркин. Записи зробили українські спецслужби, вони датуються липнем і серпнем 2014 року.

Як випливає із записів розмов, в день катастрофи 17 липня Дубинський повідомив, що має прямий контакт із Москвою.За даними журналістів, Гиркин дійсно в той час вів переговори з російською стороною "на найвищому рівні".

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

Слухання справи по суті про збитий 17 червня 2014 року в небі над Донбасом пасажирський "Боїнг" Малазійських авіаліній, рейс МН17, заплановано на 7 червня 2021 року.