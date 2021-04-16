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Новини Агресія Росії проти України
23 011 119

Україну примушують до капітуляції: пропонують узгодити з ОРДЛО закони про вибори, народну міліцію і зміни до Конституції, - Левус

Україну примушують до капітуляції: пропонують узгодити з ОРДЛО закони про вибори, народну міліцію і зміни до Конституції, - Левус

Україна є об'єктом спеціальної операції з примусу до кластерної капітуляції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці екснардеп Андрій Левус.

"Ще два тижні тому і я особисто, і Рух Опору Капітуляції повідомляли про те, що Україна є об'єктом спеціальної операції по примусу до кластерної капітуляції. Новий капітуляційний план авторства Макрона і Меркель було скеровано Путіну (http://bit.ly/Капітуляційний_план) Він був опублікований в російській газеті "Комерсант"(http://bit.ly/Коммерсант). Андрій Єрмак фактично підтвердив його правдивість в інтерв'ю "Інтерфаксу". (http://bit.ly/ІнтерфаксЄрмак)", - заявив він.

"Kлючові моменти цього кластерного плану: "узгодження з ОРДЛО (читай з окупаційними адміністраціями) законів про вибори, народну міліцію та змін до Конституції. Є великі питання і до почерговості кроків, а лейтмотивом є виведення Росії за дужки війни. Вона остаточно з агресора перевтілюється в посередника і миротворця. Це її порятунок від санкцій. "Північний потік 2" є важливішим для старої Європи за наші з вами життя. Про це і говорили Путін, Меркель і Макрон без України. (http://bit.ly/зустріч_без_України) Саме цього зараз вимагає Кремль", - пояснив Левус.

За його словами, протягом останніх двох місяців в роботі ТКГ сформувалася тенденція суб'єктивізації "Л/ДНР".

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"І ось кілька тижнів тому США активізували антикремлівський порядок денний. Йти на такому фоні в фарватері Н4 в кластерну здачу держави для Зеленського стало не зручно. У Путіна почалось "загострення" з демонстрацією "Іскандерів" та іншого мотлоху. (http://bit.ly/Іскандери_Вороніж) США почали свої дії. Почались світові геополітичні торги де Україна є об`єктом. В цьому процесі Зеленський почав мямлити про Шуми (http://bit.ly/Зеленський_Шуми) і про те, як він не хоче війни, і почав через Мендель дзвонити до Путіна. Ніхто точно не знає причин чому Байден сам подзвонив до Путіна.Чому розвернулись кораблі ВМФ США? Можливо рано ще робити нквиішні висновки. Але точно зрозуміло, що ніхто не буде вписуватись на всі 100% за того, хто не готовий сам захищати власну позицію. Таких можна розмінювати. Я думаю це ключова проблема", - акцентував Левус.

"США буде протидіяти Кремлю є, але ділянок глобального фронту багато. Якщо Зеленський не готовий до боротьби і йому ближче "пацифізм" Макрона, то США не буде за нас розбивати лоба. Для того щоб США були твердими у своїй волі протидіяти антиукраїнським планам Україна має діяти сама. Має стати в авангарді боротьбі проти російського імперіалізму. І ось Зеленський сам напросився до Макрона (http://bit.ly/ЗеленськийМакрон). Тепер до них приєдналась Меркель. Стежимо за їхніми рухами і готуємось до опору. 19 квітня було заплановано зустріч радників Нормандського формату. Єрмак/Козак. 21 квітня Путін хоче доповісти про перемогу. Вихід з-під санкцій, примус України до інтеграції ОРДЛО на умовах Кремля може бути такою перемогою. Ми захищатимемо свою землю навіть якщо проти нас буде цілий світ. Нам відступати нікуди", - резюмував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київський безпековий форум: Ескалація дій Росії та підтримка України з боку Заходу

Україну примушують до капітуляції: пропонують узгодити з ОРДЛО закони про вибори, народну міліцію і зміни до Конституції, - Левус 01
Україну примушують до капітуляції: пропонують узгодити з ОРДЛО закони про вибори, народну міліцію і зміни до Конституції, - Левус 02
Україну примушують до капітуляції: пропонують узгодити з ОРДЛО закони про вибори, народну міліцію і зміни до Конституції, - Левус 03

Автор: 

Байден Джо (2893) Зеленський Володимир (24358) Меркель Ангела (1139) перемовини (3010) путін володимир (24124) росія (66070) США (23410) Левус Андрій (33) Макрон Емманюель (1515) капітуляція (29)


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Топ коментарі
+31
https://twitter.com/r2d2251

https://twitter.com/r2d2251 Мурзік Васильович https://twitter.com/r2d2251 @r2d2251 https://twitter.com/r2d2251/status/1382811404181327876 10 ч

Десь я вже це чув...
Точно! Перед зустріччю в Парижі у 2019 році.
Там теж бубочка так не поступався принциповими позиціями, що здав Цемаха, беркутів, сіру зону і ледь не пустив воду в Крим.
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16.04.2021 11:14 Відповісти
+21
Ви колись чули, що б Порошенка примушували до капітуляції ? Ніколи, бо вони його боялися . До речі, пуйло теж боявся , і досі боїться .
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16.04.2021 11:22 Відповісти
+19
есть надежда на профессионализм твоего лечащего врача.
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16.04.2021 11:24 Відповісти
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я твои вопросы ответил "если", каждое событие несет массу изменений и история уже иная. Хотя ты мирный пацифист, который просто как страус прячет голову в песок
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22.04.2021 19:48 Відповісти
Это не ответ
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22.04.2021 21:22 Відповісти
Гундосий кривляка дав інтерв'ю французькій https://www.lefigaro.fr/ Le Figaro . "У мене завжди були хороші відносини з Еммануелем Макроном, який підтримував мене під час президентських виборів. Якщо ЄС і Еммануель Макрон дійсно вважають нас членом європейської сім'ї, вони повинні діяти відповідно. Якщо ми належимо до однієї сім'ї, ми повинні жити разом. Ми не можемо зустрічатися вічно, як вічні наречені, ми повинні узаконити наші стосунки, мати дітей, тобто, алегорично кажучи, передбачити спільне майбутнє".
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16.04.2021 11:50 Відповісти
Шалупу на ворот.
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16.04.2021 11:57 Відповісти
Україну примушують до капітуляції: пропонують узгодити з ОРДЛО закони про вибори, народну міліцію і зміни до Конституції, - Левус - Цензор.НЕТ 7529А ось вам і вже зовсім скоро і ганьба несподіваної капітуляції
і знищення територіальної цілісності і державності України.
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16.04.2021 12:19 Відповісти
да ни чего не будет, недовольных зачистят и все, при этом в лучших традициях. Фигня короче
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16.04.2021 13:18 Відповісти
русские хотят войны ? они получат ее от всего мира и со всех сторон.
казахам отдатим часть, китаю часть, калининград наконец-то перестанет жить за забором да и крым вернется... не буду перечислять...Жаль русский народ... такая рабская жизнь и ту не дадут пожить.. Прошу только об одном не отправляйте детей молодых солдатиков на войну, не нужно умирать
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16.04.2021 13:00 Відповісти
Нет никакого русского народа. Есть русские, татары, мордва, чуваши, чечены с осетинами у которых разные интересы и лично мне никого из них вообще не жаль.
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16.04.2021 13:07 Відповісти
Хто "отдадим"? Невже сам, особисто, не злазячи з дивану, будеш роздавати?
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17.04.2021 00:39 Відповісти
Первое.
Советую, всем "сторонам" так, здесь, ссылающихся на прочтение минских соглашений, самому прочитать их, еще раз, внимательно. Как минимум, идущие первыми, 3 пункта парашей не выполнены (если не понятно почему, очень жаль),
Второе.
Не считаю эту бумажку каким нибудь юридическим, международным или межправительственным документом, обязательным для выполнения.
Третье.
Считаю, что Порошенко подписал эту бумажку под давлением или в состоянии аффекта. А если бы он подписал, что получит одобрение парламента на взрыв ядерной бомбы в центре Киева, а парламент хоп, и не захотел, тогда что?
И четвертое.
Глупо рассматривать всю эту историю с Минком в контексте обязанностей одной Украины. Россия вторгнувшись в Крым и Донбасс, захватив акваторию Азовского и Чернонго морей, нарушила столько международных норм и прав человека, что не пересчитать, в том числе и настоящий международный договор, ею подписанный 31 мая 1997 года.
Учитывая все сказанное, призывы некоторых людей, к Минску обусловлены непонимание коплексного абсурда этой истории, или желанием умышленно перенести всю ответственность на плечи Украины, на мотивах враждебности, неуважения к нашему государству или продвижения своих интересов в обход объективной реальности.
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16.04.2021 13:11 Відповісти
"Мы будем защищать свою землю даже если против нас будет целый мир. Нам отступать некуда" - к сожалению за год всех почистят, от ковида много умирают и от другого тоже.... такая ерунда не здоровая
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16.04.2021 13:17 Відповісти
Мінск це справжній сходняк - зібрались рєшали з європи шоб допомогти бандиту-***** втихомирити жертву! Чхати на закони, бо жертва щось там підписала під тортурами, тому хай виконує. Справжня нквдшна трійка - прізнаниє царіцца даказательства!!!
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16.04.2021 14:30 Відповісти
До того ж, навіщо боротися за збереження санкцій шляхом знищення України???? Може час настав плюнути на ті санкції і марні сподівання на закони та людяність світу?
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16.04.2021 14:35 Відповісти
Если хоть один дол**** на это согласится и хоть пером черкнет на бумажке, где есть хоть намек на отделение территорий, в любом ключе понимания, это будет гарантия того, что вся линия врага, разместится у нас в "прихожей" Еще аргументы?
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16.04.2021 21:45 Відповісти
Если это так... То я думаю стоит поднять вопрос об узурпации власти клоуном !
Так как у него нет полномочий единолично решать дела не связанные с внешней политикой !!!! Я напоминаю, что и Донбасс и Крым - это Украина, а не "заграница "!
а значит - что всё что с ними связано - это НЕ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА !!!
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16.04.2021 22:04 Відповісти
Бросьте, Бубочка просто маскирует военным дымом продавливание распродажи украинского чернозёма. Вот за это, за нарушение первого раздела Конституции, ему надо инкреминировать ст. 111 - Державна зрада.
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16.04.2021 22:09 Відповісти
Почитал все утренние и дневные посты, уже ПОСЛЕ того, как появилась информация по итогам встречи.
Интересно, писавшим теперь не стыдно?
Выступление Зеленского, по итогам встречи - выступление ни о чём, но это к счастью и не капитуляция.

Возле наших границ максимум 110 000 обученных кацапов.
На полуострове всего одна бригада, пусть и обозванная корпусом. Точно так же в Воронежской области танковые дивизии по 3000-4000 человек, вместо 10 тысяч, значит просто переименованные в дивизии бригады.
Бардака в РФ еще больше чем у нас. два года назад Путин создал Росгвардию и унизил армию, из армии РФ уволилось почти 80% обученных контрактников.
Единственные хорошо обученные войска РФ, расположены в ЛДНР.

Армию и авиацию при Путине, массово возглавили чекисты, иииии... И потеряли систему подготовки. Война в Сирии показала, что ОДНОВРЕМЕННО у кацапов могут воевать не более десяти самолетов. а такими "огромными" массами самолетов наше ПВО не проломить. У них ни генералы, ни полковники НЕ В СОСТОЯНИИ организовать одновременное ведение боя сотней самолетов.

Шапками закидывать противника не стоит. Надо готовиться. Но и трусить не стоит.
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16.04.2021 22:07 Відповісти
Жажда Китая - угроза России

https://www.youtube.com/watch?v=cnOkp11ER5Q&list=PLUuS7iqC3CEa1oe0e5G2aWoPeGK4cQIBK&index=9
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16.04.2021 22:30 Відповісти
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