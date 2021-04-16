Україну примушують до капітуляції: пропонують узгодити з ОРДЛО закони про вибори, народну міліцію і зміни до Конституції, - Левус

Україна є об'єктом спеціальної операції з примусу до кластерної капітуляції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці екснардеп Андрій Левус.

"Ще два тижні тому і я особисто, і Рух Опору Капітуляції повідомляли про те, що Україна є об'єктом спеціальної операції по примусу до кластерної капітуляції. Новий капітуляційний план авторства Макрона і Меркель було скеровано Путіну (http://bit.ly/Капітуляційний_план) Він був опублікований в російській газеті "Комерсант"(http://bit.ly/Коммерсант). Андрій Єрмак фактично підтвердив його правдивість в інтерв'ю "Інтерфаксу". (http://bit.ly/ІнтерфаксЄрмак)", - заявив він.

"Kлючові моменти цього кластерного плану: "узгодження з ОРДЛО (читай з окупаційними адміністраціями) законів про вибори, народну міліцію та змін до Конституції. Є великі питання і до почерговості кроків, а лейтмотивом є виведення Росії за дужки війни. Вона остаточно з агресора перевтілюється в посередника і миротворця. Це її порятунок від санкцій. "Північний потік 2" є важливішим для старої Європи за наші з вами життя. Про це і говорили Путін, Меркель і Макрон без України. (http://bit.ly/зустріч_без_України) Саме цього зараз вимагає Кремль", - пояснив Левус.

За його словами, протягом останніх двох місяців в роботі ТКГ сформувалася тенденція суб'єктивізації "Л/ДНР".

Читайте також: Саме Макрон може зараз зробити "штучне дихання" нормандському формату, - Зеленський

"І ось кілька тижнів тому США активізували антикремлівський порядок денний. Йти на такому фоні в фарватері Н4 в кластерну здачу держави для Зеленського стало не зручно. У Путіна почалось "загострення" з демонстрацією "Іскандерів" та іншого мотлоху. (http://bit.ly/Іскандери_Вороніж) США почали свої дії. Почались світові геополітичні торги де Україна є об`єктом. В цьому процесі Зеленський почав мямлити про Шуми (http://bit.ly/Зеленський_Шуми) і про те, як він не хоче війни, і почав через Мендель дзвонити до Путіна. Ніхто точно не знає причин чому Байден сам подзвонив до Путіна.Чому розвернулись кораблі ВМФ США? Можливо рано ще робити нквиішні висновки. Але точно зрозуміло, що ніхто не буде вписуватись на всі 100% за того, хто не готовий сам захищати власну позицію. Таких можна розмінювати. Я думаю це ключова проблема", - акцентував Левус.

"США буде протидіяти Кремлю є, але ділянок глобального фронту багато. Якщо Зеленський не готовий до боротьби і йому ближче "пацифізм" Макрона, то США не буде за нас розбивати лоба. Для того щоб США були твердими у своїй волі протидіяти антиукраїнським планам Україна має діяти сама. Має стати в авангарді боротьбі проти російського імперіалізму. І ось Зеленський сам напросився до Макрона (http://bit.ly/ЗеленськийМакрон). Тепер до них приєдналась Меркель. Стежимо за їхніми рухами і готуємось до опору. 19 квітня було заплановано зустріч радників Нормандського формату. Єрмак/Козак. 21 квітня Путін хоче доповісти про перемогу. Вихід з-під санкцій, примус України до інтеграції ОРДЛО на умовах Кремля може бути такою перемогою. Ми захищатимемо свою землю навіть якщо проти нас буде цілий світ. Нам відступати нікуди", - резюмував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київський безпековий форум: Ескалація дій Росії та підтримка України з боку Заходу





