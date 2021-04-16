Україну примушують до капітуляції: пропонують узгодити з ОРДЛО закони про вибори, народну міліцію і зміни до Конституції, - Левус
Україна є об'єктом спеціальної операції з примусу до кластерної капітуляції.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці екснардеп Андрій Левус.
"Ще два тижні тому і я особисто, і Рух Опору Капітуляції повідомляли про те, що Україна є об'єктом спеціальної операції по примусу до кластерної капітуляції. Новий капітуляційний план авторства Макрона і Меркель було скеровано Путіну (http://bit.ly/Капітуляційний_план) Він був опублікований в російській газеті "Комерсант"(http://bit.ly/Коммерсант). Андрій Єрмак фактично підтвердив його правдивість в інтерв'ю "Інтерфаксу". (http://bit.ly/ІнтерфаксЄрмак)", - заявив він.
"Kлючові моменти цього кластерного плану: "узгодження з ОРДЛО (читай з окупаційними адміністраціями) законів про вибори, народну міліцію та змін до Конституції. Є великі питання і до почерговості кроків, а лейтмотивом є виведення Росії за дужки війни. Вона остаточно з агресора перевтілюється в посередника і миротворця. Це її порятунок від санкцій. "Північний потік 2" є важливішим для старої Європи за наші з вами життя. Про це і говорили Путін, Меркель і Макрон без України. (http://bit.ly/зустріч_без_України) Саме цього зараз вимагає Кремль", - пояснив Левус.
За його словами, протягом останніх двох місяців в роботі ТКГ сформувалася тенденція суб'єктивізації "Л/ДНР".
"І ось кілька тижнів тому США активізували антикремлівський порядок денний. Йти на такому фоні в фарватері Н4 в кластерну здачу держави для Зеленського стало не зручно. У Путіна почалось "загострення" з демонстрацією "Іскандерів" та іншого мотлоху. (http://bit.ly/Іскандери_Вороніж) США почали свої дії. Почались світові геополітичні торги де Україна є об`єктом. В цьому процесі Зеленський почав мямлити про Шуми (http://bit.ly/Зеленський_Шуми) і про те, як він не хоче війни, і почав через Мендель дзвонити до Путіна. Ніхто точно не знає причин чому Байден сам подзвонив до Путіна.Чому розвернулись кораблі ВМФ США? Можливо рано ще робити нквиішні висновки. Але точно зрозуміло, що ніхто не буде вписуватись на всі 100% за того, хто не готовий сам захищати власну позицію. Таких можна розмінювати. Я думаю це ключова проблема", - акцентував Левус.
"США буде протидіяти Кремлю є, але ділянок глобального фронту багато. Якщо Зеленський не готовий до боротьби і йому ближче "пацифізм" Макрона, то США не буде за нас розбивати лоба. Для того щоб США були твердими у своїй волі протидіяти антиукраїнським планам Україна має діяти сама. Має стати в авангарді боротьбі проти російського імперіалізму. І ось Зеленський сам напросився до Макрона (http://bit.ly/ЗеленськийМакрон). Тепер до них приєдналась Меркель. Стежимо за їхніми рухами і готуємось до опору. 19 квітня було заплановано зустріч радників Нормандського формату. Єрмак/Козак. 21 квітня Путін хоче доповісти про перемогу. Вихід з-під санкцій, примус України до інтеграції ОРДЛО на умовах Кремля може бути такою перемогою. Ми захищатимемо свою землю навіть якщо проти нас буде цілий світ. Нам відступати нікуди", - резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...
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і знищення територіальної цілісності і державності України.
казахам отдатим часть, китаю часть, калининград наконец-то перестанет жить за забором да и крым вернется... не буду перечислять...Жаль русский народ... такая рабская жизнь и ту не дадут пожить.. Прошу только об одном не отправляйте детей молодых солдатиков на войну, не нужно умирать
Советую, всем "сторонам" так, здесь, ссылающихся на прочтение минских соглашений, самому прочитать их, еще раз, внимательно. Как минимум, идущие первыми, 3 пункта парашей не выполнены (если не понятно почему, очень жаль),
Второе.
Не считаю эту бумажку каким нибудь юридическим, международным или межправительственным документом, обязательным для выполнения.
Третье.
Считаю, что Порошенко подписал эту бумажку под давлением или в состоянии аффекта. А если бы он подписал, что получит одобрение парламента на взрыв ядерной бомбы в центре Киева, а парламент хоп, и не захотел, тогда что?
И четвертое.
Глупо рассматривать всю эту историю с Минком в контексте обязанностей одной Украины. Россия вторгнувшись в Крым и Донбасс, захватив акваторию Азовского и Чернонго морей, нарушила столько международных норм и прав человека, что не пересчитать, в том числе и настоящий международный договор, ею подписанный 31 мая 1997 года.
Учитывая все сказанное, призывы некоторых людей, к Минску обусловлены непонимание коплексного абсурда этой истории, или желанием умышленно перенести всю ответственность на плечи Украины, на мотивах враждебности, неуважения к нашему государству или продвижения своих интересов в обход объективной реальности.
Так как у него нет полномочий единолично решать дела не связанные с внешней политикой !!!! Я напоминаю, что и Донбасс и Крым - это Украина, а не "заграница "!
а значит - что всё что с ними связано - это НЕ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА !!!
Интересно, писавшим теперь не стыдно?
Выступление Зеленского, по итогам встречи - выступление ни о чём, но это к счастью и не капитуляция.
Возле наших границ максимум 110 000 обученных кацапов.
На полуострове всего одна бригада, пусть и обозванная корпусом. Точно так же в Воронежской области танковые дивизии по 3000-4000 человек, вместо 10 тысяч, значит просто переименованные в дивизии бригады.
Бардака в РФ еще больше чем у нас. два года назад Путин создал Росгвардию и унизил армию, из армии РФ уволилось почти 80% обученных контрактников.
Единственные хорошо обученные войска РФ, расположены в ЛДНР.
Армию и авиацию при Путине, массово возглавили чекисты, иииии... И потеряли систему подготовки. Война в Сирии показала, что ОДНОВРЕМЕННО у кацапов могут воевать не более десяти самолетов. а такими "огромными" массами самолетов наше ПВО не проломить. У них ни генералы, ни полковники НЕ В СОСТОЯНИИ организовать одновременное ведение боя сотней самолетов.
Шапками закидывать противника не стоит. Надо готовиться. Но и трусить не стоит.
https://www.youtube.com/watch?v=cnOkp11ER5Q&list=PLUuS7iqC3CEa1oe0e5G2aWoPeGK4cQIBK&index=9