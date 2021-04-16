Ми не плануємо нових карантинних обмежень на свята, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я України не планує виступати за введення нових обмежень на великодні і травневі свята. Адаптивний карантин в Україні демонструє свою дієвість.

Про це 16 квітня біля Верховної Ради журналістам заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми не говорили про нові обмеження. Ми не плануємо змін в наш адаптивний карантин, де все чітко викладено. Він працює. Ми це бачимо зараз, як би його безапеляційно Чи не намагалися критикувати. Але всі ми побачили, що він є повністю дієвим", - сказав Степанов.

Міністр зазначив, що епідситуація відразу починає поліпшуватися, як тільки всі дотримуються карантинних правил. Він також висловив надію, що до свят Київ може вийти з "червоної" зони карантину.

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Зазначимо, що станом на 16 квітня Україна піднялася на шосте місце в світі і на друге в Європі за кількістю летальних випадків за добу. В Україні за минулу добу від COVID-19 померли 438 осіб, зафіксовані 17 479 нових випадків зараження.

Раніше Степанов заявив, що коронавірус став агресивнішим - летальність в Україні на рівні 2%.