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Новини Коронавірус і карантин
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Ми не плануємо нових карантинних обмежень на свята, - Степанов

Ми не плануємо нових карантинних обмежень на свята, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я України не планує виступати за введення нових обмежень на великодні і травневі свята. Адаптивний карантин в Україні демонструє свою дієвість.

Про це 16 квітня біля Верховної Ради журналістам заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми не говорили про нові обмеження. Ми не плануємо змін в наш адаптивний карантин, де все чітко викладено. Він працює. Ми це бачимо зараз, як би його безапеляційно Чи не намагалися критикувати. Але всі ми побачили, що він є повністю дієвим", - сказав Степанов.

Міністр зазначив, що епідситуація відразу починає поліпшуватися, як тільки всі дотримуються карантинних правил. Він також висловив надію, що до свят Київ може вийти з "червоної" зони карантину.

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Зазначимо, що станом на 16 квітня Україна піднялася на шосте місце в світі і на друге в Європі за кількістю летальних випадків за добу. В Україні за минулу добу від COVID-19 померли 438 осіб, зафіксовані 17 479 нових випадків зараження.

Раніше Степанов заявив, що коронавірус став агресивнішим - летальність в Україні на рівні 2%.

Автор: 

карантин (18172) Великдень (361) свято (682) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Мы не планируем новых карантинных ограничений на праздники, - Степанов - Цензор.НЕТ 1393
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16.04.2021 11:46 Відповісти
зачем новые, мы продлим старые...
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16.04.2021 15:13 Відповісти
Мы не планируем новых карантинных ограничений на праздники, - Степанов - Цензор.НЕТ 7346
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16.04.2021 11:53 Відповісти
а где койки?
где кислород под них?
про морги и крематории молчу ибо они не минздрав! Они готовятся вовремя...
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16.04.2021 12:04 Відповісти
Оце лохи розгуляються ! А курточнікам треба , щоб побільше окочурилося .
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16.04.2021 12:04 Відповісти
Так это было понятно еще на новый год.. С 1 по 15 мая у нас межкарантийный РАЗГУЛЯЙ...
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16.04.2021 12:47 Відповісти
Это что дурдом не закончится никогда?
Какие праздники?идиоты!!хотя нет..даже у идиотов развиты инстинкты..
А эти..морда электората,которому все равно...подумаешь вы умрёте или ваши родственники или знакомые....главное набухаться погулять а там трын-трава..ведь ковид это фейк???
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16.04.2021 12:53 Відповісти
ну і 3,14здець буде у другій половині травня та червні...
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16.04.2021 13:01 Відповісти
Перед праздниками снимут карантин, все массово отгуляют, а потом снова в карантин
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16.04.2021 13:49 Відповісти
 
 