Мы не планируем новых карантинных ограничений на праздники, - Степанов

Министерство здравоохранения Украина не планирует выступать за введение новых ограничений на пасхальные и майские праздники. Адаптивный карантин в Украине демонстрирует свою действенность.

Об этом 16 апреля возле Верховной Рады журналистам заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы не говорили о новых ограничениях. Мы не планируем изменений в наш адаптивный карантин, где все четко изложено. Он работает. Мы это видим сейчас, как бы его безапелляционно не пытались критиковать. Но все мы увидели, что он является полностью действенным", - сказал Степанов.

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Министр отметил, что эпидситуация сразу начинает улучшаться, как только все придерживаются карантинных правил. Он также выразил надежду, что до праздников Киев может выйти из "красной" зоны карантина.

Отметим, что по состоянию на 16 апреля Украина поднялась на шестое место в мире и на второе в Европе по количеству летальных случаев за сутки. В Украине за минувшие сутки от COVID-19 умерли 438 человек, зафиксированы 17 479 новых случаев заражения.

Ранее Степанов заявил, что коронавирус стал более агрессивным - летальность в Украине на уровне 2%.