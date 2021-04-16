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Новости Коронавирус и карантин
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Мы не планируем новых карантинных ограничений на праздники, - Степанов

Мы не планируем новых карантинных ограничений на праздники, - Степанов

Министерство здравоохранения Украина не планирует выступать за введение новых ограничений на пасхальные и майские праздники. Адаптивный карантин в Украине демонстрирует свою действенность.

Об этом 16 апреля возле Верховной Рады журналистам заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы не говорили о новых ограничениях. Мы не планируем изменений в наш адаптивный карантин, где все четко изложено. Он работает. Мы это видим сейчас, как бы его безапелляционно не пытались критиковать. Но все мы увидели, что он является полностью действенным", - сказал Степанов.

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Министр отметил, что эпидситуация сразу начинает улучшаться, как только все придерживаются карантинных правил. Он также выразил надежду, что до праздников Киев может выйти из "красной" зоны карантина.

Отметим, что по состоянию на 16 апреля Украина поднялась на шестое место в мире и на второе в Европе по количеству летальных случаев за сутки. В Украине за минувшие сутки от COVID-19 умерли 438 человек, зафиксированы 17 479 новых случаев заражения.

Ранее Степанов заявил, что коронавирус стал более агрессивным - летальность в Украине на уровне 2%.

Автор: 

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Мы не планируем новых карантинных ограничений на праздники, - Степанов - Цензор.НЕТ 1393
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16.04.2021 11:46 Ответить
зачем новые, мы продлим старые...
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16.04.2021 15:13 Ответить
Мы не планируем новых карантинных ограничений на праздники, - Степанов - Цензор.НЕТ 7346
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16.04.2021 11:53 Ответить
а где койки?
где кислород под них?
про морги и крематории молчу ибо они не минздрав! Они готовятся вовремя...
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16.04.2021 12:04 Ответить
Оце лохи розгуляються ! А курточнікам треба , щоб побільше окочурилося .
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16.04.2021 12:04 Ответить
Так это было понятно еще на новый год.. С 1 по 15 мая у нас межкарантийный РАЗГУЛЯЙ...
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16.04.2021 12:47 Ответить
Это что дурдом не закончится никогда?
Какие праздники?идиоты!!хотя нет..даже у идиотов развиты инстинкты..
А эти..морда электората,которому все равно...подумаешь вы умрёте или ваши родственники или знакомые....главное набухаться погулять а там трын-трава..ведь ковид это фейк???
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16.04.2021 12:53 Ответить
ну і 3,14здець буде у другій половині травня та червні...
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16.04.2021 13:01 Ответить
Перед праздниками снимут карантин, все массово отгуляют, а потом снова в карантин
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16.04.2021 13:49 Ответить
 
 